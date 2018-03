14-03-2018 07:47 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman bude slavit s příznivci, na náměstích budou jeho odpůrci

Opětovné uvedení do funkce oslaví dnes večer prezident Miloš Zeman na Pražském hradě s asi tisícovkou svých příznivců. O hodinu později se sejdou jeho odpůrci, kteří chtějí na pražském Václavském náměstí i v dalších městech protestovat za svobodu slova a médií. Reagují tak na inaugurační projev Zemana, který v něm kritizoval například Českou televizi a další média. V Praze organizátoři nevylučují, že by se demonstrace mohla proměnit v pochod k Pražskému hradu.

Do stávky se zapojí stovky studentů vysokých i středních škol

Výstražné studentské stávky na obranu ústavních hodnot v České republiky se ve čtvrtek zúčastní stovky lidí z vysokých a středních škol po celé zemi. V poledne vyjdou na půl hodiny ze školních budov. Chtějí dát najevo, že jim není lhostejný osud země a že jim vadí přístup vrcholných politiků k ústavě. V některých městech se konají také shromáždění, happeningy či diskuse. Do výstražné stávky se zapojí většina vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších univerzitních městech. Protestovat budou i studenti z několika desítek gymnázií a dalších středních škol z více než 25 českých měst.

Výzvu nazvanou #Vyjdiven vyhlásili před týdnem studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Mezi jejich požadavky je například, aby prezident plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Studenti rovněž chtějí, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky a aby proti nedodržování ústavních zvyklostí důrazně vystoupil Senát.

Vláda odmítla návrh na zmírnění protikuřáckého zákona

Vláda v demisi odmítla poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) novinářům během jednání kabinetu řekl, že mezi ministry převážil názor, že je příliš brzy na posouzení dopadů zákona, který platí od konce loňského května. Bez ohledu na stanovisko vlády posoudí návrh Sněmovna.

Novela, za níž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá ještě větší úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Na zařízení s plochou do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, by se restrikce nevztahovala. Provozovatelé by se tedy mohli rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Kuřárny by musely mít podle předlohy, kterou podepsalo na 90 poslanců z osmi klubů, vlastní odvětrávání, byly by bez obsluhy a mohly by zabírat nejvýše 30 procent plochy zařízení. Stejně jako do malých kuřáckých hospod a barů by do nich nesměli lidé mladší 18 let. Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

V Etiopii byl odhalen zrekonstruovaný hrob plukovníka Rosíka

Velvyslanectví České republiky v Etiopii odhalilo v Addis Abebě zrekonstruovaný hrob plukovníka československé armády Vítězslava Rosíka, významné vojenské osobnosti meziválečného i poválečného Československa. Plukovník Rosík, který se podílel na rozvoji etiopského letectva, zemřel v roce 1955 a od té doby hrob chátral. Peníze na jeho obnovu uvolnila česká vláda. Zrekonstruovaný hrob na hřbitově Gulele odhalilo české velvyslanectví v pondělí, v den 19. výročí vstupu do NATO.

Plukovník Rosík bojoval v první světové válce a následně působil u vznikajícího československého letectva. Za druhé světové války odešel do odboje - nejprve do Francie a poté do Británie. Stal se pilotem Britského královského letectva (RAF) a bojoval v bitvě o Británii. Po změně režimu v roce 1948 byl kvůli svému působení v RAF zbaven funkcí v obnovené československé armádě a přeložen do výslužby. V říjnu odešel do exilu - prošel Rakouskem a Francií, skončil v Británii. V roce 1949 přijal pozvání tehdejšího etiopského císaře Haileho Selassieho a odešel do Etiopie, kde působil jako poradce pro rozvoj etiopského letectva.

Zemědělský svaz: Zisk zemědělců v ČR loni zůstal na 12 mld Kč

Zemědělské podniky v Česku podle Zemědělského svazu vykázaly za minulý rok zisk na úrovni 12 miliard korun, zhruba stejně jako v roce 2016. Dopad sucha na pěstování plodin vyrovnalo zlepšení cen v živočišné výrobě, především u mléka a vepřového masa. Na zasedání svazu ve Větrném Jeníkově to řekl předseda svazu Martin Pýcha. Uvedl, že ziskové bylo zemědělství ve všech krajích.

"Není to ani rekordní zisk, rozhodně to není ani nejhorší výsledek za poslední roky," řekl Pýcha k republikovému výsledku. Nejvíc podle svazu loni vydělali zemědělci v Královéhradeckém kraji, zatímco nejmenší profit byl zejména kvůli dopadům sucha v Plzeňském kraji a na jihu Moravy.

Vítkovice Heavy Machinery dluží téměř tři miliardy korun

Společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka dluží podle insolvenčního návrhu, který podala sama firma, téměř tři miliardy korun. Má více než 300 věřitelů. V návrhu uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství, kterou pociťuje většina tuzemských i zahraničních společností. Firmu má zachránit nový investor. V neděli oznámila, že do ní vstoupí společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, která získá většinový podíl.

Stavba metra D z Pankráce do Písnice má vyjít na 39,7 miliard Kč

Výstavba plánované trasy pražského metra D v úseku z Pankráce do Depa Písnice by měla vyjít na 39,7 miliardy korun. Nejvíc peněz z rozpočtu spolkne výstavba tunelů a vestibulů, a to 21 miliard. Trasa má odlehčit lince C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. Kvůli výkupu pozemků chtějí dopravní podnik (DPP) a hlavní město založit společný podnik s developerem. Vítězem tendru byla firma Penta Investments. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.

DPP podle generálního ředitele Martina Gillara není sám schopen pozemky vykoupit. Vlastníci žádají mnohem vyšší částky, než na kolik je ocenily posudky DPP. Zároveň chtějí kompenzaci za roky, kdy na území byla dána stavební uzávěra. Společný podnik by s výkupem podle Gillara neměl mít problém. DPP se potřebuje domluvit s vlastníky 451 z celkově nutných 655 pozemků.

Babiš: Do skokanského areálu v Harrachově je třeba investovat

Do obnovy skokanského areálu v Harrachově na Semilsku je třeba investovat, řekl na tiskové konferenci na závěr návštěvy vlády v Libereckém kraji premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Je ale potřeba, aby si sportovní organizace, které skokanský a sousední lyžařský areál provozují, mezi sebou nejprve uspořádaly vztahy. Můstky jsou podle Babiše jedinečné a je třeba je modernizovat. Skokanský areál s pěti středními a velkými můstky v Harrachově je v havarijním stavu. Na kompletní rekonstrukci areálu jsou podle odhadů potřeba stovky milionů korun.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.