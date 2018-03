29-03-2018 09:16 | Martina Bílá

Jednání o příští vládě pokročila, problémem zůstává Babiš ve funkci premiéra

Vyjednávání hnutí ANO a ČSSD o případné příští vládě pokročila. Řekl to předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Podle něj se vyjednávání podařilo posunout v otázce programu. Naopak personální záležitosti jsou dál problémem. Místopředseda ANO Richard Brabec novinářům řekl, že jediným kandidátem ANO na premiéra zůstává a zůstane šéf hnutí Andrej Babiš.

Někteří sociální demokraté nesouhlasí s tím, aby premiérem byl trestně stíhaný člověk. ANO si podle Hamáčka vzalo týden na rozmyšlenou, aby přišlo s návrhem řešení. Příští pátek se pak sejde předsednictvo ČSSD, které nabídku posoudí.

ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,75 procenta. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek Zeman. ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu. Další růst úrokových sazeb je podle prognózy České národní banky možné očekávat nejdříve v závěru letošního roku a pak zejména v příštím roce.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem dražší půjčky na bydlení.

Šéfka CI:ČR si musí začít vybírat technologicky vyspělé investice

Stát si musí začít vybírat technologicky vyspělé zahraniční investice, které mají návaznost na Průmysl 4.0 a přinášejí přidanou hodnotu. Řekla to nová generální ředitelka státní agentury CzechInvest Silvana Jirotková. "Měli bychom se odklonit od toho lákat investice pouze kvůli počtu pracovních míst, ale měli bychom se zaměřit na to, aby ta pracovní místa byla kvalifikovaná," uvedla. V prvních týdnech ve funkci se Jirotková zaměří hlavně na přípravu nové strategie.

CzechInvest se podle ní zaměří na tři skupiny klientů - zahraniční investory, české malé a střední firmy a start-upy. "Máme schopnost jako agentura tyto tři skupiny propojovat velice unikátně a díky tomu získávat synergie, nacházet spolupráce a styčné body mezi nimi. Například inovativní start-up může dodat své řešení velké nebo malé firmě," dodala. Na této strategii chce nyní pracovat, což podle ní přinese i změny v organizační struktuře agentury.

Ministr zrušil stavební povolení dálnice D11

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok za hnutí ANO zrušil stavební povolení na úsek dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi. Žádost o vydání přitom Ředitelství silnic a dálnic předtím samo stáhlo. Stavba nepravomocně dostala povolení loni v červnu. Napadlo ho ale hnutí Děti Země a dvě majitelky některých pozemků, přes které má osmikilometrový úsek dálnice vést. Výstavba se kvůli tomu o půl roku zpozdila. Původně ji stát chtěl začít stavě loni na podzim.

Navazující úsek dálnice D11 od Předměřic do Smiřic stavební povolení získal letos v lednu. Pokračující trasa ze Smiřic do Jaroměře má nepravomocné stavební povolení z loňského prosince. Napadl ho ale vlastník části pozemků.

Ve Vítkovických strojírnách skončilo víc než 550 zaměstnanců

Přes 550 zaměstnanců ostravských Vítkovických strojíren dostalo výpověď. Požádali o to kvůli nevyplaceným mzdám. Informoval o tom generální ředitel Bohuslav Fajmon. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu. Po výpovědi by jim měl mzdy nahradit úřad práce. Podle Fajmona dostali výpověď všichni kromě likvidačního týmu, ve kterém je zhruba 30 zaměstnanců. Na jejich zaplacení by totiž firma měla mít peníze. Vítkovické strojírny na sebe podaly insolvenční návrh tento měsíc.

Vedení strojíren už dřív obvinilo z problémů původní mateřskou společnost Vítkovice. Podle jednatele firmy Michala Pivody se vedení pro insolvenci rozhodlo po neúspěšném jednání s možným investorem. Do firmy měl podle České televize vstoupit zakladatel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad.

Češi tráví v práci více času než Němci, mzdu ale mají třetinovou

Češi v porovnání s Němci tráví v práci více času, jsou méně produktivní a pracují za třetinovou mzdu. Vyplývá to z analýzy ekonoma Aleše Michla pro společnost Anect. V ohledu zavádění nových technologií, které jsou spojovány s růstem produktivity práce, si podle něj ale Česko nestojí špatně, ochota českých firem přijímat technologické inovace se pohybuje na úrovni 90 procent Německa.

Češi v průměru stráví v práci zhruba o 14 procent víc času než Němci, kteří odpracují v průměru 35 hodin za týden. V Česku přes sedm procent pracovníků pracuje více než 50 hodin týdně. Navzdory vyššímu počtu odpracovaných hodin se ale podle analýzy průměrná mzda v Česku pohybuje na 30 procentech německé mzdy. Průměrná mzda v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí poprvé překonala hranici 30.000 korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31.646 korun.

Letošní epidemie chřipky je u konce

Letošní epidemie chřipky je podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové u konce. Počet nových případů tento týden klesl proti minulému téměř o čtvrtinu, je jich 1060 na 100.000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo v tiskové zprávě. Epidemie začala na začátku února, oproti předchozímu roku to bylo asi o měsíc později.

"Jednotlivá epidemická ohniska jsou již pouze lokálního charakteru," uvedla hlavní hygienička. Nejvyšší je nemocnost v Libereckém kraji, kde je nových pacientů stále více než 2000 na 100.000 obyvatel. Více než 1000 na 100.000 lidé je nemocných také v Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji. Naopak méně než 500 případů na stejný počet obyvatel hlásí Karlovarský kraj. Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti monitorují i nadále. Počet pacientů klesá v celé Evropě.

V Česku by měly přibýt dvě desítky stanic na CNG, nyní jich je 165

Do roku 2021 by měli mít řidiči v České republice k dispozici zhruba dvě desítky nových plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní dopravy. Stát jejich vybudování podpoří z evropských dotací. ČTK to oznámilo ministerstvo dopravy. Dosud je v Česku v provozu 165 těchto stanic.

Vedle CNG plnicích stanic chce ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík.

Slovanská epopej v Tokiu byla třetí nejnavštěvovanější výstavou

Výstava obrazů českého malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej v japonské metropoli Tokiu byla v loňském roce třetí nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění na světě. Uvedl to časopis The Art Newspaper, který sestavil žebříček nejpopulárnějších expozic podle průměrného denního počtu návštěvníků.

Muchova monumentální plátna byla v minulém roce vystavena v Národním centru umění v Tokiu po tři měsíce. Celkem je podle zmíněného časopisu zhlédlo 657.350 lidí, přičemž denní průměr byl 8505 návštěvníků.

Českobudějovická diecéze oficiálně zahájila proces blahořečení biskupa Hloucha

Bezmála 25 let byl českobudějovickým biskupem, z toho ale několik roků strávil v nucené internaci. Josef Hlouch se stal jedním ze symbolů odporu proti komunistické moci na jihu Čech. Českobudějovické biskupství v katedrále svatého Mikuláše oficiálně zahájilo proces jeho blahořečení.

Vatikán se zahájením procesu blahořečení souhlasí. Blahořečení je jedním ze stupňů, který směřuje k prohlášení člověka za svatého. Hlouchovo svatořečení by mohlo trvat 18 let, řekli ČTK současný biskup Vlastimil Kročil a mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína.

Počasí v pátek

Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C.