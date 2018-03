19-03-2018 08:34 | Martina Bílá

Babiš zahájil kázeňské řízení s šéfem GIBS, kterého kritizuje

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zahájil kázeňské řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem kvůli přestupku. Informoval o tom na webu mluvčí inspekce Ivo Mitáček. Kázeňské řízení je neveřejné. Murín se v něm chce bránit všemi zákonnými možnostmi, které má.

Babiš minulý týden oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Murín v pondělí obdržel dokument, podle kterého s ním bylo zahájeno kázeňské řízení o přestupku. "Vzhledem k povaze zahájeného kázeňského řízení o přestupku se nemůže vyjadřovat k obsahu a skutečnostem v dokumentu ani k důvodům jeho zahájení, případně k dalším informacím," uvedl Mitáček.

Polistopadový vývoj v Česku by neměl být zpochybňován, míní Dlouhý

Polistopadový vývoj České republiky by neměl být zpochybňován. Řekl to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během oslav 25 let historie komory. "Základní stavební kameny polistopadových změn byly i pro následný úspěch českých podnikatelů rozhodující. Bez lidské svobody by nebylo svobodného podnikání a bez rychlé privatizace a restitucí by nebyli soukromníci," uvedl Dlouhý.

České ekonomice podle něj neprospějí sektorové daně, rušení karenční lhůty ani další dramatické navyšování minimální mzdy. "Ani další komplikování pracovněprávních vztahů v zákoníku práce nebo brzdění příchodu pracovníků ze zahraničí. A už vůbec nám neprospějí nápady na referenda o vystoupení z EU," zdůraznil. Podle Dlouhého se v příštích 25 letech se kontinuálně změní struktura ekonomiky. Kvůli trhu práce bude muset Česko přehodnotit mimo jiné pohled na školství. Nutností se stane celoživotní vzdělávání, nezbytná bude digitální a finanční gramotnost. Výzkum a vývoj se stane neoddělitelnou součástí podnikání, dodal.

NKÚ: na podporu bydlení šlo skoro 60 miliard, problém sociálního vyloučení se ale zhoršil

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyplatilo v letech 2012 až 2016 na podporu bydlení skoro 60 miliard korun, problém sociálního vyloučení se však prohluboval. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrola odhalila jak nedostatky v systému podpory bydlení, tak v nastavení jednotlivých nástrojů. Dopady těchto nástrojů navíc MPSV nevyhodnocovalo, zjistil NKÚ. ČTK o tom informoval mluvčí úřadu Václav Kešner. Podle ministerstva výsledky šetření odrážejí situaci za předchozího vedení rezortu. Současné vedení chystá řadu změn, které v této oblasti situaci zlepší, sdělil ČTK mluvčí MPSV Vladimír Řepka.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na podporu bydlení nízkopříjmových či jinak ohrožených skupin obyvatel v letech 2012 až 2017. Podpora v oblasti bydlení zahrnuje množství nástrojů, které má v kompetenci řada subjektů státní správy i samosprávy. Podle NKÚ působí pomoc ze strany jednotlivých subjektů často izolovaně a bez vzájemné provázanosti.

Agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly podle Babiše sloučit

Státní agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly sloučit. Na oslavě 25. výročí Hospodářské komory to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Právě s komorou chce vláda podle něj mimo jiné spolupracovat na podpoře exportu. Dodal, že komora by měla také hrát významnější roli v rámci tripartity. Obě instituce měly být sloučeny už na konci roku 2013. Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Ciencala ale nakonec plán svého předchůdce Martina Kuby (ODS) nerealizoval. Babiš také opět kritizoval dřívější hospodaření státní České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Kabinet minulý týden rozhodl, že obě instituce by nově měly spadat pouze pod ministerstvo financí.

CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka i pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu. Agentura vznikla v listopadu 1992. Centrálu má v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Provozuje také zahraniční pobočky. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) v lednu odvolal z funkce generálního ředitele agentury Karla Kučeru. Agentura CzechTrade funguje od roku 1997 a je také řízená ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) ČTK řekl, že CzechInvest a CzechTrade jsou každý zaměřen jinak. "Budeme hledat možnost jak zefektivnit jejich práci a snížit náklady - například tím, že by v zahraničí sídlily v jedné budově. Tím by se snížily i náklady daňových poplatníků," dodal.

Vichřice poničila Lesům ČR asi 300.000 metrů krychlových dřeva

Vichřice, která o víkendu zasáhla Českou republiku, poničila podle předběžných odhadů v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) přibližně 300.000 metrů krychlových dřeva. Představuje to asi 300.000 stromů. Největší škody jsou na lesích v Olomouckém kraji. Při roční těžbě kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva, představují víkendové polomy necelá čtyři procenta roční těžby Lesů ČR. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Nejsilnější vítr byl podle lesníků na severní Moravě. Největší škody tedy zatím odhadují v Olomouckém kraji, zejména v podhůří Jeseníků. Největší škody v lesích v poslední době nadělala loni v říjnu vichřice Herwart, která v lesích Lesů ČR poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva.

Při dělení ČEZ musí strategické věci zůstat státu, uvedl Babiš

Při případném dělení energetické společnosti ČEZ si vláda musí pohlídat, aby kromě výroby zůstaly státu také strategické věci typu obchodu nebo distribuce. Na oslavě 25. výročí Hospodářské komory to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Nepreferovanější varianta transformace prezentovaná dříve firmou přitom počítá s tím, že distribuce by byla součastí "Nového ČEZ", ve kterém by se podíl státu mohl postupně snížit na 25 procent. Stát je nyní majoritním vlastníkem ČEZ, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

ČEZ dříve uvedl, že celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část.

CRIF: V lednu přibylo v ČR 1980 firem a 2000 podnikatelů

V lednu 2018 přibylo v Česku 1980 obchodních společností a téměř 2000 podnikatelů. Počet firem poprvé v historii přesáhl půl milionu. V lednu vzniklo 3024 obchodních společností a zároveň jich 1044 zaniklo. Ve stejném období začalo podnikat 6480 fyzických osob a činnost ukončilo 4500 podnikatelů, vyplývá z analýzy společnosti CRIF. Nejvíce fyzických osob začalo v lednu podnikat v Praze (1094), ve Středočeském kraji (799) a v Jihomoravském kraji kraji (709). Nejméně naopak na Karlovarsku (133), Liberecku (240) a v Pardubickém kraji (280). Naopak nejčastěji svoji činnost v lednu ukončovali podnikatelé v Moravskoslezském kraji, Středočeském kraji a v Praze.

Divadlem roku 2017 je Komorní scéna Aréna z Ostravy

Divadlem roku 2017 je Komorní scéna Aréna, která zároveň zabodovala v kategorii Poprvé uvedená česká hra, a to Smířením Tomáše Vůjtka v režii Ivana Krejčího. Ceny Divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka) byly vyhlášeny v pražském Paláci Akropolis.

Titul Nejlepší inscenace roku získaly tři loňské projekty. Inscenace s názvem Macbeth - Too Much Blood podle scénáře a v režii Davida Jařaba Divadla Na zábradlí, Deník zloděje Jeana Geneta, Bedřicha Bridela a Miloslava Königa v Divadle Masopust v nastudování Jana Nebeského a Jiráskova Lucerna v režii Hany Burešové v Divadle v Dlouhé. Ocenění za herecký výkon dostala Ivana Hloužková za výkon v adaptaci filmového scénáře Rainera Wernera Fassbindera Strach jíst duši v brněnské Redutě v režii Jana Friče a také Miloslav König za Deník zloděje, jak ho v Divadle Masopust nastudoval Jan Nebeský.

Muzeum Kampa vystavuje dílo sochaře Škody

Dílo českého sochaře Vladimíra Škody, který desítky let od emigrace v roce 1968 žije a tvoří ve Francii, představuje Muzeum Kampa. Expozice se jmenuje Mysterium Cosmographicum Johannes Kepler, badatelská činnost rudolfinského matematika a astronoma je totiž Škodovou celoživotní inspirací. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi.

Pracuje převážně s kovem, ještě před uměleckým vzděláváním se vyučil frézařem. Nejoblíbenějším tvarem Vladimíra Škody jsou koule nejrůznějších velikostí, ze kterých sestavuje nahodilé instalace. Jednoduché geometrické formy a tělesa doplňují prostor konírny v někdejších Sovových mlýnech, z nichž je dnes muzeum. Stejně tak ocel a nerez Škodových děl vstoupí do dialogu s barokními prostorami zámku Troja, kde paralelní autorova výstava začne 29. března.

Nadace pátrá po hájích svobody, zatím jich má pět

Nadace Partnerství pátrá ve spolupráci s Lesy ČR po takzvaných jubilejních hájích nebo také hájích svobody, které byly podobně jako tzv. Stromy svobody vysazovány na oslavu vzniku republiky. Nalezeno jich je zatím pět, může jich být ale celá řada. Nadace to uvedla v tiskové zprávě. "Zatím víme o háji svobody v Křenovicích u Vyškova, který v roce 1928 vysadili žáci místní školy. Od stejného roku zdobí Bílý kopec u Semil takzvaná Harrachovská desítka. Sto metrů vysoká číslice deset tvořená vzrostlými modříny vznikla na oslavu desátých narozenin republiky na místě velkého lesního polomu," uvedla koordinátorka kampaně Zuzana Šeptunová. Výroční háje se ale nevysazovaly jen v meziválečných letech, což dokazuje i jubilejní háj v Kraslicích u Sokolova, vysazený během pražského jara 1968.

V rámci oslav 100 let Československa lesníci ve spolupráci se slovenskými kolegy zasadí dva nové výroční háje v Česku a na Slovensku. Na Slovensku jubilejní háj vyroste v Čiernom Balogu, vhodné místo pro českého zástupce se hledá. Kromě dvojice hájů lesníci v říjnu plánují vysadit také 100 památných stromů po celém Česku.

Nejchladněji bylo na Luční boudě a Šeráku

V noci na pondělí v Česku znovu padaly teplotní rekordy. Meteorologové je naměřili na 49 ze 147 stanic, které fungují aspoň 30 let. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Nejnižší teplota byla na krkonošské Luční boudě a v Jeseníkách na Šeráku. Na obou místech bylo téměř mínus 17 stupňů Celsia.

Mráz nebyl jen na horách, například ve Velkém Chvojnu na Ústecku bylo minus 16,5 stupně. Dosavadní rekord z roku 2015 tam tak byl překonán o deset stupňů. V příštích dnech by měl být mráz v noci menší. Podle meteorologů ale další teplotní rekordy nelze vyloučit.

Počasí v úterý

Oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C.