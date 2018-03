17-03-2018 10:05 | Zdeňka Kuchyňová

Vedení ANO: ČSSD by mohla mít maximálně čtyři ministry

Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Ministerstva financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat. Zástupci vedení ANO to novinářům řekli před začátkem dnešního jednání poslaneckého klubu ANO. Faltýnek o přestávce odhadl, že většina diskutujících poslanců se zatím vyslovila pro menšinovou vládu ANO s ČSSD podporovanou komunisty.

Místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál se domnívá, že počet čtyř ministerstev pro sociální demokracii je "limitní". Umí si představit, že by sociální demokracie mohla získat funkci ministra zemědělství nebo sociálních věcí. Nebránil by se ani tomu, aby ČSSD řídila ministerstvo obrany. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by měla ČSSD usilovat o resorty, kde má hnutí ANO střet zájmů. Poslanci ČSSD v této souvislosti zmiňovali ministerstva spravedlnosti či vnitra kvůli stíhání Babiše.

Hradní tým se vrátil z Číny, kde šetřil potíže šéfa CEFC

Kancléř Vratislav Mynář, poradce prezidenta Martin Nejedlý a zástupce CEFC Jaroslav Tvrdík se vrátili z Číny, kde měli za úkol ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. O výsledku cesty chce nyní Mynář informovat Zemana, do té doby ji nechce komentovat. Tým odletěl do Číny v úterý. Jie Ťien-ming byl podle některých informací v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality.

CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím zůstává, Zeman podle Hradu s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

Soud v JAR rozhodl, že Krejčíř může být vydán do ČR

Čech Radovan Krejčíř může být vydán do České republiky. V pátek o tom rozhodl soud v Jihoafrické republice, kde si Krejčíř odpykává trest za kriminální činnost. V Česku byl odsouzen za podvody a české úřady usilují o jeho vydání. Jihoafrický server IOL dnes napsal, že konečné slovo o případném vydání bude mít ministr spravedlnosti Michael Masutha. Krejčíř je v JAR obžalován v dalších kriminálních kauzách napojených na místní podsvětí, upozornil server. Krejčíř byl v JAR usvědčen v případu obchodování s drogami a pokusu o vraždu a byl odsouzen k 35 letům vězení.

Z České republiky uprchl v roce 2005, když se mu podařilo uniknout policii během domovní prohlídky jeho vily. V ČR byl Krejčíř v nepřítomnosti pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5, za což dostal souhrnný trest 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal nepravomocně za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Po případném vydání do Česka bude mít právo žádat, aby český soud jeho případy znovu projednal v jeho přítomnosti.

Vítkovické strojírny na sebe podaly návrh na insolvenci

Vítkovické strojírny, které zaměstnávají zhruba 650 lidí, na sebe podaly návrh na insolvenci. Firma se v poslední době se potýkala s nedostatkem peněz na provoz. Většinu zaměstnanců strojíren čeká propouštění, dosud nedostali výplaty ani za leden. Společnost se v minulých týdnech neúspěšně snažila o vstup investora.

Stát chce pomoct lékárnám v malých obcích, navrhuje změnu úhrad

Ministerstvo zdravotnictví chce podpořit lékárny v malých obcích. Šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO o tom jednal se Sdružením místních samospráv. Podle Vojtěcha lékárny nedostanou dotace jako praktičtí nebo zubní lékaři, ale více peněz by jim měla přinést změna úhrad a speciální odměny. Kromě finančního zvýhodnění navrhuje Sdružení místních samospráv například řešit nedostatek lékáren kombinací kamenné lékárny s pojízdnou. Teď sdružení mapuje, kde přesně lékaři a lékárny chybí.

Na pražskou premiéru filmu o Jiřím Grygarovi dorazí vědec osobně

V pražském kině Atlas bude mít dnes večer premiéru celovečerní dokument o astrofyzikovi Jiřím Grygarovi. Kromě vědeckých aktivit se snímek věnuje i životnímu příběhu slavného astronoma a popularizátora vědy, který bude na premiéře osobně přítomen. Režisérem snímku je Martin Petrásek. Autoři dokumentu vyrazili s Jiřím Grygarem po veřejných přednáškách i na jeho dlouhé cyklovyjížďky po Česku. Získali také přístup do argentinské observatoře, kde se český vědec podílí na výzkumu kosmického záření.

Pro spolutvůrce dokumentu z řad studentů byly podle Petráska nejzajímavější dvě témata. Prvním je Grygarova schopnost jednoduše vysvětlovat složité otázky vědy, druhým pak jeho vztah ke Slezsku a Opavě. Tvůrci filmu položili Grygarovi i otázku, jak může vědec věřit v Boha. Jiří Grygar v den pražské premiéry oslaví 82. narozeniny.

Třiadevadesátiletý Aznavour v Praze zpíval, žertoval i tančil

Vystoupení francouzského šansoniéra, skladatele a herce Charlese Aznavoura v pražském Kongresovém centru zakončily ovace ve stoje zaplněného sálu. Třiadevadesátiletý umělec arménského původu, který se do metropole vrátil po dvou letech, si koncert moderoval, zpíval, žertoval i tančil. Jako vokalistka ho doprovodila jeho dcera Katia. Po závěrečné písni Emmenez-moi se desítky lidí nahrnuly pod pódium a odměnily Aznavoura záplavou květin. V programu nechyběla ani píseň Hier encore, k níž pro verzi Karla Gotta napsal český text Když jsem já byl tenkrát kluk Zdeněk Borovec.

V Plzni se koná dvoudenní festival světla, nabízí 16 projekcí

Průvodem z náměstí městské části Slovany začal dvoudenní festival světla nazvaný Blik Blik. Už čtvrtý ročník oblíbené akce nabídl 16 světelných projekcí, světelných instalací a objektů, často propojených se zvukem a s interaktivními prvky. Letos symbolicky připomíná oslavy 100. výročí založení Československa.

Na Mikulášském náměstí si lidé mohli zahrát obří světelné Člověče nezlob se se 108 půlmetrovými figurkami, v kostele Panny Marie Růžencové svítilo Slunce o průměru kolem tří metrů, a taky Saturn, Venuše, Merkur a Země. Na Jiráskově náměstí byly zavěšené svítící medúzy, na Mikulášském hřbitově elektrické jmelí.

Dva mladí dobrodruzi z Plzně se vydávají po stopách Hanzelky a Zikmunda

Takřka po šedesáti letech od druhé cesty proslulé dvojice Zikmund, Hanzelka vyrážejí po jejich stopách dva mladí dobrodruzi z Plzně. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek chtějí fotografovat ze stejného místa stejné objekty a situace, které fotografovali slavní cestovatelé a po návratu domů snímky porovnat a vystavit. Kromě toho plánují i filmový dokument, a protože žijeme ve světě sociálních sítích, celou cestu bude možné sledovat téměř online. Na devítiměsíční putování vyrazí 1. dubna z Plzně a jejich partnerem je i Radiožurnál.

Erbanová vyhrála v Minsku 500 m a útočí na celkový triumf v SP

Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála ve finále Světového poháru v Minsku závod na 500 metrů a posunula se na druhé místo průběžného pořadí. Bronzová medailistka z únorových olympijských her v Pchjongčchangu porazila druhou Vanessu Herzogovou z Rakouska o jednu setinu sekundy. V čele SP je Japonka Nao Kodairaová, která ale v Bělorusku stejně jako na předešlém podniku seriálu v Erfurtu nestartuje. Na Erbanovou má před závěrečným nedělním závodem na 500 metrů jen čtyřbodový náskok. Martina Sáblíková ze zdravotních důvodů finále Světového poháru v Minsku nepojede. Trojnásobná olympijská vítězka tak přišla o šanci vyhrát seriál na dlouhých tratích podvanácté v řadě. V průběžném pořadí seriálu je Sáblíková druhá s odstupem 15 bodů na vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady.

Kateřina Smutná skončila druhá v dálkovém běhu na lyžích Birkebeinerrennet v Norsku. Závod na 54 kilometrů klasicky vyhrála stejně jako loni dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Polka Justyna Kowalczyková. Česká lyžařka zaostala za čtyřnásobnou vítězkou Světového poháru o více než tři minuty. V mužské kategorii ovládl závod, který se běhá tradičně s batohem se zátěží 3,5 kilogramu, Nor Andreas Nygaard. Dvacátý doběhl s odstupem přes jedenáct minut jako nejlepší z Čechů čtyřiačtyřicetiletý Stanislav Řezáč, který v minulosti Birkebeinerrennet čtyřikrát vyhrál.

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vynechá kvůli problémům se zády závěrečný závod Světového poháru na snowboardu ve Winterbergu. Sobotní paralelní slalom bude jen sledovat a po jeho skončení převezme velký křišťálový glóbus za celkový triumf v seriálu. Ledecká přijela do Německa ve čtvrtek večer ze švédského Aare, kde ve finále Světového poháru v alpském lyžování nedokončila superobří slalom, v kterém získala v Pchjongčchangu překvapivé olympijské zlato. Důvodem byly bolesti zad, přesto po dojezdu uvažovala, že by v případě zlepšení na prkně startovala.

Počasí

Převážně zataženo, místy sněžení, na horách četnější. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, na jihu a jihovýchodě až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C.

Chladné počasí vydrží v Česku i po příchodu astronomického jara. Příští dva týdny mají být podprůměrné teploty, oteplení přijde až v polovině dubna.