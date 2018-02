22-02-2018 08:44 | Martina Bílá

Hnutí STAN trvá na vládě bez trestně stíhané osoby, programové shody s ANO našlo

Starostové a nezávislí (STAN) dál trvají na své podmínce, aby ve vládě neseděl trestně stíhaný člověk. Potvrdili to po jednání s hnutím ANO. To ale jiného premiéra než Andreje Babiše odmítá. Zástupci obou stran mluvili taky o školství a o růstu platu učitelům, probrali i ústavní návrh zákona o referendu. Obě hnutí našly i vzájemné programové shody.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský uvedl, že Starostové si stanovili tři nepřekročitelné podmínky, za kterých by mohl jejich šestičlenný poslanecký klub vládu podpořit. "Je to prozápadní směřování (země), neopírat se o extremisty ani v Poslanecké sněmovně, ani ve vládě, a aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba," řekl.

Vildumetzová se vzdala funkce hejtmanky Karlovarského kraje

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) se vzdala funkce ve vedení kraje. Zůstává jí jen poslanecký mandát. Svého nástupce chce Vildumetzová najít do konce roku. Dosavadní hejtmanka se do poslanecké sněmovny dostala ze 4. místa, když díky preferenčním hlasům přeskočila i lídra kandidátky ANO v Karlovarském kraji Dana Ťoka.

Naopak poslaneckého mandátu se po říjnových sněmovních volbách vzdala hejtmanka Středočeského kraje z hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová a taky liberecký hejtman ze Starostů Martin Půta.

Kandidát na prezidenta Fischer oznámil kandidaturu do Senátu

Bývalý diplomat Pavel Fischer, druhý nejúspěšnější protikandidát prezidenta Miloše Zemana, bude na podzim kandidovat do Senátu v Praze 12, zatím jako nezávislý. Novinářům řekl, že jedná i o podpoře stran, nechce ale, aby byl kandidátem pouze jedné. Příští týden Fischer začne se sběrem podpisů pro svoji kandidaturu. Na tiskové konferenci kritizoval prezidenta Zemana, některé kroky premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a výroky šéfa SPD Tomia Okamury.

V Senátu, kam chtějí kandidovat i další neúspěšní účastníci lednové volby prezidenta, by se Fischer chtěl zabývat otázkami zahraniční politiky, obrany, rozvoje regionů a postavení Česka v Evropské unii. Záměr kandidovat na podzim do Senátu už oznámili také Marek Hilšer a Jiří Hynek, zatím ale neavizovali, ve kterých obvodech. O Senátu jako svém dalším politickém angažmá uvažuje i Zemanův protikandidát ve druhém kole volby hlavy státu, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

Amnesty International kritizuje Česko za postoj k uprchlíkům nebo diskriminaci Romů, Chovanec kritiku odmítá

Vysocí představitelé české vlády i český prezident se loni vyjadřovali xenofobně na adresu uprchlíků a migrantů, tvrdí organizace Amnesty International (AI) ve své nejnovější zprávě o stavu lidských práv ve světě. Kromě odmítavého postoje ČR k přijímání běženců AI kritizuje i podle ní nerovný přístup romských dětí ke vzdělání v Česku, zdlouhavý proces v kauze romského památníku v Letech na Písecku a český vývoz zbraní do zemí, kde mohou být použity při činech porušujících lidská práva.

Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD)kritiku Amnesty International odmítl. Podle Chovance vládní opatření uchránila Česko před migrační vlnou. Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček označil zprávu AI za blábol. Ministerstvo školství ve svém vyjádření uvedlo, že ČR pro podporu rovného přístupu ke vzdělávání činí řadu opatření. Situace je podle něj složitější v sociálně vyloučených lokalitách, kde na zlepšení musí spolupracovat víc resortů.

Azyl v Česku získalo 8 čínských křesťanů, dalších 70 neuspělo

Ministerstvo vnitra udělilo azyl v České republice osmi čínským křesťanům, dalších 70 žádostí odmítlo. Zbylých 14 Číňanů vzalo již dříve své žádosti zpět a Česko opustilo. Deníku Právu to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). Skupina 92 čínských křesťanů podala žádost o azyl před dvěma lety. Azyl podle deníku získalo šest žen a dva muži.

Hana Franková a Rastislav Šutek z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která zastupuje třicítku žadatelů o azyl z Číny, uvedli, že svým klientům doporučí, aby podávali žaloby na soud. "K tomu má každý zamítnutý žadatel o azyl právo, má na to 15 dní," řekla Franková pro Český rozhlas. V rozhodnutích, která má zatím k dispozici, podle ní ministerstvo v podstatě uvádí, že křesťanské skupiny v Číně mohou být v určité problematické situaci. Zároveň ale říká, že tito žadatelé nedoložili, že by jejich obava z pronásledování byla odůvodněná.

SŽDC: Na železnici loni zahynulo 237 lidí, většina byli sebevrazi

Na železnici v Česku loni zemřelo 237 lidí, což je o jednoho méně než v roce 2016. Stejně jako v předchozích letech většina těch, kteří zahynuli po srážce s vlakem, byli sebevrazi. Loni tak svůj život úmyslně ukončilo 203 lidí. ČTK to sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Tesař. V porovnání s rokem 2016 mírně klesla i výše škody způsobené při železničních nehodách, a to o čtyři miliony korun na 179 milionů korun.

Jako nejvážnější loňskou nehodou uvedl červnovou událost na přerovském nádraží, kde vlak projel návěstidlo a při brzdění narazil do zarážedla kusé koleje. Vedle hmotné škody 30 milionů korun si nehoda vyžádala zranění tří drážních zaměstnanců ve vlaku a dalších 16 cestujících. Pomyslnou druhou příčku obsadilo podle Tesaře prosincové vykolejení nákladního vozu mezi stanicemi Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou. Škoda při tom přesáhla deset milionů korun.

Oběti kriminálních činů se aktivněji zapojují do trestního řízení

Stát loni prostřednictvím Probační a mediační služby pomáhal řešit situaci téměř osmi tisíc obětí trestných činů, což představuje zhruba o 1500 více lidí než o rok dříve. S ohledem na klesající kriminalitu to podle ředitelky instituce Andrey Matouškové svědčí o tom, že oběti se nyní aktivněji zapojují do trestního řízení. Šéfka instituce to uvedla na tiskové konferenci.

Probační a mediační služba je státní instituce, které bezplatnou pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. Poškozeným poskytuje odborné rady například ohledně toho, jak se domoci náhrady škody, nebo jim nabízí zprostředkování mimosoudního jednání s pachatelem. Doprovází je k soudům či na úřady a může je zkontaktovat s advokáty, kteří nabízejí poradenství zdarma. Vedle probační služby pečují o poškozené také neziskové organizace.

Chovatelé v zamořené oblasti na Zlínsku musejí porazit prasata

Chovatelé v oblasti zamořené africkým morem prasat na Zlínsku, která se dnes zvětšila o 17 katastrů, musejí do 11. března porazit prasata v neregistrovaných chovech. Vyplývá to z nového mimořádného veterinárního opatření Státní veterinární správy (SVS). Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54 neregistrovaných chovech. ČTK to řekl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Od 12. března bude v zamořené oblasti chov prasat domácích v neregistrovaných chovech zakázán. Chovů zaregistrovaných podle takzvaného plemenářského zákona se nařízení netýká. V případě jeho porušení hrozí fyzickým osobám pokuta až 100.000 korun, právnickým osobám a podnikatelům až dva miliony korun.

Astronaut Feustel poletí na ISS s časopisem z terezínského ghetta

Americký astronaut Andrew Feustel i při své třetí cestě do vesmíru, na niž se vydá 21. března, s sebou vezme předmět spojený s Českou republikou. Tentokrát s ním poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně. Informoval o tom portál Houstonia.

Při své první vesmírné misi v roce 2009, jejímž cílem byla oprava Hubbleova vesmírného teleskopu, měl Feustel u sebe básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické a českou vlajku. Na druhé cestě o dva roky později astronauta, jehož žena má české kořeny, doprovázela figurka Krtečka, známá dětem prakticky na celém světě z animovaného seriálu Zdeňka Milera.

Na stavbu kostela v Gutech se využije 550 metrů krychlových dřeva

Na stavbu shořelého kostela v Gutech na Třinecku, který loni v srpnu zapálili žháři, bude zapotřebí okolo 550 metrů krychlových dřeva. Ostravsko-opavské biskupství už zahájilo těžbu smrků. Vhodné stromy správci našli například v Bílé na Frýdecko-Místecku. Dostatečně kvalitní jedlové dřevo ale v biskupských lesích není. Diecéze ho proto musela koupit na Valašsku. Stavba repliky zničené památky začne na podzim. ČTK to řekl vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek.

Kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna. Kriminalisté krátce po požáru obvinili tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle policie stavbu zapálili úmyslně. Minimálně jeden v tom prý chtěl pokračovat a měl už vybraný další objekt. Vazebně je stíhán jeden muž, trestní stíhání dvou dalších obviněných je vedeno na svobodě. Obviněni byli z obecného ohrožení, ve vězení mohou strávit až 15 let.

Biatlonistky skončily ve štafetě na 12. místě

Ženská biatlonová štafeta ve složení Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková skončila na olympijských hrách s odstupem 12. především kvůli čtyřem trestným kolům Jislové a Davidové. Olympijské zlato získaly Bělorusky.

Počasí v pátek

Jasno až polojasno, na severovýchodě a zpočátku i na jihu území místy oblačno až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C.