05-03-2018 10:15 | Zdeňka Kuchyňová

Klub ANO v úterý projedná návrh na odvolání Ondráčka

Poslanecký klub hnutí ANO bude v úterý jednat o návrhu na odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Novinářům to ekl ve Zlíně premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). I komunisté situaci kolem Ondráčka proberou na úterním jednání poslaneckého klubu. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu KSČM Babišově vládě. Vyjádřit se k věci chce až po schůzce s Babišem. Komunisté s ANO vyjednávají o zabudování svých programových priorit do vládního prohlášení s tím, že jsou ochotni druhou Babišovu vládu tolerovat.

Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček už dřív prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Proti zvolení mají dnes večer protestovat lidé v 11 městech. Babiš v neděli na svém facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise. Opoziční politici dnes premiéra v demisi kritizovali, že bez poslanců ANO by Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit.

Financování stran se měnit nebude, senátoři neuspěli u soudu

Právní úprava financování stran se měnit nebude. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny 18 senátorů. Ti v návrhu hovořili přímo o "převráceném Jánošíkovi", který chudým bere a bohatým dává. Senátoři zpochybnili například podmínku tří procent hlasů ve sněmovních volbách pro nárok na stálý státní příspěvek. Dále se členům horní komory nelíbila podmínka, aby půjčky pro strany poskytovaly jen banky a další peněžní instituce. Podle senátorů tak mají snazší přístup k úvěrům velké strany, těm malým banky nebudou půjčovat tak ochotně. Soud se na podnět senátorů zabýval také limitem na finanční dary stranám. Limit činí tři miliony ročně od jedné fyzické či právnické osoby.

ÚS nebyl při rozhodování jednotný. Podle europoslance a advokáta navrhovatelů Stanislava Polčáka (STAN) je těsnost při hlasování soudců důvod, aby se parlament pokusil zákon novelizovat.

Západ je arogantní vůči střední Evropě, tvrdí bývalý rakouský vicekancléř

Arogance a neznalost starších členů Evropské unie vůči střední Evropě je důvodem hrozícího rozdělení Evropy na východní a západní. Agentuře APA to řekl bývalý rakouský vicekancléř Erhard Busek, kterému vychází kniha s názvem Mitteleuropa Revisited (Střední Evropa v novém provedení), kterou napsal ve spolupráci s ředitelem vídeňské Diplomatické akademie Emilem Brixem. Vlivný politik Rakouské lidové strany (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze se rovněž domnívá, že EU nemá žádnou strategii, jak řešit problematiku uprchlíků. Mnoho z toho, co se děje v takzvaných visegrádských státech - tedy Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Česku - je podle 76letého představitele liberálního proudu v ÖVP politováníhodné, ale pochopitelné. "Vždyť nikdo k visegrádským státům nepřišel a nediskutoval s nimi," tvrdí Budek. Místo toho jim prý byly zasílány dopisy s výtkami, co všechno dělají špatně. Překonání následků komunismu potřebuje čas, což starší členové EU "zcela podcenili" a nestaraly se o to, jaký je tam opravdový stav věcí, postěžoval si Busek, který je nyní šéfem Ústavu pro podunajský prostor a střední Evropu (IDM).

Maier: Škoda za pět let dá do alternativních aut dvě miliardy eur

Škoda Auto investuje v příštích pěti letech do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. V roce 2025 chce mít deset modelů na elektrický pohon, z toho šest čistých elektromobilů. Před zahájením ženevského autosalonu to uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. V příštím roce automobilka předvede první plug-in hybrid v modelu Superb a také elektrický Citigo. O rok později přijde zcela nový elektromobil na základě loni uvedeného konceptu Vision E.

Automobilka Škoda Auto hledá možnosti jak navýšit roční výrobní kapacitu. Firma by v závodě v Mladé Boleslavi ráda využívala sobotu jako plnohodnotný pracovní den, tedy zavedla 18směnný systém, který ale odboráři zásadně odmítají. Nelze ale vyloučit ani investici do zcela nového závodu mimo Českou republiku, řekl Maier pro německý ekonomický deník Handelsblatt.

Babiš převzal na Kroměřížsku petici za dostavbu dálnic D49 a D55

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) převzal v Pravčicích na Kroměřížsku petici na podporu výstavby dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji. Podle jejího iniciátora, bývalého hejtmana Libora Lukáše, ji podepsalo necelých 15.000 lidí. Petice nyní poputuje jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, řekl ČTK Lukáš. Dokument má přimět zákonodárce ke schválení zákona, který by usnadnil povolování staveb důležitých silnic. Vznik dálnice, která má dále vést na Valašsko, dlouhodobě brzdí ekologové, především spolek Egeria. Vadí jim, že má dálnice vést místy s výskytem vzácných živočichů.

V egyptské Hurghadě zemřel český turista na selhání srdce

Devětatřicetiletý český turista, který byl se svou manželkou a dvěma dětmi na dovolené v Hurghadě, zemřel v pátek ráno v místní nemocnici na selhání srdce. Byl do ní převezen už o den dříve kvůli dýchacím potížím. Informaci uvedl server novinky.cz. „Jsme v kontaktu s jeho rodinou, která dala souhlas s repatriací těla do České republiky, k níž by mělo dojít v následujících dnech,“ dodala mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Čeští vědci objevili gen zodpovědný za onemocnění rohovky

Čeští vědci objevili gen zodpovědný za vážné onemocnění rohovky. Za vzácné onemocnění může mimo jiné mutace genu GRHL2, zjistili vědci z týmu Petry Liškové z laboratoře pro vzácné nemoci Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dosud byly známé jen některé jiné příčiny tohoto vážného zdravotního problému, který může vést až ke slepotě. Onemocnění je v Česku četnější než v jiných zemích, na vině jsou patrně předci s mutacemi nově objeveného genu. Výhodou objevu je, že místo náročného vyšetření oka v celkové narkóze stačí k diagnóze odběr a rozbor krve. Díky tomu je možné nemoc zachytit už v dětství a pacienty sledovat. Onemocněním trpí v Česku nejméně jeden člověk z 80.000.

Zemřel autor známé fotografie Klause a Mečiara - Josef Kratochvil

Zemřel uznávaný brněnský fotograf Jef Kratochvil. Obrazový kronikář Husy na provázku a později městského divadla Brno podlehl těžké nemoci, bylo mu 74 let. Do povědomí veřejnosti vstoupil nejen snímky herců. Slavný je taky kvůli fotografii z období rozpadu Československé federace. Byl srpen 1992, na zahradě vily Tugendhat spolu u stolku ve stínu stromu seděli Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Hodiny spolu debatovali, saka odložili na opěradla židlí. A právě tehdy šel fotograf Kratochvil náhodou kolem a stiskl spouť. A jak se dostal ke své přezdívce Jef? Na Wikipedii se píše, že jednou v tisku vypadla pod fotkou z jeho jména dvě písmena a tak tam místo Josef bylo jen Jef a přezdívka byla na světě.

V Praze začne festival Jeden svět, udělí cenu za lidská práva

V Praze dnes začne festival filmů o lidských právech Jeden svět. V kinech Lucerna a Světozor ho zahájí projekce filmu Čističi, který vypráví o práci lidí, jež regulují obsah sociálních sítí. Na festival přijede jeho režisér Moritz Riesewieck. Na úvod festivalu bude také udělena cena za přínos v oblasti lidských práv. Letos ji dostane vietnamská blogerka Pham Doan Trang za odvahu, s jakou navzdory pronásledování usiluje o demokratickou změnu uvnitř své země. Podle organizátorů ceny je Pham jednou z vůdčích postav vietnamského disentu a na svém blogu upozorňuje na nespravedlnosti páchané komunistickým režimem. I když se musí ukrývat, nepřestává psát. Nedávno vydala svou devátou knihu. Největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě letos má 20. ročník, v Praze potrvá do 14. března, poté se přesune do regionů. Bude se věnovat dodržování lidských práv ve virtuální realitě, uvede 128 filmů z 52 zemí a přiveze 120 hostů.

Studenti architektury navrhovali, jak bude vypadat městské bydlení v budoucnosti

Novátorské formy bydlení se pokoušeli během pouhého dne vymyslet budoucí architekti. Vyzvala je k tomu soutěž Superstudio, která se o víkendu konala v šesti městech České i Slovenské republiky. Soutěžící měli vymyslet koncept cenově dostupného bydlení v centru města a reflektovat v něm současné společenské fenomény. O osmý ročník soutěže projevilo zájem téměř sto týmů. Například Markéta Malínková s kolegyní vytvořila dům jako Youtube kanál, kde lidi streamují to, co dělají, z toho zhlédnutí mají peníze, protože lidi se dívají na reklamy, a tím oni platí chod toho domu. Z Brněnského kola soutěže se nakonec dostala mezi postupující týmy. V sobotním finále v Bratislavě se jich potká celkem osmnáct.

Český astronom vyfotil Muskův elektromobil na oběžné dráze

Vyfotit elektromobil Elona Muska putující po oběžné dráze se podařilo českému astronomovi Martinu Maškovi. Snímek Tesla mezi hvězdami získal ocenění Česká astrofotografie měsíce za únor 2018, jak informoval místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan. Maškovo pozorování posloužilo i k rozšíření informací o poloze a rychlosti tohoto vzdáleného satelitu. Elektromobil vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon Heavy, která odstartovala z floridského Mysu Canaveral 6. února. Mašek ji zachytil o čtyři dny později. Zamířil na ni robotický dalekohled FRAM, který je součástí Observatoře Pierra Augera v Argentině. Tesla byla v čase snímkování pozorovatelná v souhvězdí Hydra, 1,056.400 kilometrů od Země.

Počasí

Zataženo až oblačno, na východě zpočátku až polojasno. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v oblasti Českomoravské vrchoviny kolem 0 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 2 °C.