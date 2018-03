01-03-2018 07:49 | Martina Bílá

Novým náčelníkem generálního štábu bude Aleš Opata

Novým náčelníkem generálního štábu se stane Aleš Opata. Informovala o tom ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO). Dosavadní zástupce náčelníka štábu tak nahradí stávajícího šéfa armády Josefa Bečváře. Návrh na jeho odvolání předloží ministryně Šlechtová příští týden ve čtvrtek. Do nové funkce Opata nastoupí v květnu.

Prvním úkolem nového náčelníka generálního štábu bude reorganizace velení české armády, dodala ministryně. Šlechtová chce s novým náčelníkem řešit také vyzbrojení armády. "Budu se s ním bavit o velkých akvizicích, které armáda bude potřebovat," uvedla ministryně. Aleš Opata je mimo jiné účastníkem řady zahraničních misí, působil například v zemích bývalé Jugoslávie nebo Afghánistánu. Loni v říjnu ho prezident Miloš Zeman jmenoval do hodnosti generálporučíka.

Prezident Zeman se v dopise papeži Františkovi zastal kardinála Duky

Prezident Miloš Zeman poslal dopis papeži Františkovi, ve kterém se zastal pražského arcibiskupa Dominika Duky. Hrad list zveřejnil na svých webových stránkách. Zeman v dopise vyzdvihnul hlavně působení kardinála Duky před rokem 1989, kdy byl perzekvován komunistickým režimem. Prezident taky Duku označil za vysoce morální osobnost a neochvějného bojovníka za pravdu.

Už dříve se kvůli Dukovi na papeže obrátila skupina českých katolíků. Duku naopak kritizovala a žádala papeže, aby jeho mandát neprodlužoval. Křesťanským aktivistům vadí údajný příklon Duky k nacionalismu a krajní pravici. Naopak za kardinála se mimo jiné postavilo několik českých politiků a také Konfederace politických vězňů ČR. Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu mandát může prodloužit.

Ministr vnitra vyhlásí výběrové řízení na ředitele pošty

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO) chce vyhlásit v příštích dvou týdnech otevřené výběrové řízení na nového ředitele České pošty. Šéf resortu to oznámil s tím, že by se podle něj měli přihlásit odborníci se strategií pro další rozvoj podniku.

Bývalý ředitel České pošty Martin Elkán skončil ve funkci ke konci února. Podle Metnara neměl vizi dalšího směřování firmy. Státní podnik dočasně povede ředitel divize poštovní provoz a logistika Vít Bukvic.

Babiš: Murínovo odvolání z čela GIBS jsem nenavrhoval

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) při sněmovních interpelacích uvedl, že odvolání Michala Murína z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nenavrhoval. Řeší, jak řekl, hospodaření inspekce, o němž má pochyby. Bezpečnostní rada se k věci sejde podle Babiše příští čtvrtek ráno.

"Žádné odvolání jsem nenavrhoval," prohlásil Babiš, když odpovídal na dotaz předsedy Pirátů Ivana Bartoše. O Murínovi řekl, že jde o jeho podřízeného a GIBS zřejmě nehospodaří dobře. Prověrka podle Babiše ukázala na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, proto požádal ministryni financí Alenu Schillerovou, aby na inspekci poslala kontrolu.

Ministr vnitra dal přezkoumat zadržení kurdského politika v Praze

Postup české policie, která v sobotu zadržela kurdského politika Sáliha Muslima na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu z Turecka, nechal ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) prověřit. Uvedl to ve Sněmovně v rámci interpelací. Prošetřit Muslimův případ přislíbil poslancům rovněž premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli informacím, že kurdský politik byl zadržen na zákaladě přání tureckých tajných služeb.

"Ještě jsem tento případ nechal zrevidovat inspekčními orgány," uvedl ministr na dotaz lidoveckého poslance Marka Výborného. Ten se pozastavoval nad tím, že kurdský politik byl zadržen v Česku, nikoli v dalších západoevropských zemích, kde také pobýval. Muslim byl podle Metnara zadržen na základě předběžného souhlasu se zadržením, který vydalo Městské státní zastupitelství v Praze. Tomu byla předložena žádost o zatčení a vydání, kterou zaslala turecká policie české policii. Muslim byl hledán na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu z 25. května loňského roku, který vydal Nejvyšší trestní soud v Ankaře, popisoval ministr. Pro zadržení byl podle něj důležitý zatýkací rozkaz, ne způsob jeho předání.

Zeman omilostnil řidiče, který při nehodě zabil manželku a syna

Prezident Miloš Zeman udělil milost muži, který při dopravní nehodě usmrtil svou manželku a syna. Omilostněný sice nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, avšak Zeman jeho další potrestání vnímá jako nadbytečné a kruté. V tiskové zprávě o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Odsouzený muž byl ve vězení za ohrožení pod vlivem návykové látky a za usmrcení z nedbalosti.

Zeman přihlédl k tomu, že dopravní nehoda nezpůsobila zranění či hmotnou škodu nikomu dalšímu. Řidič před ní vedl řádný život a do vězení nastoupil dobrovolně. Milost se nevztahuje na sedmiletý zákaz řízení, který soudy muži rovněž uložily.

Opět padaly teplotní rekordy, v Orlickém Záhoří bylo minus 24,1

Mrazy v Česku stále trvají, v noci na čtvrtek padly rekordy zhruba na čtvrtině ze 148 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejnižší teplotu meteorologové zaznamenali v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teploměr ukázal minus 24,1 stupně Celsia. Zdejší stanice ale měří kratší dobu, stejně jako v Kořenově-Jizerce v Jizerských horách, kde bylo rovných 24 stupňů Celsia pod nulou. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ze stanic s delší dobou činnosti padl například rekord v Bedřichově, ve čtvrtek tam klesla teplota na minus 22,1 stupně Celsia. Překonán byl rekord z roku 1963, kdy meteorologové naměřili minus 21,9 stupně Celsia.

Na Libeňský most se v sobotu vrátí tramvaje i auta

Statik povolil vjezd tramvají i aut na Libeňský most v Praze. Českému rozhlasu to potvrdili náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD i mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Provoz se na most vrátí v sobotu 3. března. Tramvaje začnou po mostě jezdit už od ranních hodin.

Zákaz vjezdu platí na Libeňském mostě od poloviny ledna. Magistrát se pro něj rozhodl kvůli výsledkům analýzy, kterou si nechal vypracovat od odborníků z ČVUT. Ti označili stav konstrukce za havarijní. V posledním měsíci část stavby provizorně zajistila specializovaná firma, práce dokončila tento týden.

Přebytek rozpočtu v únoru mírně klesl na 25,8 miliardy Kč

Přebytek státního rozpočtu v únoru klesl na 25,8 miliardy korun z lednových 26,5 miliardy Kč. Loni v únoru vykázal rozpočet přebytek 3,7 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.

Lepší meziroční výsledek hospodaření státu ovlivnily peníze z EU, které byly na konci letošního února meziročně vyšší o 20,4 miliardy korun. Po očištění o peníze z EU vykázal rozpočet v únoru schodek 0,3 miliardy korun. Loni v únoru to byl schodek čtyři miliardy korun. Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci února stouply meziročně o 32 miliard na 229,2 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o zhruba deset miliard na 203,4 miliardy korun.

Náčelníkem Horské služby Krkonoše bude Pavel Jirsa

Náčelníkem Horské služby Krkonoše bude od 1. května Pavel Jirsa, který byl dosud jako zástupce náčelníka vedením krkonošských záchranářů pověřen. ČTK to řekl mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Jirsa vyhrál výběrové řízení, v němž byli čtyři uchazeči, napsala hradecká MF Dnes. Z pověření Jirsa vede Horskou službu Krkonoše od loňského října, kdy náhle zemřel tehdejší náčelník Adolf Klepš.

Šestapadesátiletý Jirsa slouží u krkonošské horské služby ve Špindlerově Mlýně od roku 1985. Nejprve byl dobrovolným členem, od roku 1996 je profesionálním záchranářem.

Epidemie žloutenky na jižní Moravě skončila, nakazilo se přes 500 lidí

Po roce a půl skončila v Jihomoravském kraji epidemie žloutenky. ČTK to dnes řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Už 50 dnů se neobjevil žádný nový případ. Epidemie vypukla v létě 2016, od té doby se nakazilo 530 lidí. Letos hygienici neevidují žádný případ spojený s epidemií.

Nejvíce lidí se nakazilo v roce 2016, kdy onemocnělo 449 lidí. Každý týden přibývalo až 30 nových případů. Nejvíce zasažené bylo Brno a jeho okolí. Loni už bylo případů méně, a to 81. Podle Ciupek hygienici provedli u 3000 osob opatření, aby zamezili šíření nákazy.

Knihovníci slaví březen jako měsíc čtenářů

Knihovníci v celé zemi si opět připomínají březen jako měsíc čtenářů. K akci se každoročně hlásí několik stovek veřejných knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků od roku 2011 v rámci podpory čtenářství oceňuje nejlepší čtenáře a letos v Praze zahajuje i nový projekt S knížkou do života (Bookstart). Březen měsíc čtenářů vyvrcholí 23.března tradiční Nocí s Andersenem.

Svaz se připojuje k organizacím v téměř 20 zemích, kde se tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti koná již 25 let. Je zaměřen především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.

V pražské botanické zahradě začíná výstava orchidejí

V pražské botanické zahradě začíná výstava orchidejí. Dvanáctý ročník představí rostliny lesů a hor jihovýchodní Asie. Pražská botanická zahrada má ve svých sbírkách celkem zhruba 2200 druhů orchidejí, z toho ve skleníku je k vidění více než 1000 rostlin. Exotické rostliny budou v tropickém skleníku Fata Morgana k vidění od pátku 2. března do neděle 25. března.

Letošní ročník návštěvníky zavede do Thajska, Vietnamu, Malajsie, na ostrovy Filipín a Indonésie. Dozvědí se informace o přírodě i kultuře těchto zemí. Výstavu doplňují i fotografie a dekorační předměty, které botanické zahradě poskytly pražské ambasády pěti zemí jihovýchodní Asie. Studenti České zahradnické akademie Mělník připravili pro výstavu květinová aranžmá v asijském stylu.

Počasí v pátek

Polojasno až skoro jasno, na jihu a během dne místy i na ostatním území oblačno až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -7 až -3 °C, v Čechách při déletrvající malé oblačnosti až 0 °C.