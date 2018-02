15-02-2018 10:47 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš chce vytvořit dlouhodobý investiční plán ČR

Premiér Andrej Babiš (ANO) hodlá vytvořit dlouhodobý investiční plán České republiky na základě požadavků regionů i obcí, které podle něj představují tisíce miliard korun. Řešit je chce postupně prostřednictvím investičního fondu, řekl senátorům. Doufá, že pro to získá podporu dalších stran. Jako příklad spolupráce uvedl novelu o liniových stavbách. Investice jsou podle premiéra důležitější než vyrovnaný státní rozpočet a z tohoto hlediska bude sestaven i rozpočet na rok 2019. Letos chce Babiš získat chybějící peníze, například 500 milionů korun na investice do škol kolem Prahy nebo sumy na opravu místních silnic a kulturních památek - řešit mimo jiné lepším čerpáním peněz z evropských fondů.

Premiér také uvedl, že chce při plánovaných výjezdech vlády odhalit mimo jiné to, kteří majitelé pozemků blokují stavbu komunikací a obchvatů. Kritizoval kvůli tomu ekologickou organizaci Děti Země nebo soukromé majitele pozemků, kteří za své nemovitosti požadují nepřiměřené částky.

Česko chce vyjmout dopravu ze směrnice EU o vysílání pracovníků

Česká republika chce do poloviny roku vyjmout dopravní služby z návrhu obecných pravidel směrnice o vysílání pracovníků. Dálková tranzitní doprava by neměla regulaci podléhat. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Obecná pravidla byla podle europoslankyně Martiny Dlabajové určená jako ochranářské opatření některých evropských zemí pro pracovníky dlouhodobě zaměstnané v cizině, například stavební dělníky, a nikoliv řidiče kamionů, kteří během jediného dne projedou i více evropských zemí. V každé zemi by přitom měli splňovat obvyklé podmínky pro zaměstnávání, tedy obvyklou mzdu, další náhrady i smluvní podmínky. Podle Ťoka je současná podoba směrnice pro tuzemské dopravce likvidační.

Startuje pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii

1. března 2018 bude zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Umožní mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. České diplomacii se podařilo po téměř 10 letech dotáhnout do úspěšného konce jednání s australskou stranou o programu pracovní dovolené pro mladé obou zemí. Jedná se o výjimečný program umožňující mladým lidem poznávat cizí země a odlišné kultury. Obdobný program má Česko uzavřeno například s Novým Zélandem. O jeho úspěchu svědčí velký zájem mladých Češek a Čechů, který překračuje stanovené kvóty. Pilotní program bude fungovat po dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování rozhodnou, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené pokračovat.

Babiš: Fiskální pakt EU nebude mít na Česko žádné dopady

Přistoupení k evropskému fiskálnímu paktu nebude mít na Česko žádné dopady, řekl senátorům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ratifikace smlouvy, kterou ve středu podpořila vláda, může podle něho ovlivnit obraz České republiky v Evropské unii. "Nemůžeme být na všechno negativní," řekl před senátory Babiš, když rekapituloval závěry prosincového evropského summitu. Fiskální pakt podle něho nemá nic společného se vstupováním do eurozóny. "Nechceme vstupovat, nevidíme na to důvod, je to teď nevýhodné," uvedl premiér. Zopakoval, že Česko nechce ručit za řecké dluhy a za dluhy evropských bank. "Eurozóna se musí reformovat," uvedl. Babiš soudí, že při přijetí eura by se koruna měnila v kurzu 20 ku jedné, čemuž by prý asi "netleskali ani exportéři".

Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána v roce 2012 pětadvaceti členskými státy EU. Nepodepsala ji Velká Británie, Česko a Chorvatsko. Platí od 1. ledna 2013 a unijní země mohou k paktu přistupovat kdykoliv. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru.

Izvestija: Nikulinova matka požádala Zemana o pomoc

Matka Rusa Jevgenije Nikulina, který v pražské pankrácké věznici čeká na rozhodnutí o svém vydání, požádala dopisem prezidenta Miloše Zemana o pomoc při osvobození svého syna. Napsal to ruský list Izvestija. Pražský hrad podle jeho informací obdržení dopisu potvrdil. Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Nikulin se možnosti vydání do USA brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen. Týdeník Respekt v pondělí napsal, že Zeman v Nikulinův prospěch letos dvakrát lobboval. V průběhu ledna a února na téma Nikulin dvakrát mluvil s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. "Dlouhodobě prorusky orientovaný Zeman při obou z nich vyslovil názor, že Nikulin by měl být vydán do Ruska," napsal Respekt.

CVVM: Babiš a Okamura mají nejvíc příznivců i odpůrců

Z představitelů sněmovních stran věří lidé nejvíc šéfům ANO, SPD a Pirátů, tedy Andreji Babišovi, Tomiu Okamurovi a Ivanu Bartošovi. Babiš a Okamura mají spolu s šéfem ČSSD Milanem Chovancem ale i nejvíc odpůrců. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). U všech politiků v žebříčku převažuje nedůvěra lidí. Třeba Okamurovi věří třetina Čechů a nevěří téměř dvě třetiny.

CVVM zjišťovalo postoje Čechů k 18 čelným představitelům stran. Největší podíl důvěry měl s 37 procenty Babiš, Okamura byl s 33 procenty druhý a Bartoš s 30 procenty třetí. Babiš a Okamura se však zároveň umístili i na vrcholu žebříčku nedůvěry. Okamurovi nevěří 58 procent lidí, stejně jako Milanu Chovancovi, a Babišovi vyjádřilo nedůvěru 56 procent dotázaných. Ve srovnání s minulým průzkumem z loňského září, tedy z doby těsně před sněmovními volbami, se nejvíce propadla důvěru v Okamuru. Podíl lidí, kteří předsedovi SPD věří, klesl z 39 na 33 procent, a podíl nedůvěry mu stoupl z 49 na 58 procent. Stoupla naopak třeba důvěra v předsedu ODS Petra Fialu. Podíl důvěry mu vzrostl z 16 na 22 procent a podíl nedůvěry klesl z 49 na 48 procent.

Archiv: Britský politik Corbyn patrně nevěděl, s kým se setkává

Předseda britských labouristů Jeremy Corbyn, kterého list The Sun nařkl ze spolupráce s československou Státní bezpečností, patrně nevěděl, s kým se setkává. Nebyl veden jako spolupracovník Státní bezpečnosti. Podle Světlany Ptáčníkové, ředitelky Archivu bezpečnostních složek, který má materiály ke Corbynovi k dispozici, z dokumentů "nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem". Corbyn se s rozvědčíkem vedeným pod jménem Jan Dymič sice sešel, považoval ho ale za diplomata. Archiváři, kteří dokumenty k této záležitosti nyní studují, našli podle ní naopak indicie, které naznačují, že si Státní bezpečnost dávala dobrý pozor na to, aby Corbyn neodhalil, s kým se schází. V materiálech je totiž uvedena zmínka, že rozvědčík má dbát, aby výdaje nebyly příliš vysoké a nevzbudily podezření. Podle Ptáčníkové to bylo obvyklé, rozvědčíci oficiálně pracovali na zastupitelských úřadech v zahraničí. Tento byl tajemníkem velvyslanectví a s Corbynem se setkával patrně z této funkce.

Čuba (SPO) se po dlouholeté absenci rozhodl skončit jako senátor

Senátor František Čuba (SPO) po rok a půl trvající absenci rezignuje ke konci února na senátorský mandát. Oznámil to dopisem, který při schůzi horní komory přečetl senátor Ivo Valenta (za Soukromníky). Čuba uvedl, že se rozhodl věnovat rodině, dál chce pracovat i jako poradce prezidenta Miloše Zemana. Čuba se jednání v Senátu zúčastnil naposledy v srpnu 2016. Od té doby absentoval ze zdravotních důvodů. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) počátkem roku doporučil Čubovi v dopise zvážit rezignaci na mandát. Prezident bude muset na Zlínsku vyhlásit doplňovací senátní volby.

Prodloužení metra A na letiště by vyšlo na 26,8 miliardy korun

Prodloužení pražské trasy metra A z Motola na Letiště Václava Havla by vyšlo na 26,8 miliardy korun. Vybudování trasy by i s přípravnými pracemi zabralo 11 let. Vyplývá to z analýzy firmy Metroprojekt pro dopravní podnik (DPP) a magistrát, jejíž dílčí výstupy má ČTK k dispozici. Analýza je podkladem pro budoucí rozhodnutí vedení města, zda začít stavět. Součástí dokumentu je i možnost větvení trasy z Motola na Zličín. Praha naposledy zprovoznila zhruba před třemi lety úsek trasy A z Dejvic do Motola.

Stropnický: Německo zapůjčí originál mnichovské dohody

Německo zapůjčí do České republiky originál mnichovské dohody, jednoho z nejdůležitějších dokumentů české moderní historie. Uvedl to ministr zahraničí Martin Stropnický. Prohlásil to po schůzce s německým protějškem Sigmarem Gabrielem na okraj jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v hlavním městě Bulharska, které v tomto pololetí unii předsedá. Dohoda, kterou 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli zástupci Británie, Francie, Itálie a Německa, přinutila tehdejší Československo, které k jednání nebylo přizváno, vzdát se opevněného pohraničí obývaného sudetskými Němci. Byla jedním z klíčových milníků v dějinách Československa, které vzniklo před 100 lety.

Bezplatné jídlo v letadle je u řady dopravců minulostí

Řada dopravců omezuje bezplatné občerstvení na palubě letadla. Už v minulosti od služby upustily například České aerolinie, společnost Ryanair nebo třeba Easy Jet. Od pátku si jídlo musí zaplatit taky pasažéři společnosti Travel Service, kteří míří na dovolenou do Egypta. Zatímco dopravci ušetří, cestujícím se let mnohdy prodraží. U většiny společností mají lidé možnost si jídlo přikoupit. Podle aktuálního ceníku Smartwings vyjde třeba mix sendvičů na 490 korun a například za bagetu u společnosti ČSA zaplatí pasažéři 120 korun. Poloviční cenu pak dají za vodu. Cestující mají možnost si jídlo přikoupit buď předem při rezervaci letenek, nebo přímo na palubě letadla. Bezplatné občerstvení a nápoje nabízí Travel Servis už jen na letech delších než čtyři a půl hodiny. Podobně je tomu i u konkurence.

V Praze začínalá veletrh cestovního ruchu Holiday World

V Praze začal veletrh cestovního ruchu Holiday World. Prezentuje se na něm 46 zemí světa. Partnerskou zemí veletrhu je Slovensko. Návštěvníci budou mít možnost také ochutnat slovenské speciality. Chybět nebudou národní turistické centrály evropských i dalekých zemí. Součástí veletrhu je víkendová přehlídka filmů, autogramiád spojená s vystoupením cestovatelů a premiér nových filmů a výstav fotografií z cest pod názvem World film.

Agentura CzechTourism by chtěla letos otevřít své mediální zastoupení v některé ze zemí Blízkého východu, finální výběr provede během roku. Loni otevřela dvě taková zastoupení, v Indii a Izraeli. Na tiskové konferenci k zahájení veletrhu Holiday World to řekla ředitelka agentury Monika Palatková. Působení loni otevřených zastoupení chválila. Meziročně se podle ní zvedl počet cestovatelů z Indie téměř o 30 procent, u Izraele o zhruba deset procent. CzechTourism má nyní 19 poboček a čtyři zastoupení tzv. druhého stupně, kde jde o působení placených PR agentur.

Zemřel spisovatel a historik Jaroslav Med

V 85 letech zemřel spisovatel a literární historik Jaroslav Med. Informovali o tom organizátoři knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde Med dělal dlouhá léta porotce. Jaroslav Med se věnoval hlavně české katolicky orientované literatuře, přispěl ke znovuobjevení tvorby Viktora Dyka, Jana Zahradníčka nebo Bohuslava Reynka. Vydal sbírku historizujících próz Hory a mračna nebo soubor statí Spisovatelé ve stínu. V něm mapuje osudy básníků a spisovatelů, kteří byli kvůli svému duchovnímu smýšlení potlačováni.

OH: Hokejisté si poradili s Koreou, biatlonista Krčmář skončil sedmý

Čeští hokejisté vstoupili vítězně do olympijského turnaje v Pchjongčchangu. V utkání skupiny A porazili domácí Koreu po tuhém boji těsně 2:1. Svěřenci kouče Josefa Jandače inkasovali jako první. Ještě v průběhu úvodní třetiny prvního vzájemného zápasu se o obrat postarali útočníci Jan Kovář a Michal Řepík, který dal vítězný gól v oslabení. Dalším soupeřem českého týmu bude v sobotu obhájce zlata Kanada. Zámořský výběr si na úvod s přehledem poradil se Švýcary, které porazil 5:1.

Biatlonista Michal Krčmář obsadil ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách s jednou trestnou minutou sedmé místo a po senzačním stříbru z úvodního sprintu skončil v Pchjongčchangu podruhé v elitní desítce. Ondřej Moravec na dvacetikilometrové trati dlouho útočil na umístění v první šestce, ale na poslední střelecké položce jednou minul a dojel dvanáctý. Ze své první individuální olympijské medaile, a hned zlaté, se raduje Nor Johannes Bö. Druhý muž průběžného pořadí Světového poháru měl v cíli náskok pěti a půl sekundy na druhého Jakova Faka ze Slovinska, třetí skončil Rakušan Dominik Landertinger. Obhájce zlata ze Soči a největší favorit Francouz Martin Fourcade se musel spokojit s pátým místem.

Ester Ledecká vybojovala v obřím slalomu lyžařek na olympijských hrách v Pchjongčchangu 23. místo. Mezi specialistkami zajela úřadující mistryně světa ve snowboardingu dvě výborné jízdy. Z triumfu se radovala americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která bude obhajovat zlato v pátečním slalomu a na medaili má zálusk i v dalších disciplínách. Ledecká do finálového kola prošla jako devětadvacátá a ve druhé jízdě dosáhla 16. času. V obřím slalomu přitom měla nejmenší ambice, na hrách v Koreji pojede ještě super-G a hlavně chce medaili z obřího slalomu na snowboardu.

Závod v běhu na lyžích na 10 km volně vyhrála překvapivě olympijská debutantka Ragnhild Hagaová z Norska, patnáctá žena ze sobotního skiatlonu. Nejlepší z českých reprezentantek Petra Nováková obsadila stejně jako v úvodním závodu 28. místo.

Krasobruslaři Anna Dušková a Martin Bidař po vydařeném krátkém programu předvedli i povedenou volnou jízdu a v soutěži sportovních dvojic skončili při své olympijské premiéře čtrnáctí. Díky světovému rekordu ve volné jízdě vyhráli v Pchjongčchangu němečtí reprezentanti Aliona Savchenková a Bruno Massot, kteří se ke zlatu posunuli ze čtvrtého místa po krátkém programu. Dušková na operované noze ustála i odhazovaný lutz a salchow. Už i při těchto prvcích získala jistotu. Olympijský program pokračuje v pátek krátkým programem mužů, ve kterém se představí další český reprezentant Michal Březina.

Biatlonistka Veronika Vítková měla ve vytrvalostním závodě k další olympijské medaili daleko, se třemi trestnými minutami skončila osmnáctá. Po bronzu ze sprintu a sedmém místě ve stíhačce zaznamenala svůj nejhorší výsledek na zimních hrách v Pchjongčchangu. Senzační olympijskou vítězkou se díky bezchybné střelbě a rychlému běhu stala dvaadvacetiletá Švédka Hanna Öbergová, která dosud nikdy nebyla ve Světovém poháru na stupních vítězů. V závodě se nedařilo ani dalším českým biatlonistkám. Eva Puskarčíková byla 44., Markéta Davidová obsadila 57. místo a Jessica Jislová skončila na 72. příčce.

Další výsledky ze sportu

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále. Srba Viktora Troického porazil šestý nasazený v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2 a o semifinále se utká s turnajovou čtyřkou Davidem Goffinem z Belgie. Berdych má svému příštímu soupeři co oplácet. V posledním vzájemném střetnutí před dvěma lety v Římě s ním utrpěl nejhorší debakl v kariéře 0:6, 0:6.

Česká tenistka Karolína Plíšková loňský titul na turnaji v Dauhá neobhájí. Nasazená pětka dnes vypadla ve třetím kole po porážce 6:7, 3:6 s americkou kvalifikantkou Catherine Bellisovou. Bývalá světová jednička Plíšková sice v lednu v Brisbane deklasovala osmnáctiletou Bellisovou dvakrát 6:1, dnešní zápas jí ale nevyšel. Celkově pětkrát ztratila servis a 48. hráčce světa podlehla za půldruhé hodiny.

České basketbalistky vyhrály i své čtvrté utkání v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Po vítězství 82:67 nad Německem vedou skupinu G a o postup už by neměly přijít. Definitivu jim dá až případná výhra v listopadovém duelu s posledním Švýcarskem. Na šampionát, který v červnu 2019 uspořádají Lotyšsko a Srbsko, postoupí vítězové skupin a šest z osmi celků na druhých místech. Pokud svěřenkyně trenéra Štefana Svitka zvládnou podle očekávání zápas ve Švýcarsku, které v kvalifikaci naposledy vyhrálo v létě 2012 nad Estonskem, o postup je nepřipraví ani případná prohra v závěrečném utkání s Belgií.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na Moravě a ve Slezsku 0 až 4 °C.