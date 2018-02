17-02-2018 10:44 | Libor Kukal

Ledecká má olympijské zlato v superobřím slalomu

Ester Ledecká šokovala na olympijských hrách vítězstvím v superobřím slalomu. Česká reprezentantka vyhrála o jednu setinu sekundy před obhájkyní zlata ze Soči Rakušankou Annou Veithovou.

Dvaadvacetiletá Ledecká se postarala o největší úspěch v historii českého sjezdového lyžování. Na olympijských hrách dosud získaly bronzové medaile Olga Charvátová Křížová ve sjezdu v Sarajevu 1984 a Šárka Strachová ve slalomu ve Vancouveru 2010.

Stropnický: Ukrajina nesmí být nárazníkovou zónou

Český ministr zahraničních věcí Martin Stropnický se v rámci bezpečnostní konference v Mnichově setkal se svým ukrajinským kolegou Pavlo Klimkinem. "Pro nás a pro celou EU je konečným cílem, aby se Ukrajina stala moderní, demokratickou a prosperující zemí, ne nárazníkovou zónou na našich hranicích" - uvedl po jednání ministr Stropnický na svém učtu v síti twitter.

Obce se ve Štrasburku brání proti rozšíření letiště Vodochody

Obce v okolí Letiště Vodochody podaly žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zpochybňují postup českých soudů při projednání námitek proti rozšíření letiště. Některé obce se totiž obávají hluku a dopravní zátěže. Českému rozhlasu to řekla starostka Panenských Břežan Lucie Fiury. Podání žaloby ale nemá odkladný účinek. Letiště už má pro investici posudek vlivu na životní prostředí EIA a připravuje dokumentaci pro územní řízení. To předchází stavebnímu povolení.

Stížností obcí na postup českých soudů se zabýval i Ústavní soud, nakonec ji ale zamítl. Letiště má v budoucnu odbavovat ročně až 3 a půl milionu cestujících hlavně na linkách nízkonákladových aerolinií a při nepravidelných a soukromých letech. Investorská skupina Penta chce dát na rozšíření letiště asi tři miliardy korun.

Velebův senátorský klub se zřejmě rozpadne

Po rezignaci senátora Františka Čuby (SPO) se Klub nezávislých senátorů pod vedením Jana Veleby (SPO) zřejmě rozpadne. Nikdo z nezařazených senátorů podle zjištění Českého rozhlasu do klubu vstoupit nechce. Server iROZHLAS.cz oslovil všech sedm nezařazených senátorů, kteří nejsou v žádném z politických klubů horní komory. Všichni se shodují v tom, že do Velebova Klubu nezávislých senátorů vstoupit nechtějí.

Senátorský klub má nárok na příspěvky, konkrétně 900 tisíc korun ročně. Podle usnesení horní komory má klub jako takový nárok na příspěvek bezmála 32 tisíc korun měsíčně, za každého člena pak dalších 6615 korun. V případě Klubu nezávislých senátorů se tak jednalo o více než 60 tisíc korun měsíčně.

„Tato částka slouží k běžným provozním výdajům, tedy například za služby administrativních pracovníků klubu - je to zpravidla tajemník, který není zaměstnancem Kanceláře Senátu, dále za spotřební materiál, občerstvení při jednáních nebo za expertní posudky,“ vyjmenovala mluvčí Senátu Eva Davidová. Předseda klubu, v tomto případě Jan Veleba, pak má nárok i na auto s řidičem.

Dětské gangy zvedají kriminalitu v Mostě

V okrese Most prudce roste kriminalita nezletilých. Loni bylo policií dopadeno se 89 dětí, což je proti předchozímu roku víc než dvojnásobek, řekl ČTK ředitel mostecké policie Jiří Volprecht. Nejčastěji podle něj šlo o kriminalitu dětských gangů. Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné. Policie proto předává všechny případu k vyřešení odboru sociální péče a ochrany dětí. Dětské gangy působí podle policie nejčastěji v centru Mostu, dopouštějí se krádeží, ale i loupeží. "Dětské gangy se zaměřovaly především na jiné děti a přestárlé osoby," uvedl Volprecht.

Brněnská opera uvede Pikovou dámu

V sobotu 17. února uvede Národní divadlo Brno premiéru opery Piková dáma v režii Martina Glasera. Vrcholné dílo ruského skladatele Petra Iljiče Čajkovského se tak vrací na jeviště Mahenova divadla po více než padesáti letech. Nová inscenace mimo výrazného divadelního ztvárnění nabídne také mezinárodní pěvecké obsazení. Spolu s italským tenoristou Gianlucou Zampierim se v roli Heřmana v Brně poprvé představí ukrajinský tenorista Eduard Martynyuk. Lízu spolu s Lucií Hájkovou ztvární Natalya Romaniw, velšská sopranistka ukrajinského původu. „V roli Hraběnky uvítáme vzácného hosta, mezzosopranistku Soňu Červenou,“ dodal režisér Martin Glaser.

V Brně se demonstrovalo za liberální přístup k držení zbraní

Happeningem proti novele zákona o zbraních protestovali v sobotu jeho odpůrci v podchodu pod brněnským nádražím. Na místě byli prvorepublikoví četníci nebo vojáci v různých historických uniformách. Také jejich činnost prý novela zákona omezí, řekl ČTK iniciátor petice Bohumil Straka.

Vláda schválila novelu zákona minulý týden. Doba platnosti zbrojních průkazů se pravděpodobně zkrátí, Česko současně zavede nové kategorie zbraní. Novela vychází ze směrnice Evropské unie, proti které Česko podalo žalobu. Novelu ještě musí schválit Parlament.

Podle Straky kromě omezení práv 300.000 "bezúhonných držitelů zbrojního průkazu", omezí zákon i desetitisíce příznivců vojenské historie, kteří používají znehodnocené atrapy, starodávné předovky, či akustické zbraně na slepé náboje doteď nevyžadující registraci ani drahý a náročný zbrojní průkaz.

Počasí

Předpověď na neděli: Většinou oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Zpočátku na většině území sněžení, které bude během dopoledne od severozápadu ustávat. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.