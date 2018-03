30-03-2018 20:55 | Zdeňka Kuchyňová

Česko vydalo hackera Nikulina do USA, Rusko je zklamané

Česko vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Odletěl v noci na pátek, potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. Rusko, které mělo o Nikulina také zájem, nad tímto krokem vyslovilo politování. Spojené státy ho naopak vítají. Vydání Nikulina umožnilo ministrovi Robertu Pelikánovi (ANO) rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl Nikulinovu stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Ministr uvedl, že žádost USA byla důvodnější. Podle Rusova advokáta Martina Sadílka je ale vydání "na hraně zákonnosti". Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček postup označil za netradiční.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci. O Nikulinovi mluvil tento týden se svými českými kolegy šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Pelikán se rozhodl Nikulina vydat do USA, protože je tam prý stíhán pro závažnou trestnou činnost. Čin, pro který žádalo Nikulina Rusko, označil ministr za bagatelní. Pelikán v únoru řekl, že ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska.

Rusko oficiálně vypovědělo tři české diplomaty

Moskva oficiálně označila trojici českých diplomatů v Rusku za nežádoucí osoby a dala jim lhůtu do 5. dubna pro opuštění země. České ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení oznámilo, že tento krok, který je reakcí na vypovězení trojice ruských diplomatů z Prahy, předpokládalo a že ho bere na vědomí. Vedením diplomatické mise v Moskvě po odjezdu velvyslance Vladimíra Remka, který své působení v ruské metropoli ukončil letos k 31. lednu, byl jako chargé d'affaires pověřen Petr Kroužek. Vykázání českých diplomatů je součástí série obdobných kroků, které Rusko činí jako odvetu za vypovězení svých více než 150 diplomatů ze zhruba tří desítek zemí.

Koordinované vypovězení Rusů bylo tento týden projevem solidarity s Británií, kde byl počátkem měsíce otráven někdejší ruský tajný agent spolupracující s britskou tajnou službou a jeho dcera. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, která to popírá.

Dovolací soud potvrdil míchačům metanolové směsi doživotní tresty vězení

Nejvyšší soud potvrdil doživotní tresty vězení oběma míchačům metanolové směsi. Tomáš Křepela a Slovák Rudolf Fian se podle rozsudku dopustili obecného ohrožení. Alkoholem, který vyrobili, se otrávilo minimálně 117 lidí a nejméně 38 z nich zemřelo. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Metanolová aféra začala v září 2012, kdy v Havířově zemřel první poškozený. Celkem bylo obviněno asi 70 lidí.

Hromadná havárii blokovala tři hodiny dálnici D1

Hromadná havárie na 35. kilometru ve směru do Brna blokovala tři hodiny dálnici D1, V místě dopravního omezení havarovalo 17 automobilů. Počet lehce zraněných, které záchranná služba odvezla do nemocnice se z původně nahlášených pěti zvýšil na osmi. Policisté varovali, že se zvýšeným provozem v souvislosti s velikonočními prázdninami očekávají i větší počet dopravních nehod a dopravních komplikací.

Řidič v Mariánských Lázních vjel v ulici Chebská do křižovatky na červenou a srazil několik chodců na přechodu. Jeden člověk zemřel, jeden byl s vážnými zraněními letecky transportován do nemocnice v Plzni, řekla ČTK mluvčí karlovarské záchranné služby Petra Bakurová.

Babiš odjezd na dovolenou oznámil žertovným videem na internetu

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na velikonoční svátky odcestoval na plánovanou dovolenou k moři. Podle informací ČTK by měl chybět i na středečním jednání kabinetu. Svým příznivcům na facebooku v souvislosti s odjezdem poslal žertovné video, ve kterém napřed naznačuje svůj odchod, následně ale uvede na pravou míru, že se chystá pouze na dovolenou. Na příští čtvrtek je v plánu klíčové jednání ANO a ČSSD o vzniku vlády.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty v Čechách 7 až 11 °C, na Moravě a ve Slezsku 11 až 15 °C.