22-03-2018 08:31 | Martina Bílá

Výbuch v kralupské chemičce má šest obětí a dva zraněné

Při explozi v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí a další dva utrpěli středně těžká zranění. Oběťmi jsou pracovníci dodavatelských firem. Výbuch zasáhl jednu ze skladovacích nádrží pohonných hmot, příčina ani škoda zatím nejsou známy. "Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí pracovníků dodavatelských firem, chceme proto vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým," uvedl generální ředitel skupiny Unipetrol Krzysztof Zdziarski. Mimořádná událost podle firmy nemá souvislost s plánovanou odstávkou rafinerie. Způsobila ale dočasné zastavení distribuce pohonných hmot přes silniční terminál v Kralupech nad Vltavou.

Na místo bylo vysláno pět jednotek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Liberce. Zdravotníci zraněné přepravili do pražských nemocnic, uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Jeden člověk měl popáleniny druhého stupně zhruba na deseti procentech povrchu těla a druhý devastující poranění obličeje. Po poskytnutí nezbytné péče byli přepraveni do vinohradské a motolské nemocnice. Vinohradská nemocnice v Praze aktivovala takzvaný traumaplán, který počítal s příjmem většího počtu pacientů.

Neštěstí v Kralupech je jedním z nejtragičtějších výbuchů v průmyslových objektech v České republice od 60. let a druhou nejtragičtější explozí v Česku za posledních 30 let. Soustrast rodinám obětí na twitteru vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO).

Stav ekonomiky ČR umožňuje dávát víc na obranu, míní Stoltenberg

Ekonomický růst a stav veřejných financí Česka jsou dobrým základem pro vyšší obranné investice, upozornil českého premiéra v demisi Andreje Babiše generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Připomněl také, že vydat více peněz na vlastní obranu je dobré nejen pro Českou republiku, ale také pro NATO jako celek. Babiš po schůzce na společné tiskové konferenci se Stoltenbergem upozornil na zásadní roli, kterou NATO má pro bezpečnost a prosperitu ČR. "Naše země je a zůstane spolehlivým spojencem," prohlásil s tím, že Praha je odhodlána splnit své závazky vůči transatlantické bezpečnosti a společné obraně. Cílem je dostat se v roce 2020 k hodnotě 1,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a ke dvěma procentům v roce 2024, jak bylo v roce 2014 dohodnuto na aliančním summitu ve Walesu.

Andrej Babiš v centrále NATO v Bruselu označil za lež opakovaná tvrzení Moskvy, která ČR spojuje s vývojem a výrobou nervové látky novičok použité při útoku v Británii počátkem měsíce. Stoltenberg prohlásil, že aliance nemá důvod pochybovat o britském hodnocení, podle kterého je za útok v jihobritském Salisbury s velkou pravděpodobností odpovědné právě Rusko.

Bývalý premiér Sobotka na začátku dubna rezignuje na mandát poslance

Bývalý premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka skončí s vysokou politikou. K 1. dubnu rezignuje na mandát poslance. Oznámil to na svém facebookovém profilu. Rozhodnutí označil za osobní. Ve Sněmovně by ho měl nahradit bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, který se po volbách stal tajemníkem poslanců strany. Sobotka zůstane po odchodu z dolní komory řadovým členem ČSSD. Sobotka uvedl, že k rozhodnutí mnoho měsíců směřoval. "Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní. V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem 8 let v soc. dem. vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se - ještě v plné síle - úplně jinou životní cestou," napsal.

Sobotka zasedl v Poslanecké sněmovně poprvé v roce 1996. Několik let řídil ministerstvo financí a v roce 2014 se stal předsedou vlády. Předsedou ČSSD ho členové strany zvolili v roce 2011, kdy nahradil Jiřího Paroubka. Vedení strany ale v polovině loňského roku přenechal tehdejšímu místopředsedovi ČSSD Milanu Chovancovi.

Političtí soupeři ČSSD v reakci na oznámení Bohuslava Sobotky (ČSSD) o odchodu ze Sněmovny oceňují, že bývalý premiér vedl politiku založenou na programu. Poslanecký klub sociálních demokratů poděkoval Sobotkovi za jeho práci. "Politické postoje a názory Bohuslava Sobotky jsem nikdy nesdílel. Po mém vstupu do politiky patřil k mým hlavním ideovým a politickým soupeřům. Vždy jsem však současně oceňoval jeho snahu o slušnou politiku, v níž jde o programový střet, a ne o osobní urážky," řekl ČTK předseda ODS Petr Fiala.

Zeman neví, proč je jeho poradce vyšetřován, ctí presumpci neviny

Prezident Miloš Zeman neví, kvůli čemu je jeho poradce a šéf společnosti CEFC Jie Ťien-ming v Číně vyšetřován. Nechce se vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, ctí presumpci neviny a počká na závěry vyšetřování, řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD). Uvedl, že jeho kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý a zástupce CEFC Jaroslav Tvrdík jeli do Číny na jeho pokyn zjistit, zda CEFC bude pokračovat v investicích v Česku, o čemž prý byli ujištěni. Prezidentská kancelář podle Zemana cestu určitě zaplatila Mynářovi, zda i Nejedlému a Tvrdíkovi, netuší.

Dotazy týkající se placení jejich cesty označil za stupidní a povrchní. "Samozřejmě, že šlo o služební cestu. Samozřejmě, že byla hrazena z rozpočtu mé kanceláře. Samozřejmě, že byla uskutečněna na můj příkaz, což byl mimochodem asi druhý nebo třetí příkaz za pět let, který jsem dal, pokud jde o služební cesty. Mám pocit, že ta trojice udělala velký kus práce. Samozřejmě jí to ale nikdo neuzná, naopak," prohlásil prezident.

Babiš: Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu

Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl český premiér Andrej Babiš. Podle něj Evropa potřebuje novodobý Marshallův plán, který by pomohl lidem přímo v jejich zemích, například v Sýrii. Babiš rovněž vyzval Evropskou unii, aby brala obavy České republiky vážně a aby nedocházelo k jejímu přehlasování, jako v případě uprchlické otázky. Babiš v rozhovoru odmítl výtky, že Česko se vůči zbytku EU chová nesolidárně. "Z naší země jde každý rok deset miliard eur z podílu na zisku především do evropských zemí, jejichž firmy u nás investují," řekl Babiš. "Jsme rádi, že tu jsou. Ale ony tu také dělají dobré obchody. A často pocházejí právě z těch zemí, které nám vyčítají nedostatek solidarity," dodal šéf české vlády a hnutí ANO.

V Česku v roce 2016 žilo 493.400 cizinců

V Česku ke konci roku 2016 pobývalo 493.400 cizinců, nejvíc v historii. Oznámil to Český statistický úřad. Nejpočetnější skupinou cizinců byli Ukrajinci, následovali Slováci a Vientamci. Lidé z těchto tří zemí tvořili více než polovinu všech cizinců žijících v Česku. Rok 2016 je zatím poslední, za který má statistický úřad kompletní údaje.

Přes polovinu cizinců tvořili lidé s trvalým pobytem v Česku, velká skupina měla přechodný pobyt. Počet lidí, kterým Česko udělilo azyl, činí 0,6 procenta všech cizinců v zemi.

Šlechtová: Vybírat bojová vozidla za 53 miliard začneme v létě

Ministerstvo obrany začne v létě vybírat dodavatele více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za 53 miliard korun. Půjde o největší zakázku, kterou ministerstvo obrany vypsalo. Armáda v létě prověřovala ve vojenském prostoru Libavá pětici vozidel od čtyř výrobců. Do roku 2026 chce vedení obrany za modernizační projekty celkem utratit přes 150 miliard korun. Bude mezi nimi příští rok třeba i nákup nových útočných pušek s granátomety asi za sedm miliard.

Česká armáda v příštích letech vytvoří další pluk. Třetí brigádu, kterou zvažovala, zatím zřizovat nebude. Prioritou je vyzbrojit a personálně doplnit stávající dvě brigády. Novinářům to řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Česká armáda má v současné době dvě bojové brigády, a to 7. mechanizovanou a 4. brigádu rychlého nasazení. Pluk má obecně v mírových dobách velikost několik set až tisíc vojáků, brigádu tvoří několik praporů nebo pluků.

Při požáru domu v Předlicích se zranilo 20 lidí

Dvě desítky zraněných si vyžádal požár bytového domu v ústecké čtvrti Předlice. Všichni se nadýchali kouře. V nemocnicích zůstává 11 dětí, u většiny z nich lékaři hodnotí stav jako závažný, řekl ČTK mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Ohnisko požáru bylo zřejmě ve druhém patře menšího třípatrového domu. Na oheň podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové upozornil před půl sedmou projíždějící řidič. Podle operačního důstojníka krajských hasičů na místě zasahovalo pět jednotek, oheň dostaly pod kontrolu asi po 40 minutách. Zásah byl podle hasičů náročný. Předlice jsou považovány za sociálně vyloučenou lokalitu. Většina domů tu byla před lety privatizována, řada z nich měnila majitele opakovaně.

Plzeň poskytne byt čtyřčlenné rodině uprchlíků z Iráku

Plzeň poskytne nájemní bydlení čtyřčlenné rodině uprchlíků z Iráku. Otec rodiny byl členem kurdské armády a bojoval proti takzvanému Islámskému státu. Manželé se dvěma dětmi získali mezinárodní ochranu v ČR, mají zde přiznán trvalý pobyt, učí se česky a jsou zařazeni ve státním integračním programu ministerstva vnitra. "Rodina v současné době přebývá v Integračním azylovém středisku v Havířově. Česká republika se jim líbí, proto se velmi intenzivně snaží naučit českému jazyku a zvyknout si na nové prostředí. Rádi by našli místo, kde mohou v klidu pracovat a žít. Pro místo trvalého pobytu si vybrali Plzeň," uvedl radní odpovědný za nakládání s městskými byty David Šlouf (ODS). Otec rodiny by se do budoucna rád živil jako překladatel.

Cenu za opravu památek dostal dřevěný most a kaple

Dřevěný most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou a kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou dostaly cenu za nejlepší opravu historických objektů. Získaly titul Památka roku 2017. Soutěž pátým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V závěrečné nominaci bylo šest objektů ve dvou kategoriích včetně Werichovy vily v Praze. Starostové obou obcí očekávají, že jim cena pomůže v turistickém ruchu a propagaci.

Dřevěný most přes Jizeru v Bystré nad Jizerou má podle odborníků unikátní konstrukci. V České republice jsou pouze dva mosty obdobné konstrukce. Most nechal vybudovat v roce 1922 mlynář Janoušek pro dopravu obilí do svého mlýna. Konstrukce, opláštění a dekorativní prvky jsou i přes některé drobné opravy v minulosti dochovány v původní podobě. Oprava mostu skončila v roce 2017, zavřený byl kvůli havarijnímu stavu pět let. Most jako celek přenesl jeřáb na břeh, kde odborníci opravili nosné konstrukce. Z menších oprav uspěla kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou. Počátky poutního místa jsou spojeny s legendou o sedmi bratrech rodu Donátů z Jiřetína a zázračných uzdraveních u dřevěného kříže. V letech 1759 až 1764 bylo postaveno zásluhou místního faráře 11 dobových zděných kapliček.

Záznamy z procesu se Slánským byly asi ukryty po listopadu 1989

Až 14 hodin záznamu politického procesu s Rudolfem Slánským a dalšími obžalovanými z roku 1952 může obsahovat vzácný nález filmového materiálu. Před nedávnem ho našel správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenským Břežanech. Podle historiků není zřejmé, odkud se filmové a zvukové pásy do středočeského areálu dostaly, pravděpodobně se je ale kdosi pokusil záhy po listopadu 1989 ukrýt. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd na tiskové konferenci řekl, že požádá vládu o mimořádnou dotaci na záchranu vzácného archivního materiálu. Před několika dny ho převzal Národní filmový archiv. Podle odborníků je nález materiálu mimořádný, poskytne dokument srovnatelný se záznamem z procesu s Miladou Horákovou.

Zemřela Lieblová, držitelka řádu TGM, která přežila holokaust

Ve věku 88 let v pražské Ústřední vojenské nemocnici zemřela dlouholetá předsedkyně Terezínské iniciativy a držitelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka Dagmar Lieblová. ČTK o tom informoval Marek Lauermann, který o rodačce z Kutné Hory napsal vzpomínkovou knihu. Lieblová přežila život v koncentračních táborech, o holokaustu se pak snažila udržovat povědomí a pomáhala jeho přeživším. Název knihy "Přepsali se, tak jsem tady. Příběh Dagmar Lieblové" odráží náhodu, díky které internaci v nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi přežila. Tehdy patnáctiletá Lieblová byla totiž úřední chybou označena za starší a z táboru smrti se dostala na práce v Německu. V osvětimském táboře přišla o celou rodinu. Působila jako učitelka na mnoha školách a mimo jiné také na katedře překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově v Praze.

Lesy ČR kvůli kalamitám zastavily úmyslné těžby smrku a borovice

Kvůli velkému množství kalamitního dřeva Lesy ČR zastavily úmyslnou těžbu smrku a borovice. Podle jeho mluvčí Evy Jouklové je potřeba zpracovat právě poškozené dřevo, plánované letošní těžby proto podnik zastavil. Při poslední vichřici v polovině března vítr podniku poničil asi 550 tisíc metrů krychlových dřeva. Největší škody jsou v Olomouckém kraji, hlavně v okolí Šternberku a Janovic. Lesy ČR budou výhradně těžit jen kalamitní dřevo do odvolání.

Stejné opatření státní podnik přijal už loni, kdy platilo od srpna do konce roku. Od loňského srpna vítr Lesům ČR poničil celkem asi 2,7 milionu metrů krychlových dřeva.

Počet leteckých linek z Prahy vzroste od neděle na 157

Pražské Letiště Václava Havla zvýší v letním letovém řádu od neděle počet destinací o šest. Celkově bude mít česká metropole přímé spojení do 157 míst. U 17 stávajících tras zároveň vzroste počet spojů. Uvedli to zástupci letiště. Své linky bude na letišti nabízet 67 dopravců, z toho tři noví.

Největší novinkou nadcházející sezony budou denní přímé lety do Filadelfie provozované od května společností American Airlines. Letadla v barvách největší světové letecké společnosti se objeví na pravidelné lince v Praze vůbec poprvé v historii. Praha tak zároveň získá již 13. dálkovou destinaci. Nejvíce linek leteckých dopravců bude během této sezony směřovat do Itálie (16 destinací), Velké Británie (15 destinací) a Španělska (14 destinací). Následují Řecko s 12 a Rusko a Francie s devíti destinacemi spojenými s Prahou přímou pravidelnou linkou.

Počasí v pátek

Zataženo až oblačno, zpočátku na východě až polojasno. Místy, na východě ojediněle, sněžení. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C.