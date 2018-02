24-02-2018 08:12 | Martina Bílá

Česko si připomíná 70.výročí února 1948

Česko si připomíná 70 let od komunistického převratu v únoru 1948. V sobotu ráno se v Praze na Újezdě sešli pamětníci puče se zástupci Konfederace politických vězňů, sokolů a zástupců pražského magistrátu. Položili tu věnce k památníku obětem komunismu a slavnostně pojmenovali přilehlé stromořadí Alejí obětí totality.

Pietní setkání bylo součástí mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Jeho letošní program potrvá ode dneška do 4. března. Akce mají připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Projekt vznikl původně jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let. Oběti komunistického režimu si lidé připomněli také shromážděním na Staroměstském náměstí.

Ledecká přepsala olympijskou historii. Po lyžích získala v Koreji zlato i na snowboardu

Ester Ledecká je první ženou historie, která vyhrála zlatou olympijskou medaili na stejných hrách ve dvou různých sportech. Po nečekaném vítězství v super-G ovládla i paralelní slalom na snowboardu. Ve finále porazila o 46 setin sekundy Němku Selinu Jörgovou.

Ledecká ponese při nedělním závěrečném ceremoniálu českou vlajku. Podle Martina Doktora z Českého olympijského výboru byla jasnou volbou. "Díky svým vítězstvím v super-G i paralelním obřím slalomu na snowboardu je nejen nejlepší českou sportovkyní na hrách, ale pro mnohé také jejich tváří," řekl Doktor. .

Požár haly v Mochově mají hasiči pod kontrolou

Požár v mrazírně v Mochově mají hasiči i v samotné budově definitivně pod kontrolou, kvůli případným skrytým ohniskům ale zůstanou na místě i v noci.

Vyšetřovatelé se na místo dostanou až v neděli nebo v pondělí. Hasiči v sobotu dohašovali ohniska požáru s pomocí těžké techniky - jako je například speciální bagr s teleskopickým ramenem nebo pásový bagr na drcení betonu.

Česko zasáhnou silné mrazy

Českou republiku budou od neděle až do druhé poloviny týdne sužovat silné mrazy, varoval Český hydrometeorologický ústav. Až do druhé poloviny příštího týdne očekávají minimální teploty od minus 15 do minus deseti stupňů Celsia. V tradičně nejstudenějších místech ale může teplota klesnout i pod minus 30.

Oteplovat by se mělo začít až na konci příštího týdne. Meteorologové doporučují lidem chránit se více vrstvami teplého oblečení, teplými botami, rukavicemi a pokrývkou hlavy.

V Česku mají letos vzniknout centra pro léčbu vzácných nemocí

Desítky tisíc Čechů trpí vzácnými nemocemi, které má méně než pět lidí z 10.000. Pro jejich léčbu mají do několika měsíců vzniknout specializovaná centra. O jejich vznik usilují pacientské organizace už od roku 2010, uvedla Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) v tiskové zprávě ke Dni vzácných onemocnění, který připadá na 28. února.

Systém center, která usnadní financování a organizaci péče o vzácná onemocnění, by měl podle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly na lednovém setkání pacientských organizací vzniknout do pěti měsíců. Existuje zhruba 7000 popsaných vzácných chorob, jednotlivou chorobou trpí desítky, maximálně stovky lidí.

Průzkum: Střední školu si někteří vybírají na poslední chvíli

Zhruba týden před nejzazším termínem pro podání přihlášek na střední školy ještě asi 16 procent rodičů nevědělo, kam své děti přihlásí. Pevně rozhodnuto bylo něco málo přes polovinu, další třetina si byla jista výběrem jedné školy. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 16. a 22. únorem udělala agentura Ipsos. Přihlášky na školy musí zájemci podat do 1. března.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se uskuteční v dubnu. Stejně jako loni, kdy se jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory konaly poprvé plošně, se zájemci mohou i letos přihlásit na dvě školy. Z dvou termínů zkoušek se uchazečům bude započítávat lepší výsledek.

NG mapuje knihou i výstavou vztah českých výtvarníků k Bretani

Národní galerie (NG) v Praze vydává knihu o českých umělcích v Bretani a o bretaňských námětech v jejich díle. Výpravná publikace doplní stejnojmennou výstavu "Bonjour, Monsieur Gauguin. Čeští umělci v Bretani 1850-1950", kterou NG uspořádá od 15. listopadu do 18. března příštího roku v paláci Kinských. ČTK o tom informovali zástupci NG.

Expozici připravila NG v Praze ve spolupráci s Musée départemental breton, kde se bude výstava konat letos od června do září. Poté se přesune do paláce Kinských. Vystavena budou díla českých autorů Jaroslava Čermáka, Antonína Chitussiho, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, Františka Kupky, Jana Zrzavého, Aléna Diviše, Toyen nebo Jana Křížka. Srovnat je bude možné s obrazy tvůrců jako Paul Gauguin, Paul Sérusier a Emil Bernard.

Čeští hokejisté skončili v olympijském turnaji čtvrtí, kapitán Erat v reprezentaci končí

Čeští hokejisté nezvládli na olympijském turnaji v Pchjongčchangu zápas o třetí místo a po porážce s Kanadou 4:6 zůstali na velké akci opět bez medaile. Kapitán českého výběru Martin Erat po zápase oznámil, že ukončuje reprezentační kariéru.

Posledním cenným kovem zůstává bronz z mistrovství světa 2012. Bitvu o třetí příčku ztratili čeští hokejisté i na světových šampionátech v Minsku 2014 a v Praze o rok později. Poslední olympijskou medailí je bronz z Turína 2006.

Počasí v neděli

Jasno nebo polojasno, ojediněle nízká oblačnost a slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -8 až -4 °C.