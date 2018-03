16-03-2018 08:37 | Martina Bílá

Rekonstrukce D1 bude delší, potrvá do roku 2021

Práce na rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnou do roku 2021. "My už víme, díky těm zdržením při soutěžích, že rok 2020 nestihneme," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Uvedl, že zahájení jednotlivých staveb se zpožďuje o půl roku až o rok kvůli tomu, že vydávání stavebních povolení napadají Děti Země. Obnova D1 měla stát zhruba 19 miliard korun.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli rekonstrukci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Ve čtvrtek začali dělníci pracovat na nejdelším dálničním úseku mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru. Do konce března budou stavaři pracovat celkem na pěti úsecích dálnice.

Zemana urazilo vyjádření Klausova institutu k inauguračnímu projevu

Prezidenta Miloše Zemana hluboce urazila věta Institutu Václava Klause, že kritika miliardáře Zdeňka Bakaly nepatřila do inauguračního projevu. Prezident to řekl v televizi Barrandov. Bakala je podle Zemana celostátní problém. Institut, který založil Zemanův předchůdce v nejvyšší ústavní funkci, k projevu uvedl, že Zeman v něm dal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Institut se v komentáři k Zemanovu inauguračnímu projevu pozastavil mimo jiné nad tím, že se v něm nenašlo zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, ale do televizního přímého přenosu se dostal Bakala. "I zde Zeman neovládnul sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě," napsal člen správní rady institutu Ivo Strejček.

"Institut Václava Klause reagoval na Bakalu. Já nevím, jestli je tento institut spojen se Zdeňkem Bakalou. Nicméně věta, že o tom mám mluvit v Ostravě, a nikoli v Praze, mě hluboce urazila, protože Bakala je celostátní problém, nikoli pouze ostravský problém," reagoval Zeman. V inauguračním projevu prezident minulý týden Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v uhelné společnosti OKD a označil ho za velkou skvrnu. Bakala se k projevu nechtěl vyjadřovat.

Rus Nikulin nemá nárok na azyl, potvrdil soud

Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin nemá nárok na azyl v Česku. Pražský městský soud potvrdil zamítavé rozhodnutí Ministerstva vnitra. Jednání se konalo za přísných bezpečnostních podmínek přímo v pankrácké věznici, kde je Rus od předloňského podzimu. O jeho vydání žádá Rusko i USA.

Spojené státy viní muže z hackerských útoků - mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko požaduje jeho vydání kvůli internetové krádeži. Verdikt soudu je pravomocný. Nikulin se proti rozsudku může bránit kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Podle českých soudů je přípustné vydání do obou zemí, rozhodnutí zůstává na ministrovi spravedlnosti. Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače.

Výkonný výbor KSČM doporučil podpořit vznik vlády a tolerovat ji

Většina výkonného výboru KSČM doporučila pokračovat v jednání s hnutím ANO, podpořit vznik nové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat. Novinářům to během jednání širšího vedení strany řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Rozhodovat bude ústřední výkonný výbor za týden, řekl Filip. Připustil, že definitivní souhlas by se mohl odsunout. Sám si myslí, že to není třeba.

Výzva studentů zamíří do Senátu

Stovky studentů během čtvrtečního protestu #VyjdiVen opustily školy. Výstražnou stávkou vyzvali nejvyšší státníky a politiky k obraně ústavních hodnot. Své požadavky sepsali organizátoři protestu do výzvy, kterou v pondělí odnesou do Senátu. Horní komora se jimi bude pravděpodobně v dubnu zabývat.

Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD si aktivit studentů na náměstích podle svých slov váží. „Cením si toho, že studenti nejsou lhostejní k veřejnému dění a stejně tak, že své názory prezentují v souladu s právem shromažďovacím," uvedl Štěch.

Centrum ve Vyškově se podílí na vyšetřování útoku na Skripala

Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově se podílí na zjišťování toho, kdo a čím útočil ve Velké Británii na bývalého ruského agenta v britských službách Sergeje Skripala a jeho dceru. Uvedla to Česká televize (ČT). Centrum vypracovalo primární analýzu pro ostatní členy NATO, velení aliance v Bruselu ji centrum předložilo ve středu.

Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška jde o víceméně automatický postup. "Pokud se v členské zemi NATO někde stane událost a je tam podezření na chemický nebo jakýkoli jiný útok, tak toto centrum má za úkol zpracovat analýzu a poslat ji do ústředí," řekl mluvčí televizi. Server zpravodajského týdeníku Respekt ve středu napsal, že analýza se týká toho, jaká látka mohla být při útoku použita a jak mohla být použita. "Než dostaneme autorizaci, není o tom možné informovat. Jde o tajnou zprávu," cituje týdeník jednoho ze zaměstnanců vyškovského centra. Očekává se, že zpráva by mohla být výhledově odtajněna, píše Respekt.

Vojáci dostali medaile za misi v Mali, zapojení ČR může být vyšší

Čeští vojáci dostali medaile za nasazení v misi v Mali, v budoucnu by jich do země mohla česká armáda vyslat více. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) navrhne navýšení mandátu ze současných 50 vojáků na asi 100.

Z mise Evropské unie v Mali se nedávno vrátily čtyři desítky českých vojáků. Za úkol měli chránit velitelství mise, podíleli se i na výcviku maliských vojáků. Za své působení dostali medaile Za službu v zahraničí. Šlechtová misi označila za velmi důležitou, připomněla, že se koná na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. "Já teď budu předkládat vládě České republiky mandát, kde budeme žádat o navýšení vojáků, a byli jsme požádáni i o navýšení vojáků v Mali. Počítám s navýšením o zhruba jednou tolik," řekla Šlechtová novinářům. Ze současných asi 50 by mohl nový mandát umožňovat vyslání asi 100 až 120 vojáků, dodala. Pokud rozšíření schválí vláda, bude se jím ještě zabývat Sněmovna a Senát.

Zima byla jednou z nejteplejších od začátku měření

Poslední zima byla jednou z nejteplejších v Česku od konce 18. století. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav na základě dat z pražského Klementina, kde teploty pravidelně zaznamenávají od roku 1775. Průměrná teplota bylo tuto zimu 3,1 stupně Celsia, tedy o téměř tři stupně víc než je dlouhodobý průměr. Důvodem byly hlavně vysoké teploty v prosinci a v lednu.

Vůbec nejteplejší byla v historii měření v Klementinu zima roku 2006/2007 s průměrnou teplotou 5,8 stupňů. Naopak mezi sedmi nejchladnějšími zimami od roku 1775 není ani jedna z druhé poloviny 20. století nebo z 21. století.

Spisovatel Rudiš dostal prestižní Cenu literárních domů

Český spisovatel Jaroslav Rudiš na knižním veletrhu v Lipsku obdržel prestižní Cenu literárních domů. Pořadatelé ocenili mimo jiné jeho různorodé literární dílo a schopnost pracovat s literaturou v odlišných formách. Ocenění literárních domů, které působí v Německu, Rakousku a Švýcarsku, je spojené s odměnou 15.000 eur (381.000 korun). "Jaroslav Rudiš s ironií a jemným citem pro každodenní starosti lidí vykresluje ve svých textech společnost s pomocí svérázných postav, které jsou často obětí tragikomických událostí," uvedli pořadatelé na adresu autora Nebe pod Berlínem, Grandhotelu nebo Národní třídy. "A tak jsou jeho knihy cool, vtipné, kritické, politické, poetické... krátce: literární rock'n'roll."

Pětačtyřicetiletý spisovatel, scénárista a dramatik cenu považuje za nejvýznamnější, kterou kdy dostal. "Že tu cenu dostávám, to je pro mě opravdu skvělé a děkuju pořadatelům, že to dali taky českému spisovateli, protože většinou se to dává autorům, kteří primárně píšou německy. Já sice německy taky píšu, ale hlavním jazykem je pořád čeština," řekl ČTK Rudiš, který střídavě žije v Německu a v Česku.

Febiofest ocenil Charlese Aznavoura a Danielu Kolářovou

Francouzsko-arménský skladatel, šansoniér a herec Charles Aznavour a domácí filmová legenda Daniela Kolářová převzali ve čtvrtek ve Smetanově síni Obecního domu cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. Začal tak 25. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest. Aznavour nahradil původně ohlášenou Catherine Deneuveovou, která se z účasti kvůli náhlé zdravotní indispozici omluvila. Její lékař jí cestu letadlem do Prahy nedoporučil. Ocenění za ni převzal francouzský velvyslanec Roland Galharague.

Febiofest uvede do 23. března v 15 sekcích přes 170 snímků. Pokračovat bude téměř do konce dubna v šestnácti městech. Ceny Kristián mají převzít také francouzští režiséři Arnaud Desplechin a Leos Carax. V čele 33členné poroty sekce Nová Evropa je zpěvačka Marta Kubišová.

Francouzská metropole uvidí díla Františka Kupky

V Paříži začne příští týden velká retrospektivní výstava Františka Kupky, který patří k průkopníkům abstraktního malířství. Kupka (1871 až 1957) většinu svého života strávil na pařížském předměstí Puteaux, pochován je na hřbitově Père-Lachaise. Výstavu připravuje ve spolupráci s francouzskými a finskými partnery Národní galerie v Praze. Představí malířovo dílo v celé jeho šíři, od raných prací z 90. let 19. století až po abstraktní práce z 50. let 20. století.

Výstava v pařížském Grand Palais potrvá do konce července, od září se představí v pražské Valdštejnské jízdárně a příští rok v Helsinkách. "Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů," uvedla kurátorka výstavy Anna Pravdová z NG. Pražská výstava tak vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny.

Počasí v sobotu

Převážně zataženo, místy sněžení, na horách četnější. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, na jihu a jihovýchodě až +3 °C.