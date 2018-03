12-03-2018 10:08 | Zdeňka Kuchyňová

Premiér Babiš s ministrem Šmídem navštíví kulturní příspěvkové organizace

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury v demisi Ilja Šmíd se zúčastní kontrolního dne v příspěvkových organizacích ministerstva kultury. Společně navštíví budovy Národního muzea, Státní opery, Nové scény Národního divadla a Národní galerie. První dvě se rekonstruují, v dalších se opravy chystají. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015, historická budova ale byla kvůli přípravám zavřena už několik let předtím. Muzeum se pro veřejnost otevře 28. října 2018 u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa a 200 let od založení muzea.

Při nočním požáru rodinného domku na Znojemsku zemřely tři děti

Tři děti zemřely v noci na dnešek při požáru rodinného domku v Oleksovicích na Znojemsku, řekli ČTK mluvčí hasičů a záchranné služby. Čtyři dospělí jsou zranění. Dětem bylo od jednoho roku do devíti let. Plameny zlikvidovali profesionální i dobrovolní hasiči po více než dvou hodinách. Dospělí s výjimkou invalidní nejstarší obyvatelky domu už byli venku. Hasiči pak vynesli ze zakouřeného objektu děti a seniorku. Dvě z dětí se záchranáři ještě pokoušeli resuscitovat, ale bez úspěchu. Na místě neštěstí nyní pracují vyšetřovatelé. Příčinu požáru zatím neurčili, uvedla mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová. Čeká se na příjezd specialisty na elektroinstalace. Vícegenerační rodina měla domek pronajatý. Podle starosty rodina v Oleksovicích žila asi dva roky.

MfD: Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze

Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze, napsala Mladá fronta Dnes (MfD). Personnettaz vede společnosti, které skupují luxusní domy v centru Prahy a italští detektivové na něj přišli, když se zabývali aktivitami mafie ’Ndrangheta na severu Itálie, uvedl list. Firmy, které Personnettaz kontroluje, nakupovaly domy na Národní třídě, u Staroměstského náměstí či pod Pražským hradem. Jeho vyšetřování zatím nevedlo k žádnému odsouzení, píše deník. O aktivity kalábrijské mafie ’Ndrangheta se začala česká média zajímat poté, co byl na Slovensku zavražděn se svou snoubenkou novinář Ján Kuciak, který psal o podnikání rodin z prostředí italské Kalábrie na východě Slovenska.

"Dělali jsme konkrétní kauzy spojené s daňovými podvody nebo obchodu s kokainem. Tam Italové byli. Zjistili jsme, že tu ale mají spíše své lidi z řad Čechů, kteří pro ně dělají. Ne že by tady byli nějak ve velkém usazení," řekl Respektu bývalý šéf protimafiánské jednotky Robert Šlachta. O prorůstání do politiky české tajné služby žádné poznatky nemají.

Týden mozku letos přinese i hlavolamy a hry cvičící paměť

Festival věnovaný výzkumu mozku se tentokrát zaměří i na různé hry, hlavolamy a cvičení, jimiž lze cvičit paměť a trénovat mozek. Týden mozku, který začíná v budově Akademie věd ČR, přinese zejména přednášky českých i světových odborníků v oblasti neurologie, psychiatrie, duševního zdraví i informatiky. Festival je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week (BAW), která má zvýšit povědomí o výzkumu centrální nervové soustavy. V Česku Týden mozku inicioval neurovědec Josef Syka, letos se tato akce koná po dvacáté. Praktické tipy pro trénink mozku přinesou odborníci, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují. Například Jakub Pok, který se paměťovými technikami zabývá již 20 let zájemcům vysvětlí návody, jak si zapamatovat až 100 slovíček za hodinu. Že to je možné, ukazuje sám na sobě. "Je schopen si zapamatovat 52 kanastových karet v přesném pořadí za méně než dvě minuty nebo 25 telefonních čísel do pěti minut," uvedli pořadatelé.

Matematik a spoluzakladatel Mensy Jaroslav Flejberk zase ukáže, k čemu jsou dobré deskové hry a hlavolamy ve výuce. Sám má sbírku více než 7000 hlavolamů. Jiný pohled na trénování kognitivních schopností, paměti, tvořivosti i myšlení nabídne studentská organizace SPOLU, která se zaměřuje na volnočasové aktivity pro lidi s duševním onemocněním. Hlavní program Týdne mozku doplňují výstavy a promítání filmů.

Počasí

Zataženo až oblačno, zpočátku místy, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty v Čechách 7 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku 12 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 7 °C.