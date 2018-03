27-03-2018 09:52 | Kateřina Brezovská

Studenti a senioři ušetří za dopravu vlakem a autobusem, schválila to vláda v demisi

Senioři nad 65 let, žáci a studenti od 6 do 26 let ušetří při cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. Rozhodla o tom vláda. Sleva bude platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. Děti do 6 let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Doplácení jízdného je určené pro všechny dopravce, tedy i soukromé. Firmy si ale sami určí, u kterých spojů ho využijí. Stát vyjde zlevněné jízdné na 5,83 miliardy korun ročně. Letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy.

Kabinet v demisi podpořil návrh referenda, který předložila ČSSD

Kabinet v demisi podpořil návrh na zavedení obecného referenda, který předložila ČSSD. Na rozdíl od návrhu SPD sociální demokraté nechtějí, aby obyvatelé mohli v referendu rozhodovat o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Jsou i proti tomu, aby lidé hlasovali o mezinárodních smlouvách. ČSSD taky prosazuje nejméně 850 tisíc podpisů nutných pro vyhlášení referenda. Výsledky hlasování by pak byly závazné jen v případě, že by v něm kladně nebo záporně odpověděla nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, tedy i těch, kteří hlasovat nepřijdou. Návrh ústavního zákona teď posoudí zákonodárci.

Zákon o obecném referendu má v programech řada sněmovních stran. Hnutí SPD ho prosazuje včetně hlasování o vystoupení z Evropské unie a NATO. O setrvání v NATO by nechali hlasovat i komunisté. Naopak Piráti mezinárodní otázky v referendu odmítají.

Šlechtová: Zemanův úkol pro tajné služby o jedu novičok není zbytečný

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO souhlasí s tím, aby tajné služby pátraly po možném vývoji nebo skladování jedu novičok v Česku. Bezpečnostní informační službě to v pondělí zadal prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na ruská vyjádření, že nervový jed použitý při britském útoku na dvojitého agenta Sergeje Sripala mohl pocházet z Česka. Ministryně obrany Šlechtová rozhodnutí prezidenta podpořila. Doufá, že kontrarozvědka potvrdí informace, se kterými se mohla seznámit dříve.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Skripal a jeho dcera byli začátkem března terčem útoku v jihoanglickém Salisbury. Británie z otravy viní Rusko. Kreml obvinění odmítá. Řada evropských zemí včetně Česka kvůli tomu vyhostila ruské diplomaty a zpravodajce.

ČNB: Příliv čínských investic do ČR loni klesl o polovinu, na necelých 6 miliard

Čína investovala do konce roku 2016 v Česku celkem 17 miliard korun. Vyplývá to z nových statistik, které zveřejnila v minulých dnech Česká národní banka. Jde tak jen o zlomek původně očekávaných masivních investic z této země. Loni přitekly další miliardy, bylo jich ale o polovinu méně než předloni. Největším čínským investorem v ČR je CEFC Europe. Jen ta měla investovat už 40 miliard korun. Podle agentury Bloomberg CEFC plánuje prodat část realit, které v Evropě vlastní. Ty v Česku do chystaného prodeje nespadají.

Vláda v demisi schválila změnu volebních zákonů, má omezit problémy se sčítáním lístků

Volební lístky pro sněmovní a krajské volby budou potištěné jen z jedné strany. Vláda v demisi schválila změnu volebních zákonů, kterou navrhlo ministerstvo vnitra kvůli problémům se sčítáním hlasů. Při loňských volbách totiž komise ve Středočeském kraji špatně sečetly hlasy kandidátů ODS. Poté, co je přepočítal Nejvyšší správní soud, získal mandát starosta Líbeznic Martin Kupka, a vyřadil tak někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla. Jednostranné hlasovací lístky mají také zabránit tomu, aby kandidáti na druhé straně lístků nebyli v nevýhodě. Teď návrh dostanou poslanci.

Náklady na tisk jedostranných volebních lístků pro sněmovní volby porostou ze 17 na přibližně 36 milionů korun, u krajských ze 27ti na zhruba 47 milionů korun. Oboustranné zůstanou jen volební lístky pro komunální volby.

K výzvě studentů na obranu demokracie se připojilo na 45 tisíc lidí

K výzvě studentů na obranu demokracie a ústavních zvyklostí se připojilo přes 45.000 lidí. Členům senátního petičního výboru to řekl hlavní organizátor výzvy Luboš Louženský z DAMU. Senátoři chtějí požadavky výzvy před dalším projednáváním probrat s ústavními experty, s nimiž se chtějí sejít zhruba za dva týdny. Experti by podle předsedy výboru Zdeňka Papouška (KDU-ČSL) měli poskytnout odborný posudek, aby výsledek nebyl "hlasem do prázdna nebo boxováním do tmy". Měli by vyjasnit mimo jiné to, jak dlouho je možné sestavovat vládu, jaká rozhodnutí může činit vláda v demisi a jak dlouho může taková vláda fungovat.

Signatáři výzvy požadují, aby prezident republiky plnil své ústavní povinnosti, nejmenoval premiérem trestně stíhaného člověka a aby vláda v demisi neprováděla zásadní a personální kroky.

Krajský soud ve Zlíně potvrdil tresty prodejcům otráveného alkoholu

Krajský soud ve Zlíně zamítl odvolání dvou aktérů takzvané metanolové kauzy Daniela Rafaje a Zdeňka Kopla, kteří byli loni v srpnu nepravomocně odsouzeni za obchodování s otráveným alkoholem. Rafaj podle soudu míchal v letech 2010 až 2012 alkohol s jedovatou směsí a dál ho prodával, Kopl ho distribuoval. Dva lidé po vypití směsi oslepli. Zlínský soud tak potvrdil čtyři roky vězení pro Rafaje, Kopl dostal podmíněný trest. Rozsudek krajského soudu je pravomocný. Oba odsouzení se ještě můžou dovolat k Nejvyššímu soudu.

ČSÚ: Počet lidí, kteří používají internet, stoupá

Internet loni používalo 8 z 10 Čechů. Podle Českého statistického úřadu přibyli mezi uživateli hlavně senioři. V roce 2017 to bylo 660 tisíc lidí nad 65 let. Za posledních 10 let se tak podíl uživatelů internetu mezi seniory zvýšil ze 4 procent na jednu třetinu. Loni používalo internet skoro 7 milionů lidí starších 16 let, to je o 3 milióny víc než před deseti lety.

Olomoucký kraj zakázal vstup do lesů, které poničil silný vítr

Olomoucký kraj zakázal vstup do některých lesů v okolí Olomouce, které poničil v polovině března silný vítr. Zákaz bude trvat tři měsíce a lesníci tak budou moci zlikvidovat následky větrné kalamity. Týká se lesů v okolí Mutkova, Huzové, Arnoltic, Dalova, Horní Loděnice, Hluboček a Lošova. Na přístupových cestách do této oblasti budou cedule s informacemi o zákazu vstupu. Minulý týden stejný krok udělala i radnice ve Šternberku na Olomoucku.

Sport

Tenistka Petra Kvitová si čtvrtfinále na turnaji v Miami nezahraje. Noční zápas s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou prohrála česká tenistka 6:7 a 3:6. Urputný souboj Tomáše Berdycha s domácím Francesem Tiafoem byl nakonec přerušen kvůli dešti, hráči z kurtu odešli po druhé hodině ráno tamního času za stavu 5:4 pro Američana ve třetím setu.

Počasí

Ve středu bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno, v Čechách a během odpoledne postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přeháňky, zpočátku nad 800 m sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11°C, na horách většinou kolem 2 stupňů Celsia.