21-02-2018 10:16 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: Vláda ANO s ČSSD s podporou KSČM je teď jediná na stole

Zvolení Zemana je definitivní, soud zamítl všechny stížnosti

Výsledek druhé přímé volby prezidenta je definitivní, Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl poslední čtyři stížnosti. Žádnému ze 70 podnětů nevyhověl. Křeslo prezidenta obhájil Miloš Zeman, ve druhém kole porazil vědce Jiřího Drahoše. Nic nebrání tomu, aby Zeman složil slib, řekl novinářům předseda volebního senátu Tomáš Langášek. Značná část stížností kriticky poukazovala na kampaň stávajícího prezidenta, například na spojování protikandidáta Drahoše s hrozbou migrace nebo na zastřené financování přes spolek Přátelé Miloše Zemana. "Kampaň byla ostrá, zavádějící, ale to je přirozená součást kampaně. Volební hesla a vyjádření kandidátů jsou nutně zjednodušující, zkreslující. Je to souboj mezi kandidáty a jejich názory, takové ty kampaně jsou," řekl Langášek. Před pěti lety byla kampaň podle něj tvrdší, tehdy soud dokonce konstatoval nezákonnost v podobě inzerátu, který před druhým kolem volby ostře napadl Karla Schwarzenberga.

Novela zpomalí růst penzí polovině lidí, nízké porostou víc

Změna ve složení důchodů, kterou chystá Babišova vláda v demisi, zpomalí růst penzí zhruba polovině seniorů a seniorek. Rychleji se ale naopak začnou důchody zvedat těm, kteří mají nižší penze. ČTK to řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Starobní důchod na konci loňského září pobíralo kolem 2,4 milionu seniorů a seniorek. Podle statistické ročenky polovina starobních důchodců a důchodkyň dostávala v roce 2016 méně než 11.344 korun a polovina měla víc.

Ministerstvo práce připravilo návrh novely, která mění složení penze. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Odrazí se to ve valorizaci. Model přidávání bude sice stejný jako dosud, částka se ale jinak rozdělí. Víc než dosud poputuje do pevného dílu, méně do zásluhové procentní výměry. Odborníci poukazují na to, že český systém patří k nejsolidárnějším a důchody bohatých a chudých se liší jen málo.

O změnách služebního zákona bude vláda dál diskutovat

Kvůli služebnímu zákonu je podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) státní správa paralyzovaná, zatím ale není jasné, jak by se měl zákon změnit. Ministrům vadí, že si do úřadů nemohou přivést ani nejbližší spolupracovníky. Vláda o možných změnách diskutovala čtyři hodiny a vrátí se k nim na dalším zasedání. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) dostala za úkol plánované změny konzultovat s Evropskou komisí. Dříve Babiš hovořil o zrušení takzvaných odborných náměstků, nyní mezi plánovanými změnami jmenoval ale jen například možnost při výběrových řízeních do druhého kola pozvat lidi mimo státní službu. O rok by se také mohla snížit požadovaná praxe. Zákon, který platí od ledna 2015, měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. Opozice Babišovy plány na změny kritizuje a vidí za nimi snahu ANO zbavit se nepohodlných úředníků.

Odbory odmítly nabídku Škody Auto na zvýšení mezd

Odboráři automobilky Škoda Auto v tiskovém prohlášení na svém webu označili nabídku Škody Auto na zvýšení mezd za "velkou bachratou nulu". Škoda Auto nabídla podle informací ČTK zvýšení mezd celkem o 15 procent během 27 měsíců. Podle odborářů se tento návrh rovná požadavkům odborů na zvyšování mezd během jednoho roku. Odbory zároveň odmítají jednání o zavedení atypických směnných systémů. Nabídka firmy je nulová, uvedli odboráři. "Máme za sebou rekordní výsledky a chceme za ně být řádně odměňováni. Jinak se linky zastaví! O své peníze se popereme," stojí v tiskovém prohlášení, které podepsal odborový předák Jaroslav Povšík. Odboráři zároveň upozorňují, že se vyjednávací tým odborů nebude zúčastňovat dalších kol kolektivního vyjednávání, dokud firma neodstraní své agresivní návrhy na atypické směnné systémy pracovní doby a na délku trvání mzdové dohody na 27 měsíců. Průměrná dělnická mzda ve Škoda Auto činila v loňském roce 40.557 korun, tedy o zhruba o deset procent více než v roce 2016.

Lidl zvyšuje nástupní mzdu pokladních na 28.000 Kč

Diskonty Lidl v ČR zvýší od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28.000 Kč, v Praze a okolí stoupne na více než 29.000 korun. Stejným tempem se zvýší platy současných zaměstnanců. Do tří let chce firma přijmout 2000 lidí, neboť každoročně otevírá několik nových prodejen. Lidl to uvedl v tiskové zprávě. Od března zvýší mzdy i Penny Market. Průměrná mzda v Česku v loňském třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 6,8 procenta na 29.050 korun. Od loňska se tempo růstu platů v tuzemských obchodech výrazně zrychlilo, mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající. Albert za uplynulých 12 měsíců navýšil mzdy provozním zaměstnancům v prodejnách o 32,5 procenta. Naposledy v lednu o 19 procent.

Na další razantní zvýšení mezd v řetězci Lidl budou muset reagovat i jeho konkurenti. Pro řadu malých prodejen na venkově to ale bude podle personalistů znamenat velký problém - na další zvýšení platů zaměstnanců nemají peníze. Podle generálního ředitele personální agentury McROY Tomáše Surky se dá očekávat, že i další obchodníci budou navyšovat mzdy, aby zabránili odlivu svých zaměstnanců ke konkurenci, byť neočekává, že by bylo takto razantní. Lidl je nejziskovější řetězec v ČR. Ve finančním roce 2015/2016 vykázal rekordní zisk před zdaněním čtyři miliardy korun, meziročně o 55 procent více. Mezi největší potravinářské řetězce patří v ČR dále Albert, Tesco, Lidl či Penny Market.

V ČR mohou vzniknout pravidla pro lobbing

V Česku by mohla vzniknout jasná pravidla pro politický lobbing. Vláda schválila věcný záměr zákona, který usiluje o to, aby se lobbisté ke své činnosti přihlásili a aby se díky tomu omezily nežádoucí jevy s lobbingem spojené - korupce, střet zájmů nebo klientelismus. Návrh vznikl za předchozího ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jana Chvojky (ČSSD). Autoři materiálu označují lobbing, tedy soustavnou činnost spočívající v prosazování skupinových zájmů, za legitimní součást demokratického procesu. Zároveň upozorňují, že veřejnost si jej kvůli neexistenci jasných pravidel často spojuje s korupcí, protože hranice mezi lobbingem a trestným činem nepřímého úplatkářství je velmi tenká.

Policie obvinila tajemníka SPD kvůli rasistickým výrokům

Policie obvinila tajemníka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslava Staníka kvůli nenávistným výrokům ve Sněmovně. Jméno obviněného mluvčí pražské policie Jan Daněk neuvedl, policie se však v minulosti o Staníka zajímala kvůli jeho nenávistným a rasistickým výrokům na adresu Židů, Romů a homosexuálů, které podle svědků pronesl koncem loňského října ve Sněmovně. SPD v tiskové zprávě uvedlo, že Staník v současnosti není tajemníkem ani členem SPD. Jeho jméno však dál figuruje na webu Sněmovny, kde je veden jako tajemník poslaneckého klubu. Jako tajemník je dál veden i na webu SPD.

Na případ loni upozornil server Aktuálně.cz, který s odkazem na některé svědky incidentu uvedl, že Staník posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval k jejich zabíjení. "Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," řekl serveru bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit) serveru. Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. "Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat," uvedla.

Čínští křesťané dostávají rozhodnutí o azylu, první zamítnuty

Ministerstvo vnitra začalo čínským křesťanům rozesílat rozhodnutí, zda v Česku získají či nezískají azyl. Zhruba 30 křesťanů zastupuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která zatím obdržela tři rozhodnutí. Právnička Hana Franková ČTK řekla, že zatím prostudovala jedno, v němž vnitro azyl neudělilo. Neudělení azylu v případu jiného klienta ČTK potvrdila také advokátka Marie Ludvová, která zastupuje další Číňany. Číňané chtějí tuzemský azyl získat, jelikož tvrdí, že jsou ve své zemi pronásledováni kvůli své křesťanské víře. Zhruba šedesátičlenná skupina podala žádosti o azyl v roce 2016. Část ale vzdala dlouhé čekání a rozhodnutí se bude týkat asi 40 lidí. Ludvová považuje zdůvodnění vnitra považuje za velmi obecné. "Vnitro tam v podstatě konstatovalo, že to pronásledování nebylo tak vážné," řekla ČTK. Dodala, že za podezřelé okolnosti vnitro označilo například to, že Číňané začali pracovat již po půl roce po příchodu do země nebo to, že přišli organizovaně. "Předpokládám, že ta další rozhodnutí budou stejná," podotkla Ludvová. Vnitro se k případu zatím nechce vyjadřovat.

Havlíček: Pozemky a dílny by se měly do dvou let opět vyučovat

Pozemky a dílny by se měly na základních školách do dvou let opět vyučovat. Dohodli se na tom zástupci Rady řemeslných cechů s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). Po jednání to novinářům řekli Babiš a předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Dohoda padla také o vytvoření systému mistrovských zkoušek. Jjejím garantem by byly řemeslné cechy. Tato legislativní opatření by měla podle Havlíčka pomoci vyřešit aktuální nedostatek kvalifikované pracovní síly. Upozornil v této souvislosti na dvoutřetinový úbytek učebních oborů, který ve stavebním a nábytkářském průmyslu činil za posledních 12 let až 80 procent.

Vojáci se obávají o osud výsluh, obrana změny odmítá

Čeští vojáci se obávají o osud výsluh, na které mají nárok po odsloužení stanoveného počtu let. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) však jejich obavy odmítá. Zprávy šířené například na sociálních sítích označila za dezinformace. Podle zpráv na sociálních sítích se od roku 2020 změní systém vyplácení výsluh. Někteří z nich si proto podle informací ČTK nechtějí prodloužit své závazky za rok 2020. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek informace odmítl jako nepravdivé. Na výsluhový příspěvek má nárok voják po 15 letech služby, dostává pak procenta z průměrného měsíčního hrubého platu.

V Torontu zemřela vdova po Tomáši Baťovi ml. Sonja

V Torontu zemřela vdova po Tomáši Baťovi mladším Sonja Baťová. Bylo jí 91 let. Zlínské Nadaci Tomáše Bati to z Kanady oznámila rodina. Sonja Ingrid Baťová se narodila ve Švýcarsku, v Curychu vystudovala architekturu, v roce 1946 se provdala za syna zakladatele obuvnického impéria Tomáše Baťu mladšího, který po válce založil v Torontu obuvnickou firmu Bata Shoe Organization. Baťová byla ředitelkou Bata Shoe Organization a členkou správních rad několika podniků a vzdělávacích nebo obecně prospěšných institucí, jako například Světového fondu na ochranu přírody. Byla také zakládající předsedkyní Baťova muzea obuvi v Torontu. Po roce 1989 manželé Baťovi obnovili kontakty se Zlínem. Od začátku například podporovali vznik zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB), která vznikla v roce 2001. V roce 2016 například studenti univerzity natočili pro Baťovou k jejím 90. narozeninám dokument o její vášni pro historickou obuv. Tomáš Baťa mladší zemřel v roce 2008 v 93 letech.

Autor filmu o soudci Vašovi: Příběh se zrodil sám, bez scénáře

Když historik Pavel Paleček začal před lety připravovat první dokument o komunistickém prokurátorovi a soudci Karlu Vašovi, sám nevěděl, do čeho jde. Teprve postupně zjišťoval, že neblaze proslulý sovětský zpravodajec má na svědomí i další zločiny, než "jen" stěžejní účast na vykonstruovaných procesech. Když se mu naskytla možnost promluvit s jeho dcerou Galinou, rozhodl se natočit další film. Tentokrát ukázal soudce v osobní rovině - jako člověka, který ke svým nejbližším projevoval stejnou krutost a neústupnost, jaká stála život desítky lidí. Podle Palečka je potřeba zobrazovat i záporné hrdiny, protože k minulosti patří. O tom postupně přesvědčil i Galinu Vašovou, kterou otcovy zločiny zdrtily a vyjádřila soucit obětem totalitního režimu. Původně o otci vůbec mluvit nechtěla.

Dokument Křišťálový fantom díky tomu zasazuje události z Vašova života, jako útěk do SSSR, vězení či údajné zranění z války, do kontextu života jeho nejbližších. Galina prožila rané dětství s matkou ve fabrice, většinu času schovaná v krabici u jejích nohou. Galinin životní příběh v dokumentu rezonuje s osudem Milana Píky, syna generála Heliodora Píky, kterého Vaš nechal popravit. Dokumentarista se za ním vypravil do Bratislavy a také jeho přesvědčil, aby začal vyprávět. Film sleduje touhu obou hlavních protagonistů se setkat, zároveň ale i jejich obavy, zda to ustojí. "Neměli jsme k tomu žádný scénář, prostě jsme vzali kamery a točili. A teprve když posloucháte natočený materiál, začne se vám z toho rodit příběh. Sám jsem z toho byl překvapený," řekl historik, který prý během dokumentu několikrát čekal, že jeho úsilí ztroskotá.

Filmový dokument přiblíží osudy Čechoslováků ve vietnamské válce

Málo známé osudy českých a slovenských vojáků bojujících po boku Francouzů a Američanů v Indočíně a Vietnamu zachycuje ve svém právě dokončeném filmu Pochoduj nebo zemři režisér a producent Michael Kaboš. Hodinový dokument vzniklý v česko-slovenské distribuci by měl mít premiéru na festivalu Kino na hranici, který se odehraje v Českém Těšíně na přelomu dubna a května. Konflikt charakteristický velkou krutostí a utrpením civilistů trval dvě desítky let. Na námětu se vedle Kaboše podílel historik Ladislav Kudrna, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a který se působení Čechoslováků jako příslušníků francouzské cizinecké legie v Indočíně i jako příslušníků armády Spojených států amerických ve Vietnamu věnuje odborně.

Ve svém dokumentu se věnuje mapování celého konfliktu, kterému předcházela ještě indočínská válka. Konflikt mezi francouzskou koloniální správou a komunistickou Ligou za nezávislost Vietnamu známý také jako První válka v Indočíně, trval mezi lety 1945 a 1954. Během ní sloužilo v cizinecké legii asi 2000 Čechoslováků a je považována za ozbrojený konflikt s největší účastí Čechoslováků od druhé světové války. Jako druhá válka v Indočíně se označuje válka ve Vietnamu v letech 1955 až 1975. Válečný konflikt se odehrával i v sousedním Laosu a Kambodži. USA se při něm snažily bránit šíření komunismu v proamerickém jižním Vietnamu, který bojoval proti svému severnímu komunistickému sousedovi.

Hokejisté zdolali USA 3:2 po nájezdech a jsou v semifinále

Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtfinále olympijských her v Pchjongčchangu nad Spojenými státy americkými 3:2 po nájezdech. Jako jediný se trefil v rozstřelu ve druhé sérii útočník Petr Koukal, brankář Pavel Francouz kryl všech pět pokusů USA. Češi mají šanci bojovat o medaili pod pěti kruhy poprvé od bronzu v roce 2006 v Turíně. Čeští hráči se v tu chvíli museli vyrovnat i s možnými pocity křivdy, neboť rozhodčí předtím nepotrestali dva fauly Američanů. "S tím nic nenaděláme. Důležité je, že jsme vyhráli," uvedl Jandač, který se kriticky k výkonům arbitrů vyjadřoval po utkání proti Kanadě. Soupeřem Čechů budou hokejisté Ruska, kteří porazili Nory 6:1.

Čeští běžci na lyžích Martin Jakš a Aleš Razým obsadili ve finále sprintu dvojic volnou technikou na olympiádě v Pchjongčchangu sedmé místo. Vyhráli Norové Johannes Hösflot Klaebo a Martin Johnsrud Sundby. Jakš s Razýmem se sice ze semifinále kvalifikovali až díky času z posledního desátého místa, ale ve finále za sebou nechali Kanadu, obhájce zlata z Finska a Německo. České duo si tak vylepšilo umístění z předchozích her v Soči, kde obsadilo devátou příčku.

Ester Ledecká pojede kvalifikaci i závod paralelního obřího slalomu na snowboardu na olympijských hrách v Pchjongčchangu v sobotu. Kvalifikace se měla jet původně už ve čtvrtek, ale organizátoři ji po nesouhlasu týmů přeložili, aby měl závod jednodenní formát jako na Světových pohárech či mistrovství světa. Dvaadvacetiletá Ledecká bude na korejských hrách útočit na druhou zlatou medaili. Poprvé se stala olympijskou vítězkou v sobotu, kdy překvapila triumfem ve sjezdařském superobřím slalomu.

Sport - další výsledky

Talentovaný Filip Nepejchal přidal do své medailové sbírky stříbro z mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových zbraní v Györu. Osmnáctiletý olympionik v Maďarsku vyhrál kvalifikaci, před finálovou sérií ještě vedl, ale nakonec ziskem 249 bodů prohrál o pouhé dvě desetiny s Rusem Iljou Marsovem. Nepejchal má ve vzduchovce na kontě senzační vítězství ze závodu Světového poháru, jehož dosáhl jako šestnáctiletý, juniorskou medaili ale v této disciplíně získal poprvé.

Počasí

Polojasno až oblačno, na jihu a severovýchodě území až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -4 až -8 °C, při malé oblačnosti kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.