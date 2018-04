03-04-2018 09:12 | Martina Bílá

Americká žádost o Nikulina byla podle Ústavního soudu dobře podložená

Ústavní soud (ÚS) v kauze údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina nezjistil nic, co by zpochybňovalo nezávislost amerických soudních orgánů. Žádost o vydání byla dobře podložená. Ani hrozba vysokého trestu není podle soudců sama o sobě důvodem pro nesplnění mezinárodních závazků, tedy pro nevydání Nikulina, zjistila ČTK z odůvodnění, které soud zveřejnil.

Ruské ministerstvo zahraničí v reakci na rozhodnutí o vydání Nikulina do USA oznámilo, že to podkopává základy česko-ruské spolupráce. Tiskový úřad Bílého domu uvedl, že Spojené státy jsou Česku za vydání Nikulina vděčné.

Prezident Zeman ve středu přijme představitele ČSSD

Prezident Miloš Zeman ve středu dopoledne přijme předsedu a místopředsedu sociální demokracie Jana Hamáčka a Jiřího Zimolu. Schůzka se uskuteční na Pražském hradě. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Politici budou pravděpodobně mluvit o sestavování vlády.

"Jistě lze očekávat téma aktuálního vývoje jednání o nové vládě," sdělil Ovčáček ČTK na dotaz o tématech schůzky. Sociální demokracie jedná s hnutím ANO o vytvoření menšinového kabinetu, ve Sněmovně by ho měli podporovat komunisté. ČSSD se nelíbí, aby se premiérem stal šéf ANO Andrej Babiš, vadí jí jeho trestní stíhání. Jako ústupek požaduje post ministra financí nebo vnitra a chce ve vládě posty pěti ministrů. ANO nabízí o jedno ministerské křeslo méně. Zároveň hnutí dál trvá na postu premiéra pro Babiše.

Agpi předala státu vepřín v Letech, vznikne tam památník romského holokaustu

Firma Agpi předala zástupcům státu vepřín v Letech na Písecku, stojící v místěch, kde za II. světové války býval koncentrační tábor pro Romy. Areál převzali zástupci Muzea romské kultury. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové bude vepřín do konce roku zbourán. Na místě vznikne památník romského holokaustu.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu by mohl zahrnovat repliku původního baráku, alej nebo mohylu s křížem.

Přebytek státního rozpočtu ke konci března klesl na 16,3 mld. Kč

Přebytek státního rozpočtu v březnu klesl na 16,3 miliardy korun z únorových 25,8 miliardy Kč. Loni v březnu vykázal rozpočet přebytek 4,7 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.

Lepší meziroční výsledek hospodaření státu ovlivnily peníze z EU, které byly na konci letošního března meziročně vyšší o 17,4 miliardy korun. Po očištění o peníze z EU vykázal rozpočet v březnu schodek 5,3 miliardy Kč. Loni v březnu to byl schodek 4,6 miliardy korun. Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci března stouply meziročně o 38 miliard na 345,7 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 26,5 miliardy na 329,4 miliardy korun.

Hrubý domácí produkt Česka loni vzrostl

Hrubý domácí produkt Česka za loňský rok vzrostl o 4,6 procenta. Zveřejnil to Český statistický úřad. Ve čtvrtém čtvrtletí česká ekonomika rostla rychleji, než byl dosavadní odhad statistiků. Meziročně HDP stouplo o 5,5 procenta.

Důvodem zlepšení původního odhadu byly nové údaje za sektor vládních institucí. Ještě počátkem března odhadovali statistici meziroční růst v posledním loňském čtvrtletí na 5,2 procenta a za celý rok 2017 podle nich česká ekonomika rostla o 4,5 procenta.

Ministerstvo chce 500 milionů ročně navíc pro lékařské fakulty

Ministerstvo zdravotnictví chce přidat lékařským fakultám 500 milionů korun ročně na zvýšení počtu absolventů celkem asi o 15 procent a platy učitelů lékařství. Garantovat je chce po deset let. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) by měly být peníze přidány již pro akademický rok 2019/2020, řekl na dotaz ČTK na tiskové konferenci ke 100 dnům ve funkci. Lékařské fakulty v minulých měsících upozornily, že je třeba zastavit stárnutí lékařů a napravit nesoulad mezi platy lékařů-učitelů a jejich kolegů v praxi.

Podle dřívějšího vyjádření šéfa Asociace děkanů lékařských fakult, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Aleksi Šeda by byl počet studentů potřeba navýšit o pětinu až čtvrtinu, aby se podařilo pokrýt odchody lékařů do důchodu.

Začíná největší cvičení aktivních záloh

V úterý začíná největší cvičení aktivních záloh v historii české armády. Až do 30. dubna bude cvičit na 1400 záložníků. Takzvaná Hradba 2018 se odehraje ve vojenských újezdech Hradiště a Libavá a na základně taktického letectva v Čáslavi.

Příprava aktivních záloh je jednou z priorit armády. Povolala proto až 1400 záložníků ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty vzdušných sil.

CVVM: Klesla důvěra v prezidenta, vládu, poslance i hejtmany

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana v březnu klesla o šest procentních bodů na 50 procent, pohoršila si i vláda, poslanci i hejtmani. S politickou situací v zemi teď není spokojena téměř polovina společnosti. Aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) uvádí, že kabinetu Andreje Babiše nyní důvěřuje 35 procent občanů, zatímco v únoru to bylo 38 procent. Hejtmani se těší důvěře 41 procent respondentů, minulý měsíc jim věřilo 44 procent dotázaných.

S politickou situací je nyní spokojeno jen 18 procent občanů, 30 procent není spokojeno, ani nespokojeno a téměř polovina lidí (49 procent) vyjádřilo nespokojenost.

Na základních školách začínají zápisy do prvních tříd

Na základních školách dnes začínají zápisy dětí do prvních tříd. Podle odhadů ministerstva by k nim mělo přijít asi 135.000 dětí, tedy o přibližně 13.000 méně než loni. Počet prvňáků tak zřejmě podruhé za sebou klesne. Zápisy potrvají do konce dubna, přesný termín určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu musí letos přijít všechny děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Ministerstvo jich očekává asi 700. Zhruba 23.200 dětí se k zápisu chystá znovu, protože loni dostaly odklad.

Češi loni mířili na dovolenou nejvíce do Chorvatska a Itálie

Chorvatsko loni posílilo pozici nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů. V roce 2017 tam vyrazilo na delší cestu 850.000 lidí, meziročně o tři procenta víc. Nejvíc stoupl zájem českých turistů o Bulharsko a Egypt, naopak do Francie vyjelo méně lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Chorvatsko žebříčku vévodí posledních 20 let, s výjimkou roku 2015, kdy ho přeskočilo Slovensko. Na druhé místo se loni posunula Itálie, kam zamířilo 636.000 českých turistů, což bylo ve srovnání s předchozím rokem o 15 procent víc. Třetí je Slovensko s počtem 615.000 delších cest.

Počasí ve středu

Skoro jasno až polojasno. Později odpoledne v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.