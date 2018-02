19-02-2018 08:51 | Martina Bílá

Poctivá varianta je otevřená koalice nebo důsledná opozice, říká Zimola k jednání o vládě

Jan Hamáček se stal novým předsedou ČSSD. Jeho statutárním zástupcem byl zvolen jeho protikandidát a kritik dosavadního vedení Jiří Zimola. Oba by v příštích dnech měli vést jednání o vládě s hnutím ANO Andreje Babiše.

Podle Zimoly navrhnou Babišovi variantu otevřené koalice, parametry dohody by chtěli mít do konce března. Řekl to v pondělí Českému rozhlasu Plus. "Poctivá varianta, s ohledem na voliče, je varianta buď důsledné opozice, nebo otevřené koalice. Nejhorší a nejnepoctivější variantou je naopak podpora menšinové vlády výměnou za nějaké prebendy a posty," uvedl Zimola. Sjezd ČSSD by měl pokračovat 7. dubna. Do té doby by se podle Zimoly strana měla rozhodnout, jak se bude případně podílet na další vládě.

Stomatologové budou moct žádat o dotace v místech, kde je jich nedostatek

Víc než 100 milionů korun bude k dispozici v dotačním programu pro zubaře, který představilo ministerstvo zdravotnictví. O peníze budou moct stomatologové žádat od května. Příspěvek jim poslouží na zařízení ordinace. Maximální částka bude 1,2 milionu korun na jednu ordinaci, žadatel se musí podílet nejméně 30 procenty.

Dotace se týká vzniku ordinací zubařů v odlehlejších oblastech a menších městech, kde jich je nedostatek. Podmínkou pro podporu je pětileté fungování ordinace, smlouva zubaře alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami a ordinační doba pět dní v týdnu a nejméně 35 hodin týdně. Do dvou let musí lékař registrovat nejméně 1500 pacientů, jinak mu ministerstvo dotaci sníží. Cílem je dosáhnout průměrného počtu pacientů asi 2000 na jednoho zubaře. Podle dat zdravotních pojišťoven je situace špatná například na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku nebo Bohumínsku.

Na misích kvůli migraci bylo v cizině 1275 českých policistů

Česko od roku 2015 vyslalo na zahraniční mise 1275 policistů. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého budou policisté v zahraničí působit nejméně do konce letošního roku. Jisté je, že budou dál jezdit do Makedonie. Vyjednává se také o prodloužení zahraničních misí v Srbsku, které jsou prozatím naplánovány do konce května. Trvat by mohly o několik měsíců déle. Tuhý to řekl na dotaz ČTK při odjezdu skupiny 55 policistů, kteří budou příštích šest týdnů střežit hranice v obou balkánských státech.

Migrační krize naplno propukla v druhé polovině roku 2015. Podle statistik, které ČTK poskytlo policejní prezidium, do konce loňského roku na základě bilaterálních dohod působilo 804 policistů v Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Řecku nebo Slovinsku. Letos zatím do ciziny na základě dohod odjelo 110 policistů. Další necelé čtyři stovky policistů vyjely na mise agentury Frontex.

Libeňský most nebude prohlášen za památku

Libeňský most nebude zařazen na seznam národních kulturních památek. V pondělí o tom rozhodlo ministerstvo kultury, informoval na svém twitteru náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Rozhodnutí není pravomocné. Zastupitelstvo Prahy rozhodne, jestli most opraví, nebo zbourá.

Od ledna mohou most kvůli jeho velmi špatnému stavu využívat pouze chodci a cyklisté. Odborníci z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického doporučili magistrátu, aby mostu zajistili buď komplexní rekonstrukci, nebo postavili na jeho místě nový. Náklady na opravu i stavbu nového mostu jsou přitom podobně vysoké, pohybují se mezi 550 a 600 miliony korun.

V části Moravskoslezského kraje je smogová situace

Meteorologové kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám vyhlásili smogovou situaci. Platí až do odvolání pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Upozornil, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace, při níž už podniky s prašnými provozy musejí dodržovat některá opatření.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles."Doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem," uvedli meteorologové. Moravskoslezský kraj je jednou z oblastí s nejznečištěnějším ovzduším v Česku. Smog postihuje region hlavně na podzim a v zimě. Kvalitu ovzduší ovlivňuje průmysl, doprava a topení v domácnostech, ale podle odborníků také nečistoty, které do kraje míří ze sousedního Polska.

Vyhořelá vzorkovna Karnoly je dál národní kulturní památkou

Vyhořelá vzorkovna bývalé textilky Karnola v Krnově zůstává národní kulturní památkou navzdory devastujícímu a zřejmě záměrně založenému požáru. Plánované muzeum v ní s největší pravděpodobností vznikne. Do dvou týdnů se uvidí, zda se to podaří z peněz Evropské unie podle původního předpokladu. Novinářům to řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, která si poškozenou památku prohlédla s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO).

"Podstata vzorkovny zůstala zachována. Stroje jsou poničené, ale opravitelné. Jsou přístupné konzervaci a restaurování. Je otázka, zda do funkčního stavu. Na to nyní neumíme odpovědět, protože mnohé elektromotory nebude možné obnovit," řekla Goryczková. Dodala, že se zachovala i velká část vzorníků, které také byly součástí národní kulturní památky. Areál bývalé textilky vyhořel 20. prosince. Oheň nejvíc řádil právě ve vzácné památkově chráněné vzorkovně látek, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne. Město v areálu chtělo vybudovat muzeum, projekt už byl připravený, hledal se zhotovitel. Výběrové řízení alem město zrušilo. Nyní se totiž dokončuje projekt, který má vyčíslit náklady vzniklé požárem. Pak bude radnice zhotovitele hledat znovu.

Národní muzeum vystaví originál mnichovské dohody i další klíčové dokumenty

První výstavou v rekonstruované historické budově Národního muzea bude u příležitosti 100. výročí založení Československa projekt mapující dějiny státu. Poprvé bude v České republice k vidění soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa, mezi nimi například originál mnichovské dohody. Národní muzeum to ČTK sdělilo v tiskové zprávě. To, že Německo zapůjčí originál mnichovské dohody, oznámil ministr zahraničních věcí Martin Stropnický minulý čtvrtek po schůzce s německým protějškem Sigmarem Gabrielem.

Vedle mnichovské dohody budou součástí výstavy originály Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha - Hitler. Všechny dokumenty budou k vidění v Bratislavě i v Praze na Česko-slovenské/Slovensko-české výstavě, kterou připravují národní muzea obou zemí.

Výročí Remkova letu do vesmíru připomene v Brně Rojení kosmonautů

Letošní 40. výročí letu Vladimíra Remka do vesmíru připomene v Brně série akcí nazvaná Rojení kosmonautů. Prvnímu Čechoslovákovi v kosmu přijdou poblahopřát k výročí kolegové z mnoha evropských států, třeba Rusové Jurij a Roman Romaněnkovi nebo Rakušan Franz Viehböck a Belgičan Frank De Winne. ČTK to oznámil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek."Kosmonauti z celé Evropy se v Brně nebudou rojit pouze proto, aby vzpomínali na své výpravy do vesmíru. Někteří jsou skuteční pamětníci, ale budou zde i tací, co aktivně spolupracují na současných pilotovaných letech," uvedl Dušek.

Rojení začne 7. března dopoledne v Technickém muzeu, kde otevřou výstavu Vladimír Remek - 40 roků od letu prvního Čechoslováka do kosmu. Návštěvníci si prohlédnou například oblečení z výcviku a další části výstroje, původní obaly potravin, fotografie z Remkova soukromého archivu či malé drobnosti, které kosmonauty na jejich cestě doprovázely. Muzeum vystaví také originál populárního Krtečka, kterého Andrew Feustel, jehož manželka je českého původu, vzal na výlet do vesmíru v raketoplánu Endeavour v květnu 2011. Lidé si prohlédnou i československou vlajku, která byla v prosinci 1972 na Měsíci díky Eugenu Cernanovi - po otci byl slovenského a po matce českého původu.

Do pražské zoo přicestovaly z Finska dvě klisny koně Převalského

Stádo koní Převalského v chovné stanici v Dolním Dobřejově na Benešovsku by brzy měly rozšířit dvě klisny, které přicestovaly do pražské zoologické zahrady z Finska. Helmi a Hanna zamíří do chovné stanice po karanténě v Praze a následně by z Dolního Dobřejova mohly spolu s dvěma dalšími klisnami zamířit do Mongolska, kde budou vráceny do volné přírody. ČTK to sdělili zástupci zoo.

Koně Převalského zamíří do Mongolska 19. června. Součástí leteckého transportu z Kbel, na němž pražská zoo spolupracuje s armádou, budou čtyři klisny z evropských zoologických zahrad a chovných zařízení. "Pokud mezi nimi budou právě Helmi a Hanna, půjde o první koně Převalského, kteří cestu domů absolvují nejen autem a letadlem, ale také lodí. Z Finska do Německa se totiž přeplavily na trajektu," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Kvitová je po triumfu v Dauhá v elitní světové desítce žebříčku

Tenistka Petra Kvitová se po triumfu v Dauhá posunula v žebříčku WTA o jedenáct míst a poprvé od září roku 2016 je v elitní desítce. Kvitová vděčí posunu do Top 10 své vynikající aktuální formě, díky níž vyhrála dva turnaje za sebou, a také tomu, že vzhledem k loňské absenci v kvůli vážnému zranění ruky neobhajuje v tomto období žádné body.

Po Australian Open, kde vypadla v prvním kole, byla dvojnásobná wimbledonská šampionka na 29. místě. Před dvěma týdny po zisku titulu v Petrohradu se Kvitová posunula na 21. pozici a nyní poskočila na konec první desítky. Světovou jedničkou je stále Dánka Caroline Wozniacká.

Pančochová ani Vojáčková v kvalifikaci Big Airu na ZOH neuspěly

České snowboardistky Šárka Pančochová a Kateřina Vojáčková nepostoupily při olympijské premiéře disciplíny Big Air z kvalifikace do pátečního finále. Pátá žena z prosincového závodu Světového poháru v Mönchengladbachu Pančochová obsadila devatenácté místo, olympijská debutantka Vojáčková byla v Pchjongčchangu poslední šestadvacátá.

Počasí v úterý

Zataženo až oblačno, na jihu a jihozápadě občasné sněžení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C.