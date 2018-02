27-02-2018 10:09 | Kateřina Brezovská

Vláda v demisi schválila růst penzí, přilepšit by se měli hlavně lidé nad 85 let

Lidem nad 85 let by se od ledna příštího roku měly zvýšit důchody o tisíc korun měsíčně. Počítá s tím novela zákona o důchodovém pojištění, kterou v úterý schválila vláda hnutí ANO v demisi. Návrh přináší i plošné navýšení všem ostatním seniorům. Podle propočtů vlády by měli důchodci dostat od ledna včetně obvyklé valorizace přidáno minimálně 540 korun. Státní pokladnu vyjde navýšení penzí na zhruba 14,5 miliardy korun. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění musí ještě schválit sněmovna.

Opoziční strany souhlasí s výraznějším zvyšováním důchodů, které slibuje jednobarevná vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi. Důchodovou novelu kabinetu ale všechny ve Sněmovně nepodpoří. Lidovci, STAN a TOP 09 jsou proti plánovanému poklesu zásluhovosti penzí. ODS je připravena o nastavení zásluhovosti debatovat a ČSSD chce na podobě normy hledat kompromis. Komunisté požadovali, aby se všem důchodcům přidávalo stejně, proto navrhované změny vítají. Piráti důchodovou novelu podporují.

Soud propustil zadrženého kurdského politika, Ankara poslala do Prahy nótu

Pražský městský soud v úterý propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie zadržela o víkendu na základě mezinárodního zatykače. Ten Interpol vydal na žádost Turecka, které Muslima označuje za teroristu. Soudce na Kurda neuvalil vazbu výměnou za slib, že nevycestuje z Evropské unie a že se nebude vyhýbat soudním jednáním. Turecko propuštění Muslima ostře odsoudilo a poslalo České republice diplomatickou nótu. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu rozhodnutí pražského soudu označil za skandální pošlapání práva.

Stát chce rozšiřovat počet agrárních diplomatů

Stát chce rozšiřovat počet agrárních diplomatů. Nyní jich má šest, nově chce obsadit i pozice v Japonsku, Íránu a třetí má být společný pro Mexiko s Kubou. Na konferenci Food forum v Brně to uvedl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (ANO). Diplomaté by měli pomáhat českým zemědělským a potravinářským podnikům s navazováním kontaktů a uzavíráním kontraktů. V současné době jsou agrární diplomaté v Srbsku, Číně, Rusku, Saúdské Arábii, USA a Libanonu. Stát chce podle ministra podpořit český export i prostřednictvím veletrhů, letos jich má být po světě deset.

Oddlužovací agentury dostaly pokuty až 200 tisíc korun

Ministerstvo spravedlnosti rozdalo první pokuty kvůli porušování nových pravidel pro sepisování návrhů na oddlužení. Nejvyšší sankce zatím byla 200 tisíc korun. Novela inslovenčního zákona platí od loňského července. Stát si od ní sliboval, že zlikviduje oddlužovací byznys. Některé agentury se ale podle zjištění Českého rozhlasu snaží zákon obejít a od lidí dál vybírají peníze. Ministerstvo zatím potrestalo tři subjekty.

Podle nových pravidel můžou návrhy na oddlužení sepisovat jen advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři. U jednotlivce si smí účtovat maximálně čtyři tisíce korun bez DPH. Kromě toho můžou službu zdarma poskytovat neziskové organizace.

Soud opět zprostil arabistu obžaloby v kauze šíření islámské knihy

Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý i napodruhé zprostil českého arabistu a někdejšího předsedu pražské muslimské obce Vladimíra Sáňku obžaloby ze šíření náboženské nenávisti kvůli kvůli překladu a vydání radikální islámské knihy. Podle soudu se neprokázalo, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán, tedy podpora hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Uvedly to Novinky.cz. Rozsudek není pravomocný. Případ se týká vydání překladu knihy Základy tavhídu - Islámský koncept boha. Kauzu odstartovala razie kriminalistů v dubnu 2014 v muslimských centrech v Praze v průběhu motlitby. Na zásah si stěžovala řada účastníků modlitby včetně zahraničních diplomatů. Podle ministerstva vnitra byl zásah v pořádku.

Zemřel senátor břeclavského obvodu Jan Hajda, bylo mu 68 let

Po těžké nemoci zemřel senátor břeclavského obvodu Jan Hajda z ČSSD. Bylo mu 68 let. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Senátu Milan Štěch. Hajdovi letos končil šestilý mandát, členem horní komory byl od roku 2006. V Senátu předsedal Hospodářskému výboru. Doplňovací volby v břeclavském obvodu nebudou, nového senátora lidé zvolí až v řádných volbách na podzim.

Na Zlínsku si připomínají 120 let od narození Jana Antonína Bati

Obuvnický podnikatel Jan Antonín Baťa by 7. března 2018 oslavil 120. narozeniny. U příležitosti výročí jeho narození je v letošním roce připravena řada akcí ve Zlínském kraji. Muzea a knihovny připravily besedy, výstavy i filmové projekce. Program začal v úterý ve Zlíně besedou nazvanou Tehdy tu byla džungle a promítáním filmu Brazilské stopy J. A. Bati režisérky Dany Lipovské. Ač přesvědčením a srdcem Čechoslovák a velký vlastenec, byl J. A. Baťa donucen velkou část svého života prožít právě v Brazílii. Na příští dny je připravená konference zaměřená na někdejší budování baťovských továren a měst. 9. března vše zakončí odhalení pamětní desky na vile Jana Antonína Bati, kde teď sídlí Český rozhlas Zlín.

Škodliviny ve vzduchu na Ostravsku až desetinásobně překračují limity

Na řadě míst v Česku škodliviny ve vzduchu dlouhodobě překračují limity. Zjistil to server iRozhlas.cz, který má k dispozici údaje Českého hydrometeorologického ústavu za poslední tři roky. Kritické jsou hodnoty na většině stanic na Ostravsku, v pražské Legerově ulici nebo na brněnské Zvonařce. V Ostravě navíc každoročně mnohonásobně překročí limity rakovinotvorný benzopyren, který se na prachové částice váže. Podle ministerstva životního prostředí je hlavním problémem ostravského regionu přenos znečištění z Polska. České soudy od prosince zrušily část protismogových opatření kvůli tomu, že jsou nerealistická.

Lipenská ledová magistrála oficiálně zahájila provoz

Na zamrzlé Lipenské přehradě se od pondělí oficiálně bruslí. Tamní ledová magistrála slavnostně zahájila provoz. Nejdelší upravená trať z Frymburku do Přední Výtoně měří přes 4 kilometry. Kratší okruhy jsou pak u Frymburku i u Lipna nad Vltavou. Podle správce ledové magistrály Antonína Labaje je vrstva ledu momentálně zhruba dvaceticentimetrová.

Sport

Fotbalisté Mladé Boleslavi mají nového trenéra. Odvolaného Dušana Uhrina nahradil Jozef Weber. Smlouvu podepsal na dva půl roku. Mladá Boleslav prohrála v lize posledních pět zápasů a je aktuálně v tabulce jen bod nad sestupovým pásmem. Premiéru mohl Weber zažít na lavičce středočeského týmu už ve středu, čtvrtfinálové utkání domácího poháru s Baníkem Ostrava ale odložily velké mrazy, kvůli kterým je nezpůsobilé hřiště.

Trenér Bohumil Páník už nevede fotbalisty Zlína. Vedení prvoligového klubu jej v úterý odvolalo. Tým převzali asistenti Jan Somberg a Jan Kameník.

Česká fotbalová reprezentace sehraje 10. září přípravné utkání v Rusku. O místě souboje s hostitelem letního mistrovství světa se jedná.

Počasí

Od neděle klesají teploty v Česku v noci k mínus 20 stupňům Celsia. Například v Bedřichově na Jablonecku ukázal v noci na úterý teploměr minus 24,6 stupně Celsia. Mrazy mají podle předpovědi polevit až v noci na sobotu.

Ve středu bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, hlavně na severovýchodě místy se slabým sněžením, k večeru pak oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty -9 až -5, na horách většinou kolem -14 stupňů Celsia.