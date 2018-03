04-03-2018 10:29 | Zdeňka Kuchyňová

Čeští podnikatelé budou v Indii jednat o nových zakázkách

Do Indie cestuje 22 českých podnikatelů. V zemi budou šest dní jednat se zástupci indických firem o nových zakázkách a investicích. Doprovodí ministra průmyslu Tomáše Hünera (za ANO), který se v Dillí zúčastní obchodního fóra. Delegace je složená z firem působících například ve výrobě stavebních výtahů a kovového nábytku, dodávkách vysokozdvižných vozíků, výstavbě průmyslových celků, ale i z řad vývojářů mobilních aplikací, finančnictví nebo automobilového průmyslu. "Jednání o nových zakázkách a investicích v zemi nebudou jednoduchá, na obchodní summit se totiž chystají také delegace z Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska, Polska, pobaltských i skandinávských zemí," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Češi do Indie vyváží převážně výrobky s vyšší přidanou hodnotou, například automobilové motory, nákladní automobily, průmyslové roboty, obráběcí a textilní stroje.

Šéf KSČM nechápe demonstrace proti novému šéfovi komise pro GIBS

Předseda KSČM Vojtěch Filip nechápe důvody demonstrací proti zvolení expolicisty Zdeňka Ondráčka (KSČM) šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček před listopadem 1989 zasahoval proti odpůrcům tehdejšího komunistického režimu. Do čela inspekce byl zvolen v pátek až na pátý pokus. Kritici prý nejsou demokraté a nerespektují pravidla občanské společnosti, uvedl Filip v pořadu televize Prima. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš naopak v České televizi uznal právo demonstrovat, byť s důvodem protestů nesouhlasil. Proti zvolení Ondráčka budou v pondělí večer protestovat lidé v 11 městech po celé České republice. Chtějí mimo jiné podepisovat petice za novou volbu předsedy komise.

Filip hájil Ondráčka tím, že policejním pohotovostním plukem musel projít každý policista. Ondráček podle předsedy komunistů konal jen svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazu. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu a zákonů. Poznamenal, že Ondráček nad svým působením za totalitního komunistického režimu nevyjádřil žádnou sebereflexi. Poukázal na to, že Ondráček byl do čela komise zvolen hlasy faktické sněmovní koalice ANO, KSČM a SPD.

Možnost neomezené dovolené v brněnské IT firmě Artin se osvědčila

Neomezenou dovolenou v brněnské IT firmě Artin si mohou zaměstnanci vybírat po loňském zkušebním roce i letos, protože se osvědčila. Lidé si v souhrnu vybrali o 30 procent více dovolené, především v létě a o Vánocích, veškeré úkoly však zaměstnanci zvládli splnit, řekla ČTK Andrea Najvárková z personálního oddělení. Neomezená dovolená se loni stala zkušebním benefitem pro zaměstnance, dosud měli nárok na 20 dní. Měl nalákat či udržet zaměstnance v době, kdy je obzvláště v Brně velký převis poptávky nad nabídkou odborníků v IT oboru.Artin se zabývá vývojem softwaru, 80 procent práce má na zakázku. Podporuje také projekt Roboauto, což je vývoj automaticky řízeného auta.

Principem je možnost vzít si dovolenou kdykoli po dohodě s nadřízeným, jen se nesmí stát, aby absence zaměstnance způsobila problémy při práci na projektech. Firma vsadila na odpovědnost lidí a ta se vyplatila. Někteří lidé si brali i okolo 40 dnů dovolené, zůstali však takoví, kteří si jich vybrali sotva 20. "Jelikož jsme v Česku průkopníci, kontaktovaly nás už některé firmy, aby zjistily zkušenosti a také aby zjistily možnosti, jak si prosadit tuto novinku u jejich vedení," řekla Najvárková.

Češi stále častěji nakupují v čínských e-shopech

Počty zásilek, které si Češi objednávají z čínských internetových obchodů, rychle rostou. Většinu (96 pct) z nich tvoří ty, jejichž cena nepřekročila limit 22 eur a nemusí z nich být odvedena DPH. Z těchto zásilek je 60 procent z Číny. Na dalších místech figurují Singapur, USA nebo Hongkong. Nemalá část zásilek má podhodnocenou cenu, aby se příjemce vyhnul placení cla či DPH. Loni přišlo do ČR podle údajů Celního úřadu Praha Ruzyně meziročně o téměř polovinu víc zásilek - celkem 15,7 milionu. Nákupy v zahraničí Čechům zlevňuje sílící kurz koruny k dolaru či čínskému jüanu.

Podle ředitele internetové přepravní služby Zaslat.cz Miroslava Michalko Češi nejčastěji kupují v čínských e-shopech drobnou elektroniku, různé doplňky a levnější smartphony. V Číně je podle něj exportní přeprava dotovaná státem, proto jsou tyto e-shopy schopné nabídnout doručení balíku přes půl světa zdarma nebo expresní přepravu jen za pět či osm dolarů, dodal Michalko. Navíc, větší čínští prodejci již často posílají své zboží z Evropy, kde otevírají vlastní sklady. V čínských e-shopech nakupuje již 42 procent českých uživatelů internetu.

Kardiologové Na Homolce provedli unikátní operaci pěti pacientům

Kardiologický tým profesora Petra Neužila z Nemocnice Na Homolce operoval unikátní metodou pětici pacientů s fibrilací síní. Na operaci se lékaři připravovali asi půl roku. V první fázi operace zavedli mikrofiltr pouze do jedné krční tepny. Zhruba za týden umístí tým profesora Neužila pacientům mikrofiltr i do druhé krkavice. Fibrilace síní může kvůli případným krevním sraženinám způsobit cévní mozkové příhody. Mikrofiltry v krkavicích dokážou sraženou krev včas zachytit. Pacienti jsou po zákroku v dobré kondici.

Starší byty jsou v Praze šestkrát dražší než v Ústeckém kraji

Ceny starších bytů v Praze byly na konci loňského roku více než šestkrát vyšší než v nejlevnějším Ústeckém kraji. Zatímco v Praze stál metr čtvereční v průměru 80.504 korun, na Ústecku 13.213 korun. Vyplývá to ze statistik developerské firmy Trigema, které má ČTK k dispozici.

Průměrná cena staršího bytu v Praze je v porovnání s průměrem za mimopražské regiony vyšší asi o 160 procent. S velkým odstupem následují Jihomoravský (50.652 Kč), Středočeský (40.583 Kč) a Plzeňský kraj (37.690 Kč). Naopak po Ústeckém kraji jsou starší byty nejlevnější v Moravskoslezském (20.207 Kč) a Karlovarském kraji (28.509 Kč).

Ředitel správy CHKO Beskydy: Beskydy jsou poslední živé hory

Za poslední živé hory označuje Beskydy ředitel správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy František Jaskula. Jsou to opravdové hory a jsou zde hospodáři, kteří se o své pozemky a krajinu starají, to je to specifické a podle něj to nejdůležitější, co by se tady mělo zachovat, řekl Jaskula ČTK. CHKO Beskydy je s rozlohou 1200 kilometrů čtverečních největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, byla vyhlášena před 45 lety.

Území podle Jaskuly částečně ohrožuje unifikace. "Z jedné strany jsou to třeba dotace na zemědělské hospodaření, které je všude stejné, a to potírá kouzlo rozmanitosti a druhového bohatství. Na druhou stranu problémem je, že spousta lidí už hospodařit nechce," řekl Jaskula. Některé pozemky se tak přemění v les nebo je majitelé nabídnou ke stavbě. Důležité je podle něj zachovat drobné hospodáře, kteří krajinu obhospodařují různorodě. Na Beskydy mají velký vliv návštěvníci, kterých přibývá, například na Lysou horu ročně vystoupá kolem 450.000 lidí.

V Krkonoších na sjezdovce zemřel lyžař

Na sjezdovce Portášky ve Velké Úpě, která je městskou částí Pece pod Sněžkou, zemřel šestačtyřicetiletý lyžař. Mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec pod Sněžkou Zina Plchová ČTK řekla, že lyžař spadl ještě před nárazem do sloupu lanovky. Případ si převzala policie, která vyšetřuje okolnosti neštěstí. Cizí zavinění kriminalisté vyloučili. "Podle očitého svědka došlo k pádu na sjezdovce, lyžař zhruba 20 metrů doklouzal po sněhové pokrývce ke sloupu a narazil do něj. Sloup lanovky byl vybaven ochrannou matrací. Je nám velmi líto, že k této situaci došlo," řekla ČTK Plchová. I přes hodinovou resuscitaci lyžaře nedošlo k obnovení jeho srdeční činnosti. V celých Krkonoších jde podle horské služby v letošní zimní sezoně o první úmrtí přímo na sjezdovce.

Potápěči ukončili pátrání po bruslaři na orlické přehradě

Policejní potápěči ukončili pátrání po muži, který se v sobotu popadl při bruslení na orlické nádrži do vody. Pohřešované tělo nenašli. Patrně se jedná o osmatřicetiletého muže z Kolínska, který se nevrátil domů. Potápěči budou v pátrání pokračovat v pondělí. ČTK to řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. Led se s mužem prolomil v sobotu odpoledne poblíž Žďákovského mostu. Na orlické přehradě se v sobotu propadl led se třemi bruslaři. Dva z nich vytáhli členové integračního záchranného sboru z vody. Po třetím pátrali marně.

Ve Varnsdorfu zemřeli zřejmě na otravu oxidem uhelnatým dva lidé

Dva lidé zemřeli ve Varnsdorfu na Děčínsku, třetí skončil v nemocnici. Pravděpodobně šlo o otravu oxidem uhelnatým, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Jednou z obětí je nezletilé dítě. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Ze statistik vyplývá, že v České republice je v souvislosti s únikem oxidu uhelnatého každoročně intoxikováno více než tisíc lidí, asi čtvrtina z nich musí být hospitalizována. Na následky otravy umírá ročně v průměru asi sto lidí. Otravy nejčastěji způsobují domácí topeniště - kamna, krby, kotle nebo ohřívače vody.

Festival Mene Tekel ukončila bohoslužba za politické vězně

Bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně vyvrcholil festival Mene Tekel. Ve svatovítské katedrále se sešli zástupci českých církví, představitelé Konfederace politických vězňů a České obce sokolské a skauti. Kardinál Dominik Duka, který bohoslužbu sloužil, vyjádřil obavy nad tím, že česká společnost zapomíná na hodnoty, na nichž po roce 1989 vyrostla. Závěrečný projev na bohoslužbě pronesl nigerijský arcibiskup John Onaiyekan. Přiblížil v něm problémy, kterým čelí křesťanská církev v Africe.

Festival Mene Tekel, který bohoslužba zakončila, trval v Praze týden. Koná se tradičně v době výročí komunistického puče z roku 1948. Jeho součástí jsou výstavy, semináře i další veřejné akce.

Na Plzeňsku se první jarní den představí největší sluneční hodiny

U Bezvěrova na severním Plzeňsku se v den jarní rovnodennosti, připadající letos na 20. března, slavnostně představí největší sluneční hodiny v ČR, možná i na světě. Jejich gnómonem, tedy ukazatelem, který podle pohybu Slunce vrhá stín, je věž vysílače Krašov. Na vzniku unikátních slunečních hodin se kromě obce Bezvěrov podílela také západočeská pobočka České astronomické společnosti (ČAS), řekla ČTK za pořadatele Radka Žáková z ČAS.

Současný vysílač Krašov, postavený v letech 1979 až 1981 asi 35 kilometrů severně od Plzně, měří přes 340 metrů a je druhou nejvyšší stavbou v ČR. Výškou přesahuje například i Eiffelovu věž. Už loni v září se mezi obcemi Bezvěrov a Krašov objevily vysoké římské kovové číslice slunečních hodin. Vzhledem k potřebné rozloze není "ciferník" slunečních hodin úplný. Zahrnuje pouze pět hodin v době kolem poledne. Číslice jsou zasazené poblíž cesty, takže je na ně dobře vidět. Kromě číslic bude součástí místa také odpočívadlo s informačními tabulemi, dodala Žáková.

Sport

Čtvrtkař Pavel Maslák se stal potřetí za sebou halovým mistrem světa. Na šampionátu v Birminghamu sice doběhl třetí za Španělem Óscarem Husillosem a Luguelínem Santosem z Dominikánské republiky, ti však byli po závodu diskvalifikováni. Maslák předvedl ve finále nejlepší výkon v sezoně 45,47 sekundy. Navázal na tituly ze Sopot 2014 a Portlandu 2016, ale jako vítěz se necítil. Oba nejrychlejší čtvrtkaři doplatili na nekompromisní přístup rozhodčích, kteří v Birminghamu předvedli smršť diskvalifikací včetně celého jednoho rozběhu mužů na 400 metrů. "Vyšlápnutí z dráhy by je nezrychlilo o tolik. Óscar by běžel evropský rekord, což by bylo super. Doufám, že ho to nakopne pro další roky a ten rekord zopakuje," uvedl Maslák. Nakonec druhý Američan Michael Cherry za ním zaostal o 37 setin, bronz získal Deon Lendore z Trinidadu a Tobaga.

Biatlonistka Markéta Davidová je juniorskou mistryní světa ve stíhacím závodu. Jednadvacetiletá olympionička v Estonsku vrátila Polce Kamile Žukové porážku ze sobotního sprintu a po stříbru se radovala z nejcennější medaile. Tou se zároveň rozloučila s juniorskou kategorií. Pro zlato si Davidová doběhla ve stíhačce na 10 kilometrů s velkým náskokem. Čtyři chyby při střelbě vynahradila nejrychlejším během z celého startovního pole a v cílové rovince si mohla užít radost i s národní vlajkou v ruce.

Kateřina Smutná doběhla třetí ve slavném Vasově běhu a podruhé se v cílovém městě Mora prosadila na pódium. Před dvěma lety se zapsala do historie závodu na 90 kilometrů klasicky jako vítězka. Z českých lyžařů skončil nejvýše Stanislav Řezáč, který při svém dvacátém startu doběhl na sedmém místě. Vítězem 94. ročníku se stal Nor Andreas Nygaard, jenž měl ve strhujícím finiši nejvíce sil, mezi ženami triumfovala domácí Lina Korsgrenová. Smutná zaostala za švédskou vítězkou o necelých šest minut.

Skikrosařka Nikol Kučerová obsadila šesté místo ve druhém závodu Světového poháru v Solněčné Dolině v Rusku a vyrovnala si druhý nejlepší výsledek v kariéře. Pro zlato si dojela úřadující mistryně světa Švédka Sandra Näslundová, už jistá celková vítězka Světového poháru.

Judista David Klammert získal na turnaji European Open v Praze poprvé v kariéře mezi seniory stříbrnou medaili v kategorii do 90 kilogramů. Zastínil tak i olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který ve váze nad 100 kg prohrál v semifinále a nakonec vybojoval bronz. Cenný kov naopak těsně unikl Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kg skončil pátý.

Týden po sestřině vítězství v Thajsku těsně unikl další dceři Petra Kordy triumf na okruhu profesionálních golfistek LPGA. Devatenáctiletá Nelly vstupovala v Singapuru do posledního kola v čele s náskokem jedné rány, ale předčila ji americká krajanka Michelle Wieová. Mladší z dcer bývalého českého tenisty se podělila o druhé místo.

Počasí

Oblačno až zataženo, na východě zpočátku až polojasno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.