20-03-2018 10:44 | Zdeňka Kuchyňová

Stropnický si předvolal ruského velvyslance

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) si na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Chce od něj slyšet vysvětlení výroku ruské diplomacie, že jed novičok použitý při útoku na přeběhlého ruského agenta v Británii mohl pocházet z Česka. Stropnický už v sobotu ruské tvrzení odmítl. Česko mohlo být podle něj označeno za původce látky kvůli ostrému odsouzení tohoto útoku. Novičokem byl tento měsíc v Británii přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Při otravě byla podle několika zdrojů použita nervově paralytická látka vyvinutá v někdejším Sovětském svazu. Britové viní z útoku Rusko, které to odmítá.

Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že použitá látka mohla pocházet z Česka, Slovenska, Švédska nebo Británie. Stropnický tvrzení ve stejný den odmítl, označil ho za standardní způsob, jak manipulovat informace a odvést pozornost. Ruské tvrzení odmítla i ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO). Skupina 27 senátorů vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. Poslanci TOP 09 vyzvali Stropnického, aby zvážil i vyhoštění ruských diplomatů.

Babiš nyní nebude Sněmovně vysvětlovat kárné řízení s Murínem

Premiér Andrej Babiš nyní nebude ve Sněmovně vysvětlovat kárné řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem. Poslanci hnutí ANO vetovali při projednávání změn programu nynější schůze návrh TOP 09 na zařazení tohoto bodu. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už dopoledne avizoval, že v takovém případě bude sbírat podpisy pro svolání mimořádné sněmovní schůze. "Řada z nás má velmi vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit nezávislou instituci," řekl na plénu Kalousek k Babišovým krokům vůči Murínovi. Existuje navíc podle předsedy poslanců TOP 09 obava o ovlivňování bezpečnostních složek státu prostřednictvím generální inspekce. Pod veto na zařazení bodu na program schůze se podepsalo 42 poslanců ANO, oznámil předseda klubu Jaroslav Faltýnek.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl. Minulý týden Babiš oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby.

Velvyslancem ve Vatikánu se stane Václav Kolaja

Českým velvyslancem ve Vatikánu se stane Václav Kolaja. Vatikán mu udělil takzvaný agrément, tedy souhlas. Ve funkci nahradí Pavla Vošalíka. Informaci serveru Aktuálně.cz ČTK potvrdila Irena Valentová z tiskového oddělení ministerstva zahraničních věcí. Do země by měl odcestovat na začátku května, pověřovací listiny poté předá papeži Františkovi. Kolaja je vystudovaný historik. Na ministerstvu zahraniční pracuje 22 let a postupně působil na zastupitelských úřadech v Londýně, Washingtonu a na stálém zastoupení ČR při EU. Vošalík na pozici ambasadora působil téměř deset let.

Prezident Miloš Zeman udělí ve středu státní vyznamenání apoštolskému nunciovi Giuseppemu Leanzovi, který v Česku zastupuje Vatikán. Jaké vyznamenání vatikánský diplomat získá, prezidentská kancelář neupřesnila. Leanza se v letošním roce dožil 75 let, a z toho důvodu skončí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Leanza v Praze zastupuje Vatikán od října 2011. Do funkce ho jmenoval papež Benedikt XVI. Předtím působil na stejném postu v mnoha zemích světa, například na Haiti, v Zambii, Bosně a Hercegovině, Makedonii nebo Irsku. Sloužil také na nunciaturách v Paraguayi, Ugandě a USA.

K výzvě studentů na obranu demokracie se připojilo 40.000 lidí

K výzvě studentů na obranu demokracie a ústavy, která byla součástí čtvrteční výstražné stávky, se připojilo podle odhadu organizátorů zhruba 40.000 lidí. Požadavky iniciativy #VyjdiVen by se měl zabývat Senát pravděpodobně v dubnu, řekl při jejich převzetí místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu Starostů. Předpokládá, že Senát by mohl k výzvě zaujmout stanovisko ve formě apelu na prezidenta, vládu i Sněmovnu. Signatáři výzvy požadují, aby prezident republiky plnil své ústavní povinnosti, nejmenoval premiérem trestně stíhaného člověka a aby vláda v demisi neprováděla žádné zásadní a personální kroky.

Podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti se možná zmírní

Podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti se možná zmírní. Sněmovna navzdory kritice z řad ODS v úvodním kole podpořila vládní novelu insolvenčního zákona, podle níž by do procesu oddlužení mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Lidé by museli splatit tolik, kolik by byli schopni. Předloha neznamená dluhovou amnestii, zdůraznil ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Zmírnění podmínek pro insolvence by podle něj dalo druhou šanci lidem, kteří spadli do dluhové pasti a ani při vynaložení veškerého úsilí nejsou schopni zastavit nárůst svých dluhů, natož je splatit.

Novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

ČR vězní s Tureckem a státy bývalého SSSR v přepočtu na obyvatele nejvíc lidí v Evropě

Česká republika se řadí s Tureckem a zeměmi bývalého Sovětského svazu do skupiny států, které v Evropě v přepočtu na obyvatelstvo vězní nejvíc lidí. Také patří k 13 evropským zemím, které mají přeplněné věznice, a je na třetím místě co do největšího meziročního nárůstu počtu vězňů. Vyplývá to ze studie SPACE z roku 2016, zveřejněné Radou Evropy (RE), kterou provedl Ústav kriminologie a trestního práva se sídlem v Lausanne. Na každých sto tisíc obyvatel v roce 2016 v Česku připadalo 213 vězňů. Nad 200 vězněných lidí mají už jen Albánie (205), Turecko (245), pobaltské státy (203 až 244) a zbytek bývalých sovětských republik.

Třináct evropských zemí mělo v roce 2016 více vězňů, než kolik oficiálně umožňovaly kapacity jejich věznic. Na každých 100 míst v českých věznicích jich bylo ve skutečnosti obsazeno 108. V průměru má ČR v jedné cele 4,3 vězně, což patří také k nejvyšším průměrům. Podle údajů české Vězeňské služby z loňského prosince se země potýká s přeplněností od roku 2015, přičemž za rok 2017 dosahovala 106 procent. Stejné problémy měla ČR i před rokem 2013, kdy vyhlásil širokou amnestii bývalý prezident Václav Klaus, který končil ve funkci.

Česko trvá na vydání Krejčíře, extradici pokládá za veřejný zájem

Vydání podnikatele Radovana Krejčíře do České republiky je ve veřejném zájmu, a proto ministerstvo spravedlnosti nadále trvá na jeho extradici z Jihoafrické republiky. Úřad to uvedl na dotaz ČTK, zda vzhledem k odsouzení Krejčíře v JAR a jeho dalším stíháním v cizině neuvažuje o stažení extradiční žádosti. Ministerstvo připomnělo, že Česko na muže vydalo několik mezinárodních zatykačů pro trestnou činnost spáchanou na českém území. Krejčíř si nyní v JAR odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Tamní soud v pátek rozhodl, že podnikatel může být vydán do Česka. Rozhodnutí zatím není pravomocné a konečné slovo bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti. Krejčíř stojí JAR miliony randů kvůli nezbytným bezpečnostním opatřením - údajně se několikrát pokusil o útěk z věznice.

ČOI: V Česku rychle přibývá rizikových internetových obchodů

V Česku rychle přibývá rizikových internetových obchodů. Často vznikají na "opuštěných" doménách s dobrou historií. Vyplývá to z informací České obchodní inspekce (ČOI). Zatímco v letech 2015 a 2016 inspekce zveřejnila ročně varování před čtyřmi rizikovými e-shopy, loni to bylo již 131 internetových obchodů. Tyto weby mají často neznámé provozovatele. "Podobný problém s podvodnými weby přitom řeší prakticky celá Evropa," uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Stížností spotřebitelů loni přišlo inspekci 5937. V ČR loni přibylo meziročně 3900 e-shopů, celkem jich tak bylo 40.100, ukazují údaje portálu Heureka.cz. Podle odborníků jejich počet nadále poroste. V Česku je v přepočtu na obyvatele nejvíce e-shopů v Evropě. Podíl českých internetových obchodů na maloobchodních tržbách loni poprvé překročil deset procent.

Eurostat: Chudobou je v Česku ohrožena víc než čtvrtina seniorek

Chudobou je v Česku ohrožena více než čtvrtina seniorek nad 65 let, které žijí samy, ze seniorů to přitom je devět procent. Data z Eurostatu na tiskové konferenci k české účasti na zasedání komise OSN pro postavení žen sdělila její účastnice Taťána Gregor Kuchařová, jejíž nadace se práci se seniory věnuje. Podle ministra spravedlnosti a pro lidská práva Roberta Pelikána (ANO) je narovnávání odměňování žen a mužů jednou z priorit současné vlády. České ženy mají o 18 procent nižší důchody než muži. Podle údajů odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR byl průměrný starobní důchod 12.661 korun u mužů a 10.400 korun u žen. Seniorky podle loňských dat ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR pobíraly téměř pětinu příspěvků na bydlení.

V Paříži začíná výstava o malíři Kupkovi, od září bude v Praze

Výstava zasvěcená českému malíři Františku Kupkovi s podtitulem "průkopník abstrakce" bude od středy až do konce července k vidění v pařížské galerii Grand Palais. Od 7. září do 20. ledna pak bude v obměněné podobě výstava přístupná české veřejnosti, a to v pražské Valdštejnské jízdárně. Na sestavení retrospektivní výstavy spolupracovaly Národní galerie v Praze, francouzské Centre Pompidou a Ateneum Art Museum v Helsinkách. Figurují v ní kromě děl z českých a francouzských sbírek také práce z newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny.

Retrospektiva je rozdělená do pěti sekcí, které mapují Kupkovu dráhu od počátků ovlivněných symbolismem, přes přechod k abstrakci v roce 1912 až k posledním obrazům z 50. let. Práce na papíře mají zase představit Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu. Nejdráže se zatím prodal Kupkův obraz Vzlet, a to v roce 2016 ve Stockholmu za v přepočtu 68,7 milionu Kč.

Hrad Trosky bude lákat na únikovou hru, průvodcem bude robot

Hrad Trosky v Českém ráji bude v této sezoně lákat na únikovou hru nazvanou Čertova mřížka. Roli průvodce po šifrovaných stezkách a místech bude zastávat robot Čenda. Hra bude spuštěna zřejmě už během května, řekl ČTK kastelán Lubomír Martínek mladší. Trosky jsou nejnavštěvovanějším hradem v Libereckém kraji. Na zříceninu nedaleko Turnova vyšlo loni přes 112.000 turistů. Obdobnou zábavu žádná jiná památka v kraji zatím nenabízí a v celém Česku budou Trosky s podobnou hrou po hradu Křivoklát druhé. Hra je zatím jen v češtině. Určená je pro dva až šest lidí, kterým zabere zhruba 90 minut. "Bude se vázat k několika pověstem o Troskách," naznačil Martínek. Podle některých legend je zde ukryt poklad nebo odtud vede brána do pekel.

Hru vytvořili Martin Šedivý a Adam Plháček. Od běžných únikových her se bude odlišovat tím, že týmy nebudou pátrat po tajemstvích a kódech uvnitř místnosti, ale objevovat je po celém hradě i na cestě k němu. Robot by se mohl stát oblíbeným i u dětí, týmy ho během pátrání ponesou v ruce.

Začalo astronomické jaro a nastává rovnodennost

Dnes zhruba v 17:15 začalo astronomické jaro a nastala jarní rovnodennost. Slunce je v rovině zemského rovníku, a sluneční paprsky tak dopadají kolmo k ose Země. Rovnodennost ale navzdory svému názvu nepřináší stejně dlouhou noc a den. Důvodem je lom světla v atmosféře, a den je proto o rovnodennosti zhruba o 20 minut delší než noc. Ačkoli rovnodenností začíná astronomické jaro, teploty v Česku tomu zatím příliš nenapovídají. V neděli i v pondělí zaznamenali meteorologové na desítkách míst v republice rekordní mrazy. Nejchladněji bylo v neděli na Labské boudě v Krkonoších s minus 15,9 stupně Celsia a v pondělí byl největší mráz na krkonošské Luční boudě a v Jeseníkách na Šeráku, kde bylo shodně minus 16,9 stupně.

Sport

Českým Fotbalistou roku se poprvé v kariéře stal Vladimír Darida. Záložník Herthy Berlín v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR porazil Petra Čecha, který předtím ovládl hlasování devětkrát a od roku 2008 ho porazil jen před třemi lety David Lafata, když Čech pravidelně nechytal. Třetí místo obsadil Michael Krmenčík z Plzně. Mezi trenéry se po roční pauze vrátil na trůn Pavel Vrba, který vyhrál cenu pro kouče roku už posedmé za posledních osm let. Do Síně slávy českého fotbalu byl uveden Zdeněk Nehoda. Mistr Evropy z roku 1976 se stal dvakrát Fotbalistou roku. Člen klubu ligových kanonýrů a autor 145 branek se po konci kariéry věnuje roli hráčského agenta.

Hokejisté Liberce porazili ve třetím čtvrtfinálovém duelu play off extraligy Hradec Králové 4:2 a snížili v sérii na 1:2. Dvěma góly a asistencí se na úspěchu Bílých Tygrů podílel útočník Marek Kvapil.

Počasí

Bude oblačno až polojasno. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C.