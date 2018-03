21-03-2018 10:25 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš označil výrok Moskvy o původu novičoku za absolutně lživý

Absolutně lživý výrok, řekl premiér v demisi Andrej Babiš k tvrzení Moskvy, že jed použitý v Británii k útoku na bývalého agenta mohl pocházet z Česka. Babiš na tiskové konferenci po jednání kabinetu současně odmítl, že vláda byla v postoji ke kauze liknavá.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) se dnes sejde s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským. Už dříve vyjádření ruské strany odmítl. Bojovou látkou novičok byli počátkem března otráveni ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Moskva zodpovědnost za útok odmítla a v sobotu ruská diplomacie uvedla, že jed mohl pocházet například z Česka, Slovenska nebo Švédska. Stropnický se proti tomu týž den ohradil. V úterý náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že vyjádření české diplomacie nic nemění na tom, že Česko má možnosti podobné látky jako novičok vyrábět.

Babišova vláda podpořila návrh ČSSD na zrušení karenční doby

Vláda v demisi podpořila návrh ČSSD na obnovu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. Novinářům to po jednání řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Na základě doporučení legislativců měl kabinet vyslovit záporné stanovisko, podle Babiše však bude věc předmětem jednání s ČSSD o vládě, kterou by měla podporovat KSČM. Je však podle něj nutné vyřešit některé výhrady a záležitost projednat také s tripartitou. Babiš řekl, že ANO při vládních vyjednáváních navrhne, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní zaměstnavatelé proplácejí 4. až 14. den. Náklady firem by vzhledem ke stejnému počtu proplácených dnů zůstaly stejné, ale lidé by od firem dostali peníze i za první dny stonání. Nyní za první tři dny nemoci nedostávají nic. Po uplynutí 11 dnů nemoci by na sebe náklady vzaly pojišťovny.

Obyvatel ČR loni bylo 10,6 milionu, nejvíc od konce války

Počet obyvatel Česka se loni zvýšil zhruba o 31.000 na 10,610.055 lidí. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy zaznamenána na konci druhé světové války. Zahraniční migrací loni přibylo více než 28.000 lidí, což bylo nejvíce od roku 2010. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Počet sňatků byl loni nejvyšší za posledních deset let. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o 14.005 lidí na více než 1,29 milionu. Většina z nich se do metropole přistěhovala, a to hlavně z jiných českých regionů.

Češi loni uzavřeli 52.567 sňatků. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo o 1800 více. Nejvíce svateb bylo v červenci, nejméně v lednu. Ženichům bylo nejčastěji 30 let, nevěstám 27 let. Rozvodovost podle předběžných výsledků meziročně vzrostla ze 45 na 47 procent. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku.

Zeman dnes udělí státní vyznamenání papežskému nunciovi Leanzovi

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne udělí státní vyznamenání apoštolskému nunciovi Giuseppemu Leanzovi, který v Česku zastupuje Vatikán. Jaké vyznamenání vatikánský diplomat získá, prezidentská kancelář neupřesnila. Leanza se v letošním roce dožil 75 let, a z toho důvodu skončí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Jeho nástupce by měl být znám během letošního roku. Leanza v Praze zastupuje Vatikán od října 2011. Do funkce ho jmenoval papež Benedikt XVI. Předtím působil na stejném postu v mnoha zemích světa, například na Haiti, v Zambii, Bosně a Hercegovině, Makedonii nebo Irsku. Sloužil také na nunciaturách v Paraguayi, Ugandě a USA.

Zemřel bývalý člen RAF Zbyšek Nečas-Pemberton, bylo mu 97 let

Krátce po svých 97. narozeninách zemřel minulý týden bývalý československý příslušník 68. noční stíhací perutě britského královského letectva RAF Zbyšek Nečas-Pemberton. Podle České televize to oznámila jeho rodina. Rodák z Moravy působil během druhé světové války jako palubní radarový operátor na letounech Beaufighter a Mosquito a jeho posádka sestřelila několik nepřátelských strojů. Plukovník Nečas odjel do Británie jako osmnáctiletý v roce 1939. "Anglicky jsem neuměl, naučil jsem se to ale velmi rychle a přihlásil jsem se k britskému letectvu," popsal před lety webu denik.cz. O práci u letectva prý snil od malička. Nakonec se stal palubním radarovým operátorem nočních stíhačů RAF. Loni v létě obdržel společně s dalšími čtyřmi válečnými veterány od prezidenta Miloše Zemana Medaili za hrdinství.

Po válce se Nečas vrátil do vlasti. Nikdo z blízké rodiny už ale nebyl naživu a tak zakrátko opět nastoupil do britského letectva. Aby jej Britové ochránili před komunistickým Československem, pro které měl jako znalec britské vojenské techniky velkou cenu, fingovali Nečasovu smrt. K tomu využili úmrtí pilota Johna Pembertona, jehož jméno český letec převzal. Nečas alias Pemberton už pak v Anglii zůstal. Posledním Čechem, který za druhé světové války sloužil u RAF, je Emil Boček. Ten v únoru oslavil 95. narozeniny.

Průměrná sazba hypoték v únoru stoupla na 2,36 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték letos v únoru stoupla na 2,36 procenta z lednových 2,28 procenta. Na stejné úrovni byly sazby naposledy v prosinci roku 2014. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Objemy i počty hypoték v únoru meziročně i meziměsíčně klesly. Ekonomice se daří, takže tlak na růst sazeb bude pokračovat, odhadl analytik společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. Pokles v počtu poskytnutých úvěrů je podle něj dán rostoucími cenami nemovitostí. Ty sice nezdražují tak dramaticky jako v minulých letech, ale přesto se dostávají na hranici, kterou je člověk ochoten za nemovitost zaplatit, podotkl.

Vláda dá krajům čtyři miliardy na opravy silnic nižších tříd

Vláda v letošním státním rozpočtu našla v jednotlivých kapitolách úspory 8,4 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Z těchto peněz chce kabinet dát krajům čtyři miliardy na opravy silnic 2. a 3. třídy. Zbytek peněz využije například na slibované slevy jízdného pro studenty a důchodce. Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let ve vlacích i autobusech zavést od letošního června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun.

V pařížském Grand Palais začíná velká výstava Kupkových děl

V pařížské galerii Grand Palais začíná retrospektivní výstava děl průkopníka abstraktní malby Františka Kupky. Výstavu připravila Národní galerie v Praze s partnery z Francie a Finska. Potrvá do 30. července a poskytne chronologicky řazený pohled na Kupkovo dílo. K vidění bude 300 maleb, kreseb, grafik, knih i dokumentů vztahujících se k umělci, který se narodil v Opočnu a velkou část života strávil v Puteaux u Paříže. Od 7. září do 20. ledna pak bude v obměněné podobě výstava přístupná české veřejnosti, a to v pražské Valdštejnské jízdárně. Dnes platí Kupka zejména za nejlépe prodávaného českého umělce. Nejdráže se zatím prodal jeho obraz Vzlet, a to v roce 2016 ve Stockholmu za v přepočtu 68,7 milionu korun.

Tři ceny Anděl získala kapela J.A.R., v Síni slávy je Merta

Kapela J.A.R. proměnila tři ze čtyř nominací 27. ročníku Cen Anděl. Členové České hudební akademie (ČHA) ji přisoudili vítězství v prestižní kategorii Album roku (Eskalace dobra), stali se skupinou roku a jejich píseň Zhublas je skladbou roku. Neproměnili tak jedinou ze svých nominací kategorii Videoklip roku, ve které uspěla zpěvačka Barbora Poláková se singlem Po válce režisérů Jakuba Machaly a Jana Bárteka. Skupina Mirai ze čtyř nominací proměnila jednu v kategorii Objev roku. V sólových kategoriích akademiky nejvíce zaujali David Stypka se svou písničkářskou deskou Neboj a zpěvačka Debbi s albem Break. Do Síně slávy akademie uvedla folkového písničkáře Vladimíra Mertu.

Archeologové vykopali ve vyškovské průmyslové zóně unikát

Archeologové vykopali ve vyškovské průmyslové zóně unikát. Našli kostru ženy ze starší doby bronzové, která v hrobu objímá dítě, takto pohřbená těla z té doby dosud neviděli. ČTK to řekla Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Kostra ženy a dítěte skončí po dalším zkoumání ve vyškovském muzeu. Podle Mikulkové nejsou sice pohřby rodičů s dětmi výjimečné, ale děti bývají v hrobech často pohozené. Tady je tomu ale jinak, protože žena dítě objímá v náručí. "Hlavy mají u sebe, je v tom neuvěřitelná až zvláštní pieta. Všichni jsme na to zírali, na Moravě nevím o podobném nálezu," uvedla Mikulková.

Sport

Mistrovství světa ve veslování se v roce 2022 uskuteční v České republice. Závodit se bude na přelomu září a října v Račicích. Vrcholná veslařská akce se do Česka vrátí po 29 letech, naposledy se zde konala v roce 1993.

Hokejisté Plzně zvítězili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále extraligy v Olomouci 2:0 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:1 na zápasy. K prvnímu postupovému mečbolu posunuly vítěze základní části soutěže góly Davida Stacha a Tomáše Mertla. Pátý duel je na programu ve čtvrtek v Plzni.

Hokejisté Kladna zvítězili v semifinále play off první hokejové ligy v Českých Budějovicích 5:2, na zápasy vyhráli celou sérii 4:1 a zajistili si postup do baráže. Jaromír Jágr absolvoval na jihu Čech jedno střídání, čímž splnil kvótu patnácti odehraných utkání a může nastoupit v bojích o nejvyšší soutěž. Šestačtyřicetiletý útočník na ledě strávil opět jen pár vteřin v úvodu duelu. Kladno se v extraligové baráži utká o dvě účastnická místa s Karlovými Vary, Litvínovem a Jihlavou.

Bývalí tenisté Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová se v létě stanou rodiči. Oba radostnou událost oznámili na sociálních sítích a připojili obrázek prvních dupaček. Svatbu měli v létě 2010 v Praze, ale po třech letech se rozvedli. Od loňska znovu tvoří pár. Dvojnásobný vítěz Davisova poháru ukončil kariéru před čtyřmi měsíci v 38 letech a je členem trenérského týmu hvězdného Srba Novaka Djokoviče. O deset let mladší bývalá sedmá hráčka světového žebříčku skončila s tenisem už před osmi lety, pak se pokoušela o návrat, ale opět ji pronásledovala zranění.

Počasí

Převážně oblačno a místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.