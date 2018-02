26-02-2018 09:40 | Martina Bílá

Čeští politici odsoudili vraždu slovenského novináře

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i řada opozičních politiků odsoudila vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, kterého neznámý pachatel podle policie zastřelil s největší pravděpodobností kvůli jeho práci.

Šok a zděšení vyjádřil také Syndikát novinářů ČR nebo odborový předák Josef Středula. Prezident Miloš Zeman, který se o novinářích často vyjadřuje velmi nelichotivě, případ zatím nekomentoval. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček pouze na twitteru uvedl, že někteří politici a aktivisté zneužívají vraždu sedmadvacetiletého novináře na Slovensku k politickému boji.

Stropnický: ČR bude v případu Muslima jednat férově a zákonně

Česká republika bude v případě turecké žádosti o vydání zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima postupovat standardně, férově a podle zákona. Svému tureckému kolegovi Mevlütovi Çavusogluovi to chce telefonicky sdělit český ministr zahraničí Martin Stropnický. Telefonát se kvůli pracovní vytíženosti obou politiků zatím neuskutečnil, řekl Stropnický novinářům v Bruselu po jednání ministrů zahraničí EU. Šéf české diplomacie předpokládá, že rozhovor se uskuteční v úterý. Stropnický zároveň odmítl byť i jen spekulovat o možnosti, že by Praha uvažovala o možnosti vyměnit dva české občany nyní vězněné v Turecku právě za Muslima. Turecký soud loni poslal na více než šest let Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase do vězení za spolupráci se syrskými Kurdy.

Staroměstské náměstí přivítalo Ledeckou a Sáblíkovou, Vrchlabí pak Samkovou a Krčmáře

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká a stříbrná medailistka Martina Sáblíková dorazily po příletu z Pchjongčchangu na Staroměstské náměstí, kde je přivítaly stovky fanoušků. Lidé v Praze na sportovce čekali za mrazivého počasí od 15:00, kdy začal doprovodný program.

Olympioniky přivítalo také Vrchlabí. Na pódium před stovkami lidí vystoupila bronzová snowboardcrossařka Eva Samková a poté stříbrný biatlonista Michal Krčmář.

Ministerstvo kultury rozdělilo z deseti miliard na péči o národní kulturní poklad jen necelou polovinu

Rozdělování peněz na péči o národní kulturní poklad nabírá podle Nejvyššího kontrolního úřadu zpoždění. Program měl skončit v roce 2014, ministerstvo kultury ale z plánovaných deseti miliard korun doteď rozdělilo necelou polovinu. Za to podle NKÚ může i to, že se podpořené akce zpožďují - z 29 termíny dodrželo jen pět. Kontroloři sledovali roky 2012 až 2017. Peníze jdou na chod muzeí, knihoven, archivů nebo depozitářů.

Ministerstvo kultury s interpretací kontroly ale nesouhlasí, zpožděné rozdělování peněz schválila vláda už dříve, Podle mluvčí Simony Cigánkové ministerstva kultury navíc kontrola ukázala, že peníze z programu byly využívány ke svému účelu.

Z Pardubic putuje do Jordánska munice do samopalů a kulometů

Česká republika postupně dodává do Jordánska munici do samopalů a kulometů z nepotřebných zásob ministerstva obrany. Je určena jordánským ozbrojeným a bezpečnostním silám. Dodávky jsou příspěvkem Česka v boji s mezinárodním terorismem a nestabilitou, mají také podpořit bilaterální vztahy významného partnera regionu Blízkého východu, uvedl ve vyjádření pro ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

O darování munice Jordánsku rozhodla vláda usnesením vlády 25. ledna 2016. Celkem bude přepraveno 3,8 milionu nábojů ráže 7,62 milimetrů vzor 43 pro útočné pušky a 3 miliony nábojů ráže 7,62 mm vzor 59 pro kulomety. Z pardubického letiště byla v minulosti přepravena i další munice a zbraně ze starších zásob do nestabilních regionů. V letech 2014 a 2015 putovala do Iráku vojenský materiál pro iráckou armádu a kurdské ozbrojené síly. Šlo o osm milionů nábojů do kulometů, 5000 střel do pancéřovek RPG7, deset milionů nábojů do samopalů a 5000 ručních granátů.

Důvěra v českou ekonomiku byla v únoru nejvyšší za deset let

Důvěra v českou ekonomiku po lednovém mírném poklesu vzrostla v únoru o 0,4 bodu na hodnotu 99,9. Dosáhla tak nejvyšší úrovně od května 2008, kdy činila 100,2. U podnikatelů se důvěra v únoru meziměsíčně zvýšila o 0,6 bodu na 97,5 bodu, naopak u spotřebitelů klesla o 0,3 bodu na 112 bodů. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s loňským únorem je celková důvěra i důvěra podnikatelů a spotřebitelů vyšší.

Mírně nižší důvěru v ekonomiku měli meziměsíčně podnikatelé v průmyslu, u kterých klesla o 0,3 bodu na 96,5. Podle ČSÚ se snížilo zejména jejich hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky, tempo růstu výrobní činnosti a zaměstnanosti v následujících třech měsících se podle průmyslových firem ale téměř nezmění.

Analýza: Genderová diskriminace je ve státní správě zanedbatelná

Genderová diskriminace ve státní správě je proti soukromé sféře zanedbatelná. Státní správa je výrazně feminizovaná. Pracuje v ní 90 procent žen proti deseti procentům mužů. Ti sice častěji obsazují vedoucí pozice, kariérní postup je ale pro všechny rovný, vyplývá z analýzy poradenské firmy BDO. Malé rozdíly nastávají v odměňování. Na srovnatelných pozicích mají muži v průměru o pět procent vyšší plat.

"Je pravda, že na vedoucích pozicích se častěji objevují muži, přístup ke kariérnímu postupu je ale pro všechny rovný. Na zkoumaných úřadech nebyla diskriminace objektivně zjištěna, a to ani v oblasti odměňování, kde je zjištěný pětiprocentní rozdíl statisticky nevýznamný," uvedl Miroslav Kvapil z BDO. V soukromém sektoru jsou přitom rozdíly mnohem výraznější, podle studie ministerstva práce a sociálních věcí jsou odměny mužů průměrně o 22 procent vyšší než u žen.

V noclehárnách v Praze je zatím dost míst pro lidi bez domova

V Praze je zatím v noclehárnách dostatek míst pro lidi bez přístřeší. Kdyby v mrazivém počasí v příštích dnech kapacita nestačila, nechají organizace svá denní centra pro potřebné v provozu i přes noc. V krizové situaci může metropole postavit také vyhřívané stany. ČTK to řekl ředitel Centra sociálních služeb Praha (CSSP) Tomáš Ján.

Vedle nocleháren města a charitativních organizací je k dispozici také loď Hermes, kde stálo přenocování 20 korun. Poplatky se nyní ale neplatí. Každé zařízení má oddělená místa pro ženy. Pro ně je zhruba pětina až čtvrtina lůžek. Místa, kam se mohou lidé bez domova uchýlit před mrazivým počasím, jsou i v dalších městech. Například v Liberci zůstalo denní centrum Naděje otevřené i v noci. Noclehárny po bezdomovce fungují třeba i v Mladé Boleslavi nebo Ostravě.

Na Hradě začne v úterý výstava vzácných dokumentů českých dějin

Na Pražském hradě v úterý začne výstava Labyrintem českých dějin, na které budou vystaveny originály unikátních dokumentů z moderní i dávné historie. Nejvzácnějším exponátem bude originál Vladislavova privilegia z roku 1158, což je nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu. Novinářům to řekla autorka výstavy Emílie Benešová z Národního archivu. Výstava potrvá čtyři měsíce.

Výstava začíná moderními dějinami. Návštěvník se postupně vrací v čase, až se dostane na samý počátek dějin státu. Expozice je multimediální, nejde tak jen o exponáty. Lidé se třeba mohou posadit do retro křesla a dívat na televizní zpravodajství z dob komunismu nebo z dřevěné lavice zhlédnout dobové dokumenty z období, kdy zemi obsadili nacisté. Výstavu doprovázejí autentické zvukové záznamy, na stěnách se promítají také dobové obrazy. Lidé si mohou na dotykové obrazovce vyzkoušet, jak se psalo v dávných časech.

Rolling Stones vystoupí v Česku

Rocková skupina Rolling Stones vystoupí mezi polovinou května a začátkem července na několika koncertech v evropských metropolích včetně Prahy, Berlína či Varšavy. Série vystoupení bude součástí turné Bez filtru (No filter), které rockeři zahájili již loni v září. Čtrnáct koncertů tehdy navštívilo přes 750.000 fanoušků "stounů".

Turné začne 17. května koncertem v Dublinu a skončí 8. července ve Varšavě. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood během něj vystoupí pětkrát v Británii a dvakrát v Německu. Po jednom koncertu odehrají v Irsku, Francii, Polsku a České republice. Pražský koncert proběhne 4.července na letišti v Letňanech.

V noci mrzlo nejvíc na horách, teploty klesly pod minus 20 stupňů

Mrazivé počasí pokračovalo v Česku i v noci na pondělí. Nejnižší teploty meteorologové zaznamenali v horských oblastech, kde se dostaly pod minus 20 stupňů Celsia. Teplotní rekordy byly překonány na 12 ze 148 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejchladněji bylo v jižních Čechách a na Vysočině. ČTK to řekl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vůbec nejnižší teplotu v noci teploměr ukázal na šumavské stanici Kvilda - Perla, které se také říká Jezerní slať. Naměřených minus 22,8 stupně Celsia ale nepřekonalo rekord minus 26,5 stupně z roku 1987. V Králíkách na Orlickoústecku v noci bylo minus 22,6 stupně, tamní stanice ale nefunguje ani deset let.

Počasí v úterý

Polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty -10 až -6 °C.