24-03-2018 11:41 | Libor Kukal

Vláda zřejmě podpoří návrh ČSSD o obecném referendu

K návrhu na zavedení obecného referenda, jak jej předložila ČSSD, vláda Andreje Babiše (ANO) zřejmě vznese připomínky. Doporučí mimo jiné, aby lidé nemohli hlasovat o přijetí nebo výpovědi mezinárodních smluv. Kabinet by ale měl v zákonodárných sborech ústavní předlohu podle předběžného stanoviska pro jeho úterní schůzi podpořit. Sociální demokraté na rozdíl od návrhu SPD Tomia Okamury nechtějí, aby obyvatelé mohli v referendu rozhodovat o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Vládní legislativci doporučili vyloučit jakékoli mezinárodní smlouvy. Poukazují na to, že jde o složitou a ryze odbornou záležitost, o níž není všelidové hlasování vhodné.

Praha plánuje výstavbu nové čtvrti u Suchdola

V souvislosti s výstavbou nové tramvajové trati do Suchdola by na severu hlavního města měla vyrůst nová čtvrť. Architektonické studio D3A, které pro město zpracovává podkladovou studii pro změny územního plánu, dává důraz na uměřenou výstavbu vesměs obytného typu. Předpoklad je, že by zde mohlo najít domov cca 5 000 lidí.

„Tramvaj je důležitá pro univerzitu i pro obyvatele Suchdola. Proto chceme co nejdříve dosáhnout změn, které umožní tramvaj vyprojektovat. Kolem tramvajové trati logicky vznikají místa pro zástavbu, tramvaj by neměla projíždět zemí nikoho. Výstavba ale musí být v souladu s místním krajinným rázem. Studie předpokládá, že bude vesměs čtyřpatrová,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Brněnské náměstí Svobody ozdobí obří chorvatská kraslice

Zahájení velikonočních slavností na náměstí Svobody obohatila netradiční akce. Chorvatská velvyslankyně Ines Troha a brněnský primátor Petr Vokřál zde slavnostně odhalili dva metry vysokou kraslici. V rámci projektu „kraslice od srdce“ obdarovalo Chorvatsko Brno za probíhající spolupráci i za péči o zachování menšiny Moravských Chorvatů. „Kraslice sem vnáší chorvatské velikonoční tradice a zároveň připomíná, že jsou si Moravané a Chorvaté v mnohém blízcí. Doufám, že naše kraslice bude Brno zdobit ještě po mnoho let,“ uvedla Ines Troha.

Brno úspěšně bojuje s bezdomovectvím

V březnu bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy čtyřicáté rodině, která se účastní projektu proti bezdomovectví rodin s dětmi Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 % v udržení bydlení, kterou si město Brno před začátkem projektu stanovilo jako cíl. Padesát brněnských rodin v bytové nouzi dostalo díky projektu v roce 2016 možnost stát se nájemníky v městských bytech. Město vyčlenilo 50 bytů ze svého bytového fondu, který celkem čítá téměř 28 000 bytů, aby ve spolupráci s dalšími partnery – Platformou pro sociální bydlení, IQ Roma Servis a Ostravskou univerzitou – inovativní přístup otestovalo.

„Podobné projekty, jako je brněnský Rapid Re-Housing, už byly několikrát s úspěchem odzkoušeny v zahraničí. V Česku je Brno průkopníkem a úspěch předčil všechna očekávání. Věřím, že pozitivní zkušenosti inspirují i další města v boji proti bezdomovectví a obchodování s chudobou,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

V Plzni tři lidé napadeni asi kyselinou, celkem pět zraněných

V erotickém klubu v Plzni v sobotu dopoledne zaútočila žena na několik lidí chemikálií, pravděpodobně šlo o kyselinu. Při incidentu bylo zraněno zřejmě celkem pět lidí, včetně ženy podezřelé z útoku. Zranění kyselinou utrpěli osmadvacetiletý a devětatřicetiletý muž a asi čtyřicetiletá žena. Muže převezli záchranáři na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice, ženu přepravil vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na Kliniku popáleninové medicíny. ČTK to řekli policejní mluvčí Pavla Burešová a Robin Šín ze Zdravotnické záchranné služby.