10-03-2018 08:25 | Martina Bílá

Filmová akademie rozdá ceny Český lev

V Praze dnes vyhlásí vítěze 25. ročníku filmových cen Český lev

V Praze dnes vyhlásí vítěze 25. ročníku filmových cen cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) Český lev. Nejvíce nominací získal rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy. Laureáti převezmou ocenění v Rudolfinu. Galavečerem 25. ročníku Českých lvů bude v přímém přenosu České televize provázet Adela Vinczeová.

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích. Nejvíce nominací získal rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy. Snímek o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině získal 15 nominací. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play z roku 2014. O dvě méně má snímek Po strništi bos Jana Svěráka a deset nominací získalo politické drama Milada v režii Davida Mrnky.

Do babyboxu v Hloubětíně někdo večer odložil holčičku

Do babyboxu v pražském Hloubětíně dnes večer někdo odložil holčičku. Je stará několik dní a dostala jméno Jana. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička je v pořadí 165. dítětem nalezeným v některém z českých babyboxů a třetím letošním.

"Oblečená do zimního opravdu nebyla. Měla na sobě body s krátkým rukávem, teplou čepici, tepláčky a oranžové ponožky," uvedl Hess. Dosud bylo do speciálních schránek v ČR odloženo 94 holčiček a 71 chlapců. Pro Hesse je holčička zadostiučiněním za tragický středeční nález mrtvého chlapečka v pražských Stodůlkách. "Holčička je zároveň důkazem, že i maminka, která se dostane do tíživé sociální a psychické situace, může být korektní," dodal Hess. V souvislosti se středečním nálezem dítěte policisté obvinili z vraždy čtyřiatřicetiletou ženu. Televize Nova uvedla, že se jedná o matku zavražděného dítěte. Hrozí jí až 20 let nebo i výjimečný trest.

Ledecká dnes může získat na snowboardu velký křišťálový glóbus

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká si dnes může ve švýcarském středisku Scuol s předstihem zajistit velký křišťálový glóbus za hodnocení Světového poháru v paralelních disciplínách na snowboardu. Dvaadvacetiletá Češka má v celkovém hodnocení seriálu 6540 bodů a dva závody přec koncem sezony náskok 1610 bodů před Němkou Ramonou Hofmeisterovou. Za výhru v závodu je tisíc bodů.

V ZOO Praha začíná unikátní výstava štírů

Čtyřicet druhů štírů si mohou lidé prohlédnout v pražské zoologické zahradě. Začíná tam totiž výstava těchto bezobratlých živočichů. Návštěvníci uvidí třeba štíra tlustorepého, který má podle statistik na svědomí nejvyšší počet lidských obětí.

Návštěvníci výstavy se mohou každou neděli po celou dobu jejího trvání těšit na komentované prohlídky, prezentace a mezi 14:00 a 15:00 i ukázky jejich krmení štírů. Dozví se mnoho zajímavostí z jejich života, jako třeba to, že se většiny druhů není třeba obávat. Výstava potrvá do 27. května.

Počasí

Oblačno až zataženo místy s deštěm. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C.