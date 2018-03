15-03-2018 10:05 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš oznámil, že ředitele GIBS Murína zprostí výkonu služby

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že neprodleně zprostí ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína výkonu služby. Poslancům bezpečnostního výboru ministerský předseda řekl, že v něj nemá důvěru. Babiš se rozhodl i na základě dokumentů státních zástupců. V jednom z nich se podle Babiše mimo jiné píše, že Murín účelově lhal žalobcům v kauze, v níž byl prověřován vysoce postavený policista. Opět zpochybnil i hospodaření inspekce.

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na jednání uvedl, že se seznámil s dokumenty olomouckého vrchního státního zastupitelství o řediteli GIBS. Kázeňské řízení s ním na jejich základě nezahájil, a na svém tehdejším rozhodnutí by, jak uvedl, nic nezměnil. Pozastavil se nad tím, že GIBS je najednou ohrožením demokracie. "Kdo to bude příště?," tázal se. Poté, co Babiš citoval z dokumentu státních zástupců proti Murínovi, poslanci ODS Jana Černochová a Pavel Žáček a STAN Vít Rakušan opustili na protest jednání. "Tohle je opravu nechutné. To jsou 50. léta," řekla Černochová.

Odboráři požadují zvýšení minimální mzdy o 1500 Kč na 13.700 Kč

Odboráři požadují od příštího roku navýšení minimální mzdy o 1500 korun na 13.700 korun. Na tiskové konferenci o tom informoval předseda Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj se požadavek nevymyká trendu souvisejícího s růstem průměrných mezd. Ta loni ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé přesáhla 30.000 korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31.646 korun. Zaměstnavatelé se zvýšením minimální mzdy nesouhlasí, volají místo toho po snížení odvodů.

"V přepočtu na euro je hodinová minimální mzda v ČR 2,78 euro (71 korun). Lze tak říci, že ČR má šestou nejnižší minimální mzdu v rámci EU, bez ohledu na způsob přepočtu. Neodpovídá to produktivitě práce ani výkonu české ekonomiky," uvedl Středula. Navíc předchozí vláda podle něj slíbila, že minimální mzda bude zhruba nad úrovní 40 procent průměrné mzdy. Ta ovšem loni výrazně stoupla, a minimální mzda tak loni tvořila podle odborářů zhruba 38,6 procenta průměrné mzdy.

Růst českého průmyslu v lednu zrychlil na 5,5 procenta

Meziroční růst průmyslové výroby v Česku v lednu zrychlil na 5,5 procenta z prosincových 3,3 procenta. Nejvíce k tomu přispěla výroba motorových vozidel, strojů či elektroniky. Oznámil to Český statistický úřad. Výrazně vzrostla stavební výroba. Meziroční růst především díky mimořádně teplému počasí stoupl o 33,6 procenta. Příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům dělat veškeré stavební práce. Statistický úřad zveřejnil také tržby v maloobchodě bez motorových vozidel. Ty v lednu zrychlily meziroční růst na 8,2 procenta z prosincových 4,6 procenta. Největší vliv na meziroční růst měl prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu.

Ministr pro brexit Davis se setkal s Babišem a Stropnickým

Vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier má plnou podporu české vlády. Prioritou pro uzavření dohody o vystoupení je shoda nad zachováním práv unijních občanů v co nejširší míře. Uvedli to po schůzkách s britským ministrem pro brexit Davidem Davisem premiér v demisi Andrej Babiš a ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (oba ANO). Tématem schůzek v Praze bylo uspořádání vztahů mezi EU a Británií po jejím odchodu z unie. Jednání o brexitu se budou věnovat premiéři a prezidenti členských států EU příští týden na summitu EU.

Státní tajemník pro EU Aleš Chmelař (ČSSD) na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti uvedl, že ve vyjednávání dohody mezi Bruselem a Londýnem je stále řada nevyřešených problémů. "Týká se to například vyřízení možného vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem nebo chování Britů k občanům EU, kteří přijdou během takzvaného přechodného období," řekl Chmelař.

Soud EU: Omezení notářské profese na občany ČR je diskriminační

Omezením notářské profese jen na české občany porušila Česká republika princip svobody usazování plynoucí z unijních smluv, rozhodl Soudní dvůr EU. Podmínka české národnosti u notářů je podle něj diskriminační. Soud připomněl, že už v roce 2011 rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie. Evropská komise poslala ČR kvůli věci k unijnímu soudu v únoru 2016. "Žádná z aktivit notářské praxe v České republice není spjata s výkonem veřejné moci, a tak přístup k notářské profesi v členském státě nemůže být podmíněn národností," uvedl soud v tiskové zprávě.

Plaga navrhl odklad reformy financování školství, nemá na start peníze

Ministerstvo školství nebude schopno zaplatit v příštím roce změny v systému financování regionálního školství, jak je prosadila minulá vláda. Aby přinesly novinky kvalitu, budou dražší, než počítal původní plán. Úřad pod vedením Roberta Plagy (ANO) proto navrhl odložit reformu o rok na září 2019. Pokud změnu schválí zákonodárci, budou školy podle nového systému financovány až od kalendářního roku 2020. Reforma by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích. Školy podle ní mají dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne žáků. Zaplatit bude školám třeba také dělení tříd do menších skupin pro výuku některých předmětů či spravedlivější ohodnocení nepedagogických zaměstnanců.

Student VUT vyvinul náramek, který pomůže zachránit život

Student Vysokého učení technického v Brně Svätopluk Blažej vyvinul náramek, který může pomoci zachránit život. Permanentně sleduje dech, puls a tělesnou teplotu a dokáže upozornit nositele, že se s jeho tělem děje něco nestandardního, zároveň umí sám zavolat pomoc. Také dokáže určit svou momentální pozici. Blažej trpí od dětství silnou alergií na včelí bodnutí, několikrát se ocitl v přímém ohrožení života. Dokonce strávil několik měsíců v kómatu. Nechtěl dál spoléhat na náhodu, že mu někdo přivolá pomoc. Na softwarovém i hardwarovém řešení spolupracuje s absolventem fakulty informačních technologií Michalem Rišou. Zařízení také nabízí vzdálený přístup k datům, se kterými může pracovat například ošetřující lékař nebo příbuzní dotyčného. Do konce roku by tvůrci chtěli uvést náramek na trh.

Národní galerie vystaví dar Josefa Koudelky

Světoznámý fotograf Josef Koudelka daroval Národní galerii v Praze svůj soubor velkoformátových fotografií. Pod názvem De-creazione ho vytvořil pro vůbec první prezentaci Vatikánu na Bienále v Benátkách v roce 2013. Galerie ho od 22. března vystaví ve Veletržním paláci, sdělila ČTK mluvčí galerie Tereza Ježková. Výstava se koná u příležitosti letošního Koudelkova životního jubilea. Další představení jeho díla připravuje Uměleckoprůmyslové muzeum, do jehož sbírek Koudelka plánuje věnovat několik set svých děl. Fotograf oslavil v lednu 80. narozeniny. Světově ho proslavily především snímky z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Cyklus letos k 50. výročí srpnových událostí také vystaví NG.

V Praze bude zahájen 25. ročník festivalu Febiofest

Předáním dvou cen Kristián za celoživotní přínos kinematografii začne ve Smetanově síni Obecního domu Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest. Ocenění převezmou přední francouzská herečka Catherine Deneuveová a česká filmová legenda Daniela Kolářová. Hosté pak zhlédnou filmové drama Večírek uznávané britské režisérky Sally Potterové. Jubilejní pětadvacátý ročník filmové přehlídky uvede do 23. března v 15 sekcích více než 170 snímků.

Začíná lipský knižní veletrh, Rudiš dostane Cenu literárních domů

V Lipsku začíná knižní veletrh, na němž se představí na 20.000 nových titulů a 2600 vystavovatelů. Do neděle by tradiční akci mělo navštívit přes čtvrt milionu lidí. Večer převezme český spisovatel Jaroslav Rudiš Cenu literárních domů. Na veletrhu bude letos zvýšená pozornost upřena právě na Česko, které bude příští rok jeho partnerskou zemí.

V Česku skončilo natáčení amerického seriálu s Orlandem Bloomem

V Česku skončilo natáčení futuristického seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem v hlavní roli detektiva. Domácí ekonomice přineslo natáčení tržby přes 1,5 miliardy korun. Projekt amerických společností Amazon Studios a Legendary Television o detektivovi podezřelém z vražd byl jednou z nejnákladnějších produkcí realizovaných v Česku od zavedení filmových pobídek. Točit se začal loni v říjnu, poslední klapka padla ve středu, oznámila ČTK Ludmila Claussová z České filmové komise. Dlouhodobý projekt dal práci několika stovkám lidí po dobu téměř jednoho roku.

"Seriál se točil kompletně v České republice, měli jsme tu celkem 108 natáčecích dnů a přípravy zabraly dalších pět měsíců. Začaly už v květnu 2017. Ze 60 procent se pracovalo v ateliérech, na pozemku barrandovských studií vyrostly kulisy fiktivního viktoriánského města a v ateliérech řada dekorací. Na jejich stavbě jsme zaměstnali kolem čtyř stovek řemeslníků. Točili jsme ale třeba i v Prachovských skalách, v Liberci, na zámcích Frýdlant a Krnsko," uvedl producent David Minkowski ze společnosti Stillking Features, která natáčení v ČR zajišťovala.

Na tvarůžkovém festivalu v Olomouci bude první setkání Tvarůžků

Lidé s příjmením Tvarůžek z různých koutů Česka budou mít první společné dostaveníčko na třetím ročníku tvarůžkového festivalu, kterým o víkendu 21. a 22. dubna ožije historické centrum Olomouce. Na festival přijede například moderátorka České televize Zuzana Tvarůžková, řekla ČTK vedoucí oddělení cestovního ruchu olomoucké radnice Karin Vykydalová. "Už se nám přihlásilo několik lidí s příjmením Tvarůžek a doufáme, že se další ozvou," uvedla Vykydalová. Podle webových stránek má název pikantního sýra s nezaměnitelným aroma v příjmení několik stovek obyvatel Česka.

V okolí Loštic na Šumpersku, kde se Olomoucké tvarůžky vyrábějí, ale žádné příjmení Tvarůžek či Tvarůžková není evidováno. Na Hané pak má toto příjmení jen několik lidí. Naopak desítky Tvarůžků či Tvarůžkových úřady evidují na Třebíčsku, Rakovnicku či v okolí Valašských Klobouk.

Počasí

Oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zataženo nízkou oblačností a ojediněle mlhy. Později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 1, na Šumavě 5 °C.