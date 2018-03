23-03-2018 09:48 | Zdeňka Kuchyňová

Premiér Babiš o plánu vyhostit ruské diplomaty informoval prezidenta Zemana

Premiér v demisi Andrej Babiš informoval prezidenta Miloše Zemana o plánu na vyhoštění několika ruských diplomatů kvůli kauze použití nervové látky v Británii. Babiš to řekl v Bruselu novinářům na konci summitu EU, který jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace. O stažení svého velvyslance z Ruska ale ČR neuvažuje. EU už kvůli pokusu o otravu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery 4. března v jihobritském Salisbury nervovou látkou vojenského typu stáhla z Moskvy svého velvyslance ke konzultacím. Britové z Londýna vypověděli 23 ruských diplomatů, kteří se podle nich zabývali špionáží. Moskva, kde britská obvinění odmítají, reagovala vypovězením stejného počtu pracovníků britské ambasády.

Metnar odsoudil útok ve Francii, stupeň ohrožení zvyšovat nebude

Ministr vnitra Lubomír Metnar odsoudil útok na jihu Francie, při kterém zřejmě zemřeli tři lidé. Novinářům to řekl po jednání s eurokomisařem pro vnitro Julianem Kingem. Dodal, že bezpečnostní stupeň ohrožení terorismem v Česku se zvyšovat nebude, policie ale podle něj přijme bezpečnostní opatření, která budou souviset i s blížícími se velikonočními svátky. V Česku už dva roky trvá první stupeň ohrožení terorismem, tedy zvýšená bdělost.

Summit EU vyzval, aby výjimka z cel USA pro EU byla trvalá

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu vyzvali Spojené státy, aby výjimka, kterou unie dočasně dostala z amerických cel na dovoz ocele a hliníku, byla trvalá. V závěrech z jednání zároveň podpořili dialog při řešení sporných otázek ve vzájemném obchodu. Evropští lídři vyjádřili politování nad tím, že se Washington rozhodl cla na dovoz oceli a hliníku vůbec uvalit.

Dočasná výjimka platí do 1. května. Do té doby chtějí USA se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody. Vedle evropských zemí dostaly výjimku Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Mexiko a Jižní Korea. Trump přišel s výjimkou na poslední chvíli po naléhání řady amerických politiků a firem, kteří se obávali, že případná odvetná opatření povedou k obchodní válce a poškodí americkou ekonomiku.

Vyšetřování výbuchu v Kralupech pokračuje, pět obětí byli Rumuni

Po čtvrtečním tragickém výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou pokračuje vyšetřování policie a hasičů. Při výbuchu tankovací nádrže zemřelo šest lidí, dva zranění leží v nemocnicích. Pět mrtvých jsou cizinci; rumunské ministerstvo zahraničí oznámilo, že jde o rumunské občany. Příčina exploze zůstává podle policie a hasičů neznámá. Policisté a hasiči od rána znovu ohledávají epicentrum výbuchu. Přizváni byli také znalci z různých oborů a vyšetřovatelé vyslýchají svědky. Výbuch v Kralupech nad Vltavou je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Podle hasičů v kralupské chemičce explodovaly páry hořlavých kapalin. Kde se vzaly a o jaké látky šlo, vyšetřovatelé dál zjišťují.

Šéf Sněmovny reprezentantů Ryan se setká s Babišem

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan se v pondělí setká s českým premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Ryanova návštěva v Česku je soukromá, podle informací ČTK se zdrží několik dní. V úterý se zúčastní uzavřené debaty se studenty a konference v Senátu, vystoupí také na zvláštní schůzi Sněmovny. S prezidentem Milošem Zemanem se nesetká. Všechny akce, na kterých se třetí nejvyšší představitel USA objeví, jsou pouze pro zvané hosty.

Hüner pro HN: Rozdělení ČEZ kvůli výstavbě jádra je hloupost

Rozdělení energetické společnosti ČEZ kvůli výstavbě nového jaderného bloku je hloupost. Hospodářským novinám (HN) to řekl ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Není prý jisté, zda je transformace ideálním řešením a nejsou také spočítány dopady pro akcionáře. Ředitel ČEZ Daniel Beneš sdělil Mladá frontě Dnes (MfD), že společnost nemá v plánu udělat rozdělení, které by vedlo k tomu, že stát ztratí v ČEZ kontrolu.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) podporuje výstavbu nového jaderného bloku z peněz ČEZ. Podobný krok by ale mohl být nevýhodný pro minoritní akcionáře a proto se možné rozdělení nebo transformace ČEZ začaly řešit. Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

Do července vznikne prvních pět týmů nové psychiatrické péče

Do července vznikne prvních pět týmů pro reformovanou psychiatrickou péči. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotaci na jejich vznik v Praze, Jihomoravském, Ústeckém, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. Placené budou první rok a půl z evropských fondů. Do tří let by jich mohlo být 30, do budoucna až sto v celém Česku. Pokračování reformy psychiatrické péče na tiskové konferenci představili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). "Vytvoříme týmy, které budou o pacienty pečovat v jejich prostředí," vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Kromě lékařů psychiatrů a zdravotníků budou jejich součástí i sociální pracovníci, kteří budou pacientům pomáhat s návratem do běžného života. Podle ministryně práce Němcové půjde zejména o následnou psychiatrickou péči. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče.

Tísňové volání z aut eCall jde v dubnu do ostrého provozu

Systém automatického tísňového volání eCall začne od 1. dubna fungovat v ostrém provozu. Od tohoto data budou mít výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika byla jedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Systém byl zbudován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.

Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc. "Podle statistik zemře v ČR ročně pět až deset lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl," uvedl pověřený ředitel oddělení Besip Tomáš Neřold.

Na popud sportovců se zvažuje delší oficiální nahrávka hymny

Pokud v příštích letech zvítězí čeští sportovci na olympijských hrách nebo jiné mezinárodní soutěži, mohli by si chvíle na stupních vítězů vychutnávat déle. Uvažuje se totiž o tom, že by se prodloužila nahrávka české národní hymny pro podobné příležitosti. Případně by také hymna mohla mít dvě sloky. S nápadem přišel Český olympijský výbor (ČOV), vzniklo již i několik verzí nové nahrávky v úpravě od skladatele Miloše Boka. Možnou podobou hymny, jejíž uvádění dnes není v podstatě legislativně ošetřeno, se zabývá i ministerstvo kultury.

Olympijský výbor se úvahami o nové podobě hymny zabýval přes rok. Vycházel mimo jiné z toho, že délka hymny pro ceremoniální účely trvá 45 sekund a třeba pro vyhlašování vítězů na olympiádě by i vzhledem k délce skladeb dalších zemí byla lepší délka přibližně 80 sekund. Proto se ČOV rozhodl i v souvislosti s letošním 100. výročím vzniku Československa vyvolat diskusi o tom, jestli by hymna třeba neměla mít dvě sloky. Česká národní hymna je první sloka písně Kde domov můj z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, hudbu k ní složil František Škroup.

Japonská císařovna Mičiko navštívila výstavu o Čapkovi v Tokiu

Japonská císařovna Mičiko, manželka současného císaře Akihita, navštívila výstavu Sto let s překlady Karla Čapka, která se koná v Českém centru v Tokiu. Čapek je v Japonsku patrně nejznámějším českým spisovatelem. Císařovna Mičiko řekla, že Čapkova Pohádka pošťácká patřila k její oblíbené dětské četbě. V loňském roce navštívil japonský císařský pár výstavu Slovanská epopej Alfonse Muchy, která byla v Tokiu k zhlédnutí od 8. března do 5. června 2017 a kterou shlédlo více než 660.000 návštěvníků.

Nejoblíbenějším učitelem se stal David Turek z České Kamenice

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal učitel hudební výchovy, češtiny a angličtiny David Turek ze Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku. U dětí zvítězila učitelka chemie Lucie Bakalová z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově na Koměřížsku, která získala korunu Dětského Ámose. Partneři ankety ji zároveň vyhlásili nejlepší učitelkou chemie. Ámosem sympaťákem v hlasování na internetu se stala Helena Lísková ze Základní školy (ZŠ) Ladova v Litoměřicích. Z celkem 66 nominací, které letos školáci navrhli, do finále postoupilo šest učitelů.

Turek prozradil, že profesní dráhu učitele pro něj vybrali jeho rodiče. "Maminka s tatínkem to rozhodli, ale nikdy jsem toho nelitoval," řekl. Děti učí 20 let. Výhra ho překvapila a potěšila zároveň. Tradiční anketa Zlatý Ámos se vyhlašovala letos po pětadvacáté.

Zemřel překladatel Pratchettových knih Jan Kantůrek

Ve věku 69 let zemřel překladatel sci-fi a fantasy literatury Jan Kantůrek. Jeho nejznámějším překladem je cyklus Zeměplocha od Terryho Pratchetta či knihy o barbaru Conanovi od R. E. Howarda. Čtenáři i odborníci oceňovali vynalézavost, s níž Pratchettovy humoristické fantasy romány z fiktivního světa Zeměplochy Kantůrek převedl do češtiny. Musel vymyslet mnoho českých ekvivalentů pro jména postav, jež jsou v angličtině většinou slovními hříčkami. Kantůrek přeložil bezmála stovku titulů.

Febiofest skončil, nejlepším snímkem je Střídavá péče

Předáním cen Kristián za celoživotní přínos světovému filmu francouzské herečce Catherine Deneuveové a jejímu kolegovi režiséru Leosi Caraxovi skončil filmový festival Praha-Febiofest. Od poloviny března uvedl v metropoli 179 snímků. Porota soutěžní sekce Nová Evropa v čele s Martou Kubišovou jako nejlepší snímek vybrala film francouzského režiséra Xaviera Legranda Střídavá péče. Film je příběhem chlapce, kterého spory mezi násilnickým otcem a nešťastnou matkou po rozvodu rodičů dovedou až na okraj propasti.

Počtvrté udělil Febiofest cenu Amnesty International. Získal ji film Vnitřní život režiséra Philippa Van Leeuwa natočený v koprodukci Belgie, Francie a Libanonu. Odehrává se na sídlišti v Damašku, poukazuje na nesmyslnost a krutost válečného konfliktu skrze postavy obyčejných, bezbranných lidí.

U ISS zakotví loď Sojuz s Krtečkem na palubě

Krteček, známá postavička z dětského animovaného seriálu českého výtvarníka Zdeňka Milera, dnes opět přistane na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). S sebou ji na kosmickou misi znovu bere americký astronaut Andrew Feustel, který ve středu spolu s krajanem Richardem Arnoldem a ruským kolegou Olege Artěmjevem odletěl do vesmíru ruskou kosmickou lodí Sojuz MS-08. Feustel, jehož manželka Indira má české kořeny, při každé ze svých tři misí s sebou na oběžnou dráhu kolem Země vzal předměty spojené s Českou republikou. Poprvé měl u sebe básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické a také českou vlajku. Na druhé cestě, tentokrát už k ISS, ho doprovázela figurka Krtečka. Ta nyní, v menším provedení, k ISS letí znovu. V kosmických lodích Sojuz totiž není místa nazbyt.

Krteček, kterého měl Feustel zavěšeného nad hlavou, byl dobře patrný při středečním startu. Plyšoví maskoti posádce slouží i jako indikátory stavu beztíže. Na záběru z kabiny je jasně vidět, jak se Krteček po dosažení beztížného stavu volně vznáší prostorem. Vedle Krtečka s sebou Feustel tentokrát vzal ještě kopii titulní stránky z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně, a také kopii obrázku Měsíční krajina. Ten nakresil Petr Ginz, který Vedem založil a v terezínském ghettu dva roky žil, než ho nacisté v září 1944 zavraždili v osvětimském koncentračním táboře.

V areálu Braunova Betlému u Kuksu vznikne prohlídkový okruh

V areálu Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku by měla vzniknout vycházková trasa, návštěvnické centrum a parkoviště. Obnoveny by měly být i barokní sochy a reliéfy, které v 18. století vytesal Matyáš Bernard Braun. Novinářům to řekl Radek Pavlačka z architektonického studia Zahrada Olomouc, které dnes v Kuksu při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci při záchraně Braunova betlému představilo novou studii kultivace areálu. Studie počítá se vznikem asi dvoukilometrového okruhu, který návštěvníkům představí díla ze směru, z jakého Braun původně jejich návštěvu zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa respektující lesní prostředí památky s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná hřiště ani jiné rušivé prvky. Barokní areál v Kuksu patří v kraji mezi nejnavštěvovanější památky.

Sport

Hokejisté Plzně jsou po obhájci titulu Brnu druhým jistým semifinalistou play off extraligy. V pátém čtvrtfinálovém duelu porazil vítěz základní části Olomouc na svém ledě 5:0, a přestože prohrál úvodní souboj série, nakonec ji opanoval jasně 4:1 na zápasy. Západočeši tak už mají jistý minimálně bronz.

Hokejisté Liberce vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:2. Do semifinále mohou Bílí Tygři Liberec postoupit v sobotu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí.

Českým fotbalovým reprezentantům první letošní zápas nevyšel. Ve svém úvodním vystoupení na přípravném turnaji čtyř zemí China Cup v Nan-ningu proti Uruguayi nepřekvapili a s favoritem prohráli 0:2. Jihoamerický účastník letního světového šampionátu v Rusku rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy se trefili oba hvězdní útočníci. Český celek si v Nan-ningu zahraje v pondělí o konečné třetí místo s domácím výběrem, který ve čtvrtek podlehl Walesu vysoko 0:6.

Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař si na krasobruslařském mistrovství světa polepšila na 11. místo a v druhé seniorské sezoně zaznamenala svůj zatím nejlepší výsledek na světové akci. Díky světovému rekordu ve volné jízdě i v celkovém součtu získali v Miláně první společný světový titul olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot.

Krasobruslař Michal Březina pokazil krátký program na mistrovství světa a průběžně mu patří 17. příčka. Březinova známka 78,01 je o více než sedm bodů nižší než hodnocení, které získal na hrách v Koreji. Od ještě většího propadu ho zachránila poměrně vysoké hodnocení programových komponentů a selhání některých přímých soupeřů.Vede Američan Nathan Chen s náskokem necelých dvou bodů před Rusem Michailem Koljadou.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.