12-02-2018 09:15 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš připustil zmírnění povinnosti dávat majetková přiznání

Starostové se možná dočkají zmírnění povinnosti předkládat majetkové přiznání. Premiér Andrej Babiš (ANO) je ochoten změny i přes negativní stanovisko vlády ještě probrat ve Sněmovně. Uvedl to po setkání se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Vláda podle premiéra při projednávání úprav neměla k dispozici informace o rezignacích starostů a radních, kteří se rozhodli vzdát se obecních funkcí. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla jsou jich už desítky. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka hrozí, že se zejména na malých obcích na podzim nepodaří najít dostatek kvalitních zájemců o funkce na radnicích, obce by pak musely řídit správci ministerstva vnitra.

Jedna z novel by měla zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrálním registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL. Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení - zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti.

Taxikáři se sjíždějí na Strahov k dalšímu plánovanému protestu

Ke strahovskému stadionu se sjely desítky řidičů taxi k dalšímu protestu proti službám typu Uber. Další vozy stále přijíždějí. Tentokrát se kolona zřejmě vydá k ruzyňskému letišti, i když přesnou trasu a podobu protestu organizátoři teprve sdělí. Řidiči protestovali už minulý týden ve čtvrtek a v pátek, kdy se jízd centrem Prahy zúčastnily vždy stovky řidičů. O alternativních přepravních službách tvrdí, že jde o nekalou konkurenci. Viní stát z toho, že vůči ní nic nepodniká. Podle ministerstva dopravy se připravuje novela zákona, která podmínky pro taxi a služby typu Uber srovná. Hotova má být v horizontu týdnů. Podle místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolíny Venclové však taxikářům nejde o novelu, ale o to, aby úřady řešily aktuální porušování zákona ze strany řidičů Uber.

Podle NKÚ ministerstvo školství porušovalo pravidla u dotací pro děti a mládež

Ministerstvo školství mělo podle Nejvyššího kontrolního úřadu chyby v přerozdělování dotací na podporu práce s dětmi a mládeží. Kontroloři zjišťovali, jak resort poskytoval peníze neziskovým organizacím v letech 2014 až 2016. Ministerstvo vydalo v tomto období více než půl miliardy korun a podle Nejvyššího kontolního úřadu nemělo dostatečně stanovené cíle ani jasná hodnotící kritéria. Při přerozdělování dotací tak prý postupovalo netransparentně, porušovalo vlastní pravidla a nefungovala ani kontrola příjemců dotací. I u nich odhalil NKÚ nedostatky. U šesti z nich měl dokonce podezření na porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvo školství v reakci uvedlo, že přidělování dotací na mládež bylo vždy transparentní. Do roku 2015 podle něj platila obecnější kritéria.

Policie loni začala stíhat rekordní počet firem

Do poloviny prosince Nejvyšší státní zastupitelství zaznamenalo přes 320 trestních stíhání firem. O takzvaném vyvinění, kdy firma prokáže, že se snažila zločinu zabránit, rozhodly soudy nepravomocně zatím ve dvou kauzách. A to u společnosti Agrotec ze svěřenských fondů premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO a u Metrostavu. Téměř 1100 trestních stíhání firem zahájila policie od roku 2012, kdy zákon platí v praxi. Nejvíc jich obvinila loni. „Nejčastěji ukládanými tresty jsou nadále peněžitý trest, zákaz činnosti a zveřejnění rozsudku. Peněžité tresty se nejčastěji pohybují v řádu desítek tisíc korun. Nejpřísnější trest zrušení právnické osoby je ukládán jen velmi vzácně,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Ve veganském bistru najdou práci bezdomovci a propuštění vězni

V Praze na Žižkově se otevřelo nové bistro, v němž mohou najít práci lidé bez domova či po propuštění z vězení. Sociální podnik s názvem Střecha, který funguje jako družstvo, nabízí veganskou stravu. V jídelním lístku ale nechybí "tradiční česká kuchyně". Návštěvníci si tak mohou dát třeba svíčkovou či výpečky, ale ze sóji. Družstvo založila pětice lidí, kteří pracovali v oboru gastronomie či se podíleli na dobročinných projektech. Vadilo jim, že lidé po propuštění z vězení a osoby bez domova jen obtížně hledají práci. Bez příjmu a střechy nad hlavou se ale ode dna odrazit nedokážou. Zaměstnanci se budou moci na chodu podniku podílet, postupně budou přebírat i řízení provozu. Po roce či dvou pak budou případně moci vstoupit do družstva.

Do Prahy přijíždí slavný dánský spisovatel Peter Hoeg

V Praze začíná Týden dánské literatury. Přijíždí na něj slavný spisovatel Peter Hoeg, autor románu Cit slečny Smily pro sníh. Týden nabídne i filmové projekce, gastronomický pořad, literární salon či poetický večer s básníkem Knudem Steffenem Nielsenem. Hoeg do Česka přijíždí vůbec poprvé. V úterý večer se představí v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Proslulý dekonstruktér dánských národních mýtů poodhalí zákulisí vzniku svých knih, představí románovou novinku Susanin efekt a odpoví na otázky návštěvníků.

V březnu jde do aukce nejvzácnější československá známka

V březnu půjde do aukce nejvzácnější československá známka. Původně rakousko-uherská světlezelená známka na žilkovaném papíře s obráceným přetiskem Pošta československá 1919 měla hodnotu čtyři koruny. Na jarní aukci 11. března se prodá odhadem za čtyři až pět milionů korun. Známka je součástí sbírky filatelisty Ludvíka Pytlíčka, který ji koncem 90. let získal za 2,6 milionu korun. Pětasedmdesátiletý sběratel ze Semil je nejproslulejším českým filatelistou, vlastní největší sbírku československých známek z let 1918-1939. Svou sbírku postupně rozprodává, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Loni prodal část sbírky za deset milionů korun.

Vítkové se nepovedla poslední střelba, ve stíhačce skončila sedmá

Veronika Vítková druhou medaili na olympijských hrách nepřidala. O cenný kov bojovala až do poslední střelby, tam ale dvakrát chybovala a propadla se na sedmé místo. Druhé zlato získala Laura Dahlmeierová. Markéta Davidová startovala z patnáctého místa, jenže o další fantastický výsledek ji připravila nepřesná střelba. Celkem šestkrát musela na trestné kolo a propadla se na 25. místo, o dvě pozice před ní dojela Jessica Jisslová. Eva Puskarčíková si na položkách vleže k trati přidala 450 metrů za tři střelecké omyly a skončila 32.

Biatlonista Michal Krčmář obsadil ve stíhacím závodu na olympijských hrách v Pchjongčchangu až 30. místo a nenavázal na senzační stříbro z úvodního sprintu. Sedmadvacetiletý rodák z Vrchlabí pohřbil naděje na další úspěch na střelnici, kde udělal celkem sedm chyb, z toho pět na položkách vestoje. Pro zlato si stejně jako v Soči dojel vedoucí muž Světového poháru Francouz Martin Fourcade, který se po famózním běhu dokázal posunout z osmého místa po sprintu. Svou první velkou individuální medaili v kariéře senzačně získal teprve dvacetiletý Švéd Sebastian Samuelsson, jenž skončil druhý. Bronz vybojoval Němec Benedikt Doll. Druhý český závodník ve stíhacím závodu na 12,5 kilometru Ondřej Moravec udělal dokonce ještě o jednu chybu více než Krčmář a z 29. místa se propadl až na 51. pozici.

Snowboardistka Šárka Pančochová skončila ve slopestylu na olympijských hrách v Koreji šestnáctá. Zlatou medaili v závodu v Pchjongčchangu, který výrazně poznamenaly větrné poryvy a řada pádů, obhájila Američanka Jamie Andersonová. Kvůli větru ve Phoenix Parku byla už v neděli zrušena kvalifikace a dvoukolové finále, oproti obvyklým třem jízdám, začalo s více než hodinovým zpožděním. Pančochová startovala jako první z 25 snowboardistek. V závěru první jízdy musela česká reprezentantka právě kvůli poryvu zabrzdit před skokem. Ve druhé jízdě sedmadvacetiletá snowboardista spadla, dostalo se před ni pět soupeřek a nenavázala na pátou příčku z minulých her v Soči. "S holkama jsme si před startem popřály štěstí a ať to všichni přežijí ve zdraví. Dnes to byl spíše boj o přežití," uvedla Pančochová. Stejně jako například Slovenka Klaudia Medlová, jež měla v první jízdě ošklivě vypadající pád, i Pančochová soudila, že měl být závod přeložen.

Rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou dělilo jen devět setin sekundy od umístění v elitní desítce olympijského závodu na 1500 metrů, i s jedenáctým místem však byla maximálně spokojená. Jednadvacetiletá česká reprezentantka se vyrovnala i s nezvykle pozdním začátkem závodu, na oválu se představila až po 22. hodině místního času. Se svým druhým vystoupení na hrách v Pchjongčchangu byla Zdráhalová spokojená. Zlato získala Ireen Wüstová z Nizozemska.

Sport - další výsledky

Cyklista Ondřej Cink, který se po jedné sezoně na silnici vrátil k horským kolům, zahájil sezonu druhým místem v etapovém závodu Mediterranean Epic. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015 vyhrál závěrečný díl čtyřdenního podniku ve Španělsku. V celkovém pořadí Cinka porazil jen Francouz Jordan Sarrou, za kterým český jezdec zaostal o minutu a 50 sekund.

Judista Lukáš Krpálek získal na Grand Slamu v Paříži bronzovou medaili. V boji o třetí místo ve váze nad 100 kg porazil v prodloužení Roye Meyera z Nizozemska. Jediným přemožitelem českého reprezentanta byl v semifinále Korejec Kim Sung-min. Blízko medaili byl i Jaromír Musil ve váze do 81 kg, který rovněž došel do semifinále, ale pak podlehl Korejci I Sung-suovi a v boji o bronz světové jedničce Frankovi De Witovi z Nizozemska. Výsledkem bylo páté místo. Zatímco s Krpálkovou účastí v bojích o medaile se počítalo, o překvapení se postaral Musil, který se vrací po dlouhém zranění. V Paříži to byl jeho druhý start od října 2016.

Soupeřem českých tenistek v semifinále Fed Cupu bude Německo, které v Minsku vyhrálo nad Běloruskem 3:2. Hrát se bude 21. a 22. dubna na půdě soupeřek a pro Němky to bude odveta za prohrané finále této soutěže v Praze v roce 2014. Češkám nevyšlo přání hrát doma s Běloruskem. Kapitán Petr Pála předpokládá, že Němky nasadí do semifinále silnější sestavu. "Němky mají obrovsky silný tým, takže my taky budeme potřebovat silný tým. S tímhle kádrem, co máme, se dá porazit každý. Byl bych hrozně rád, kdyby holky byly připravené," dodal kapitán týmu, který vyhrál pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy občasné sněžení, v polohách pod 300 m i déšť se sněhem. ejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.