04-04-2018 10:12 | Zdeňka Kuchyňová

Rusko podle velvyslance neobviňuje ČR z podílu na otravě Skripala

Rusko nikdy neobviňovalo a neobviňuje Českou republiku z podílu na otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v anglickém Salisbury nervově paralytickou látkou, pouze konstatovalo, že Česko je schopno pracovat na výzkumu otravných látek. Uvedl to ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij. Česká diplomacie v reakci vyjádřila politování, že Rusko opakovaně a manipulativně spojuje ČR s tímto případem. Vyjádření označila za neakceptovatelná, hrozí podle ní dalším zhoršením vztahů.

Velvyslanec také opět vyjádřil pohoršení a zklamání nad českým rozhodnutím vydat ruského občana Jevgenije Nikulina do USA, kde je obviněn z hackerských útoků. Podle velvyslance je příznačné, že ještě před rozhodnutím soudu a ministra spravedlnosti na pražském letišti už na Nikulina čekalo letadlo ministerstva spravedlnosti USA. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že v případu Nikulina ČR učinila suverénní rozhodnutí opřené o nezávislé soudy.

CVVM: Zeman je v kontaktu s občany, ale nedbá o důstojnost úřadu

Lidé u prezidenta Miloše Zemana nejčastěji oceňují, že je v kontaktu s občany a zná jejich problémy a také že plní funkce svěřené mu ústavou. Naopak nejvíc jim vadí, jak dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu nebo jak reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). S tvrzením, že Zeman je v kontaktu s občany a zná jejich problémy, souhlasilo v březnu 62 procent respondentů, opačný názor mělo 31 procent dotázaných. Názor, že plní své ústavní funkce, sdílí 57 procent lidí, nesouhlasí s ním 35 procent účastníků průzkumu. Přes polovina veřejnosti negativně hodnotí způsob, jakým Zeman reprezentuje Česko za hranicemi, a 57 procentům oslovených vadí, jak dbá o důstojnost prezidentského úřadu. Zhruba rovnoměrně jsou rozloženy kladné i záporné pohledy společnosti na to, jak nynější prezident ovlivňuje vnitropolitický život a jak působí jako autorita u občanů. Hodnocení Miloše Zemana ve všech oblastech stoupá s rostoucím věkem, pozitivněji ho vnímají voliči ČSSD, ANO a KSČM a nevoliči. Lepší hodnocení má na Moravě než v Čechách.

Čeští vědci se přiblížili materiálu, který může nahradit svaly

Vědcům z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd v Praze se podařilo experimentálně dokázat rozvinování a svinování uhlíkové nanorole. Tím se přiblížili materiálu, který může v budoucnu nahradit práci svalů v lidském těle. O svém objevu nyní Pavel Janda, Hana Tarábková a Zdeňek Zelinger publikovali článek v odborném časopise Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP). Rulička svinutého grafenu, což je forma uhlíku, má unikátní vlastnost převádět elektrické napětí na pravidelný pohyb rozvinování a zavinování. I když dosud existovaly hypotézy a simulace, čeští vědci jsou prvními, kterým se podařilo pohyb nanorole experimentálně řídit.

Návrh referenda podle KSČM dostal negativní stanovisko vlády

Komunistický poslanecký návrh o podobě obecného referenda vláda odmítla. KSČM chce lidem umožnit mimo jiné odvolávat prezidenta a hlasovat o vystoupení z NATO či Evropské unii nebo také o zákonech. Právě možnost hlasování o NATO či EU, ale také nízký počet podpisů (100.000) nutný pro vyvolání referenda, vedl vládu k jejímu negativnímu stanovisku, uvedl vicepremiér Richard Brabec (ANO). Komunistický návrh je v pořadí třetí předloženou úpravou všelidového hlasování. Poslanci se už začali zabývat předlohou SPD Tomia Okamury, která se svými parametry komunistické normě blíží. Přísnější pravidla všelidového hlasování předpokládá ústavní návrh ČSSD.

Majitelem firmy OKD je znovu stát

Majitelem těžební společnosti OKD je znovu stát. Akcie OKD v Karviné převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 milionů korun. V dolech na Karvinsku pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 9500 lidí. Prvním úkolem Priska bude prověřit stav hospodaření OKD, podívat se na strategické plány a posoudit, zda a jak se bude postupovat dál v případě uzavírání dolů a další činnosti podniku. Útlum dolů by měl být postupný, rozložený až do roku 2026. Společnost OKD se dostala do úpadku v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel.

Kraje dostanou čtyři mld. na silnice, musí odstraňovat billboardy

Kraje dostanou peníze ze čtyřmiliardové dotace na opravy silnic nižších tříd, pokud budou odstraňovat nelegální billboardy ze svých pozemků. Uvedlo to ministerstvo dopravy. Nejvíce peněz z mimořádné státní dotace na opravy krajských silnic druhých a třetích tříd mají dostat Středočeský kraj (678 milionů korun), Jihočeský kraj (428 milionů korun) a Plzeňský kraj (362 milionů korun). Předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová považuje takovou podmínku za nepřijatelnou. Návrh budou ještě schvalovat vláda a výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Přes 170 milionů korun má získat podle ministerstva také Praha na komunikace, které plní funkci nevybudovaného okruhu okolo hlavního města.

Ministr Hüner: Platí, že letos bude snížen počet lokalit pro úložiště

Stále platí, že letos bude snížen počet vytipovaných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu z devíti na čtyři. Po jednání se starosty z možných lokalit to řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák doplnil, že předpokládá, že správa předloží vládě návrh čtyř lokalit v listopadu nebo prosinci. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Finální lokalita pro úložiště má být vybrána v roce 2025.

Návrh náhradního výživného vláda nepodpoří, slibuje ale řešení

Vláda v demisi nepodpoří návrh komunistů na zavedení náhradního výživného, zálohované výživné ale kabinet chce řešit. Bude jednou z priorit budoucí vlády, řekl vicepremiér v demisi Richard Brabec (ANO) po jednání kabinetu. Téma je podle něj součástí vyjednávání hnutí ANO o nové vládě, ve které se chce strana opřít o ČSSD a KSČM. Řešení tíživé sociální situace zejména žen po rozvodu musí být podle Brabce komplexní. Podle vládních legislativců by náhradní výživné na děti, jak je navrhla KSČM, způsobilo nerovnost rodin v tíživé sociální situaci. Náhradní výživné by za neplatiče alimentů poskytoval podle předlohy stát. Rozpočtové náklady by činily v prvním roce podle odhadů předkladatelů asi miliardu korun, následně by se snižovaly.

Mobilní signál v celém pražském metru bude do roku 2022

Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů mobilním signálem bude v provozu do roku 2022. V první etapě bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října. Zařízení budou do stanic a tunelů metra instalována v noci, kdy metro nejezdí, aby se nemusel přerušovat provoz. Jednání mezi operátory a městem trvalo několik let. Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Nakonec operátoři zaplatí za podnikání v metru 120 milionů korun. Dřívější nabídky byly nižší. Nyní je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra.

ČSÚ: Přebytek veřejných financí loni stoupl na 1,59 pct HDP

Veřejné finance skončily loni v přebytku 1,59 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Přebytek činil 80,6 miliardy korun. Předloni byly veřejné finance v přebytku poprvé, a to 0,73 procenta HDP. V předchozích letech byly v deficitu.

Zisk ČR z cestovního ruchu byl v roce 2016 rekordní - 272 mld. Kč

Celkový zisk ČR z cestovního ruchu v roce 2016 stoupl o devět procent na 272 miliard korun. Jde o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří strávili svou dovolenou v Česku. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2003, kdy se ukazatel sleduje. Zahraniční turisté se na tom podíleli 58 procenty, tj. 157 miliardami korun. Zbývající dvě pětiny peněz pocházejí od domácích návštěvníků. Jak uvedl Český statistický úřad (ČSÚ), v roce 2016 se cestovní ruch podílel třemi procenty na hrubém domácím produktu ČR. Cestovní ruch předloni zaměstnával 231.500 lidí, meziročně o procento víc.

V pražské botanické zahradě začala výstava tropických motýlů

V botanické zahradě v Praze-Troji začala výstava tropických motýlů. Ve skleníku Fata Morgana se postupně vylíhne 5390 pestrobarevných motýlů z kukel, které jsou z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou. Celkem by mělo být k vidění 60 až 80 druhů motýlů. Šestnáctý ročník výstavy potrvá do neděle 20. května. Přehlídka tropických motýlů patří mezi nejoblíbenější akce v botanické zahradě, každý rok do skleníků Fata Morgana přiláká desítky tisíc návštěvníků.

Sport

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém semifinálovém utkání v Třinci 2:1 v prodloužení, unikli první hrozbě vyřazení a vynutili si páteční duel v domácím prostředí. V baráži o extraligu vládne po 4. kole Jihlava, která vyhrála v Litvínově a má před ním náskok čtyř bodů.

Angažmá Radka Štěpánka v trenérském týmu srbského tenisty Novaka Djokoviče skončilo po čtyřech měsících a čtyřech dnech. Bývalý první hráč světa oznámil ukončení spolupráce na svém webu. Štěpánkův konec u vítěze 12 grandslamových turnajů nastal pár dní poté, co se Djokovič rozešel se superkoučem Andrem Agassim z USA. S Djokovičem začal Štěpánek oficiálně pracovat loni v poslední listopadový den. Djokovič se snaží vrátit po zranění lokte do bývalé formy a možná příliš spěchá. Na grandslamovém Australian Open vypadl v osmifinále a na nedávných turnajích v Indian Wells a Miami utrpěl porážky hned v úvodních zápasech.

Počasí

Oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C.