16-02-2018 09:45 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman chce požádat papeže o prodloužení Dukova mandátu

Prezident Miloš Zeman se obrátí na papeže Františka s žádostí, aby prodloužil mandát kardinálu Dominiku Dukovi. Zeman to řekl v rozhovoru v TV Barrandov. Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu českých katolíků, kteří sepsali dopis žádající papeže o to, aby Dukovi mandát neprodlužoval, označil prezident za "pisklouny". Výzvu křesťanských aktivistů papeži považuje Zeman za udavačský dopis. "Dominik Duka je vlastenec," dodal Zeman s tím, že je to vlastnost, která není u vysoce postavených kněží v Česku obvyklá. Připomněl také Dukovu minulost politického vězně v dobách komunismu. Křesťanští aktivisté vyčítají Dukovi příklon k nacionalismu a krajní pravici. Na Dukovi se jim nelíbí také to, že "rád používá okázalé insignie moci". Uvedli to v dopise papeži, který představili tuto středu na happeningu před Arcibiskupským palácem. Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

Starostové a nezávislí jsou ochotni jednat s ANO o podmínkách pro podporu vlády

Celostátní výbor Starostů a nezávislých (STAN) odsouhlasil, aby hnutí jednalo s ANO o podmínkách pro podporu vlády. Chce tak zabránit podílu KSČM a hnutí Svoboda a přímá demokracie na vládě. Předseda STAN Petr Gazdík novinářům řekl, že mezi podmínky patří prozápadní směřování republiky, programová shoda či neúčast trestně stíhané osoby ve vládě. Podle toho, kolik podmínek bude splněno, by se odvíjela forma případné podpory, vysvětlil. Starostové dosud podporu kabinetu odmítali, ve Sněmovně mají šest poslanců. Šéf poslanců STAN Jan Farský novinářům řekl, že Starostové museli vybírat ze dvou špatných řešení, protože hnutí ANO je kvůli kauzám svého předsedy a premiéra v demisi Andreje Babiše zahnáno do kouta ke spolupráci s extremisty.

Případný czexit by podle šéfa odborů Středuly znamenal kolaps řady odvětví

Český export se od roku 2003 už více než ztrojnásobil. Loni byl opět rekordní, když české firmy podle Českého statistického úřady vyvezly zboží a služby 4,2 bilionu korun. Zástupci vlády, zaměstnavatelů i odborů na ministerstvu průmyslu a obchodu diskutovali o tom, jak si udržet růst i do budoucna. Ministr průmyslu a obchodu v demisi za hnutí ANO Tomáš Hüner zdůraznil, že Česká republika ještě nikdy v exportu nedosáhla tak dobrých výsledků jako loni. Podle něj došlo v uplynulých letech k obrovskému pokroku v konkurenceschopnosti českých podniků.

V posledních letech zhruba 84 procent vývozu směřuje do zemí EU. O tématu Evropské unie a o negativních výsledcích možného vystoupení z unie mluvil také Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Případný czexit by podle něj znamenal pro Česko kolaps řady odvětví, firem a propouštění. Ti, kteří o vystoupení z EU hovoří, nemají žádnou alternativu. Nejsou schopni nabídnout vůbec nic, jen mystifikují obyvatelstvo v tom, že to může mít nějaký pozitivní závěr, uvedl Středula.

Analytici: Růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí byl v EU druhý nejvyšší

Meziroční růst české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí o 5,1 procenta řadí Česko mezi zeměmi EU na druhé místo za Rumunskem, vyplývá z komentářů analytiků. Celoroční růst o 4,5 procenta byl podle nich druhý nejrychlejší za deset let. Z komentáře ČSÚ vyplývá, že ekonomický růst je plošný a přispívá k němu jak růst spotřeby domácností, tak obnovená investiční aktivita, ale i zahraniční poptávka, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Mírně slabší než očekávaný růst může jít na vrub slabší investiční aktivitě. Po silném výsledku roku 2017 je pravděpodobné, že česká ekonomika v letošním roce mírně zvolní, odhadl analytik ČSOB Petr Dufek. Její disponibilní kapacity v průmyslu jsou z velké části vyčerpány a navíc nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců představuje stále větší bariéru pro další expanzi průmyslových firem.

Senát schválil vyřazení čínského léčitelství ze zdravotních oborů

Senát schválil senátorský návrh na vyřazení terapeuta a specialisty čínské medicíny ze seznamu odborných zdravotnických pracovníků. Rozhodl o tom navzdory tomu, že loni jejich zařazení do seznamu umožnil. Změnu zákona o uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání nyní dostanou k posouzení vláda a Sněmovna. Kritici uzákonění podmínek pro vzdělání terapeuta a specialisty čínské medicíny tvrdí, že jde o léčitelství. Patří k nim také Česká lékařská komora nebo lékařské fakulty. Nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s tím ztotožnil. Chtěl by letos předložit zákon o léčitelství, který by měl tradiční čínskou medicínu zahrnovat. Proti novele vystoupila Daniela Filipiová (ODS), podle níž je srovnávání tradiční čínské medicíny s léčitelstvím jejím znevážením.

Starostové chtějí obnovit zákaz pobytu na území obce

Starostové chtějí mít zase možnost vykázat problémové lidi ze své obce. Podle starostů měst a obcí byl trest zákazu pobytu jediným nástrojem, kterého se notoričtí neplatiči pokut, nepoučitelní rušitelé nočního klidu nebo i narkomani a prostitutky skutečně báli. Možnost vykázat potížistu až na tři měsíce měly obce do července minulého roku, kdy vláda tuto pravomoc na doporučení Legislativní rady zrušila. Prý šlo o protiústavní a nepřimeřený trest. Zákaz mohla radnice udělit tomu, kdo v dané obci nebo městě neměl trvalý pobyt. Recidivisté se podle starostů tohoto trestu báli. Kdo zákaz pobytu v obci porušil, mohl skončit až na rok ve vězení.

Na výstavu ke vzniku republiky půjčí USA Pittsburskou dohodu

Na společné česko-slovenské a slovensko-české výstavě, která bude stěžejním bodem oslav 100. výročí založení Československa, by měla být vystavena i Pittsburská dohoda. Základní dokument vzniku československé státnosti zapůjčí do Česka Spojené státy. Uvedlo to na svém webu ministerstvo kultury. Pittsburskou dohodu podepsali 30. května 1918 v Pittsburghu zástupci českých a slovenských krajanských organizací a pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Schválili v ní spojení obou národů v jednom státě. Dokument pomohl Masarykovi dokazovat, že i Slováci jsou proti setrvání v rakousko-uherském císařství a přejí si vznik společného státu s Čechy. Naposledy byla k vystavení v Česku zapůjčena před deseti lety.

Archiv popřel slova rozvědčíka o vědomé spolupráci Corbyna s StB

Tvrzení bývalého rozvědčíka Státní bezpečnosti (StB), který se v 80. letech setkával s britským politikem Jeremy Corbynem, je v rozporu s dochovanými materiály. Uvedla to ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Rozvědčík Ján Sarkocy řekl, že Corbyn s StB spolupracoval vědomě. Podle Ptáčníkové tento politik nemohl být agentem, protože v tom případě by měl zcela jinak vedený svazek. Vysvětlila, že vedení agentů mělo svá přesná pravidla, a když se jím někdo stal, byl převeden do jiného typu svazku. Tvrzení bývalého rozvědčíka jsou podle ní v přímém rozporu s archivními materiály. Sarkocy byl v roce 1989 z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako "RS", tedy osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent. Ve svazku se dochovaly pasáže, které naznačují, že rozvědka se snažila vystupovat tak, aby Corbyn neměl žádné podezření.

Sarkocy také v Bratislavě řekl, že nynější český premiér v demisi Andrej Babiš byl od začátku vědomým spolupracovníkem československé Státní bezpečnosti (StB) a jeho archivní svazek nebyl zfalšován. Babiš na žádost ČTK o vyjádření reagoval slovy: "Pan Sarkocy lže."

Chřipková epidemie trvá, počet nemocných rostl jen mírně

Chřipková epidemie v Česku pokračuje, počet nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest ale za uplynulý týden rostl jen mírně. Lékaři hlásí přibližně 1944 případů na 100.000 obyvatel. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nemocných přibylo za týden asi o 3,3 procenta. Nemocných může být ještě víc. Řada lidí totiž do ordinací nedorazí, nemoc přechází nebo si vezme v práci dovolenou. Kvůli komplikacím způsobeným chřipkou skončilo od loňského podzimu v nemocnici několik desítek lidí, nejméně sedm lidí zemřelo. Chřipka je obzvlášť nebezpečná pro chronické pacienty nebo seniory. Řada nemocnic nebo domovů důchodců proto zakázala návštěvy.

V Rudolfinu začínají koncerty SOČR s videomappingovou projekcí

Dvořákova síň pražského Rudolfina se po tři večery promění v audiovizuální galerii. Uskuteční se zde koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu s videomappingovou projekcí. V projektu spojí síly 11 vizuálních umělců z celého světa s orchestrem, který zahraje díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského. Za projektem Sim/Nebula stojí organizátoři festivalu světla Signal, koncerty jsou předzvěstí podzimního festivalu.

U Masarykova nádraží v Praze se našly artefakty ze 14. století

Artefakty i z doby založení Nového Města Karlem IV. ve 14. století našli archeologové v oblasti u pražského Masarykova nádraží. Nalezené předměty - keramika, mince, dýmky, nebo i dělové koule - naplnily stovky beden. Průzkum provádějí odborníci z firmy Archaia Praha od loňského listopadu kvůli připravované stavbě projektu skupiny Penta. Archeologové budou na místě pracovat do konce dubna. Jak řekl vedoucí průzkumu Martin Vyšohlíd, zachovaly se i celé kusy kachlů, například kachel se znakem Nového Města či s humorným motivem, který zobrazuje váženého měšťana, ale při obrácení vzhůru nohama šaška. Na zlomku kachle se také dochoval podpis Víta Vidláčka, což byl známý pražský hrnčíř ze 16. století. Samostatnou kapitolu tvoří věci, které tehdejší Pražané vytrousili při návštěvě zahrad. "Podle dýmek, které jsme nacházeli, si sem lidé chodili zakouřit. Podle růžence či krucifixů, které jsme také nalezli, sem možná také chodili spočinout k modlitbě," uvedl archeolog.

V Mostě našli pod soudní budovou schránku starou 135 let

Historickou kovovou schránku starou 135 let otevřeli v Mostě. Ukrývala dobové noviny, peníze, množství fotografií, předpis na předcházení zápalu plic i brk na psaní. Uložena byla v roce 1883 pod budovou bývalého krajského soudu v Mostě, kam ji do posledního kamene schovalo tehdejší vedení města. Mezi nejdůležitější dokumenty patří listiny o dokončení původní stavby okresního muzea v Mostě a listina podepsaná jeho architekty, dodavateli a stavebníky. Schránka ukrývala také tržní a hřbitovní řád, dobové noviny a historické fotografie zachycující původní, dnes už neexistující Most.

Sáblíková má olympijské stříbro, pětku vyhrála Visserová

Rychlobruslařka Martina Sáblíková nenavázala na olympijských hrách v Pchjongčchangu na zlaté závody na 5000 metrů z Vancouveru a Soči, ze stříbra však byla nadšená. Po zdravotních problémech, které měla v průběhu sezony, a čtvrtém místě v závodu na 3000 metrů jej považovala za velkou satisfakci. Navíc prohlásila, že momentálně neplánuje končit kariéru a chce se představit i na další olympiádě v roce 2022 v Pekingu. Rychlejší byla jen Esmee Visserová, která tak dovršila zlatou šňůru nizozemských rychlobruslařek.

Třicetiletá Sáblíková, která na 5000 metrů triumfovala ve Vancouveru i v Soči, nastupovala stejně jako na trojce až v poslední dvojici. Věděla tak, jaký bude potřebovat čas. V polovině trati byla jen desetinu za Visserovou, ale pak za ní začala zaostávat. V cíli ji od zlata dělilo 1,62 sekundy. Všechny další soupeřky však jasně porazila, včetně Rusky Natalji Voroninové, která se za ní ve dvojici vyvezla k překvapivému bronzu.

Samková získala při obhajobě zlata olympijský bronz

Eva Samková obsadila při obhajobě olympijského zlata ze Soči ve snowboardcrossu třetí místo a získala třetí českou medaili v Pchjongčchangu. Čtyřiadvacetiletá česká snowboardistka s typickým nakresleným knírkem se v dramatickém finále propracovala na bronzovou pozici v samém závěru z posledního šestého místa. Novou olympijskou šampionkou je Italka Michela Moioliová, vedoucí žena Světového poháru a vítězka čtyř pohárových závodů v sezoně. Stříbro nečekaně získala teprve šestnáctiletá Francouzka Julia Pereiraová de Sousaová Mabileauaová. Vlajkonoška české výpravy v Pchjongčchangu Samková navázala na stříbro Michala Krčmáře a bronz Veroniky Vítkové z biatlonových sprintů.

Krasobruslař Michal Březina předvedl na zimních olympijských hrách nejlepší krátký program sezony a před sobotními volnými jízdami je devátý. Za vystoupení, ve kterém nechyběla kombinace se čtverným salchowem, získal 85,15 bodu, což bylo o bezmála pět bodů více než při dosud nejlepším vystoupení na Kanadské brusli. Vede obhájce olympijského zlata Juzuru Hanju z Japonska, který se vrací po zranění.

Švýcar Dario Cologna vyhrál jako první běžec na lyžích v olympijské historii potřetí za sebou závod na 15 kilometrů. Martin Jakš obsadil v Pchjongčchangu volnou technikou šestnácté místo. "Trošku jsem zklamaný z úvodu, kde jsem nachytal hrozně moc velkou ztrátu a vlastně nevím proč. Ale v průběhu závodu se můj výkon stabilizoval a trošku jsem i stahoval. Umístění beru, ale nebýt úvodu, mohl být výsledek ještě lepší," řekl novinářům Jakš.

Další výsledky ze sportu

Tenistka Petra Kvitová postoupila na turnaji v Dauhá do čtvrtfinále. Světovou trojku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny porazila 6:4, 7:5 a prodloužila svou vítěznou sérii na deset zápasů. V pavouku zůstala jako jediná z českých reprezentantek, ve třetím kole totiž nečekaně vypadla obhájkyně titulu Karolína Plíšková. Nasazená pětka prohrála 6:7, 3:6 s americkou kvalifikantkou Catherine Bellisovou.

Fotbalisté Plzně vstoupili do druhého kola Evropské ligy nadějnou remízou 1:1 na stadionu Partizanu Bělehrad. Zápas před bouřlivou kulisou v 58. minutě gólově otevřel Léandre Tawamba, ale v 81. minutě vyrovnal Radim Řezník. Odveta je na programu za týden. Trenér Viktorie Pavel Vrba pro první soutěžní utkání v roce 2018 zvolil očekávanou základní sestavu. V brance opět dostal šanci Hruška, který odchytal celou podzimní fázi soutěže.

Počasí

Zpočátku většinou polojasno, během dne od západu až zataženo. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, ojediněle až -10 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.