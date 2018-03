02-03-2018 07:39 | Martina Bílá

Pelikán rozhodne o vydání Nikulina i podle váhy trestných činů

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodne o tom, zda vydá údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Řekl to při sněmovních interpelacích na dotaz Miroslavy Němcové z ODS. USA Nikulina viní z rozsáhlého hackerského útoku, Rusko z internetové krádeže v řádu desítek tisíc korun. Pelikán ve Sněmovně potvrdil, že prezident Miloš Zeman ho žádal o to, aby byl Nikulin vydán do Ruska. "Žádal mě opakovaně a, řekněme, důrazně. Já jsem si to vyslechl a seznámil jsem prezidenta se svým stanoviskem, které tu nebudu rozvádět," uvedl Pelikán.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013 spočívajícími v útocích na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud teprve 10. listopadu 2016.

Sněmovna bude volit předsedu komise pro kontrolu GIBS

Sněmovna dnes bude volit předsedu své komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Do čela komise pro GIBS kandidují Zuzana Majerová Zahradníková (ODS), Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Zdeněk Ondráček (KSČM). V prosinci ani v lednu Sněmovna nezvolila Ondráčka, jenž byl jediným kandidátem. Některým poslancům vadilo jeho působení za socialismu, kdy jako člen pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním demonstracím.

Čínská CEFC odmítla informace o vyšetřování šéfa představenstva, poradce Zemana

Informace o vyšetřování předsedy představenstva čínské společnosti CEFC Jie Ťien-minga se nezakládají na faktech. S odvoláním na sdělení firmy to uvedla agentura Reuters. Šéf CEFC je zároveň poradcem prezidenta Miloše Zemana, skupina působí převážně v energetice.

Podnik na svém webu zveřejnil prohlášení, podle něhož společnost funguje normálně. Některá média ve čtvrtek s odvoláním na nejmenované zdroje uváděla, že Jie je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Praha bude hostit akci k rozjezdu technologických projektů

O víkendu se v Praze uskuteční setkání, které má nastartovat nové technologické projekty. Globální organizace Startup Weekend ji v hlavním městě pořádá počtvrté, v tuzemsku se bude konat v letošním roce celkem šestkrát v několika městech. Akce je přístupná všem, kdo objeví kouzlo technologií či designu a během jediného víkendu chtějí zkusit vyřešit problém, s nímž přišli v pátek, uvádí jeden z organizátorů Jan Antonín Kolář.

Pořadatelé akce uvádějí, že úspěšnost startupových projektů je pouze pět procent. Každý rok vznikne přibližně 30.000 nových produktů, ale 95 procent z nich se neuchytí. Mimo jiné kvůli špatné segmentaci a cílení na trhu, uvádějí.

Národní divadlo Brno dnes začne hrát inscenaci o Čáslavské

Národní divadlo Brno dnes v Redutě poprvé odehraje novou inscenaci Věra inspirovanou osudem a životními zvraty legendární sportovní gymnastky Věry Čáslavské. Ambicí dramatičky Simony Petrů nebylo napsat životopis či historicky věrné dokumentární divadlo. Spíše se prostřednictvím skutečné postavy snaží postihnout obecnější témata českých dějin a vyvolat dialog.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -5 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -11 °C.