20-02-2018 10:36 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman se za týden v Lánech sejde s Hamáčkem a Zimolou

Prezident Miloš Zeman se příští úterý odpoledne v Lánech setká s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou sociální demokracie Jiřím Zimolou. ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Již ve středu odpoledne čeká Zemana schůzka s představiteli komunistů a Svobody a přímé demokracie (SPD). Dá se předpokládat, že se zástupci všech tří stran bude prezident mluvit zejména o sestavování vlády s hnutím ANO a o aktuální politické situaci. Hamáček se Zimolou byli zvoleni do čela strany na nedělním stranickém sjezdu v Hradci Králové. Nový předseda strany dal vzápětí najevo, že by rád s hlavou státu udržoval co nejkorektnější vztahy a že by se s ním rád brzy setkal.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že zajištění podpory pro vládu od KSČM a SPD není jeho preferovaná varianta při druhém pokusu o sestavení kabinetu. Upozornil také, že se s SPD rozchází v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což SPD označuje za svou zásadní programovou prioritu. Babiš také uvedl, že chce jednat o podpoře vlády s ČSSD, neřekl ale, co by sociálním demokratům byl ochoten nabídnout. Vyloučil také, že by ANO vyhovělo požadavku ČSSD i dalších stran, aby sám ve vládě nebyl, protože ho policie stíhá pro podezření z podvodu. "My jsme jasně řekli, že jediným kandidátem na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to zkusí už pochopit," řekl směrem k ostatním stranám.

V Česku vznikne satelitní centrum pro armádní rozvědku a NATO

V Česku vznikne satelitní centrum pro tuzemskou armádní rozvědku a Severoatlantickou alianci (NATO). Středisko může zpracováním snímků z družic pomoci i záchranářům při sledování živelních pohrom. Centrum bude vytvořené letos k 1. červenci. Náklady pokryjí peníze z rozpočtu ministerstva obrany. Podle deníku Právo bude stát stovky milionů korun. Centrum bude získávat a zpracovávat fotografie i radarové snímky z družic pro vojenské síly aliance a České republiky, například vojáky na zahraničních misích. Družice mohou pomoci státu i při hlídání pohybů půdy u dopravních staveb.

Česká republika je 87. nejlidnatějším státem světa

Česká republika je mezi více než dvěma sty státy světa 87. nejlidnatějším. V Evropě jí s 10,675 milionu obyvatel patří 14. místo. Vyplývá to z mezinárodního srovnání, které zveřejnil Český statistický úřad. Přestože Česká populace stárne, patří obyvatelstvo s věkovým mediánem 41,5 roku mezi 28 státy Evropské unie k mladším. Nejstarší jsou v EU Němci s mediánem 45,8 roku. Počet lidí v Česku bude do roku 2025 postupně narůstat na 10,712 milionu, pak začne pozvolna klesat. V roce 2050 bude Čechů 10,478 milionu, o 15 let později už jen 10,151 milionu. Česká republika se v rámci Evropské unie řadí například mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem lidí ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Patří ale také mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou a evropský průměr přesahuje i z hlediska podílu kuřáků v populaci.

Co se týče vzdělanosti, v podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímá Česko v unii 24. místo s 21,1 procenta. V tomto směru je na tom nejlépe Británie, nejhůře Rumunsko. "S hodnotou 70,9 procenta se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 procent," poznamenal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Ťok chce taxi řešit komplexně, taxikáři se o dalším postupu poradí

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem fungování alternativních služeb typu Uber. Původně plánoval kvůli protestům pražských taxikářů rychlé prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Na jednání se sněmovními stranami Ťok neprosadil projednávání novely ve zrychleném řízení. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že komplexní zákon by mohl být schválen zhruba za rok. Podle mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolíny Venclové jsou taxikáři naštvaní a nyní se sejdou a budou jednat o dalším postupu. Dá se prý počítat s tím, že se vrátí k protestům. "Toto jsme nečekali, protože jsme uvěřili a zachovali se jako slušní lidé. A nebylo se k nám tak zachováno," řekla ČTK Venclová.

Ťok chtěl rychle prosadit zavedení zákonného omezení, podle něhož by bylo možné zprostředkovat pouze jízdu řidičů, kteří mají koncesi pro taxislužbu. Ve druhé fázi chtěl jednat o usnadnění přístupu moderních technologií do taxislužby, takže by bylo možné snáz sjednávat jízdu pomocí mobilních či internetových aplikací. Po jednání se sněmovními stranami se ale ministr přiklonil k vytvoření komplexní novely, která by změnila fungování taxislužeb. Měly by se snížit požadavky na řidiče taxi, například zrušit zkoušky z místopisu. Zároveň by se taxislužbám umožnilo využívat současné mobilní platformy. Nová pravidla by také měla zajistit, že pravidla budou jednotná pro všechny a že všichni řidiči budou ze svých výdělků odvádět daně.

Schillerová čeká po brexitu vyšší příspěvek ČR do rozpočtu EU

Za hodně reálné považuje v této chvíli česká ministryně financí Alena Schillerová to, že ČR po roce 2020 kvůli britskému odchodu z EU zvýší své každoroční příspěvky do unijního rozpočtu. Novinářům to řekla v Bruselu po jednání s kolegy z dalších evropských zemí. Diskuse o příštím víceletém finančním rámci EU, tedy dlouhodobém rozpočtovém výhledu unie, však podle ní nyní teprve začínají. Když byl na konci ledna v Bruselu český premiér Andrej Babiš, stavěl se k možnosti zvýšit český příspěvek spíše odmítavě. O budoucí podobě evropských peněz budou - kromě jiných témat - v pátek hovořit šéfové států a vlád 27 unijních zemí na neformální schůzce v Bruselu. Diskuse ale naplno začnou v květnu, na jehož počátku chce Evropská komise přijít s první konkrétní představou unijního financování po roce 2020.

Život v nesvobodě byl hrozný, vzpomínal účastník odboje Havel

Pět účastníků odboje nebo odporu proti komunistickému režimu získalo za svou činnost pamětní dekrety a odznaky od etické komise pro třetí odboj. Jedním z oceněných byl téměř devadesátiletý Jan Havel, který v roce 1949 opakovaně překračoval hranice mezi Bavorskem a tehdejším Československem a plnil zpravodajské úkoly. Havel, který se zapojil i do protinacistického odboje, novinářům řekl, že nejvíc si přeje dožít v míru. Byl mu přiznán i status válečného veterána. Havel při přechodech hranice plnil úkoly, které mu v Německu zadával Jan Žemla. Mimo jiné založil zpravodajskou skupinu a obstaral větší množství kartografického materiálu. Při třetím přechodu byl zadržen. Své zážitky jako skautský vedoucí předával i mladším generacím.

Do konce minulého týdne podlehlo v Česku chřipce 33 lidí

Od začátku chřipkové sezony do konce minulého týdne podlehlo v Česku chřipce 33 lidí. Nejčastěji šlo o seniory nad 65 let s dalšími závažnými nemocemi, jako je cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Chřipková epidemie byla v Česku vyhlášena na začátku února, ke konci minulého týdne bylo nemocných 1944 na 100.000 obyvatel. Loni za celou sezonu zemřelo na chřipku 114 lidí. Přestože současná vakcína chrání asi na 60 procent, podle odborníků zásadně snižuje riziko závažných komplikací. V Česku se každoročně nechá očkovat jen pět až šest procent obyvatel, mezi seniory je to asi 20 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby to byly až tři čtvrtiny.

Údaje o dávkách: Pětinu příspěvků na bydlení pobíraly seniorky

Téměř pětinu příspěvků na bydlení pobíraly v Česku seniorky. Loni v říjnu vyplatil úřad práce ženám nad 65 let 35.938 příspěvků na bydlení a mužům 9337. Celkem jim rozdělil 93,16 milionu korun. Nejvíc seniorů a seniorek pobíralo dávku v Moravskoslezském kraji a v Praze. Ženy se dožívají vyššího věku, ve stáří tedy často zůstávají samy. Experti upozorňují na to, že právě samotným seniorkám nejvíc hrozí chudoba. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách a z dat o pomoci seniorům za loňský říjen, která ČTK poskytl úřad práce. Úřady vyplatily v říjnu celkem 195.500 příspěvků na bydlení. Z nich 45.275 putovalo k osobám nad 65 let, tedy skoro čtvrtina.

Počet vyplácených dávek se každý měsíc liší. Loni v říjnu jich proti stejnému měsíci roku 2016 ubylo o 17.900 a proti loňskému září jich bylo o 9900 méně. Důvodem je vysoká zaměstnanost a růst platů, takže pomoc od státu potřebuje méně lidí. Penze ale rostou pomaleji než výdělky a nájmy. Seniorek a seniorů, kteří na dávku dosáhnou, by tak mohlo přibývat.

Češi létají na dovolenou letadlem téměř nejméně v celé EU

Češi létají na dovolenou letadlem téměř nejméně z celé Evropské unie. Méně využívají leteckou dopravu pouze Rumuni. Letadlo preferuje jen 9,9 procenta Čechů, naopak autem cestuje 73,8 procenta, což je zase téměř nejvíce v EU. Vyplývá to z publikace Česko v mezinárodním srovnání, kterou zveřejnil Český statistický úřad. Údaje pocházejí z roku 2015. Vlakem na dovolenou vyráželo 5,6 procenta obyvatel ČR a autobus preferovalo 10,5 procenta. Nejen ve srovnání se západní Evropou ale i ve srovnání okolními státy Česko v letecké dopravě zaostává. Poláci a Slováci ji využívají pro soukromé cesty v 18 procentech cest, Maďaři v 16,7 procentech. V Německu dosahuje podíl cest letadlem 27 procent. Počty odbavených cestujících na největším českém letišti ale rostou. Pražské Letiště Václava Havla loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,4 milionu lidí.

Nebe nad Prahou budou v březnu brázdit horkovzdušné balony

Nebe nad Prahou bude v březnu brázdit dvacet horkovzdušných balonů. Jejich vzlet je naplánován na první sobotu v měsíci, vzhledem k tomu, že vše ale záleží na povětrnostních podmínkách, může balonová formace vystoupat do vzduchu i v některou z dalších březnových sobot. Organizátor, Český balonový svaz, chce akcí upozornit na dosavadní úspěchy českého balonového létání a zároveň vybrat peníze pro Dětské centrum paprsek, které se stará o postižené děti. Posádky balonů budou startovat z Letné nebo ze Strahova a jejich let by měl být pozorovatelný i v historickém centru metropole. Balonový svaz by současně rád založil v Česku obdobnou tradici jako v Británii, kde se bude letos konat čtvrtý ročník londýnské balonové regaty, při které se nad metropoli vznese několik desítek balonů.

Interfax: Z fasády slavné oděské hospody ukradli sošku Švejka

Neznámí pachatelé ukradli z fasády proslulé pivnice Gambrinus v Oděse na jihu Ukrajiny sošku Josefa Švejka. Mluvčí místního zastupitelstva zpravodaji agentury Interfax řekla, že radnice se hodlá obrátit o pomoc na policii. Soška hlavní postavy díla Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války se na domě v centru Oděsy objevila v roce 2016. Jejím tvůrcem je užhorodský umělec Mychajlo Kolodko. Z průčelí oděské hospody byla už ukradena jednou, stalo se to prý loni na jaře. Oděsu podle Interfaxu spojuje se slavným českým vojákem Haškova povídka Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu. Spisovatel v ní popisuje, jak si po návratu z Ruska přečetl několik svých smutečních oznámení. V jednom z nich měl být "probodnut v divoké hádce s opilými námořníky v jedné z oděských krčem".

Sochař Kolodko už sošky Švejka rozmístil v několika evropských městech, mimo jiné i v Lipnici nad Sázavou, kde spisovatel zemřel, a naposled předloni v Olomouci. V České republice i ve světě už bylo vyrobeno na dvě desítky Švejkových soch a sošek. K vidění jsou kromě Ukrajiny například v Rusku, Polsku, Bulharsku nebo na Slovensku.

Biatlonisté dojeli ve smíšené štafetě na olympijských hrách osmí

Čeští biatlonisté skončili ve smíšené štafetě na 2x6 a 2x7,5 kilometru na olympijských hrách v Pchjongčchangu osmí a neobhájili stříbro ze Soči. Úvodní dvojici Veronice Vítkové a Markétě Davidové nevyšla střelba a v polovině závodu reprezentační kvarteto ztrácelo na čelo přes minutu. Ondřeji Moravcovi a Michalu Krčmářovi se už osmé místo nepovedlo vylepšit. Ze zlata se radovala Francie především díky skvělému finiši Martina Fourcada, který stáhl více než půlminutovou ztrátu na čelo. Druzí dojeli Norové.

Němečtí sdruženáři si rozebrali všechny olympijské medaile v závodu na velkém můstku. Zvítězil úřadující mistr světa Johannes Rydzek před Fabianem Riesslem a Ericem Frenzelem, jenž před šesti dny na hrách v Pchjongčchangu získal zlato ze středního můstku. Nejlepším z kvarteta Čechů byl devatenáctý Tomáš Portyk. Na 26. místě skončil Miroslav Dvořák a oproti závodu na středním můstku si pohoršil o pět příček. Ondřej Pažout byl 37., Lukáš Daněk o dalších devět míst za ním.

Popáté za posledních sedm let se čeští hokejisté utkají ve čtvrtfinále velkého turnaje s týmem USA a do všech zápasů zasáhl útočník Roman Červenka. Dobře tak ví, že na olympiádě ve středu nečeká reprezentaci nic jednoduchého. V polovině případů totiž Američané český výběr vyřadili ze hry o medaile. Uspěli na předešlé olympiádě v Soči i na mistrovství světa 2016 v Moskvě, na šampionátech v Bratislavě 2011 a Minsku 2014 naopak vyhráli Češi. Češi na olympiádě v Pchjongčchangu vyhráli všechny zápasy základní skupiny a postoupili přímo do čtvrtfinále. Američané v první části turnaje prohráli se Slovinskem i s ruskými hokejisty a porazili Slovensko, se kterým se následně utkali i v osmifinále a opět uspěli.

Počasí

Oblačno až zataženo, na jihu území zpočátku ojediněle slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při malé oblačnosti kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C.