14-02-2018 09:53 | Milena Štráfeldová

Babiš kvůli nachlazení zrušil účast na mnichovské konferenci

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) zrušil kvůli nachlazení účast na víkendové bezpečnostní konferenci v Mnichově. S Babišem měla do Mnichova cestovat také ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), její přítomnost na konferenci proto není jistá. Z trojice původně plánovaných představitelů české vlády zůstal šéf diplomacie Martin Stropnický (ANO). Mnichovská konference patří k nejvýznamnějším setkání politiků a expertů k tématu bezpečnosti. Letos jsou mezi hosty například izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, ukrajinský prezident Petro Porošenko nebo americký ministr obrany James Mattis. Tradičně bude přítomna také německá kancléřka Angela Merkelová. Babiš minulý týden po setkání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že na konferenci chce potvrdit zakotvení České republiky v EU a NATO.

Vláda schválila přistoupení Česka k evropskému fiskálnímu paktu

Kabinet Andreje Babiše v demisi schválil přistoupení Česka k evropskému fiskálnímu paktu. Hlásí se tím k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti. Dokument s oficiálním názvem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii musí ještě ratifikovat Sněmovna a podepsat prezident. Senát už návrh schválil v srpnu 2014. Podle poslance ODS Jana Skopečka však vláda, která nemá důvěru, nemá přicházet s takto razantním krokem.

Babiš vyzval alternativní přepravce, aby dodržovali zákon

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ve středu společnosti Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony a používaly licencované taxikáře. Řekl to po jednání vlády, na které byla přizvána i zástupkyně taxikářů, aby vysvětlila ministrům výhrady k alternativním poskytovatelům přepravy. Babiš rovněž kritizoval formu protestů standardních taxikářů. Ti od minulého týdne několikrát pomalou jízdou blokovali pražské ulice. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zopakoval, že se pokusí zrychleně ve Sněmovně prosadit předpisy, které by měly všechny přepravce zrovnoprávnit.

Taxikáři už nebudou blokovat pražské ulice

Taxikáři ve středu rozhodli, že v ulicích Prahy proti alternativním přepravcům nyní protestovat nebudou. Důvodem jsou výsledky jednání s vládou, které považují za úspěch. Uvedla to Karolina Venclová z Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Taxikáři podle ní budou v protestní pohotovosti, ale pro tuto chvíli zatím žádný další protest neoznámili. Část taxikářů ale považuje výsledek za nedostatečný.

Verdikt soudu o spolupráci Babiše s StB politiky nepřekvapil

Slovenský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Politiky opozičních stran stanovisko soudu většinou nepřekvapilo, označili je mimo jiné za další důvod, proč by Babiš neměl být předsedou vlády. Neočekávají však, že by rozsudek cokoliv změnil na české politické scéně, ať už jde o postoj hnutí ANO k jeho předsedovi, o povolební vyjednávání či rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, že Babiše jmenuje i podruhé premiérem.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nepředpokládá, že by rozhodnutí slovenského soudu o jeho evidenci ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti (StB) zkomplikovalo jednání při druhém pokusu o sestavení nové vlády. Řekl to po jednání vlády. Zároveň zopakoval, že se hodlá bránit právní cestou proti tomu, že je veden jako spolupracovník někdejší československé tajné policie.

Hamáček je ochoten jednat o vládě s hnutím ANO

Kandidát na předsedu ČSSD Jan Hamáček je pro to, aby sociální demokracie vyjednávala o vládě s hnutím ANO. Posoudit případnou dohodu by pak mělo vnitrostranické referendum. Klíčovou otázkou možné spolupráce bude podle něj program. Sociální demokracie ho přitom může prosazovat spíš z ministerstev zdravotnictví, sociálních věcí či pro místní rozvoj než z resortu obrany, se kterým Hamáčka spojuje premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Hamáček trvá na tom, aby ve vládě nebyli trestně stíhaní politici.

Sociální demokraté podpoří odvolání Okamury z vedení Sněmovny

ČSSD podpoří lidovecký návrh na odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce místopředsedy Sněmovny. Žádá také jeho veřejnou omluvu za výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Ty sociální demokraté považují za zlehčování holokaustu. V tiskové zprávě to uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvítal podporu, kterou lidovecký návrh u jiných stran získal, obává se ale, že k odvolání Okamury budou chybět hlasy některých poslanců hnutí ANO.

Křesťanští aktivisté uspořádali happening u arcibiskupství

Před pražským Arcibiskupským palácem ve středu dopoledne uspořádala skupina křesťanských aktivistů happening. Zveřejnili při něm svůj dopis papeži Františkovi, ve kterém ho žádají, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi a jmenoval nového arcibiskupa. V dopise kritizují Dukovo působení v čele tuzemské katolické církve. Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát, což si ale někteří věřící nepřejí.

Kampaň proti pražskému arcibiskupovi a českému primasovi Dominiku Dukovi kritizuje Institut Václava Klause. Dopis podle něj navazuje na nejhorší udavačskou tradici českých dějin. V této souvislosti IVK připomíná dopis "99 pragováků" z roku 1968. Duka se podle Klausova institutu o českou katolickou církev zasloužil v posledních desetiletích víc než další církevní hodnostáři.

Škoda Auto v lednu dodala skoro o 11 pct více vozů

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto hlásí nejlepší leden v celé historii firmy. Celosvětově dodala 103.800 vozů, meziročně o 10,7 procenta více. Meziroční propad dodávek ale zaznamenaly modely Octavia, Rapid, Superb a Yeti, který ale již není v prodeji. Nahradil ho nový model Karoq, jehož firma v lednu dodala 3900 kusů. Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku, v Indii, na Ukrajině a v Kazachstánu. Automobilka loni dodala rekordních 1,200.500 aut.

Meziroční inflace v lednu zpomalila na 2,2 pct

Spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 2,2 procenta. To je o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci. Meziroční inflace tak byla nejnižší od loňského dubna. Důvodem bylo menší zdražování potravin a nealkoholických nápojů a méně rostly i ceny v dopravě. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně ceny stouply o 0,6 procenta. Zpomalení meziroční inflace očekávali i analytici.

Téměř desetina lidí nad 15 let v Česku má exekuci

Téměř každý desátý Čech nad 15 let má nějakou exekuci. Celkem je to 863.000 lidí a za poslední rok jich o zhruba 31.000 přibylo. Kolem 151.000 osob má pak přes deset exekucí naráz. Situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů. Ukázala to aktualizovaná mapa exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost. Polovina exekucí je na částku nižší než 10.000 korun. Průměrná jistina dosahuje 65.000 korun.

Squatteři opustili usedlost Šatovka, policie je zadržela

Squatteři, kteří v pátek večer obsadili usedlost Šatovka v Praze 6, tuto středu opustili střechu budovy. Policie je zadržela a byli převezeni na služebnu. Už v pondělí Šatovku opustili tři lidé, kteří jsou nyní obviněni z neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. V úterý z domu odešel další muž, kterého také zadržela policie. Aktivistům hrozí až dva roky vězení. V prohlášení na internetu uvedli, že chtějí v usedlosti vytvořit prostor pro setkávání lidí s podobným smýšlením. Tvrdí, že prostory poslední léta plní "zatuchlina nesplněných slibů". Proti těmto tvrzením se ohradilo vedení spolku Šárecké údolí, squatteři podle něj přistupují k problému s usedlostí silově a autoritářsky.

Na titul nejkrásnější české knihy aspiruje 55 publikací

Do 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy se přihlásilo celkem 255 titulů, vydaných v roce 2017. Porota z nich vybrala 55 titulů. Nominované knihy soutěží v sedmi kategoriích, jen do jediné, která se věnuje učebnicím, odborníci nevybrali žádnou. Grafické, ilustrační a polygrafické kvality jsou u učebnic podle pořadatelů dlouhodobě nízké. Velkou část nominovaných tvoří knihy vydané galerijními či akademickými institucemi, Národní galerií, Akademií výtvarných umění či Národním filmovým archivem. Několikrát bodují ale i nezávislá nakladatelství jako BiggBoss, v kategorii dětské knihy má čtyři ze sedmi nominací Baobab.

V Budapešti se promítají filmy visegrádské skupiny

Přilákat větší pozornost ke středoevropské kinematografii je cílem organizátorů filmového festivalu, který v Budapešti představuje snímky ze zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Festival, který potrvá do 17. února, se koná v rámci maďarského předsednictví ve V4. Během festivalu jsou uvedeny například slovensko-český snímek Krajinka režiséra Martina Šulíka, Pelíšky Jana Hřebejka, snímek Ztraceni v Mnichově Petra Zelenky a Hoří, má panenko Miloše Formana.

Sport

Rychlobruslařka Karolína Erbanová na olympijských hrách v Pchjongčchangu obsadila sedmé místo v závodě na 1000 metrů. Vyhrála Jorien ter Morsová, díky které nizozemská reprezentace udržela stoprocentní bilanci a ovládla i pátý závod v dosavadním průběhu her.

Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Pchjongčchangu byl kvůli silnému větru odložen na čtvrtek. Začít by měl před muži v 9:15 SEČ, mužský čtvrteční závod byl posunut o půl hodiny na 12:30. Na start se chystala i česká čtveřice: Veronika Vítková, která už má bronzovou medaili ze sprintu, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková. Na třetí olympijský titul chtěla útočit Němka Laura Dahlmeierová.

Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař postoupila na olympijských hrách do volných jízd. V krátkém programu čeští krasobruslaři získali 63,25 bodu a skončili patnáctí. Právo účasti ve čtvrtečních volných jízdách si zajistilo 16 z 22 startujících párů. Z nejvýhodnější pozice do nich půjdou úřadující mistři světa Suej Wen-ťin a Chan Cchung z Číny.

Petra Kvitová vybojovala na elitním tenisovém turnaji v Dauhá postup do osmifinále. Polku Agnieszku Radwaňskou porazila po více než dvouapůlhodinovém boji 6:7, 6:3, 6:4 a má devátou výhru v řadě. Její příští soupeřkou bude přemožitelka Markéty Vondroušové, světová trojka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Počasí

Většinou oblačno až zataženo se slabým sněžením, nejvyšší teploty přes den -1 až +3 stupně.