23-02-2018 09:55 | Zdeňka Kuchyňová

Požár mrazíren v Mochově - hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v areálu mrazíren v Mochově u Prahy. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. Mají problém s dopravou vody. Požár stále nemají pod kontrolou, zatím nebyl nikdo zraněn, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Na místě zasahuje už přes 40 jednotek, podle Svobody jde o 120 až 150 hasičů. Majitel škodu odhadl na 100 miliónů.

Požár v Mochově zachvátil jednu z plechových hal. Hoří zateplení, k němuž se hasiči komplikovaně dostávají. Na místo dorazili v rámci výpomoci i pražští hasiči, kteří sem dopravili takzvanou Kobru, speciální hasicí zařízení, které dokáže vodním paprskem prořezávat sendvičové konstrukce hal. "Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat," vysvětlil Svoboda. Nad dálnicí D11 se valí hustý kouř. Na místo dorazila chemická laboratoř, která bude měřit koncentraci zplodin v ovzduší.

Babiš: Pošta je v rozkladu a nemá strategii

Česká pošta je v rozkladu, je netransparentní a nemá žádnou strategii. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš. Zdůvodnil tak čtvrteční odvolání generálního ředitele podniku Martina Elkána ministrem vnitra. Elkán má skončit ke konci února. "Tahle firma vždy byla netransparentní. Nikdy jsem se nedozvěděl, jak vybírá IT zakázky a pan ředitel měl plat celkově až osm milionů ročně. To jsem vždy považoval za skandální a odvolání považuji za správné a samozřejmě, že tam bude otevřené výběrové řízení," uvedl Babiš. Zmínil pošťačky, které berou 14.000 Kč měsíčně a řidiče s 19.000 korun, průměrná mzda v Česku je přitom o 10.000 Kč vyšší. Lidé přitom podle něj zaměstnancům pošty nadávají. Vedle špatných platových podmínek pošta ztrácí svůj podíl na trhu, řekl Babiš.

ČR v žebříčku importérů do Německa překonala Švýcarsko, je sedmá

Česká republika loni v žebříčku importérů do Německa překonala Švýcarsko a je sedmá. Zahraniční obchod mezi ČR a Německem stoupl na rekordních 87,9 miliardy eur (zhruba 2,22 bilionu korun), když se meziročně zvýšil o 9,4 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů spolkového statistického úřadu (Destatis). "Význam Česka v kontextu německého zahraničního obchodu roste. Od jeho vstupu do Evropské unie se objem česko-německého obchodu už více než zdvojnásobil," uvedl výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.

Africký Sahel dostane od dárců 414 milionů eur, oznámila Mogheriniová

Africký region Sahel dostane nově pomoc ve výši 414 milionů eur (zhruba 10,5 miliardy korun). Oznámila to šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová po jednání zástupců EU, Africké unie, OSN a dalších partnerů, jako jsou Kanada, Japonsko či Spojené státy. Samotná Evropská unie zdvojnásobí své příspěvky na financování plánované africké vojenské operace v Sahelu ze současných 50 na 100 milionů eur. Cílem mise je boj proti převáděčům lidí a islámským radikálům. EU rovněž počítá s tím, že v období 2014 až 2020 vynaloží dohromady osm miliard eur na rozvojovou pomoc regionu.

Česko na konferenci zastupoval premiér Andrej Babiš, který novinářům řekl, že v letošním roce Praha poskytne do příslušného svěřeneckého fondu čtyři miliony eur (100 milionů korun). Svěřenecký fond Evropské unie pro Afriku byl ustanoven v roce 2015 při summitu na Maltě. Babiš řekl, že Česko se na pomoci regionu finančně podílí, aby přispělo k boji proti pašerákům

Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu konkurenci exekutorů

Skupině senátorů se nelíbí, že si věřitelé mohou vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora. Napadli proto u Ústavního soudu příslušné ustanovení exekučního řádu. Pokud by soud návrhu na zrušení části zákona vyhověl, měla by se podle senátorů zavést místní příslušnost exekutorů. Dlužníkům by se tím mohly snížit náklady na vymáhání jejich dluhů. Skupina senátorů očekává, že pokud Ústavní soud podnětu vyhoví, do zákona se zavede i pravidlo, že pokud bude mít jeden dlužník více nesplácených dluhů, bude je vymáhat jediný exekutor.

Ťok taxikářům slíbil kulatý stůl s poslanci

Ministr dopravy Dan Ťok chce uspořádat v Poslanecké sněmovně kulatý stůl, kde by se zástupci taxi služeb sešli s poslanci a vysvětlili jim reálný problém se službou Uber. Ťok to dnes taxikářům slíbil na pravidelném jednání pracovní skupiny, která má problematiku taxi řešit. Ťok dodal, že zatím nemá informaci o tom, zda budou taxikáři v pondělí opět stávkovat. Sdružení českých taxikářů však již avizovalo, že se protest uskuteční. Ťok chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem fungování alternativních služeb typu Uber. Původně plánoval kvůli protestům pražských taxikářů rychlé prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Prosazení novely bude trvat asi rok. Taxikářům vadí, že Uber zprostředkovává jízdy nelicencovaným řidičům, kteří nemají označené vozy jako taxi.

ČEZ letos investuje v Temelíně téměř miliardu korun

ČEZ letos investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 900 milionů korun. Jde o 60 investičních akcí, jež zahrnují modernizace, posilování bezpečnosti a zvyšování výkonu. Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 18 miliard Kč. Další téměř miliardu Kč dá letos Temelín do údržby. Novinářům to řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. První blok je nyní odstaven, odstávka jež začala v prosinci, by měla skončit v první polovině března. Temelín se připravuje na obnovu licence. Povolení provozovat první blok mají energetici od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do poloviny října 2020, druhý blok do května 2022. V žádosti o obnovu licence, kterou musí ČEZ podat do dubna 2020, bude dokládat stav elektrárny i bezpečnostních systémů, musí předložit i plán, jak zvyšovat bezpečnost. Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby.

Dvaatřicetiletý Čech zahynul na thajském ostrově Samui

Dvaatřicetiletý český turista přišel o život na thajském prázdninovém ostrově Samui. Při fotografování se zřítil ze srázu u vodopádu, kam je zakázaný přístup. Muž spadl do hloubky 30 metrů. Informovala o tom agentura DPA. Čech se na místo vydal na pronajatém motocyklu ve společnosti dalších sedmi turistů. Jeho tělo bylo vyproštěno až po pěti hodinách, protože porost kolem vodopádu je velmi hustý a nejde se do něj dostat vozidly, uvedla policie. Před vstupem k vodopádu varují nápisy v angličtině a thajštině. Na místě dochází podle DPA každý měsíc v průměru ke třem až čtyřem nehodám, z nichž některé bývají i smrtelné.

O azyl v Česku loni požádalo 1450 cizinců, meziročně o 27 méně

O azyl v Česku v loňském roce požádalo 1450 cizinců, což bylo o 27 méně než v roce 2016. Nejčastěji chtěli azyl získat občané Ukrajiny, kteří podali 435 žádostí. Následovali občané Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu, kteří podali mezi 127 a 129 žádostmi. Vyplývá to z aktuálních statistik, které zveřejnil odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ukrajinci tvoří dlouhodobě největší část žadatelů o azyl, zájem o mezinárodní ochranu však v posledních třech letech opadá. V roce 2017 podle statistik ministerstva získalo azyl 29 lidí, dalších 118 dostalo doplňkovou ochranu, která se na rozdíl od azylu uděluje na předem stanovenou dobu. Převážně ji získávají lidé, kteří nedostali azyl, ale v případě návratu domů jim nyní hrozí nebezpečí. V 1359 případech tuzemské úřady azyl neudělily nebo řízení zastavily.

Podíl lidí, kteří šli dřív do penze a mají důchod krácený, roste

V Česku postupně roste podíl seniorek a seniorů, kteří mají kvůli předčasnému odchodu do penze trvale krácený důchod. Na konci loňska tvořili už bezmála 26 procent starobních důchodců a důchodkyň. Sníženou penzi dostávalo téměř 619.000 lidí. Průměrně pobírali 10.564 korun. Měli tak v průměru o 1282 korun měsíčně méně než lidé, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Bude do něj ale možné nastoupit nejdřív v 60 letech.

Pražská šunka bude na seznamu specialit, čekala na to šest let

Pražská šunka bude na evropském seznamu Zaručených tradičních specialit (ZTS). Žádost se u Evropské komise projednávala přibližně šest let. Zatím má ČR v seznamu spolu se Slovenskem čtyři potraviny - Tradiční špekáčky, Liptovský salám, Spišské párky a Tradiční lovecký salám. Podle výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny však nejde o absolutní výhru, protože bude platit pětileté přechodné období, v němž se bude moci "Pražská šunka" vyrábět i bez označení a v horší kvalitě. O možnost mít na seznamu i šunku, usilovali čeští výrobci od roku 2012. Výrobek označený žlutomodrým evropským logem bude muset vždy splňovat přesnou recepturu a technologii výroby. Označení můžou získat pouze výrobky, které jsou na domácím trhu používány alespoň 30 let.

Film o ozbrojené pěsti dělnické třídy připomene rok 1948

Téměř dva roky vznikal vznikal dokument Lidové milice režiséra Jana Rouska. Nápad natočit takový film vznikl při předchozí Rouskově práci, kdy zpovídal bývalé komunisty. Podle historiků jde o první dokument, který se věnuje dějinám Lidových milicí, dosud nic podobného nikdo nenatočil. Najít bývalé milicionáře, kteří by byli ochotni ve filmu promluvit, byl podle Rouska problém. Lidové milice měly před zrušením v roce 1989 celkem kolem 85.000 členů, jejich seznamy ale neexistují. Ví se jen o několika tisících lidí, kteří do nich patřili. Rousek z nich vyhledal a oslovil padesátku. Kromě čtyř ho všichni odmítli. Posle historika Jiřího Bašty existenci ozbrojených jednotek dělníků předjímali již teoretikové marxismu. V Československu vznikly ihned po válce, původně ale patřily pod odbory a až později nad nimi převzala moc komunistická strana. Milice zanikly až koncem roku 1989.

Čeští hokejisté prohráli s Rusy 0:3 a budou hrát o bronz

Čeští hokejisté si o zlato v Pchjongčchangu nezahrají. V semifinále olympijského turnaje podlehli svěřenci kouče Josefa Jandače ruskému týmu 0:3 a čeká je pouze boj o bronz. Kapitán české hokejové reprezentace Martin Erat se jen těžko vyrovnával s porážkou. Šestatřicetiletá opora Brna však věří, že se z nezdaru Češi oklepou a v sobotu získají bronzovou medaili. "Je to zklamání, přijeli jsme si sem pro zlato. Takové zápasy, bohužel, jsou a budou. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Třicet sekund nás stálo zápas," poukázal Erat na krátkou pasáž na přelomu 28. a 29. minuty, kdy sborná dvakrát skórovala. Sborná má s postupem do finále i jistotu medaile. Češi hráli od začátku s favoritem povedenou a vyrovnanou partii, v níž jim ale k lepšímu výsledku scházelo to nejdůležitější - góly. Češi vsadili na zápas desítky miliony korun a utkání se stalo nejsázenějším na hrách. Lidé sázeli spíše srdcem, takže většina z nich prohrála. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími sázkovými kancelářemi. Němečtí hokejisté porazili Kanadu 4:3 a budou v neděli bojovat o zlato s Rusy. Kanadu čeká boj o bronz s Českem.

Čeští biatlonisté obsadili v závěrečné štafetě na 4x7,5 kilometru na olympijských hrách v Pchjongčchangu sedmé místo. Ondřej Moravec po úvodním úseku předal na sedmém místě, Michal Šlesingr dokonce po polovině závodu vytáhl tým do čela, ale na třetím úseku selhal při své premiéře v Koreji Jaroslav Soukup. Musel na jedno trestné kolo a srazil české kvarteto na šestou příčku. Finišman Michal Krčmář si po dalším trestném okruhu ještě o pozici pohoršil. Nečekané zlato získali Švédové. Druhé místo obsadilo Norsko a třetí dojelo Německo.

Unikátní záběry zprostředkovala lyžařka Nikol Kučerová divákům z olympijského závodu skikrosařek. Jako jediná ze startovního pole se ve Phoenix Parku nebála připnout si na helmu malou kameru a diváci měli možnost sledovat jízdu a souboje na trati z jejího pohledu. "Jsem aspoň v něčem dobrá," usmála se trošku smutně Kučerová, která vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 14. místo. S kamerou na hlavě jezdila podobně jako snowboardcrossařka Eva Samková při cestě za bronzem. Před závodem přišli organizátoři znovu, jestli si kameru vezme i na rozjížďky. "Neomezuje mě to a oni byli hrozně rádi, protože jsem zjistila, že žádný jiný skikrosař s tím nechtěl jet. Aspoň mi děkovali, že jsem natočila nejlepší obrázky ze závodu," dodala. Natočené záběry slouží skikrosařkám k lepšímu nastudování trati. I Kučerová si tréninkové jízdy v olympijské vesnici s trenéry večer pouštěla.

Sport - další výsledky

Fotbalisté Plzně se v osmifinále Evropské ligy utkají se Sportingem Lisabon. Rozhodl o tom los v Nyonu, který obstaral bývalý francouzský reprezentant Eric Abidal. První utkání 8. března odehrají Západočeši v Portugalsku, odvetu budou hostit 15. března.

Tomáš Berdych se po nemoci protrápil k postupu do čtvrtfinále turnaje v Marseille. Sedmnáctý tenista světového žebříčku udolal italského soupeře z kvalifikace Stefana Travagliu po velké bitvě 5:7, 7:6 a 6:3. O semifinále si Berdych zahraje proti Damiru Džumhurovi z Bosny. Berdych v minulém týdnu ze zdravotních důvodů odstoupil z turnaje v Rotterdamu a teď se s Travagliou, až 129. hráčem pořadí ATP, přetahoval na kurtu dvě a čtvrt hodiny.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v nížinách až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C.