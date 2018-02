18-02-2018 11:05 | Libor Kukal

Prezident Zeman vyzval ČSSD k jednání o vstupu do vlády

Prezident Miloš Zeman vyzval sociální demokraty, aby jednali s hnutím ANO o účasti ve vládě. Byla to jedna z hlavních myšlenek projevu, se kterým prezident vystoupil na sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Miloš Zeman zároveň řekl, že sociální demokraté by se podle jeho soudu mohli spokojit s funkcemi náměstků ministrů, a nepožadovat křesla ve vládě. Pokud ČSSD přejde do opozice, v příštích volbách nemusí překročit ani pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, soudí prezident Zeman.

Miloš Zeman dále vyzval ČSSD, aby si do svého čela zvolila silnou osobnosti. Propad strany ve volbách podle prezidenta zapříčiněn právě tím, že stranu nevedl silný politik.

Česká populace stárne pomaleji než německá

Mediánový (prostřední) věk obyvatel České republiky dosáhl podle údajů Českého statistickéhoúřadu 41,5 let. Od začátku tisíciletí se zvýšil o 4,2 let. Nejrychleji stárnou obyvatelé Litvy, nejpomaleji Švédové. Jak vyplývá z mezinárodního srovnání za rok 2016, nejnižší mediánový věk mají lidé žijící v Turecku, na Islandu, v Irsku nebo v Albánii. Daný ukazatel v těchto zemích nepřesahuje 39 let. Naopak nejvyšší je v Německu, kde dosahuje 45,8 let. Česko se ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nachází uprostřed žebříčku mediánového věku, srovnatelně s Maďarskem, Estonskem, Dánskem a Belgií.

„Mezi lety 2000 až 2016 nejvíce zestárli obyvatelé Litvy, kde se mediánový věk prodloužil o 7,3 let. Rychle stárli i obyvatelé Lichtenštejnska a Rumunska. Naopak nejméně zestárli Švédové, o pouhých 1,6 let. Pomalu stárnou také Lucemburčané, Norové a Britové. Češi zestárli o 4,2 let, podobně jako Irové,“ říká Marek Rojíček, místopředseda ČSÚ.

Naděje dožití ve zdraví při narození je v Česku nižší než v Evropské unii jak u mužů, tak u žen. Střední délka života mužů ve zdraví je v tuzemsku 70,0 let, zatímco v Unii 72,2 let. Ženy se v Česku dožívají ve zdraví 73,3 let, průměr EU je o dva roky vyšší.

Rychlobruslařka Erbanová vybojovala olympijský bronz

Rychlobruslařka Karolína Erbanová získala bronzovou medaili v závodě na 500 metrů. Vyhrála Japonka Nao Kodairová. Od druhého místa Češku dělila jediná setina sekundy. „Věděla jsem, že jsem zajela hodně dobře. Říkala jsme si, že buď jede Nao hodně špatně, nebo já hodně dobře. Trošku mi ujela ve finiši, ale já jsem zvládla skvěle malou zatáčku, speciálně jsem se na ní připravovala, to bylo klíčové,“ řekla Radiožurnálu Karolína Erbanová.

Karolína Erbanová získala šestou českou medaili na olympijských hrách v Pchjongčchangu, rodačka z Vrchlabí, která trénuje v Nizozemsku, je po Martině Sáblíkové druhou českou rychlobruslařskou, která pod pěti kruhy uspěla.

Hokejisté porazili Švýcarsko a postují do olympijského čtvrtfinále

Česká hokejová reprezentace uzavřela působení ve skupině olympijského turnaje vítězstvím nad Švýcarskem 4:1 a zajistila si přímý postup do čtvrtfinále. Půjdou do něj jako druhý nejlépe nasazený tým po Švédsku či Finsku a jejich soupeř vzejde z úterní kvalifikace play off.

Turisté z Asie si oblíbili jižní Čechy

Číňané překvapivě vedou statistiky návštěvnosti Jihočeského kraje. Na třetím a čtvrtém místě statistiky se pak umístili turisté z Tchajwanu a Jižní Koreje. Statistiku návštěvnosti ostatních českých krajů vedou Němci, Moravu nejčastěji navštěvují Slováci. Počet turistů z Číny i dalších zemí východní Asie roste ale v celé zemi. Z Jižní Koreje loni přijelo 417.000 turistů, což je meziročně o 28 procent víc. Počet návštěvníků z Číny dosáhl 492.000, což v porovnání s rokem 2016 znamená růst o 38 procent.

Úroda polních plodin byla v roce 2017 špatná

Rok 2017 byl pro většinu hlavních polních plodin pěstovaných v Česku horší než předchozí, oznámil Český statistický úřad. Rok 2016 byl výrazně úrodnější. „Meziroční pokles úrody byl většinou způsoben nižšími hektarovými výnosy. Vyšší sklizně jsme zaznamenali jen u plodin, u nichž došlo k výraznějšímu nárůstu plochy, na které se pěstují,“ vysvětluje ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

U obilovin celkem se snížil průměrný výnos z 6,33 tun na hektar (t/ha) v roce 2016 na 5,50 t/ha v roce 2017. Meziroční propad ve sklizni dosáhl 1,1 miliónu tun zrna. U řepky poklesl výnos z 3,46 t/ha v roce 2016 na loňských 2, 91 t/ha. Šlo o snížení sklizně o více než 200 tisíc tun. Naopak vyšší úroda byla zaznamenána u cukrovky technické a hrachu setého. Cukrovky se urodilo 4,4 miliónu tun, což představuje zvýšení o 281 tisíc. Pěstební výměra této plodiny se zvýšila z 60 736 ha v roce 2016 na 66 101 ha v roce 2017. „Hrachu se sklidilo vůbec nejvíc v desetileté historii, a to 87 323 tun. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o navýšení o 18 620 tun. Sklizňová plocha této komodity se meziročně zvýšila z 26 601 ha na 34 793 ha,“ uzavírá Jiří Hrbek.

Počasí

Předpověď na pondělí: Oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Ojediněle sněžení. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Slabý jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s