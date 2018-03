06-03-2018 08:57 | Martina Bílá

Ondráček rezignoval z čela komise pro kontrolu GIBS

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) se vzdal funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pravici nazval v projevu ve Sněmovně demokratickou žumpou. Ondráček uvedl, že neodstupuje kvůli "pár křiklounům" v ulicích, jak nazval pondělní protestní demonstrace tisíců lidí v některých městech proti jeho pátečnímu zvolení. Krok zdůvodnil svou bezpečností a bezpečností své rodiny.

Ondráček předešel rezignací hlasování o návrhu ODS, aby Sněmovna zařadila na nynější schůzi bod o jeho odvolání. Lidovci požadovali jeho úplné odvolání z komise. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že chápe Ondráčkovy emoce a že je třeba být velkorysý, protože Ondráček je emočně rozjitřen. "Když mluvíte o lynči, vzpomeňte na to, co v roce 1989 probíhalo," podotkl na Ondráčkovu adresu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ondráček před listopadem 1989 zasahoval jako člen pohotovostního pluku proti protirežimním demonstracím.

Ostatky kardinála Berana budou v dubnu uloženy v katedrále svatého Víta

Ostatky kardinála Josefa Berana budou letecky dopraveny do České republiky 20. dubna. Den předtím budou vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve Vatikánu, kde bude na trvalou památku kardinála Berana umístěna pamětní deska. Od 21. do 23. dubna bude rakev s ostatky kardinála vystavena v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a 23. dubna po bohoslužbě bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. ČTK to řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Kardinál je pohřben v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, po boku papežů, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila převoz jeho těla do vlasti. Josef Beran zemřel v roce 1969 ve vatikánském exilu a církev usiluje o jeho blahořečení.

Inaugurace prezidenta Zemana se asi nezúčastní většina rektorů

Většina rektorů vysokých škol se zřejmě ve čtvrtek nezúčastní inaugurace znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana. S výjimkou rektora Masarykovy Univerzity Mikuláše Beka sice obdrželi na slavnostní akt pozvánku předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO), z různých důvodů se ale na inauguraci nedostaví, zjistila ČTK. Některým vadí, že nebyli pozváni všichni rektoři, jiní budou na zahraniční cestě, nebo se omluví kvůli nemoci.

Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Nelíbilo se jim, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektora Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Od roku 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.

Za Šatovku potrestal soud squattery obecně prospěšnými pracemi

Devíti squatterům, kteří v únoru obsadili usedlost Šatovka v pražském Šáreckém údolí, Obvodní soud pro Prahu 6 uložil trest obecně prospěšných prací. Každý z nich musí odpracovat 50 hodin, dohromady také musí zaplatit škodu 6100 korun, kterou vniknutím do domu způsobili Praze 6. Aktivistům hrozilo až dvouleté vězení. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaní se proti němu odvolali, státní zástupce si pro odvolání ponechal lhůtu.

Podle soudkyně Alice Havlíkové nemohl být čin aktivistů posouzen jako přestupek, a to s ohledem na to, že do objektu vnikli násilně. Upozornila na to, že ačkoli bere v potaz alternativní způsob života obžalovaných, nemohou se změn ve společnosti domáhat za použití násilí. "Svoboda jednoho začíná tam, kde svoboda druhého končí," řekla Havlíková. Dodala, že aktivisté by se měli domáhat spíše toho, aby byl v Česku squatting upraven v zákoně. Obhájkyně squatterů dříve uvedla, že objekt byl dlouhodobě nevyužívaný, a proto se obžalovaní zásahu do práva k němu dopustit nemohli. Aktivistka Zuzana Brodilová minulý týden soudu řekla, že obsazení domu sice bylo protiprávní, ale legitimní. Zbylí aktivisté u soudu nevypovídali. S rozsudkem ale nesouhlasí a na místě se odvolali.

Přibývá Čechů, kterým stát posílá důchod do zahraničí

Lidí, kteří trvale žijí v zahraničí a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jim zasílá důchody, stále přibývá. Loni mělo nárok na českou penzi 93.236 důchodců v cizině, meziročně jich tak bylo o téměř 3000 více a proti roku 2010 se jejich počet zvýšil o zhruba 33.700. Vyplývá to z údajů ČSSZ, které ČTK poskytla mluvčí Jana Buraňová.

Nejvíce českých důchodů loni putovalo na Slovensko, kde žije 32.001 jejich příjemců. Následovalo Německo s 19.197 lidmi s českou penzí a Polsko s 15.378. Celkově evidovala ČSSZ lidi s nárokem na český důchod v 88 zemích, přičemž nejméně, po jednom příjemci bylo loni například na Seychelách, na Madagaskaru, v Maroku, Alžíru, Andoře, Indii, Dominikánské republice nebo Pákistánu a Iránu.

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Rozptylové podmínky se v Moravskoslezském kraji během noci na úterý zlepšily. Denní koncentrace prachu se odpoledne pohybovaly od 87 do 188 mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je 50 mikrogramů.

V celém kraji dál trvá smogová situace. Pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka navíc platí přísnější regulace. Podniky během ní například musejí přijímat opatření, aby nepřispívaly ke znečištění ovzduší. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Česko chce v další fázi obranné spolupráce EU vést některé projekty

Česká republika chce brzy nabídnout partnerům v EU nejméně tři nové projekty do nyní začínající trvalé strukturované spolupráce v obranné oblasti, někdy označované zkratkou PESCO. Novinářům to po jednání unijních ministrů obrany v Bruselu řekla česká ministryně v demisi Karla Šlechtová. V Bruselu ministři, po loňské politické dohodě o zahájení kooperace v rámci PESCO, potvrdili spouštění prvních 17 projektů. Nyní začnou pracovní jednání o jejich konkrétní podobě.

Zároveň ale už země vymýšlejí další fázi spolupráce a právě zde už by Praha ráda "kandidovala" jako vedoucí země nejméně se třemi vlastními návrhy. Podle ministryně Šlechtové by se měly týkat sdílení výcvikových kapacit pasivních sledovacích systémů Věra, výcviku s bojovými chemickými látkami a sdílení kapacit pro výcvik pilotů proudových letounů.

V Národním muzeu jsou místo některých drahých kamenů napodobeniny

Dva nepravé drahé kameny odhalilo ve svých sbírkách Národní muzeum v Praze. Důkladná revize předmětů uložených v depozitářích je součástí generální rekonstrukce historické budovy muzea na Václavském náměstí. Rozdíl v ceně by podle soudního znalce mohl být v některých případech až několik desítek milionů korun.

Sbírka má asi 5 000 položek. V roce 2016 ji přebral nový kurátor Lukáš Zahradníček, který na problém upozornil. „Ověřit jsem stihl zhruba 500 kamenů a z nich bylo 70 buď špatně určených, případně byly místo přírodních kamenů ve skutečnosti jen jejich syntetické verze,“ přiznal. Problém se týká i rubínů, safírů, korundů nebo alexandritů.

Cenu na Febiofestu převezme letos Catherine Deneuveová

Cenu Kristián za přínos kinematografii převezme 15. března při zahájení Febiofestu v pražském Obecním domě francouzská herečka Catherine Deneuveová a s ní i Daniela Kolářová. Festival zahájí drama Večírek britské režisérky Sally Potterové. Na závěr bude 22. března uveden americký film Jonathana Daytona a Valerie Farisové Souboj pohlaví, oznámil na tiskové konferenci v Praze jeho ředitel přehlídky Kamil Spáčil. Kristián bude v průběhu přehlídky udělen i režisérům Arnaudu Desplechinovi a Leosi Caraxovi.

Manželka Jiřího Kodeta Soňa převzala při této příležitosti pamětní medaili, kterou tomuto herci udělila in memoriam Česká mincovna. Navázala tak na podobnou poctu věnovanou Karlu Fialovi, Rudolfu Hrušínskému a Vladimíru Menšíkovi.

České restaurace se zapojí do festivalu francouzských chutí

České restaurace se počtvrté zapojí do mezinárodní oslavy francouzské gastronomie Goût de/Good France (Chuť Francie), která se po celém světě koná 21. března. Projekt navazující na více než sto let starou myšlenku francouzského kuchaře Augusta Escoffiera představil francouzský velvyslanec v České republice Roland Galharague. Menu sestavené podle předem daných pravidel se bude podávat v 17 podnicích v Praze, Brně, Plzni nebo Hradci Králové.

"Cílem festivalu je vzdát hold francouzské gastronomii. Koná se na všech kontinentech v mnoha zemích. Letos se zapojí více než 3000 šéfkuchařů," řekl francouzský velvyslanec. Původní myšlenku kuchaře Escoffiera - tedy podávat stejné menu ve stejný den v co nejvíce městech co nejvíce lidem - obnovilo před čtyřmi lety francouzské ministerstvo zahraničí s cílem představit tradici francouzské gastronomie v celém světě. "Francouzská večeře není jen o jídle. Znamená to také společně si popovídat, umění žít a sdílet," dodal velvyslanec.

Památky se v nové sezóně zaměří na diplomacii

České hrady a zámky se v nové sezóně zaměří na diplomacii šlechtických rodů. Hlavní téma představil Národní památkový ústav. Výstavy a kulturní akce na českých památkách připomenou třeba roli Orlíka - vévody zákupského nebo knížete Klemense Metternicha v evropské diplomacii. Chystané kulturní akce se zaměří také na sté výročí české státnosti. Hrady a zámky se otevřou na Velký pátek 30. března.

Loni památky ve správě Národního památkového ústavu přivítaly více než pět a půl milionu návštěvníků. Nejnavštěvovanější památkou byl hrad a zámek Český Krumlov, na druhém místě loni byla Lednice s 417.000 návštěvníky, třetí zámek Hluboká.

Počasí ve středu

Oblačno až zataženo a místy slabý déšť nebo mrholení zpočátku i mrznoucí. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C.