13-02-2018 10:29 | Zdeňka Kuchyňová

Ministryně Šlechtová nechala přepracovat střednědobé cíle armády

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. V dosavadních plánech podle ní nesouhlasilo financování. Řekla to na velitelském shromáždění české armády. Ohledně nákupu víceúčelových vrtulníků očekává od vedení armády upravenou specifikaci, zakázku by chtěla zadat do několika měsíců. Otevřít ji bude chtít více státům. V případě zakázky na mobilní radary čeká na nový posudek kybernetického úřadu a na posouzení upravené smlouvy. Šlechtová chce také do Parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření českých vojenských misí.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář odmítl na shromáždění laická a nezasvěcená vyjádření kritizující modernizační projekty, která podle něj "vytváří líbivé titulky", ale zavedou armádu do slepých uliček. "Prý je zbytečné definovat naše požadavky, protože existuje technika, s níž jsou spokojeny i mnohem větší armády," podotkl Bečvář. Kritici podle něj poukazují na to, proč chce česká armáda něco jiného než jiné armády. Bečvář podotkl, že velké armády mají více druhů techniky, zatímco české vojsko musí vystačit s jedním druhem a malým počtem kusů. Nákupy podle něj trvají dlouho i kvůli akvizičnímu procesu, udržovat se proto musí v životnosti starší technika. Bečvář poznamenal, že "kompetentní odborníci" ve vedení armády přesně vědí, co chtějí. Armáda podle Bečváře loni své úkoly splnila. Zúčastnila se 11 misí, do kterých vyslala asi 800 vojáků.

Babiš dál tvrdí, že s StB nespolupracoval, mluví o další žalobě

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i po verdiktu slovenského soudu tvrdí, že s komunistickou Státní bezpečností (StB) nespolupracoval a označil záležitost za smyšlenou. Mluví o další žalobě. Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie veden jako agent neoprávněně. Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. "Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost," řekl ČTK a České televizi Babiš. Doplnil, že je připraven se soudit celý život. Jeho právníci prý zažalují slovenské ministerstvo vnitra nebo Slovenskou informační službu, případně se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Prezident Miloš Zeman i přes rozhodnutí slovenského soudu počítá s tím, že Babišovi dá druhý pokus na sestavení vlády.

Téměř 90 poslanců navrhuje zmírnit protikuřácký zákon

V restauracích, na sportovištích i v kulturních zařízeních by mohly opět vznikat oddělené prostory pro kouření. Počítá s tím návrh na zmírnění současné podoby tzv. protikuřáckého zákona, který ve Sněmovně představil poslanec ODS Marek Benda. Pod návrh se podle něj podepsalo 86 poslanců z osmi klubů s výjimkou poslanců KDU-ČSL. Úplný zákaz kouření v restauracích a pohostinských zařízeních přinesla novela protikuřáckého zákona od konce loňského května. Dalším bodem návrhu je to, že v malých barech nebo výčepech o ploše do 80 metrů čtverečních by měli mít jejich majitelé možnost sami rozhodnout, zda jejich podnik bude kuřácký, nebo nekuřácký. Třetím bodem je zrušení odpovědnosti hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, která bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

Zákon o referendu Česko nepotřebuje, shodli se lidovci a ODS

Česká republika podle KDU-ČSL a ODS nepotřebuje zákon o obecném referendu. Návrh zákona o referendu připravilo hnutí SPD. To jedná s ANO, komunisty a Piráty o konkrétní podobě tohoto zákona. Třeba o čem by lidé mohli rozhodovat a kolik by bylo pro vypsání referenda potřeba hlasů. O návrhu bude jednat sněmovna. Návrh je populistický a povede k rozmělnění demokracie, uvedl po jednání s lidovci místopředseda ODS Martin Kupka. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka doplnil, že menšinová vláda sice deklaruje, že chce o návrzích jednat se všemi stranami, k jednání o návrhu referenda, ale lidovci ani zástupci stran přizváni nebyli. Za pojistku mají lidovci nynější rozložení sil v Senátu, jehož souhlas je k prosazení ústavních zákonů třeba.

V Česku je podle nejnovějších statistik 863 tisíc lidí v exekuci

Na konci loňského roku bylo v exekuci 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich o zhruba 31.000 přibylo. Kolem 151.000 osob má pak přes deset exekucí. Uvádí to interaktivní mapa exekucí, kterou vytvořily Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Z aktuálních statistik vyplývá, že počet lidí, kteří mají obstavený majetek, každoročně roste. "Počet osob v exekuci narostl za rok o 3,4 procenta, přestože máme rekordně nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy. Ani vyšší platy a to, že mají lidé zaměstnání, jim nepomůže se z dluhové pasti dostat. Neustále platí jen úroky a sankce," uvedl autor mapy Radek Hábl. Nárůst exekucí zaznamenali v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji. Přibývají taky lidé s vícečetnými exekucemi. Tři a více má skoro půl milionů dlužníků. Podle Hábla je 90 procent exekucí nevymahatelných.

Podle organizací, které se problematice věnují, je nutná novela insolvenčního zákona. Slibují si od ní, že pomůže lidem z dluhové pasti. Odborníci doporučují zavést takzvanou místní příslušnost soudních exekutorů. Jeden exekutor by tak řešil všechny dlužníkovy dluhy. Marné exekuce by se také daly zastavit. Srážky ze mzdy by neměly od práce a splácení odrazovat. Nyní totiž čím víc člověk vydělá, o to víc se mu strhne. Posílit by se mělo i dluhové poradenství.

Stát chce zlepšit rekvalifikaci propuštěných vězňů

Zaměstnávání propuštěních vězňů by se mělo zlepšit. Počítá s tím dohoda o rekvalifikaci, kterou podepíše Ministerstvo spravedlnosti se zástupci Úřadu práce. Intenzivnější spolupráce má snížit recidivu trestné činnosti a zapojí také víc Probační a mediační službu. Memorandum se týká i zaměstnávání odsouzených lidí ve věznicích. Teď tam pracuje 60 procent trestaných. To je podle Vězeňské služby meziroční nárůst o 8 procent. Vězni pracují nejčastěji v automobilovém průmyslu, kovovýrobě nebo potravinářství. Například ve věznici Vinařice na Kladensku je i takzvané call centrum, kde odsouzení působí jako telefonní operátoři. V Praze čistí ulice a třídí odpad. luvčí Vězeňské služby Petra Kučerová uvedla, že roste počet zaměstnaných vězňů, kteří po propuštění ve firmách zůstávají.

Problémem je při hledání práce zápis v rejstříku trestů. Třeba v Praze na Žižkově otevřeli veganské bistro, kde najdou práci bezdomovci a právě taky vězni. Sociální podnik založila pětice lidí, kteří pracovali v oboru gastronomie nebo se podíleli na dobročinných projektech. Vadilo jim, že lidé po propuštění z vězení a osoby bez domova jen obtížně hledají práci. Bez příjmu a střechy nad hlavou se ale ode dna odrazit nedokážou, takže zůstávají v začarovaném kruhu.

Taxikáři o dalších protestech rozhodnou po setkání s Babišem

Taxikáři protestující proti alternativním dopravním službám typu Uber se ve středu opět sejdou na Strahově. Zda vyjedou na protestní jízdu Prahou, není jasné. Bude záležet na výsledku středeční schůzky zástupců taxi s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a dalšími ministry. Taxikáři tvrdí, že alternativní přepravní služby jsou nekalou konkurencí a stát situaci neřeší. Na protest několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou, kterými blokovali dopravu. Výtky taxikářů k nerovnosti podmínek podnikání ve srovnání s řidiči Uberu potvrdila loňská studie, kterou si podle serveru Neovliní.cz nechala vypracovat předchozí vláda. Podle studie Vysoké školy podnikání a práva podléhají taxislužby přísným předpisům, ale Uber a další podobné služby po řidičích nevyžadují třeba průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, pojištění pro taxi nebo četnější technické kontroly.

Platební bilance ČR byla loni v rekordním přebytku 63,4 mld. Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, za loňský rok skončil podle předběžných údajů v rekordním přebytku 63,4 miliardy korun. Přebytkový byl počtvrté za sebou. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Poslední čtyři roky, kdy byl běžný účet v plusu, bylo první takové období od vzniku České republiky.

Plaga podpoří návrh proti povinnosti školek pro dvouleté

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) podpoří návrh poslanců ODS na zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, která by podle platné normy měla nastat od roku 2020. Řekl to dnes novinářům po jednání se zástupci spolku Pedagogická komora. Nesouhlasí ale se zrušením povinného předškolního vzdělávání pětiletých dětí, které ODS rovněž navrhuje. Zavedení povinnosti přijímat dvouleté děti by podle Plagy bylo pro školky příliš nákladné a neefektivní. Například samoživitelky či chudší rodiny, kde matky potřebují pracovat, by se podle něj měly podporovat jiným způsobem.

Předkladatelé novely v čele s předsedou školského výboru Václavem Klausem mladším (ODS) tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by se jednalo o babysitting organizovaný státem. Podle bývalé ministryně školství a nynější poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) měl zákon mimo jiné pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji do práce. Plaga prohlásil, že věří, že ředitelky mateřských škol vyjdou vstříc rodinám, které to potřebují. "Už dnes to nějakým způsobem funguje a 40 procent mladších tří let už dnes navštěvuje ty zařízení (mateřské školy)," dodal.

Azylantů v zemích visegrádské čtyřky není mnoho, budí ale obavu

Počet migrantů a držitelů mezinárodní ochrany v zemích takzvané visegrádské čtyřky (V4) je ve srovnání se starými členskými státy Evropské unie spíše nízký, s maximálním podílem kolem pěti procent celkové populace. Navzdory této skutečnosti však Češi, Slováci, Poláci a Maďaři patří dlouhodobě k národům, které odmítají společnou evropskou migrační politiku a ve většině jsou proti všem formám imigrace. Uvedla to ve zprávě organizace Člověk v tísni. Na konci roku 2016 žilo v Česku 4,66 procenta cizinců. Podíl azylantů a osob s takzvanou doplňkovou ochranou na celkové populaci země dosahoval 0,03 procenta. Na Slovensku 0,01 procenta, v Maďarsku rovněž 0,01 procenta a v Polsku pouze 0,001 procenta.

"Imigrace z jiných členských států vzbuzuje u téměř 40 procent obyvatel V4 spíše negativní emoce," uvádí Člověk v tísni s odvoláním na výsledky průzkumů Eurobarometr. Nejvíce skeptičtí jsou v tomto ohledu obyvatelé České republiky. Ještě větší odpor vyvolává u obyvatel V4 imigrace ze zemí mimo unii. Více či méně negativní pocit z nich loni v květnu mělo 81 procent Čechů a Slováků, 78 procent Maďarů a 71 procent Poláků. Průměr celé unie byl 54 procent.

Výzkum Charity ČR: Chudoba bývá dědičná, mladí ji neumějí řešit

Chudoba v Česku bývá dědičná. Mladí, kteří vyrostli v chudých poměrech, často doplácejí na dluhy rodičů, obtížně hledají práci i bydlení, chybí jim také pozitivní vzory a sami situaci nedokážou řešit. Ukázal to průzkum mezi desítkami sociálních pracovníků Charity ČR, kteří pracují s mladými lidmi v tísni. Podle zjištění je sice podíl chudých v Česku menší než v jiných zemích EU, na rozdíl od tamních lidí v podobné situaci mají ale Češi a Češky v nouzi víc závažnějších problémů.

Průzkum byl součástí projektu, do něhož se zapojily charity ze 17 evropských států. Měl zjistit příčiny chudoby u mladých. V Česku se do něj loni v dubnu zapojilo 85 charitních sociálních pracovníků. Výsledky ukázaly, že zatímco mladé v cizině trápí hlavně nezaměstnanost, v Česku k ní mají ještě problém s nízkým vzděláním, dluhy, nedostupným bydlením a problematickým rodinným zázemím. Situaci jim komplikuje i špatná vymahatelnost výživného či nevhodné nastavení dávek. Podle Eurostatu dosahovala loni v prosinci nezaměstnanost mladých do 25 let v Česku 4,9 procenta. V EU to bylo v průměru 16,1 procenta. Mezi nejohroženější patří podle Charity ČR mladé samoživitelky, mladí po odchodu z dětských domovů či z ghett i zdravotně postižení.

Češi chtějí prorazit počítačovou hrou ze středověkého Posázaví

Jak to vypadalo v Posázaví v dobách krále Václava IV. a jeho bratra Zikmunda? Tisíce hráčů počítačových her už netrpělivě čekají, až si to budou moct vyzkoušet. Česká vývojářská firma Warhorse studio vydává dlouho očekávaný titul Kingdom Come: Deliverance. Jak uvádí iRozhlas.cz, hra zavede hráče do posázavské krajiny kolem hradu Talmberk na začátku 15. století. Tento svět uvidí pohledem Jindřicha, syna kováře, kterému žoldáci povraždili rodinu. Hra neláká hráče na souboje s draky, mágy a podobnými fantasy postavami, ale spíše na velmi propracovaná šermířská střetnutí. V Česku funguje přes 50 vývojářských týmů. A pražská FAMU chystá obor věnovaný počítačovým hrám.

Berndta nezastavil ani zlomený palec, v kombinaci dojel šestnáctý

Český lyžař Ondřej Berndt chtěl v alpské kombinaci útočit na dvacáté místo. Sjezd se mu příliš nevydařil, sám si byl vědom chyby, která ho stála umístění mezi třiceti nejlepšími, ale ve slalomu si všechno vynahradil a nakonec skončil šestnáctý. V rozhovoru pro Radiožurnál pak vysvětlil, že závodil se zraněním. Den před kombinaci mu slalomová hůl zlomila palec pravé ruky. "Ještě před závodem jsem si vyzkoušel tréninkový slalom a palec vůbec nebyl cítit, takže jsem do toho šel, jako by se nic nedělo. Jednou mě to trošku praštilo, ale to jsem cítil až v cíli, takže mě to vůbec neovlivnilo." Zlato vyhrál rakouský favorit Marcel Hirscher.

Snowboardcrossařka Eva Samková má za sebou na olympiádě v Jižní Koreji první trénink. Závod ji čeká až za týden, Hry si ale zatím užívá. Češka byla jednou mála závodnic, které velmi náročnou tratí projížděly bez výraznějších problémů. Technicky horší a fyzicky méně zdatnější snowboardcrossařky se dokonce nedostaly ani za úvodní bouli. Přes ní se totiž přenesou, jen když zvládnou nezvyklý začátek, kdy skáčou do sedmimetrové díry. Český tým ale trénoval na podobné rampě na Dolní Moravě, a tak Evě Samkové startovní sekce potíže nedělala a z trati měla dobrý pocit. Do páteční kvalifikace a následujícího závodu má ještě česká snowboardcrossařka čas zdokonalit místa, ve kterých měla na trati rezervy.

Olympijskou soutěž sáňkařek vyhrála stejně jako v Soči Němka Natalie Geisenbergerová. Mezi německou trojici se dokázala v Pchjongčchangu vklínit jen Kanaďanka Alex Goughová, která získala bronz. Tereza Nosková skončila mezi třicítkou závodnic na 27. místě. Nosková při olympijském debutu zajela nejlépe hned první pondělní jízdu. Za nejlepšími zaostávala v každém kole o více než sekundu a nepostoupila mezi dvacet závodnic, které absolvovaly čtvrtou jízdu.

Počasí

Polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno a místy sněžení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.