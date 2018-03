03-03-2018 09:38 | Zdeňka Kuchyňová

Zavražděného slovenského novináře v Praze a v Brně uctily stovky lidí

Před slovenskou ambasádou v Praze se sešlo několik stovek lidí, aby uctili zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku. Lidé zapalovali svíčky, vázali stužky na plot ambasády a u fotografií zavražděného páru nechávali papírky se vzkazy. Mezi účastníky pietní akce převažovali mladší lidé. Na místě bylo slyšet především slovenštinu a češtinu, sporadicky i angličtinu nebo jiný cizí jazyk.

Pietní pochody ve jménu obou zavražděných se konaly také v Brně a desítkách slovenských měst. Akce nesla název "Nechceme zpět 90. léta! Pochod za Jána a Martinu". Na brněnském náměstí Svobody k účastníkům promluvili pořadatel akce Dominik Levíček nebo jihomoravský předseda Syndikátu novinářů ČR Jaroslav Bobek a publicista a historik Luděk Navara. Mluvili nejen o tragické smrti slovenské dvojice, ale také o zastrašování novinářů a o tom, že vražda nesmí nikoho zastrašit, aby se bál mluvit pravdu. Mluvili také o výzvě slovenským vyšetřovatelům, aby vraha vypátrali.

Velkoobchodník: Plyn přes Ukrajinu do ČR nadále teče

Veškeré toky plynu, které jsou určené pro Česko, proudí přes Ukrajinu i nadále ve sjednaných objemech, uvedl největší velkoobchodník s plynem v Česku, společnost RWE Supply & Trading CZ. Ruská společnost Gazprom v pátek oznámila, že zastavuje Ukrajině dodávky komodity. Martin Chalupský, mluvčí společnosti innogy, která je největším tuzemským distributorem plynu dodal, že situace nebude mít dopad na ČR. "Naprostá většina dodávek plynu k nám putuje severní cestou přes Krušné hory z Německa. Kroky nebudou mít na zásobování České republiky aktuálně vůbec žádný vliv," řekl vpodvečer ČTK Chalupský. "Myslíme si, že jde o reakci na arbitráž, kdy se Ukrajina rozhodla, že bude kupovat plyn jinde, a Gazprom pro ni v tu chvíli zastavil jakoukoliv dodávku," dodal.

Imunoterapie prodlouží život pacientům se zhoubným melanomem až osmkrát

Pacienti s rakovinou plic budou mít za nedlouho další možnost léčby - takzvanou imunoterapii. Ta se už několik let používá u melanomů. Léčba spočívá v tom, že se nastartuje imunitní systém, který pak sám dokáže bojovat proti rakovinnému bujení. Doba přežití se zhoubným melanomem se díky léčbě daří prodloužit z pár měsíců i na dva roky. Čtvrtina pacientů má dokonce naději nejmíň na dalších 10 let života, a to bez známek nemoci,

Od února je imunoterapie českým pacientům dostupnější - drahá léčba je totiž hrazená z veřejného zdravotního pojištění, Jedná se o částky 1 - 1,2 milionu korun ročně pro jednoho pacienta. Aktuálně se tak v Česku léčí asi 500 pacientů se zhoubným melanomem. Brzy by ale na imunoterapii měli dosáhnout i další lidé s nádorovým onemocněním. Čeká se už jen na schválení úhrad. V Česku žije přes půl milionu lidí se zhoubným nádorem - nových případů je skoro 86 tisíc ročně.

Elektronické recepty fungují bez problémů

Elektronické recepty fungují podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv bez problémů. Lékaři jich od začátku roku předepsali 9 milionů. Z dat ústavu taky vyplývá, že lidé si stále častěji nechávají recepty posílat prostřednictvím SMS. V únoru to bylo skoro 70 tisíc případů. Ještě před měsícem nemohlo systém využívat kolem tří tisíc lékařů, protože čekali na přístupové údaje. To už podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO neplatí.

EMH nadále připravuje těžbu lithia v ČR, memorandum nehraje roli

Australská společnost European Metals Holdings (EMH) nadále připravuje případnou těžbu lithia u Cínovce. Čtvrteční vypovězení memoranda o porozumění s firmou ze strany Česka nehraje roli, EMH má totiž v lokalitě přednostní právo k těžbě. Vyplývá to z vyjádření EMH a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Lithium se využívá mimo jiné při výrobě baterií.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Memorandum krátce před volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Analytici, které oslovila ČTK, považují vypovězení memoranda za politické gesto.

CVVM: Přibývá Čechů s pocitem, že si za mzdu koupí méně než dříve

V posledních dvou letech přibývá v Česku lidí s pocitem, že si za své příjmy mohou koupit meziročně méně věcí či služeb. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Že se reálné příjmy jejich domácnosti proti loňsku zhoršily, si myslí 38 procent lidí, zatímco před dvěma lety to bylo 30 procent Čechů. Nejhorší byla za posledních 25 let situace v roce 2013, kdy si myslelo 68 procent lidí, že se jejich kupní síla meziročně zhoršila.

Lidé, kteří mají pocit, že si za své příjmy mohou dovolit více zboží a služeb, jsou každoročně v menšině. Letos jich bylo 12 procent a za posledních 25 let podíl pozitivních názorů nikdy nepřesáhl 15 procent. Průzkum provádělo CVVM v období od 15. do 24. ledna. Zúčastnilo se ho 1086 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Každá šestá radnice v Česku reguluje podomní a pochůzkový prodej

Podomní a pochůzkový prodej už reguluje víc než 1000 radnic v Česku. Podle informací Svazu měst a obcí každoročně přibývají nové zákazy asi na stovce dalších míst. Úřady se pomocí nich snaží chránit hlavně starší občany před nekalými obchodníky se zbožím nebo s energiemi Výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal nevnímá množící se zákazy jako omezování podnikání. Na Sdružení obrany spotřebitelů se lidé obrací s dotazy nebo stížnostmi na podomní prodejce téměř každý den. Za porušení obecního nařízení hrozí obchodníkům stotisícová pokuta.

V Letech by mohla být replika původního baráku, alej nebo mohyla s křížem

Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Uvažuje se i o ponechání jednoho z objektů vepřína, který byl v těsném sousedství areálu bývalého koncentračního tábora pro Romy postaven po druhé světové válce. Zaznělo to na debatě pořádané organizací ROMEA a spolupořádané Muzeem romské kultury v Praze. V místech současné správní budovy vepřína by měl být vstup do části s návštěvnickým centrem. Tam muzeum plánuje zřídit stálou expozici o romském holokaustu, vystaví i archeologické nálezy z tábora.

Lidem bez domova pomáhá projekt Nocleženka

Armáda spásy prodala od podzimu rekordní počet takzvaných Nocleženek. Celkem dárci koupili přibližně 30 tisíc těchto poukazů. To je skoro pětkrát víc než minulou sezonu. Jde o poukazy, díky kterým můžou lidé bez domova přespat v teple jedné z devíti nocleháren Armády spásy v osmi městech po celém Česku. Dostanu i polévku a teplý nápoj. V noclehárně se můžou taky umýt, vzít si oblečení a promluvit si se sociálním pracovníkem. Podle odhadů Armády spásy žije v Česku na ulici přibližně 60 tisíc lidí.

Při vlně velmi chladného počasí zemřelo v Česku nejméně devět lidí - v Moravskoslezském kraji jich bylo šest, V Praze se jednalo o dva lidi a jednoho mrtvého našli v Přibrami. Podle odhadů Armády spásy žije v Česku na ulici přibližně 60 tisíc lidí.

Na pražský Libeňský most se vrací tramvaje a auta

Na pražský Libeňský most se vrací tramvajový i automobilový provoz. Most byl kvůli havarijnímu stavu zhruba před měsícem uzavřen a vstoupit na něj mohli pouze pěší. Technická správa komunikací (TSK) nechala nejpoškozenější části mostu podepřít. Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun. Most z roku 1928 nebyl dosud nikdy opravován.

Praha nyní řeší, co s mostem dál, zda jej zbourat a postavit nový, nebo rekonstruovat. Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun.

Studenti práv předvedli politický proces s generálem Sedláčkem

Rekonstrukci politického procesu, v němž byl na doživotí odsouzen důstojník československé armády Tomáš Sedláček, předvedli studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V porotní síni Vrchního soudu v Praze studenti v rolích obviněných, prokurátorů i soudců na základě dochovaných záznamů přiblížili průběh soudu i Sedláčkův životní příběh. Rekonstrukce byla součástí programu festivalu proti totalitě Mene Tekel. "Je to pocta jednomu z hrdinů naší novodobé historie," řekl o vystoupení studentů organizátor festivalu Jan Řeřicha.

Sedláček byl jedním z československých vojáků, kteří za druhé světové války bojovali v zahraničí a po návratu do vlasti se stali nepřáteli komunistického režimu. Autor scénáře Řeřicha do textu zahrnul i autentické Sedláčkovy vzpomínky z knihy jeho pamětí "Vydržet!". Z nich je patrné, že své zatčení očekával i kvůli procesům, které komunisté uspořádali s političkou Miladou Horákovou nebo generálem Heliodorem Píkou.Propuštění se dočkal při amnestii v roce 1960. Pracoval pak jako stavební dělník a později projektant - asistent. Zemřel v roce 2012 ve věku 94 let.

V Bavorsku zemřel spisovatel Ota Filip

V Bavorsku zemřel v pátek, několik dnů před svými 88. narozeninami, přední představitele české exilové literatury Ota Filip. K jeho nejznámějším dílům patří knihy Cesta k hřbitovu, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy či jeho autobiografie. V 50. letech byl odveden na vojnu k jednotkám pro "politicky nespolehlivé", k tak zvaným černým baronům. Zde se zapletl do připravovaného útěku, který nakonec vyzradil. K odpovědnosti za toto své selhání se hlásil a nechtěl se jí zbavovat. V letech 1968-1969 byl redaktorem v ostravském nakladatelství Profil, o rok později byl odsouzen na 18 měsíců za "podvracení republiky". Vyrobil totiž leták, ve kterém zesměšnil Gustáva Husáka. Odseděl si čtrnáct měsíců.

V roce 1974 se Filip po nátlaku úřadů vystěhoval do Spolkové republiky Německo. Jedním z důvodů k vystěhování bylo i to, že se československým úřadům nelíbilo, že jeho knihy vyšly v Německu. Podle agentury DPA se zasazoval o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci. Vyjadřoval se k různým společenským otázkám - v létě 2015 se například připojil k výzvě vědců a dalších intelektuálů k solidaritě s uprchlíky.

Českým filmům chybí podle kritiků scenáristé i dramaturgové

Domácí celovečerní hrané filmové tvorbě chybí autoři, opravdu dobří scenáristé i dramaturgové. Shodují se na tom filmoví kritici, kterým se nelíbí, že do kin jsou uvedeny všechny dokončené snímky. Přitom se k divákům mohou dostat i jinými cestami včetně digitálních nosičů. Vkus festivalových porot a publika se často rozchází. Například loňský vítěz karlovarského festivalu Křižáček se nelíbil ani akreditovaným zahraničním novinářům. Tento případ není ojedinělý - aktuální vítěz Berlinale snímek Nedotýkej se mě byl přijat rozpačitě a ocenění německá média označila za šokující.

Evropští filmaři už dávno zjistili, že se vyplácí natáčet filmy v mezinárodní koprodukci. I z české tvorby se nejčastěji dostává na zahraniční festivaly ta koprodukční. Například v majoritně slovenské produkci natočil Jan Hřebejk film Učitelka uvedený v řadě zemí.

Sport

Eva Samková vyhrála první závod Světového poháru ve snowboardcrossu po zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu. V La Molině si připsala devátý triumf v seriálu SP v kariéře. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová z nedávno skončených her v Koreji v sezoně zvítězila podruhé. V lednu nenašla přemožitelku v tureckém Erzurumu.

Snowboardistka Ester Ledecká skončila týden po olympijském zlatu druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v tureckém Kayseri. Podruhé v kariéře si tak zajistila malý glóbus v této disciplíně. Ve vyřazovacích jízdách nestačila až ve finále na Rusku Milenu Bykovovou. V hodnocení obřího slalomu má Ledecká před posledním obřím slalomem sezony nedostižný náskok a disciplínu ovládla stejně jako předloni. Navíc vede i celkové pořadí paralelních disciplín, které může vyhrát potřetí za sebou.

Koulař Tomáš Staněk získal na halovém mistrovství světa v atletice v Birminghamu bronzovou medaili. Navzdory bolavým zádům a prodělané nemoci vybojoval životní úspěch. Český rekordman se probojoval na stupně vítězů díky výkonu 21,44 metru ze čtvrté série. Stejně daleko vrhl Němec David Storl, který Staňka porazil díky lepšímu druhému pokusu. Titul z předloňského šampionátu v Portlandu obhájil Novozélanďan Tomas Walsh.

Pětibojařka Eliška Klučinová skončila na halovém mistrovství světa čtvrtá. Česká reprezentantka nasbírala 4579 bodů a od bronzové Kubánky Yorgelis Rodríguezové ji dělilo 58 bodů. Vyhrála domácí Katarina Johnsonová-Thompsonová (4750) před Rakušankou Ivonou Dadicovou (4700). Druhá česká reprezentantka Kateřina Cachová obsadila se ziskem 4282 bodů jedenáctou příčku. Sedmý skončil v dálce Radek Juška, který podruhé v sezoně zůstal centimetr pod osmimetrovou hranicí.

Biatlonistka Markéta Davidová získala na juniorském mistrovství světa v Estonsku stříbrnou medaili ve sprintu na 7,5 kilometru. O 26 sekund byla rychlejší Polka Kamila Žuková, která zvítězila i ve čtvrtečním vytrvalostním závodu. Skikrosařka Nikol Kučerová obsadila osmé místo v závodu Světového poháru v Solněčné Dolině v Rusku. Zvítězila Švýcarka Fanny Smithová, bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu a úřadující vicemistryně světa.

Judista Pavel Petřikov získal bronzovou medaili na Evropském poháru v Praze ve váze do 60 kilogramů. V semifinále nestačil v prodloužení na Žaksybeka Ženisbeka z Kazachstánu, turnaj však zakončil vítězně a v boji o bronz porazil Maďara Csabu Szaba na wazari. V neděli jsou v Praze na programu těžší váhy a na tatami se představí i olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Mezinárodní pravidlová komise IFAB dnes po dvouletém testování jednomyslně schválila zavedení videorozhodčího ve fotbale. Světové federaci FIFA tak nic nebrání v tom, aby ho využila už na letním mistrovství světa v Rusku. IFAB verdikt označila za historický krok k většímu fair play ve fotbale.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, na severovýchodě kolem -5 °C, v 1000 m na horách kolem -9 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem -5 °C.

Mrazivé počasí posledních dní končí. V následujících týdnech už by měly být odpolední teploty nad nulou. V závěru března se může při jasné obloze oteplit i nad 15 stupňů Celsia.