09-03-2018 10:20 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš chce urychlit jednání o vládě, ministry nekomentoval

Premiér Andrej Babiš (ANO) se bude snažit zrychlit jednání o vládě. Prezidenta Miloše Zemana chce o dalším vývoji vyjednávání o sestavení svého druhého kabinetu informovat v závěru března. Na příští čtvrtek chystá ANO další jednání s ČSSD. Spekulace o možných změnách ministrů komentovat nechtěl, pouze uvedl, že nadále počítá s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání je nepatrně nervózní. Podle Babiše to možná pramení z toho, že nemá všechny informace, protože ANO nehlásí všechny termíny jednání expertních týmů médiím. Dohodu o vládě by chtěl mít dřív než v červnu, o kterém hovořil Zeman. Připustil, že není ideální, když kabinet nemá důvěru Sněmovny. Zmínil zároveň, že v Evropě existují země, kde vláda ani o důvěru žádat nemusí.

Poslanci se bez výsledku přeli kvůli personální politice vlády

Téměř čtyři hodiny se poslanci přeli kvůli personálním krokům vlády v demisi Andreje Babiše (ANO). Část opozice změny, které kabinet provedl, kritizovala, a vyzývala ministry ke zdrženlivosti. Babiš i další členové vlády výtky odmítl. Mimořádná schůze, jejíž svolání k tématu podnítila šestice poslaneckých klubů, se ale nakonec neuskutečnila. Návrh programu Sněmovna neschválila, nepodpořili jej členové dolní komory za ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM. Sněmovna ani nemohla hlasovat o návrzích usnesení, jak je představila ODS. Obsahovaly zejména výzvu kabinetu bez důvěry, aby se zdržel nevynucených personálních změn zejména v bezpečnostních a zpravodajských službách.

Babiš hned v úvodu debaty zdůraznil, že jeho vláda žádné zásadní a nevratné kroky nedělá, nic neprivatizuje a neprovádí ani žádné politické čistky na úřadech. "My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely," řekl. Premiér také poukázal na to, že kabinet je legitimní a ústava jej v pravomocích nijak neomezuje. Naopak předseda ODS Petr Fiala za iniciátory schůze trval na tom, že vláda bez sněmovní důvěry zásadní personální změny provádět nemá. "Protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit," prohlásil. Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. Části opozice se nelíbí zejména odvolávání náměstků ve státní službě, generálního ředitele České pošty Martina Elkána, šéfa agentury CzechInvest Karla Kučery nebo ředitelů dvou fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Průměrná mzda v Česku vzrostla ve 4. čtvrtletí 2017 na 31.646 Kč

Průměrná mzda v Česku ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé překonala hranici 30.000 korun, meziročně vzrostla o 8 procent na 31.646 korun. To je o 2337 korun meziročně víc. Reálně po zahrnutí inflace měsíční výdělek vzrostl o 5,3 procenta. Růst překonal odhady analytiků, kteří očekávali zvýšení přes 7 procent, reálně až o 5 procent. Průměrná hrubá mzda v ČR zaznamenala podle Jany Steckerové z Komerční banky dosud nejvyšší hodnotu. "Navíc se vůbec poprvé dostala přes hranici 30.000 korun. Růstu mezd pomohl nejen utažený trh práce, ale i zvyšování platů ve veřejné sféře," uvedla. Průměrná mzda roste v Česku nepřetržitě od začátku roku 2014. Nejvýrazněji, o 13,4 procenta, stouply ve čtvrtém čtvrtletí mzdy v kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Přes deset procent si polepšili také pracovníci v těžební činnosti, zaměstnanci ve zdravotnictví a sociální péči a ve veřejné správě. Nejpomaleji, o zhruba 4,5 procenta, rostly mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví a také v informačních a komunikačních činnostech. Průměr se ale v těchto oborech pohybuje přes 50.000 korun.

Z hlediska regionů si nejvyšší průměrnou mzdu stále drží Praha, i když nárůst mezd v hlavním městě byl mezi kraji opět nejnižší. V Praze mzda stoupla o 6,6 procenta na 39.173 korun. V průměru více než 30.000 korun měli ve 4. čtvrtletí i pracující ve Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji. Nejvýrazněji se mzda zvýšila znovu v Karlovarském kraji, a to o 9,3 procenta. Tamní průměrný výdělek 27.810 korun je ale mezi kraji stejně jako v předchozích obdobích nejnižší.

Únorový pokles inflace byl překvapivý, v dalších měsících by se však růst cen měl vrátit k dvouprocentnímu cíli České národní banky, shodli se analytici oslovení ČTK. Nižší inflace podle nich vyvolává obavy z odložení zvýšení sazeb centrální banky. Spotřebitelské ceny v únoru meziročně vzrostly o 1,8 procenta. Zpomalení meziroční inflace očekávali i analytici, pokles ale odhadovali v průměru na dvě procenta. "Trend poklesu inflace se v únoru ještě zrychlil, a znamenal tak pro trh určité překvapení. Meziroční inflace se ocitla pod dvěma procenty poprvé od předloňského listopadu," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Program Babišovy vlády kladně hodnotí 43 pct lidí, 34 pct záporně

S programem nynější vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) je spokojeno 43 procent lidí, 34 procent nikoliv. V případě hodnocení její činnosti, komunikace, personálního složení nebo osoby premiéra převažuje ale mezi veřejností nespokojenost. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve všech posuzovaných aspektech je přesto kabinet vnímán lépe než loni v únoru tehdejší koaliční vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), jejíž členem bylo i ANO.

S dosavadní činností Babišovy vlády vyjádřilo spokojenost 41 procent lidí, naopak 44 procent je nespokojeno. Při hodnocení její komunikace s veřejností se kladně vyjádřilo 42 procent lidí a 45 procent záporně. Třiačtyřicet procent občanů je spokojených i se samotnou osobou předsedy, 48 procent však nikoliv. Největší převis nespokojených je ale u personálního složení vlády, kdy spokojenost s jejími členy vyjádřila třetina a nespokojenost téměř polovina dotázaných.

Dopady celní války mezi USA a EU by pocítil i český autoprůmysl

Negativní dopady možné obchodní války mezi Spojenými státy a EU by pocítili i čeští exportéři, zejména v odvětví automobilového průmyslu. Obavy mají i tuzemští oceláři, protože levná ocel z Asie může zamířit na trhy EU, vyplývá z ankety ČTK. Podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera (za ANO) Česká republika podporuje Evropskou unii v odmítání amerických ochranářských opatření. Americký prezident Donald Trump v noci oznámil uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, které vstoupí v platnost za 15 dní. Výjimku přiznal Kanadě a Mexiku. Cla na dovoz oceli budou 25 procent, na dovoz hliníku 10 procent. Podle Ocelářské unie sice USA nejsou pro české oceláře významným trhem, směřují tam méně než tři procenta vývozu, nicméně Amerika je největším světovým dovozcem oceli. Takže všechna ocel, která bude "vytěsněna" z Ameriky zamíří do Evropy, a to i za cenu dumpingu.

Biskupové se budou modlit za čínské křesťany žádající o azyl v ČR

Česká biskupská konference (ČBK) vyzvala ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů, kteří žádají v ČR o azyl. Chtějí se za ně v neděli modlit při mších svatých. ČTK to oznámil mluvčí České biskupské konference František Jemelka. Ministerstvo vnitra před dvěma týdny oznámilo, že azyl v Česku udělilo osmi lidem, dalších 70 žádostí odmítlo. Právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Hana Franková minulý týden uvedla, že většina neúspěšných žadatelů proti rozhodnutí ministerstva podá žaloby. Ti neúspěšní jsou podle ní ve špatném stavu a z rozhodnutí českých úřadů jsou zdrceni.

Rozhodnutí českých úřadů trvalo zhruba dva roky. Podle vnitra museli žadatelé prokázat, že ve vlasti čelili pronásledování. Pro udělení azylu podle ministerstva nestačila pouze skutečnost, že žadatel je členem menšinové komunity.

Nespokojení taxikáři jsou zdrženliví k dohodě Babiše a Uber

Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) je zdrženlivá k dohodě premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a firmy Uber. Navíc podle ní chybí dohoda vlády také s firmou Taxify, která nabízí stejné služby. Protesty v ulicích metropole však zatím AKT nechystá. ČTK to řekla mluvčí asociace Karolína Venclová.

Firma Uber se dohodla s vládou, že okamžitě zažádá o živnostenský list, bude mít řidiče s licencí a ti budou dobrovolně evidovat tržby. Taxikáři považují řidiče Uber za černé taxikáře a v uplynulých týdnech uspořádali několik protestů, při kterých blokovali dopravu v Praze. "Přiznám se, že nevím, zda máme důvod k radosti. Jsem skeptická k tomu, zda Uber dohodu dodrží. Nezbývá nám ale než věřit a situaci sledovat," řekla Venclová. V případě, že Uber dohodu nedodrží, jsou taxikáři připraveni opět vyjet do ulic.

Policie chce obžalovat 25 farmaceutů a lékařů za zvýhodnění léků

Policie navrhla obžalovat 25 farmaceutů a lékařů, kteří se podle ní podíleli na systému nelegální podpory prodeje některých léků. Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Některým z obviněných hrozí až deset let za mřížemi. Kriminalisté tvrdí, že manažeři a reprezentanti dvou farmaceutických společností nabízeli a poskytovali devíti lékařům úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky distribuované těmito firmami. Jednotliví lékaři prý převzali částky od 370.000 korun do 2,5 milionu, čímž spáchali trestný čin přijetí úplatku. Policie nadále vyšetřuje více než dvě stovky dalších lékařů zapojených do systému, dodal státní zástupce.

Policie u Prahy zadržela převaděče, v dodávce vezli 22 uprchlíků

Policisté na Pražském okruhu zadrželi tři převaděče běženců. V dodávce vezli do Německa 22 uprchlíků z Iráku, Sýrie a Turecka. Detektivové mají informace, že přes Česko v minulosti nelegálně převezli zhruba 100 dalších lidí. Muži jsou ve vazbě. Hrozí jim až osm let vězení, sdělil ČTK mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Obviněnými převaděči jsou podle mluvčího turečtí občané. V nákladovém prostoru dodávky tísnilo 18 dospělých a čtyři děti. "Jedna z žen byla ve vysokém stupni těhotenství a policisty jí byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba," doplnil Ibehej. Běžence si převzala cizinecká policie.

Jana Antonína Baťu připomíná ve Zlíně nová pamětní deska

Podnikatele Jana Antonína Baťu připomíná nová pamětní deska u zlínské vily, která nese jeho jméno. Autorem bronzové desky je pětatřicetiletý sochař Ondřej Oliva, syn sochaře Otmara Olivy. Kromě textu ji zdobí také otisk skutečných bot J.A. Bati. Podle Olivy jde také o symbolický otisk dané doby, připomínku toho, co zde Baťa zanechal, i odkaz na obuvnictví. Zajímavostí podle Olivy je, že J.A. Baťa měl jednu nohu větší, tomu odpovídá i otisk bot. Desku umístěnou na sloupu při vjezdu do zahrady vily dal zhotovit Nadační fond Jana Antonína Bati. Ve Zlíně a okolí se v posledních dnech konala řada akcí, která připomínala 120 let od narození J. A. Bati. Dorazili na ně i Baťovi potomci žijící v Brazílii a Spojených státech.

Začíná aukce, ve které bude i nejvzácnější československá známka

Aukční dům Burda Auction dnes zahájí třídenní aukci poštovních známek, ve které v neděli nabídne i nejvzácnější československou známku ze sbírky Ludvíka Pytlíčka. Prodat by se podle aukční síně mohla za čtyři až pět milionů korun. Pětasedmdesátiletý sběratel Pytlíček je nejproslulejším českým filatelistou. Vlastní největší sbírku československých známek z let 1918-1939. Nejvzácnější československou známku získal koncem 90. let za 2,6 milionu Kč. Sbírku postupně rozprodává, neboť jeho děti filatelistický koníček nezdědily.

Loutkářské muzeum zahájilo výstavu tvorby rodiny Lamkových

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zahájilo výstavu s názvem Pohádkový život rodiny Lamkových. Expozice je poctou tvůrcům animovaných filmů pro děti, Haně a Josefu Lamkovým, uvedl Břetislav Oliva z muzea. Zřejmě nejznámější jsou jejich televizní Večerníčky. Lamkovi jako scénáristé, výtvarníci nebo režiséři pomáhali vdechnout život postavám v příbězích O vodníku Česílkovi, O človíčkovi, Káťa a Škubánek, Matylda, Cvoček astronautem, Flok a Flíček a mnoha dalších. Kromě animovaného filmu se na špičkové úrovni věnovali také černému divadlu, výrobě loutek. Jsou podepsáni i pod stovkami dílů oblíbeného časopisu Čtyřlístek.

Sport

Fotbalisté Plzně v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli na hřišti Sportingu Lisabon 0:2 a vzdálil se jim premiérový postup mezi nejlepší osmičku soutěže. Viktoria v Evropské lize prohrála po pěti zápasech. Odveta na západě Čech se hraje za týden.

V Pchjongčchangu začaly XII. zimní paralympijské hry, které necelé dva týdny po skončení olympiády tradiční předepsanou formulí oficiálně zahájil jihokorejský prezident Mun Če-in. Mezi rekordními 49 výpravami na slavnostním zahájení nechyběl český tým, který tvoří patnáctka sledge hokejistů a šestice lyžařů. Na Olympijský stadion přivezl českou vlajku třiapadesátiletý sledge hokejista Miroslav Hrbek, který startoval už ve Vancouveru a Soči.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C.