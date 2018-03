13-03-2018 08:46 | Martina Bílá

Nikulina zatím vydat nelze, Ústavní soud odložil vykonatelnost

Údajného hackera Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do USA, ani do Ruska. Ústavní soud (ÚS) totiž odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání do obou zemí. Odklad potrvá, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti.

Usnesení o odkladu vykonatelnosti vydal ÚS v únoru, nyní dostupné v jeho databázi. Nebýt toho, že se Nikulin na ÚS obrátil, záviselo by jeho vydání už jen na úvaze ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Městský soud totiž loni konstatoval, že vydání je možné do obou zemí, které o Nikulina požádaly. Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016.

Policie zadržela soudce Elischera z pražského vrchního soudu

Policie zadržela soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila zastupující mluvčí soudu Simona Heranová. Soudce tam pracuje od roku 2013 a specializuje se na drogovou trestnou činnost. Na Vrchním soudu v Praze od rána zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Podle zákona o soudech a soudcích lze soudce za činy spáchané v souvislosti s výkonem funkce trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta. Orgán, který stíhání proti soudci zahájí, o tom musí vyrozumět ministerstvo spravedlnosti a předsedu příslušného soudu.Obviněného soudce může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu.

Zeman přijme čtyři nové velvyslance, mimo jiné britského

Prezident Miloš Zeman dnes převezme pověřovací listiny čtyř nových velvyslanců. Mezi ambasadory bude také Nicholas Archer, který se stane novým šéfem britské ambasády. Kromě Archera začnou funkce oficiálně vykonávat také velvyslankyně Jihoafrické republiky a velvyslanci Kataru a Namibie.

Archer dříve vedl britské velvyslanectví v Dánsku. Do Prahy dorazil v polovině ledna a již absolvoval řadu setkání s představiteli českých i britských institucí. S nástupem Archera bude v čele ambasády po necelých 17 letech muž. Od roku 2001 Británii zastupovaly velvyslankyně. Naposledy Jan Thompsonová, která byla známá netradičními koníčky. Pověřovací listiny dnes prezidentovi předají také dva velvyslanci, jejichž úřady sídlí mimo Českou republiku. Nový katarský velvyslanec Saúd bin Abdar Rahmán Sání stejně jako jeho namibijský kolega Andreas Guibeb budou na vztahy s Českem dohlížet z Berlína. Jihoafrickou ambasádu v Praze ode dneška oficiálně povede velvyslankyně Naomi Misholiová.

Loni v ČR žilo 106 zubrů evropských, nejvíce od jejich vyhubení

Zubrů evropských chovaných v Česku loni opět přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o 13 na 106 a poprvé od doby, kdy byl tento ohrožený druh na území ČR ve středověku vyhuben, tak překročil stovku. ČTK to řekli ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál a Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR. "Zatímco v roce 1992 žilo ve všech českých chovech 14 zubrů, v současnosti se jich například jen v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice vyskytuje 17," uvedl pro srovnání Dostál. Doplnil, že v roce 2014 bylo v českých chovech 58 zubrů evropských a o rok později 78.

Do loňského roku v Česku bylo deset zubřích chovů, z toho pět tvořily zoologické zahrady. Druhou polovinu zastupovaly zoopark Stěžery, dva soukromé chovy, obora Vojenských lesů a statků v Židlově a rezervace v Milovicích. Jeden ze soukromých chovů, v Libni u Nového Strašecí, ale zanikl, takže nyní zůstává v Česku devět chovů.

Výstava představí historii Stromovky

Historii jednoho z nejstarších pražských parků Stromovky připomene výstava, kterou dnes zahájí Muzeum hlavního města Prahy. Na panelech umístěných před jeho vchodem se zájemci budou moci do 1. července více dozvědět také o významných stavbách někdejší Královské obory v Bubenči jako o Císařském mlýně, Rudolfově štole, Místodržitelském letohrádku nebo Šlechtově restauraci.

Královskou oboru založil zřejmě v roce 1268 český král Přemysl Otakar II. jako loveckou oboru. Její dnešní název je podle zástupců muzea odvozen od části, která sloužila jako štěpnice, německy "Baumgarten", což je možné přeložit jako Stromovka. Pro veřejnost byla poprvé otevřena v roce 1804.

