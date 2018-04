02-04-2018 00:28 | Zdeňka Kuchyňová

Moskva: Vydání Nikulina z ČR do USA podkopává spolupráci

Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do Spojených států podkopává základy česko-ruské spolupráce. Uvedlo to ruské ministerstvo zahraničí, které vyjádřilo nad českým rozhodnutím pobouření. Zároveň poukázalo na to, že přijme veškerá potřebná opatření, aby zajistilo práva a obhájilo zájmy občana Ruské federace Nikulina.

Česká televize v neděli uvedla, že Nikulinův český advokát Martin Sadílek se chce v následujících týdnech znovu obrátit na Ústavní soud ČR a plánuje také podat podnět k Evropskému soudu pro lidská práva. Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci, do USA odletěl v noci na pátek. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě. U soudu v San Francisku Rus uvedl, že se cítí být nevinen. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější.

Klausová končí na vlastní žádost jako velvyslankyně na Slovensku

Livia Klausová (74) končí na vlastní žádost v roli velvyslankyně na Slovensku. Deníku Blesk to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Manželka bývalého prezidenta Václava Klause se podle deníku cítí unavená a chce se věnovat vnoučatům. Na Slovensku skončí ke konci dubna, přesný termín není znám, řekla ČTK Lagronová. Ambasádu podle ní dočasně povede zástupce velvyslance. Tím je Pavel Sladký.

Vystudovaná ekonomka Klausová je velvyslankyní od prosince 2013. Její vyslání na Slovensko prosazoval prezident Miloš Zeman. Nepohodl se kvůli tomu s tehdejším šéfem české diplomacie Karlem Schwarzenbergem.

Pracující vězni budou mít vyšší odměnu

Pracující vězni budou dostávat vyšší odměnu. Nabývá účinnosti vládní nařízení, které chce vyššími výplatami snížit zadluženost vězňů, která je jedním z hlavních faktorů přispívajících k jejich recidivě. Naposledy se jejich odměny zvyšovaly v roce 2000. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že finanční problémy jsou vedle ztráty rodinného zázemí či nemožnosti nalézt zaměstnání zásadní překážkou toho, aby vězeň na svobodě vedl řádný život.

Nekvalifikovaní pracovníci brali dosud 4500 korun měsíčně, vyučení dostávali 6750 korun a těm, kteří samostatně vykonávají práce vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání, náleželo 9000 korun. K těmto základním složkám se přičítají příplatky za přesčasy, za svátky, za práci v noci a za ztížené pracovní prostředí. Podle nového nařízení bude první skupině přináležet odměna 5500 korun, druhá bude brát 8250 korun a třetí 11.000 korun. Mimo vznikla čtvrtá skupina pro vysokoškolsky vzdělané vězně, kteří budou za činnost například pedagoga, projektanta nebo fyzioterapeuta mít 13.750 korun.

Všechna nově vyrobená auta budou mít systém automatického tísňového volání

Osobní auta a malé dodávky, které od 1. 4. sjedou z výrobní linky, budou mít povinně systém automatického tísňového volání. Takzvaný eCall se v případě nehody spojí se záchranáři a sám odešle základní informace o autě, jeho poloze a taky posádce vozu. eCall pomůže hlavně při vážných dopravních nehodách, kdy posádka není sama schopná si zavolat o pomoc. Ročně tak zemře až deset lidí jen proto, že záchranáři na místo nepřijedou včas. Ministerstvo dopravy se na celoevropském projektu podílelo od roku 2005 a podpořilo ho 30ti miliony korun.

Jižní Čechy nabízí ozdravné pobyty dětem z Číny

Jižní Čechy nabízí třítýdenní ozdravné pobyty pro děti z velkých čínských měst. Kraj tak chce lépe využít ubytovací kapacity, když není hlavní sezona. Z dlouhodobého hlediska chce přilákat více turistů z Číny. V dubnu přijede první turnus, 15 dětí. ČTK to řekl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. Program je propojen s projektem pod Evropskou komisí s názvem EU - China Tourism Year. Jihočeši udělali pilotní produkt v České republice. V nemocnici dětem zkontrolují plíce a po 21 dnech znovu, aby bylo patrné, jak jim pobyt pomohl. V jižních Čechách turistů z Asie každoročně přibývá.

Známka s návrhem Jana Kaplického zahájí edici věnovanou designu

Novou edici příležitostných známek věnovala Česká pošta designu. První ze série - obdélníková známka s hodnotou 35 korun - bude s motivem nerealizovaného projektu Národní knihovny od architekta Jana Kaplického. Autor grafické úpravy Alan Záruba pro známku využil motiv převzatý z letáků, které podporovaly vznik stavby. Kaplický byl vizionářem moderní architektury, od emigrace v roce 1968 žil v Británii. Kaplický do konce svého života věřil, že se knihovna postaví. Nedožil se realizace ani žádné jiné stavby, které navrhl pro česká města. Zemřel náhle v lednu roku 2009, v den, kdy se jeho ženě narodila dcera.

Dnes je Velikonoční pondělí, čas na koledu

Velikonoční období, pro křesťany největší svátky roku, dnes končí v českém prostředí lidovými zvyky. Chodí se na koledu spojenou s pomlázkou či "mrskačkou". Koledníci symbolicky šlehají ženy a dívky zelenými proutky, které údajně přinášejí "pomlazení". Za odměnu dostávají malovaná nebo čokoládová vajíčka, ale i jiné pochutiny. Na Moravě dodnes nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit.

Velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera žijícího ve 14. století. Na Velikonoční pondělí se dodnes koleduje hlavně v těch regionech, které dodržují lidové zvyky, nicméně skupinky chlapců a mužů obcházející sousedy a známé jsou vidět i ve velkých městech.

V Boheminium parku představili dva nové modely

Dva nové modely historických památek představili v parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních. Velikonočním víkendem odstartovala naplno letošní návštěvnická sezona. "Prvním novým modelem je kostelík v Hrusicích, který mohou dospělí i děti znát z pohádek Josefa Lady. Druhým modelem je most císaře Ferdinanda v Lokti, který byl stržen v roce 1931. A u nás v parku je jediné místo, kde ho můžete spatřit," dodal jednatel společnosti Boheminium Mariánské Lázně Tomáš Slifka. Loketský most byl ve své době jedním z nejvyšších v České republice. Model mostu bude stát u modelu hradu Loket, který je v Parku Boheminium rovněž k vidění. V parku je 75 modelů, ročně si je přijde prohlédnout přes 100 tisíc lidí.

V keňské rezervaci uctili památku nosorožce Sudána

V keňské rezervaci Ol Pejeta uctili na smuteční ceremonii památku posledního samce severního bílého nosorožce Sudána. Přibližně pětačtyřicetileté zvíře, které patřilo zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem, bylo minulé pondělí kvůli zhoršení zdravotního stavu utraceno. Sudána bude v keňské rezervaci připomínatpomníček. Smrt posledního samce nic nemění na tom, že vědci se budou dál snažit zachránit druh umělou reprodukcí, už předtím považovanou za poslední nadějí.

Projekt Záře loni registroval 117 hlášení UFO či anomálních jevů

Projekt Záře, který registruje hlášení o nevysvětlitelných létajících objektech (UFO), kruzích v obilí a dalších anomáliích, přijal loni 117 oznámení. Podle vedoucího projektu Vladimíra Šišky je v databázi spolku přes 4100 případů. Projekt byl založen v roce 1992 a spolupracuje také s odborníky z řad astronomů, meteorologů a lidí z oboru letectví. Loni byl pozorován například světelný vějíř, který 26. prosince v časných ranních hodinách spatřila řada svědků. "Na vině se ukázal test balistické rakety, která startovala z ruského kosmodromu Kapustin Jar. Ten je sice vzdálen 2250 kilometrů, ale raketa zřejmě stoupala po strmé balistické dráze a hravě překonala výšku 500 kilometrů, při které již byla vidět i nad naším obzorem," uvedl Šiška.

Za dobu programu skončilo v kategorii nevysvětlitelných asi šest procent případů. Patrně nejzáhadnější setkání s UFO se podle Šišky odehrálo 12. července 1987 u Vranova nad Dyjí. V tento den dostala posádka bitevního vrtulníku pokyn k pohotovostnímu vzletu. Objekt skutečně spatřila, svědectví později podal pilot vrtulníku. Šlo o válcovitý nebo doutníkovitý předmět, odhadem 10 až 15 metrů dlouhý, bez křídel, hladký lesklý povrch. Podle záznamů projektu Záře dostala posádka vrtulníku rozkaz ke střelbě na neznámý objekt, ten však neuposlechla, neboť se nacházeli nad přehradou, plnou koupajících se lidí. Posádka dostala rozkaz smazat záznamy o letu.

Sport

Vzpěrač Jiří Orság získal na mistrovství Evropy v Bukurešti ve váze nad 105 kilogramů stříbrné medaile ve dvojboji a nadhozu. Další český reprezentant v supertěžké kategorii Kamil Kučera vybojoval bronz v nadhozu. Orság vylepšil svou medailovou sbírku z kontinentálních šampionátů již na osm cenných kovů. Soutěž suverénně ovládl favorizovaný Gruzínec Laša Talachadze. Ve dvojboji vzepřel 457 kg a porazil Orsága o 40 kg. V nadhozu dostal nad hlavu 247 kg, o jedenáct kilogramů víc než český rekordman.

Hokejisté Brna procházejí play off nadále bez porážky. Obhájci titulu vyhráli ve druhém semifinále extraligy na ledě vítěze základní části Plzně 4:1 a vedou v sérii 2:0 na zápasy. Ve 3. kole baráže poprvé ztratil body Litvínov, který prohrál v Jihlavě 1:4. Dukla se dostala do čela tabulky. Kladno porazilo Karlovy Vary 3:1 a má první body.

Počasí

Po Velikonocích meteorologové slibují výrazný nárůst teplot. Dnes ještě bude oblačno až polojasno, během dne místy až skoro jasno s teplotami 8 až 12 stupňů. Zítra by se ale mělo oteplit na některých místech až na 21 stupňů

V nejvyšších polohách Vsetínska ještě musely v noci kvůli sněhu vyjíždět sypače. V nejvyšších polohách okresu napadlo kolem pěti až osmi centimetrů nového sněhu. Nejhorší situace byla například na Soláni, Pustevnách nebo kolem Horní Bečvy.