28-03-2018 07:49 | Zdeňka Kuchyňová

Premiér Babiš a členové vlády dnes navštíví Středočeský kraj

Jednání o plánované výstavbě spalovny odpadu v Horních Počaplech na Mělnicku či návštěva zámku v Přerově nad Labem jsou na programu dnešní návštěvy premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a členů jeho kabinetu ve Středočeském kraji. Plánována je i prohlídka místa, kde mají být vybudovány obchvat Jesenice a návštěva skanzenu v Kouřimi. Babiš tak pokračuje v cestách do regionů, už dříve navštívil Zlínský a Liberecký kraj.

Mezi ČSSD a ANO zůstávají rozpory ohledně daní

Mezi ČSSD a ANO zůstávají rozpory ohledně daňové politiky a proplácení prvních dnů nemocenské. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka ale půjde rozpory vyřešit. ČSSD také nadále požaduje pro případnou koaliční vládu pět ministerstev, zatímco ANO jí nabízí čtyři, řekl po jednání špiček obou stran předseda ČSSD Jan Hamáček. ANO trvá na svém předsedovi Andreji Babišovi jako jediném kandidátovi na premiéra. V takovém případě ČSSD požaduje kontrolu nad ministerstvy financí, nebo vnitra. Chce tak zajistit, že Babiš nebude ovlivňovat vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán.

Podle Hamáčka bylo po předchozím vyjednávání expertních týmů ANO a ČSSD 17 sporných bodů, deset z nich se podařilo vyřešit. Zmínil například to, že by vláda neprivatizovala státní majetek, garantovala nezávislost veřejnoprávních médií, garantovala, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů, nebo se přihlásila k závazku zvýšit výdaje na obranu do konce svého funkčního období na nejméně 1,4 procenta HDP.

Ryan chce dětem ukázat Prahu i další části Česka

Po návštěvě Prahy se předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan s rodinou vydá i na další místa v České republice. Během prvních dvou dnů své návštěvy v ČR se třetí nejvýše postavený muž USA setkal s některými českými politiky. Vystoupil v Poslanecké sněmovně a Senátu a zúčastnil se také debaty se studenty. Dál bude jeho program soukromý. Ryan novinářům řekl, že s manželkou v Praze již byli a město si zamilovali. "Chceme, aby naše děti poznaly Českou republiku a naučily se tady i něco o evropské historii," řekl Ryan.

Na velikonoční provoz budou v Česku dohlížet stovky policistů

Řidiči budou o Velikonocích tradičně pod větším dohledem policie. Na silnice totiž vyrazí kromě vyježděných šoférů také lidé, kteří za volantem zase tak často nesedí. Loni v období od Zeleného čtvrtka až po Velikonoční pondělí zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, 35 se zranilo těžce a 277 lehce. Nehod bylo přes 1100. Uvádí to Centrum dopravního výzkumu. Loni policisté o Velikonocích zkontrolovali zhruba 50.000 vozidel a zjistili asi 10.000 přestupků.

Grand designérkou roku je šperkařka Nastassia Aleinikava

Hlavním vítězem cen Czech Grand Design 2017 pro nejlepší tuzemské designové tvůrce se stala šperkařka Nastassia Aleinikava. Původem běloruská designérka šperku, která dlouhodobě tvoří a žije v Praze, byla na ceny nominovaná již několikrát. Nyní zvítězila i v kategorii šperku, porota ji ocenila za kolekci inspirovanou záhadnou knihou z 15. století Voynichův rukopis a za extravagantní kolekcí brýlí Utopie.

Spolu s hlavní vítězkou si cenu odneslo dalších osm tvůrců, značek či výrobců. Podobu ceny vytváří vždy loňský Grand designér, letos ji navrhlo studio deForm. Ocenění dostali kovovou krabičku s tlačítkem, která v sobě ukrývá desítku zvukových stop. Jedna z nich - potlesk publika - vznikla při zaznění jména každého laureáta. Designérem roku se již podruhé stal Jan Čapek, který zkoumá možnosti plastu jako výrobního materiálu.

Sport

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v kvalifikačním utkání v Řecku 0:3 a na soupeře, kterému patří první místo v tabulce znamenající přímý postup na evropský šampionát, ztrácejí už devět bodů. Výběr Vítězslava Lavičky má sice zápas k dobru, ale porážka ho odsoudila k boji o teoretickou účast v baráži.

Vstup do baráže o dvě místa v příštím ročníku hokejové extraligy vyšel v domácím prostředí oběma zástupcům nejvyšší soutěže. Třináctý tým konečného pořadí mezi elitou Jihlava zdolal Kladno 4:0 a poslední Litvínov vyhrál na šampionem první ligy Karlovými Vary 3:1.

Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na turnaji v Miami Karolína Plíšková podlehla v čtvrtfinálovém duelu bývalých světových tenisových jedniček 5:7 a 3:6 Bělorusce Viktorii Azarenkové.

Počasí

Zataženo až oblačno. Během odpoledne postupně na většině území déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.