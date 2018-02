11-02-2018 10:39 | Zdeňka Kuchyňová

Starostové chtějí přimět Babiše k podpoře zmírnění zákona o střetu zájmů

Starostové a hejtmani chtějí v pondělí přesvědčit premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přes negativní stanovisko vlády podpořil zmírnění zákona o střetu zájmů ve vztahu k představitelům malých obcí. Jinak podle nich hrozí to, že se hlavně v malých obcích nepovede sestavit kandidátky pro komunální volby, a bude je pak muset vést správce na náklady státního rozpočtu. Novinářům to řekl europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN). Podle něj kvůli povinnosti zveřejňovat majetek už na své funkce "rezignovaly desítky, možná i stovky neuvolněných funkcionářů". Ministerstvo spravedlnosti zatím změny odmítá.

Loňský schodek agrárního obchodu byl nejhorší od roku 2011

Loňský schodek agrárního zahraničního obchodu 30,8 miliardy korun byl nejhorší od roku 2011. Agrární komora uvedla, že vývoj zahraničního obchodu poskytuje přesný obraz české výroby, respektive "nevýroby". Prvním krokem ke zlepšení situace by podle předsedy svazu Martina Pýchy mělo být zamezení dovozů živočišných produktů za dumpingové ceny, například z Polska nebo Německa. Dále by se měly sjednotit podpory pro zemědělce v zemích unie.

Dalším krokem by měla být větší podpora pro zemědělce sdružující se do odbytových družstev. Ti by mohli mít jak daňové úlevy, tak například preferenční zvýhodnění v dotačních programech, možností by bylo i odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění. Stát podle Pýchy také není schopný zlepšit podmínky pro příjem pracovníků ze zahraničí, kteří by mohli sezonně pracovat například v ovocných sadech. Problém je podle něj i v nedostatečných zpracovatelských kapacitách. Češi dlouhodobě do zahraničí vyváží nezpracované komodity jako je mléko nebo skot, a přiváží finální výrobky jako je maso nebo sýry.

Chovanec ČSSD doporučí hlasovat pro odvolání Okamury z vedení PS

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec podpoří v případném hlasování odvolání předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. KDU-ČSL to navrhuje kvůli Okamurovým výrokům o protektorátním koncentračním táboře v Letech u Písku. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Chovanec řekl, že stejné hlasování doporučí i celému klubu ČSSD, byť bez hlasů ANO bude iniciativa jen plácnutím do vody. Odvolat místopředsedu Sněmovny lze na písemný návrh alespoň dvou pětin všech poslanců.

Předseda poslaneckého bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) v debatě České televize uvedl, že lidovci se návrhem na odvání Okamury chtějí předvést. V pořadu opakovaně odmítl označování své strany za extremistickou.

Squatterům v Praze hrozí vězení, policie zahájila trestní řízení

Squatterům v pražské usedlosti Šatovka hrozí vězení. Policisté původně označili jednání squatterů za přestupek, nyní ale zahájili trestní řízení. Nikoho konkrétního však zatím nestíhají. Nadále také platí původní rozhodnutí, že policie proti squatterům na střeše budovy z bezpečnostních důvodů nezasáhne. Uvedl to na policejním webu mluvčí pražské policie Jan Daněk. "Z pokynu státního zástupce byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru," sdělil mluvčí. Zástupce squatterů ČTK řekl, že dům neopustí, dokud nebudou mít záruku, že nebudou zatčeni.

Dvě až tři desítky squatterů obsadily usedlost Šatovka v Šáreckém údolí v pátek večer. Po jednání s policií a představiteli městské části Praha 6 část squatterů dům opustila a asi deset jich podle radnice zůstalo na střeše. Policie pak oznámila, že proti zbylým squatterům zasahovat nebude, protože by mohli být při tom policisté či squatteři zraněni. Praha 6 chce ze Šatovky udělat centrum pro seniory. Squatteři v prohlášení na internetu uvedli, že by chtěli v usedlosti vytvořit prostor pro setkávání lidí.

Objem hypoték loni nepatrně klesl na 217 miliard Kč

České banky poskytly za loňský rok lidem zhruba 105.500 hypotečních úvěrů za celkem 216,7 miliardy Kč. Proti předloňskému rekordnímu roku jde o mírný pokles. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. "Zájem o financování hypotečním úvěrem byl opět vysoký, k čemuž přispěly stále velmi příznivé úrokové sazby. V celém roce 2017 byla také zřetelná snaha regulátora hypoteční trh brzdit. Nicméně v tomto ohledu spíše působil nedostatek nemovitostí na trhu, které by bylo možné nakoupit, než důsledky doporučení regulátora," uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl. Odborníci se shodují na tom, že hypoteční úvěry budou letos zvolna zdražovat. Odhadují, že na konci letošního roku se sazby budou pohybovat mezi 2,75 až třemi procenty.

Meteorologové odvolali smogovou regulaci kromě Třinecka

Meteorologové odvolali smogovou regulaci pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko, smogová situace tam ale trvá. Na Třinecku pokračuje regulace. Podniky musejí dodržovat různá opatření. Meteorologové doporučují omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.Ve Zlínském kraji polétavého prachu v ovzduší postupně ubývá. Meteorologové už odvolali smogovou situaci. Kvůli zvýšenému výskytu prachových částic v ovzduší platila od sobotního rána.

Českým dětem podle studie chybí vitamin D

Českým dětem podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) chybí vitamin D tvoření kůží ze slunečního záření. Jen třetina dětí má dostatek celoročně, nejhorší je situace v zimě a na jaře. SZÚ zkoumal před dvěma lety krev více než 400 dětí, letos plánuje i měření u dospělých. Vitamin D, který je rozpustný v tucích, je nezbytný pro vstřebávání vápníku či fosforu ve střevě. Potřeba je také pro správnou tvorbu kostí. Jeho nedostatek může mít za následek jejich měknutí, častější infekce nebo rozvoj civilizačních onemocnění. Mohou se i kazit zuby. Vitamin D obsahují třeba játra, máslo, vaječný žloutek, rybí tuk, mléko či obilniny.

Dnešek je Evropským dnem tísňové telefonní linky 112

Dnešní den, kdy datum v kalendáři vytváří číslici 112 (11.2.), je Evropským dnem tísňové telefonní linky 112. Česko zavedlo toto číslo v roce 2004, kdy země vstoupila do Evropské unie. O zavedení evropského dne této telefonní linky se pak zasloužila Česká republika v roce 2009, když předsedala Evropské unii. Občané v loňském roce v tuzemsku sáhli po linkách tísňového volání 112 a 150 každých 10,5 sekundy. Operátoři tísňové linky 112 odbavili téměř tři miliony hovorů.

Biatlonista Krčmář byl druhý ve sprintu, čtyři sekundy od zlata

Také druhý biatlonový sprint na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu přinesl české výpravě medaili, Michal Krčmář skončil druhý a navázal na sobotní bronz Veroniky Vítkové. Na vítězného Němce Arnda Peiffera ztratil jen 4,4 sekundy, třetí byl s odstupem 3,3 sekundy na Krčmáře Ital Dominik Windisch. Sedmadvacetiletý Krčmář prožil nejpovedenější závod v kariéře. Jeho maximem ve Světovém poháru bylo loňské třetí místo ze stíhačky v Ruhpoldingu. Díky bezchybné střelbě a rychlému závěrečnému kolu získal svoji první medaili z velké akce. Do pondělní stíhačky z českých reprezentantů postoupil již jen 29. Ondřej Moravec.

Český běžec na lyžích Martin Jakš obsadil ve skiatlonu na olympijských hrách v Pchjongčchangu deváté místo. Překvapivým vítězem závodu na 2x15 km se navzdory pádu krátce po startu stal Simen Hegstad Krüger z Norska před dvojicí krajanů Martinem Johnsrudem Sundbym a Hansem Christerem Holundem. Zbývající dva čeští běžci Petr Knop a Aleš Razým skončili na 38. a 55. místě.

Čeští hokejisté prohráli v generálce na olympijský turnaj v Pchjongčchangu s Finskem 0:2. Góly v Soulu padly až ve druhé polovině zápasu. První půlku zápasu odchytal v české brance Pavel Francouz. Poté ho podle plánu vystřídal Dominik Furch a vzápětí inkasoval dvakrát v rozmezí 32 vteřin. Duel kvůli zranění nedohrál útočník Milan Gulaš, nejproduktivnější hráč extraligy. Ostrý start pod pěti kruhy čeká svěřence Josefa Jandače ve čtvrtek 15. února duelem s domácí Koreou. Utkání začne ve 13:10 SEČ. Dalšími soupeři Čechů ve skupině A jsou Kanada a Švýcarsko.

Kvalifikace slopestylu snowboardistek se na olympijských hrách v Pchjongčchangu nepojede a všech 27 závodnic včetně české reprezentantky Šárky Pančochové se představí v pondělním finále. To se podle informací Mezinárodní lyžařské federace FIS pojede jen na dvě jízdy místo obvyklých tří. Pořadatelé začátek kvalifikace kvůli nepřízni počasí nejprve odložili, ani po půlhodinovém čekání se ale silný vítr neuklidnil. Vzhledem k předpovědi se proto rozhodli soutěž o den posunout a zařadili ji před plánované pondělní finálové jízdy, nakonec ale pustili do bojů o medaile všechny závodnice.

Kvitová zdolala Bencicovou a poslala Češky do semifinále Fed Cupu

České tenistky podesáté za sebou postoupily do semifinále Fed Cupu. V utkání 1. kola Světové skupiny vedou doma nad Švýcarskem už 3:0, když rozhodující třetí bod přidala v souboji týmových jedniček Petra Kvitová. Vítězka turnaje v Petrohradu z minulého týdne porazila v pražské O2 areně Belindu Bencicovou 6:2 a 6:4. České tenistky vyhrály 1. kolo v nejkratším možném čase hned po třech dvouhrách, i když jim kvůli střevní viróze chyběla jednička a světová pětka Karolína Plíšková. V semifinále 21. a 22. dubna změří svěřenkyně kapitána Petra Pály síly s vítězem utkání mezi Běloruskem a Německem.

Kvitová prožila úspěšný návrat do Fed Cupu, který nehrála od předloňského finále kvůli následnému zranění ruky po přepadení neznámým útočníkem. Česká hráčka nejprve porazila v sobotu ve třech setech Viktoriji Golubicovou a dnes vyhrála i svůj druhý singl o tomto víkendu. Jeden bod přidala Barbora Strýcová, která v sobotu stejným výsledkem jako Kvitová přehrála Bencicovou.

Počasí

Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.