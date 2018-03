08-03-2018 08:53 | Martina Bílá

Zeman dnes složí na Hradě svůj druhý prezidentský slib

Miloš Zeman dnes na Pražském hradě složí svůj druhý prezidentský slib. Na společné schůzi poslanců a senátorů se tak ujme prezidentského úřadu na dalších pět let. Zeman byl do úřadu hlavy státu zvolen v lednu v druhé přímé volbě prezidenta, když ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše.

Slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále začne ve 14:00. Přineseny do něj nejprve budou historické bojové prapory, prezidentská standarta, státní vlajka a výtisky současné i historické ústavy. Poté přijde Zeman s manželkou Ivanou. Prezidentský slib složí do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). Následovat bude státní hymna, během které vojáci z Petřína vypálí 21 dělových salv. Zeman poté pronese před asi 700 hosty projev. Kromě poslanců a senátorů by měli být přítomni i členové vlády, velvyslanci nebo zástupci samosprávy. Hrad původně nepozval některé hejtmany nebo rektory, se kterými měl Zeman spor nebo kteří podpořili jeho protikandidáta. Pozvánky jim poslal až na poslední chvíli po kritice od poslanců předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Po skončení společné schůze Senátu a Sněmovny se staronový prezident vydá s manželkou a dcerou Kateřinou do svatovítské katedrály, kde se pokloní ostatkům svatého Václava. Posledním bodem inauguračního programu Zemana bude přípitek s hosty ve Španělském sále. Ceremoniál budou moct lidé sledovat na Hradčanském náměstí, kde bude umístěna velkoplošná obrazovka. Lidé mohou také čekat na třetím hradním nádvoří, přes které bude Zeman přecházet z Vladislavského sálu do katedrály sv. Víta.Proti minulé inauguraci Hrad vypustil několik bodů. Konat se například nebude vojenská přehlídka, Zeman také nebude pokládat květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Vláda schválila Opatu do čela generálního štábu, nahradí Bečváře

Vláda podpořila návrh, aby se generálporučík Aleš Opata stal od května novým náčelníkem generálního štábu. Ve funkci má na návrh ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) nahradit Josefa Bečváře. Šlechtová chce ještě dnes s Opatou seznámit poslance branného výboru, jeho stanovisko je jen doporučující.

Náčelníka generálního štábu podle zákona jmenuje na návrh vlády hlava státu. S prezidentem Milošem Zemanem již Šlechtová výměnu předjednala.

Babiš chce, aby státní zástupci promluvili o vztahu ke GIBS

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby státní zástupci promluvili na jednání sněmovního bezpečnostního výboru, který se má za týden zabývat jeho sporem s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem. Před dnešní schůzkou předsednictva Bezpečnostní rady státu novinářům řekl, že dnes plánuje se žalobci projednat jejich stanovisko ke spolupráci s GIBS. Babiš minulý týden oznámil, že k Murínovi nemá důvěru. Inspekce předtím informovala, že premiér na šéfa GIBS vyvíjí nátlak, aby odstoupil. Před výborem vystoupí Murín.

Premiér v demisi před schůzkou poukázal na dlouhodobou kritiku inspekce ze strany státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. "Podle mého názoru se jedná o pochybení, která jsou dlouhodobějšího charakteru a která se opakují. Já bych je vyhodnotil jako systémové problémy," řekl šéf žalobců Lidovým novinám (LN).

Úřad práce dnes zveřejní údaje o únorové nezaměstnanosti

Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za únor. Podle odhadů analytiků nezaměstnanost v únoru klesla na 3,8 procenta z lednových 3,9 procenta. Za poklesem je podle ekonomů přetrvávající dobrý výkon tuzemské ekonomiky a poptávka firem po pracovnících.

V Praze dnes začíná festival Autorská tvorba nablízko

Osm divadelních projektů, deset workshopů a dvacítku autorských prezentací nabídne festival Autorská tvorba nablízko, který se ode dneška do neděle koná v pražském divadle Disk a v dalších prostorách Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Akci pořádají studenti katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kteří na program zařadili mimo jiné setkání Jiřího Suchého s Ivanem Vyskočilem po 60 letech od společných začátků v Redutě, performanci výtvarníka Petra Nikla nebo debatu s hercem Jaroslavem Duškem.

"Program nejenže představí to nejlepší z tvorby našich studentů, absolventů a spřízněných hostů se silným autorským vkladem, ale formou otevřených dílen umožní zakusit také studijní přístup našich pedagogů na vlastní kůži, ať už se jedná o práci s hlasem, pohybem, nebo autorským textem," uvedl jeden z pořádajících studentů Ondřej Macl.

Počasí

Oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách místy sněžení, postupně slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.