10-02-2018 10:47 | Zdeňka Kuchyňová

Ministerstvo navrhlo zvýšení penze v 85 letech i snížení zásluhovosti

Lidem, kteří dosáhnou 85 let, by se od příštího roku mohl automaticky zvýšit důchod o tisícikorunu. Změnit by se mohlo také složení penze, což by se promítlo do valorizace. Podle ministerstva práce by si díky úpravě přilepšili lidé s nízkým důchodem, zásluhovost důchodů by se ale snížila. Resort to uvedl v podkladech k navrhované novele o důchodovém pojištění.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být od příštího roku deset procent. Procentní výměra penze se u každého liší podle odpracovaných let a odvodů. Podle návrhu by nově na její zvýšení tedy připadlo méně. Podle kritiků návrhu se tak dá chystaná změna přirovnat ke zvyšování platů - aby se zvedl tarif všem, sníží se odměny výkonnějším pracovníkům. Na malou zásluhovost penzí v Česku poukazoval už dřív Ústavní soud.

Drahoš zvažuje nejen kandidaturu do Senátu, ale i širší projekt

Finalista prezidentské volby Jiří Drahoš zvažuje nejen kandidaturu do Senátu, ale i širší projekt, ve kterém by pokračoval v důležitých tématech z prezidentské volby. Pokud by se pro kandidaturu rozhodl, chtěl by se o post senátora ucházet jako nezávislý, pokud možno s průřezovou podporou politických stran. Drahoš to řekl v rozhovoru s ČTK. Za svou prohrou ve volbách vidí především negativní e-mailovou kampaň na internetu, která byla zaměřena hlavně na seniory. Televizní debaty podle jeho názoru rozhodující vliv neměly. Vyloučil založení politické strany, o kterém spekulovala média.

Squatteři obsadili opuštěnou usedlost Šatovka v Praze

Dvě až tři desítky squatterů obsadily v pátek večer opuštěnou usedlost Šatovka v Šáreckém údolí v Praze. Teď v domě podle radnice Prahy 6 zůstává ještě asi deset squatterů. Policisté proti nim nebudou z bezpečnostních důvodů zasahovat. Squatteři se podle policie dopouštějí jen přestupku. Budovu spravuje městská část Praha 6, která dříve oznámila, že chce dům opravit.

Policisté dorazili k usedlosti v pátek a se squattery, kteří se ukryli na střeše budovy, vyjednávali. Se squattery jednal i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Nabídl, že situaci kolem domu projedná za dva týdny zastupitelstvo, pokud squatteři budovu opustí. Část poté z Šatovky odešla, ale zbylí dohodu nepřijali. Usedlost Šatovka je prázdná od roku 2011. Radnice zhruba před dvěma lety oznámila, že chce usedlost opravit a vytvořit z ní bytový dům. Squatteři v prohlášení zveřejněném na webu A2larm.cz uvedli, že radnice sliby o znovuzprovoznění Šatovky nesplnila.

ČSSD počítá s přerušením sjezdu, Zeman vystoupí v jeho úvodu

Prezident Miloš Zeman vystoupí na sjezdu ČSSD příští neděli krátce po jeho zahájení, řekl po jednání širšího vedení strany novinářům úřadující předseda strany Milan Chovanec. Na Zemanův projev navážou volby vedení, které sociální demokracie vybere po neúspěchu v loňských sněmovních volbách. Podle Chovance se část sjezdu pravděpodobně odehraje bez přítomnosti veřejnosti a jednání by se kolem 22:00 mohlo na několik měsíců přerušit.

Přes 550 delegátů by se mohlo vyslovit i k tomu, zda by měla ČSSD jednat s ANO o vládě. Kandidáti na předsedu ČSSD nabízejí různé postupy, jak by se měla strana vyslovit k případné vládní spolupráci.

Agentura Fitch potvrdila rating ČR na stupni A+

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni A+. Výhled ratingu zůstává pozitivní, což signalizuje, že Fitch by v dohledné době mohla přikročit ke zlepšení úvěrového hodnocení. Agentura poukázala na dobrý stav vládních financí i bankovního systému v České republice. Upozornila, že ke zlepšení ratingu by mohl vést například pokračující pokles poměru vládního dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP), který podle jejího odhadu na konci loňského roku činil 35,1 procenta. Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ocenil, že Česká republika má v hodnocení úvěrové spolehlivosti agentury Fitch Ratings nadále stupeň A+. Přál by si, aby český růst táhly investice, které chce masivně podpořit v příštím roce. "Tím, že HDP roste, tak není problém masivně investovat, i kdyby třeba byl větší deficit," uvedl Babiš.

Meteorologové na Třinecku vyhlásili stav regulace

Pro Třinecko platí stav regulace. Podniky musejí přijmout různá opatření, aby ještě více neznečišťovaly ovzduší. Na většině území Moravskoslezského kraje platí už od čtvrtku smogová situace. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší na některých měřicích stanicích stále více než dvojnásobně překračovaly imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav. Smog postihuje region hlavně na podzim a v zimě. Smogová situace byla vyhlášená také ve Zlínském kraji.

Šéf asociace: V jazykových školách chybí lektoři, mají nízké mzdy

Jazykové školy se potýkají s nedostatkem lektorů. Důvodem jsou nízké mzdy, které tyto školy nedokážou výrazněji zvýšit. Lidé vyhledávají nejvýhodnější ceny jazykových kurzů, které část škol kvůli konkurenci drží záměrně nízko. Někde se tak nedaří motivovat k práci nové lektory, případně ty stávající ve školách udržet. ČTK to řekl šéf Asociace jazykových škol Vítězslav Bican. Odhaduje, že v Praze chybí kolem 200 lektorů. Celkově by jich mělo v ČR být asi o pět až deset procent více než nyní. Lektoři by podle Bicana měli dostávat více než 300 korun za šedesátiminutovou hodinu, aby se jejich odměňování přiblížilo platům srovnatelně kvalifikovaných vysokoškoláků.

Masopustní masky zaplní o víkendu republiku

Po celé zemi budou o víkendu ulicemi měst a obcemi procházet průvody masek, které jsou součástí masopustních oslav. K největším patří už 156. průvod v Milevsku, který je na státním seznamu tradiční lidové kultury. Název masopust odkazuje na náboženský původ tohoto několikadenního lidového svátku. Masopust, spojený kromě masek třeba se zabijačkami, končí na Popeleční středu, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Masopust na Milevsku nabídne jarmark, koncerty a odpoledne samotný rej masek. Letošní oslavy budou spojeny s fanděním olympijské rychlobruslařce Karolíně Erbanové, která je patronkou Milevských maškar.

Dalšími velkými oslavami v Česku budou třeba Zákupský masopust na Českolipsku se soutěží v pojídání knedlíků a hodem polenem nebo Líšeňské ostatky v Brně, jejichž součástí je i zastřelení medvěda či tradiční pochovávání basy.

V Krkonoších roste počet úrazů lyžařů a snowboardistů

V Krkonoších roste počet úrazů na sjezdových tratích. Od pondělí, kdy začal cyklus jarních prázdnin, zaznamenala horská služba v nejvyšších českých horách 200 úrazů na sjezdovkách. ČTK o tom informoval zastupující náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa. Cyklus jarních prázdnin potrvá do 18. března. Například ve středu zaznamenali horští záchranáři jen ve Špindlerově Mlýně čtyři úrazy během jedné chvilky a v pátek se v Peci pod Sněžkou vážně poranilo devítileté dítě. Spadlo u nástupu do lanovky z pětimetrové zídky a zlomilo si stehenní kost. V Krkonoších horská služba v uplynulých dnech zasahovala většinou u komplikovaných poranění bérců, kolenních vazů, ale i několika poranění páteře.

Řetězová cesta na Sněžku je zledovatělá a velmi nebezpečná

Řetězová cesta od Slezského domu v Obřím sedle na vrchol Sněžky v Krkonoších je kvůli silné námraze velmi nebezpečná. Tloušťka námrazy je místy nad 30 centimetrů. Upozorňuje na to horská služba. "Zhruba 60 metrů pod vrcholem jsou bezpečnostní řetězy již zaváty sněhem a není se tam moc čeho chytit," řekl ČTK Martin Ivanko z krkonošské horské služby. Na hřebenech Krkonoš je mrazivo a leží tam od 100 do 120 centimetrů sněhu. Na hřebenové Luční boudě bylo dnes ráno minus devět stupňů pod nulou a jasno.

Biatlonistka Vítková má bronz, rychlobruslařka Sáblíková dojela čtvrtá

Česká výprava má na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu první medaili, biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí ve sprintu. Na stříbrnou Norku Marte Olsbuovou ztratila 1,6 sekundy. S více než čtyřiadvacetisekundovým náskokem vyhrála Němka Laura Dahlmeierová. V nezvykle pozdním večerním čase se Vítková vyrovnala s mrazem i větrem na střelnici. Minula jen druhou ránu vestoje a rychle běžela. "Na trati to bylo těžké, protože foukalo. Chvílemi tam byly úplné větrné mlýny, co nás zastavovaly, na střelnici se to taky točilo. Naštěstí jsem dokázala vleže zareagovat na vítr, tam mi to popadalo, škoda jedné rány vestoje," komentovala svůj výkon Vítková.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila v olympijském závodě v Kangnungu na trati 3000 metrů čtvrté místo. Trojnásobná olympijská vítězka prohrála s trojicí nizozemských závodnic, od bronzu ji dělilo 52 setin sekundy. Zlato získala překvapivě Carlijn Achtereekteová, která dosud ve Světovém poháru nepronikla do první desítky. Sáblíková, kterou v této sezoně pronásledovaly zdravotní potíže, jela v poslední dvojici a věděla, že na medaili bude potřebovat čas na hranici čtyř minut. Poslední kolo zajela nejrychleji ze všech za 32,02, ale ztrátu se jí už dohnat nepodařilo. Výsledný čas 4:00,54 ji stačil jen na čtvrté místo. Jednadvacetiletá Nikola Zdráhalová při své olympijské premiéře obsadila 15. příčku. Obrovské zklamání. Tak popsala Martina Sáblíková své první vystoupení na olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Já jsem opravdu dělala, co jsem mohla. Víc to nešlo," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Dnes ji navíc záda vůbec nelimitovala. "Ne, ne. Záda s mým výkonem neměla nic společného. Ta grimasa, kterou jsem udělala po projetí cíle, byla reakcí na čtvrté místo, které jsem viděla u svého jména," přiznala. Sáblíkovou v Pchjongčchangu čeká ještě závod na 5000 metrů, ve kterém bude obhajovat zlato ze Soči a Vancouveru.

Sáňkař Ondřej Hyman je v polovině olympijské soutěže dvacátý. Vede Němec Felix Loch, který po triumfech z Vancouveru i ze Soči míří za třetím zlatem.

Po polovině soutěže skokanů na středním můstku vede v Pchjongčchangu Polák Stefan Hula před svým krajanem a lídrem Světového poháru Kamilem Stochem a Norem Johannem Andrem Forfangem. Roman Koudelka postoupil do druhého kola na 26. místě, Viktor Polášek skončil čtyřiačtyřicátý.

Počasí

Zataženo, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.