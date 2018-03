11-03-2018 09:54 | Zdeňka Kuchyňová

Premiér Babiš zvažuje, že s nabídkou jednání o vládě znovu osloví ODS

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že opět osloví ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO. Vyjednávání o budoucím kabinetu, které ANO vede s SPD a KSČM, se podle něj nyní zrychluje. O důvěru vládě chce Sněmovnu požádat až s vyjednanou podporou. Babiš to řekl v České televizi. ANO by mohlo mít ve Sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Babiš připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání o vládě je nepatrně nervózní. Babiš dnes zopakoval, že dohodu o kabinetu by chtěl mít určitě v červnu, o kterém hovořil Zeman.

Studenti a důchodci budou mít slevy 75 procent z jízdného, prohlásil Andrej Babiš

Důchodci nad 65 let a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Novinka by měla začít platit od změny jízdních řádů, tedy od 10. června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun. V České televize to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). V programovém prohlášení současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zdarma. Babiš v televizní debatě řekl, že sleva pouze na železnici by nic nevyřešila. Poukázal na to, že železničních zastávek je mnohem méně než obcí a měst v tuzemsku. Novou slevu chce zavést formou nařízení vlády. Jak ale řekl, dopravci budou mít možnost na některých přeplněných spojích slevy neposkytovat.

Nejlepším filmem letošních Českých lvů je Bába z ledu

Nejlepším filmem loňského roku je rodinný snímek Bába z ledu. Jeho tvůrci převzali šest Českých lvů, včetně režie a hereckých kategorií. Film režiséra Bohdana Slámy byl s 15 nominacemi favoritem 25. ročníku filmových cen, které uděluje Česká filmová a televizní akademie. Tři sošky získal snímek Po strništi bos Jana Svěráka, politické drama Milada proměnilo dvě z deseti nominací. Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Olze Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.

Snímek Bába z ledu popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě. Scénář filmu uspěl například na newyorském filmovém festivalu Tribeca. Českého lva získal za nejlepší film, sošky obdržel také Bohdan Sláma za nejlepší režii a scénář, herečky Zuzana Kronerová a Petra Špalková za nejlepší výkony v hlavní a vedlejší roli a Pavel Nový jako nejlepší herec v hlavní roli. Sláma téměř zopakoval úspěch svého filmu Štěstí z roku 2005, který získal sedm Českých lvů. Nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli podle akademiků předvedl Oldřich Kaiser ve snímku Po strništi bos.

Celým večerem rezonovalo politické dění poslední doby. Někteří ocenění i další filmaři vyzývali k obraně politické nezávislosti České televize (ČT) a svobody médií. Třeba režisér Jan Svěrák označil kritiku ČT v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Před zahájením přímého přenosu z Rudolfina přečetl u pultíku na jevišti text nazvaný Pět vět na obranu České televize. Mezi přítomné hosty pak rozdal podpisové archy.

Babiš: ČT není v ohrožení, nebudu veřejnoprávní média napadat

Česká televize není podle premiéra v demisi Andreje Babiše v ohrožení a on se nechystá veřejnoprávní média nijak napadat. Řekl to novinářům po skončení pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Prezident Miloš Zeman při čtvrtečním inauguračním projevu kritizoval právě Českou televizi. Již dříve Zeman nabádal k výměně členů rady ČT. Umělci poté sepsali výzvu s názvem Pět vět na obranu České televize, kterou prezentovali na sobotním předávání filmových cen Český lev.

Generál Pavel obdržel vysoké americké vyznamenání

Český generál Petr Pavel v USA převzal Řád Záslužná legie (Legion of Merit), jedno z nejvyšších amerických vojenských vyznamenání. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Joseph Dunford mu ho udělil za působení na vedoucí pozici ve struktuře NATO, a zároveň tak ocenil význam aliance. Pavel je od června 2015 šéfem Vojenského výboru NATO, tedy nejvyššího vojenského orgánu aliance. Pavel dostal americké vyznamenání ve čtvrtek na ceremonii na základně Joint Base Myer-Henderson Hall u Washingtonu. Ceremonie se zúčastnilo více než 250 vojáků. Řád je nejvyšší americké ocenění, jaké mohou američtí čelní představitelé udělit cizincům, uvedlo ministerstvo obrany.

Na nový systém ostrahy si zatím stěžovalo jen 12 vězňů

Jen 12 vězňů si zatím stěžovalo na nový systém ostrahy. Ten ředitelům věznic s ostrahou umožnuje dobré chování odměnit třeba vycházkami, cestováním do práce a k doktorovi bez eskorty nebo civilním oblečením. Při porušení pravidel naopak výhody může odebrat. Novinka platí od loňského října. Pokud se vězňům rozhodnutí ředitele nelíbí, můžou se obrátit na soud. "V rámci množstí 20 tisíc osob, jsme zaznamenali 12 podání," uvedla mluvčí Vezeňské služby Petra Kučerová. Do mírnější věznice s ostrahou soudy obvykle posílají odsouzené s maximálně osmiletým trestem.

V Praze vznikne muzeum o československých legionářích

V sídle Československé obce legionářské (ČsOL) v Praze by se letos mělo otevřít legionářské muzeum. Připomínat bude československé legie z období první světové války. Umístěno v něm bude i třeba badatelské centrum. Muzeum se zaměří hlavně na školy. Vznikne v něm přednáškový sál, kde se budou promítat tematické dokumenty. Děti budou moct také projít "labyrintem", ve kterém si budou moct vyzkoušet, jaký život měli legionáři v Rusku, Itálii a ve Francii. V další části si budou moct zblízka prohlédnout nebo i vyzkoušet předměty a výstroj, které legionáři používali. Na dotykových obrazovkách se budou moct podívat na desítky tisíc fotografií nebo na podrobné texty.

Výstava v Mnichově připomíná šperkařské sympozium v Jablonci v roce 1968

V Mnichově se tento víkend návštěvníkům otevírá výstava připomínající 50. výročí mezinárodního sympozia šperkařů, kteří se v roce 1968 sešli v Jablonci nad Nisou. Představí na 70 děl, která tehdy umělci z východní a západní Evropy vytvořili. Jsou mezi nimi i nezvyklé a experimentální kusy ze stříbra v kombinaci se sklem, břidlicí a polodrahokamy. Díky pražskému jaru se v roce 1968 poprvé sešli umělci vyrábějící šperky z Východu a Západu. Výstava po 3. červnu poputuje do Berlína a posléze do Severočeského muzea v Liberci.

Samková má desáté vítězství v SP ve snowboardcrossu

Eva Samková vyhrála potřetí v sezoně závod Světového poháru ve snowboardcrossu. V Moskvě musela své jubilejní desáté vítězství v kariéře potvrdit v opakovaném finále, které se jelo znovu po nezvykle pozdě přijatém francouzském protestu kvůli špatnému otevření startovací brány. "Bylo to trošku nepříjemné, ale nová zkušenost a je dobrý vědět, že zvládnu dvě finále za sebou a obě dvě vyhraju. Jsem ráda, že to takhle dopadlo," řekla Samková na facebooku.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na mistrovství světa ve víceboji šesté místo, Nikola Zdráhalová skončila osmá. Z premiérového zlata se na otevřené dráze na Olympijském stadionu v Amsterodamu radovala Japonka Miho Takagiová. Stříbrnou medaili získala domácí hvězda a obhájkyně titulu Ireen Wüstová, třetí byla další Nizozemka Annouk van der Weijdenová. Sáblíková, která obhajovala stříbro, se na šesté místo posunula z osmého druhým nejrychlejším časem na trati 5000 metrů. Zdráhalová naopak po závěrečné disciplíně klesla na osmou pozici. Třetí Češka na startu Natálie Kerschbaummayr byla jednadvacátá. Třicetiletá Sáblíková už před startem MS avizovala, že tentokrát nebude i s ohledem na zdravotní problémy patřit mezi hlavní medailové adeptky. Z bojů o stupně vítězů ji prakticky vyřadila již úvodní pětistovka, na které zajela až 19. čas a hlavně výrazně zaostala za nejlepšími.

Ester Ledecká oslavila třetí celkový triumf ve Světovém poháru na snowboardu spokojeným "Paráda!" a už myslela na lyže. Dvojnásobná olympijská vítězka po vítězství v paralelním obřím slalomu ve švýcarském Scuolu hned spěchala balit a na let do švédského Aare, kde se bude připravovat na finále SP v alpském lyžování. Ve dvaadvaceti letech získala Ledecká třetím rokem po sobě velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny ve snowboardingu. Na prkně vyhrála v sezoně šest závodů SP a přidala olympijské zlato - vše v obřím slalomu. Lepší sezonu od svého vstupu mezi elitu v roce 2013 nikdy neabsolvovala.

Čeští sledge hokejisté vstoupili do paralympijských her v Pchjongčchangu prohrou s domácí Koreou 2:3 v prodloužení. Další duel v základní skupině B čeká české reprezentanty v pondělí od 4:00 SEČ proti vítězům minulých dvou paralympiád ve Vancouveru a v Soči Spojeným státům americkým.

Necelých 13 vteřin potřeboval nejlepší lezec na zdolání ledové stěny ve Víru na Žďársku. Trať byla dlouhá 23 metrů. Vítězem závodu v ledovém lezení na rychlost - Vírský cepín se stal Milan Dvořáček, akci ovládl popáté za sebou, řekl ČTK hlavní organizátor Slávek Matuška. Na stěnu se vydalo 39 horolezců a horolezkyň, z toho deset žen. Finále sledovalo 300 diváků, akci zakončil ohňostroj.

Počasí v pondělí

Zataženo až oblačno, zpočátku místy, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatnější srážky. Večer od západu ubývání srážek. Nejvyšší teploty v Čechách 7 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku 12 až 17 °C.