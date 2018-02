09-02-2018 09:16 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš dostal od Zemana neomezenou dobu na jednání o nové vládě

Prezident Miloš Zeman časově neomezí premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) při druhém pokusu o sestavení vlády. Babiš to řekl novinářům po přibližně dvouhodinové večeři se Zemanem na zámku v Lánech. Zeman také nebude od Babiše předem chtít 101 podpisů od poslanců, kteří vládu podpoří. Očekává však, že kabinet získá hlasy většiny poslanců přítomných ve Sněmovně, uvedl Babiš. Oba se znovu sejdou 18. února po sjezdu ČSSD, který zvolí předsedu strany. Zeman a Babiš se shodli, že se budou scházet pravidelně jednou měsíčně. Babiš pozval prezidenta na večeři do Průhonic na 18. února. V tentýž den bude mimořádný sjezd ČSSD volit nového předsedu strany. Volba předsedy ČSSD je důležitá pro pokračování jednání mezi sociálními demokraty a hnutím ANO.

Prezident Miloš Zeman v projevu na nadcházejícím sjezdu ČSSD výslovně nepodpoří žádného z kandidátů na předsedu nebo místopředsedu strany. Řekl to ve svém prvním povolebním televizním vystoupení v TV Barrandov. Poznamenal, že sociální demokracie je na dně a vnitřně rozpolcená. Zároveň řekl, že nevidí důvod, aby zval zástupce politických stran na konzultace kvůli sestavování vlády. Výjimkou by mohlo být setkání se zástupci stran, které zvažují podporu menšinovému kabinetu Andreje Babiše (ANO). Zemana na sjezd pozval úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec.

Taxikáři budou do 18:00 jezdit tam a zpět po magistrále v centru Prahy

Zhruba tisícovka protestujících taxikářů bude dnes v Praze až do 18:00 jezdit tam a zpět po magistrále v centru města. Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová vyzvala účastníky protestu, aby dodržovali přiměřenou rychlost a neprovokovali tím, že pojedou pomalu. Dodala, že hodlá zavolat premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a pozvat ho k jednáním. Situace monitoruje policie, která na webu vyzvala obyvatele, aby k cestám v centru města raději využívali MHD. Taxikáři protestují proti alternativním přepravním službám typu Uber. Řidiči taxi o alternativních přepravních službách tvrdí, že jde o nekalou konkurenci. Viní stát z toho, že vůči ní nic nepodniká.

CVVM: Důvěra v prezidenta v lednu zůstávala na 55 procentech

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana na konci ledna zůstávala stejně jako v prosinci na 55 procentech. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který se uskutečnil před druhým kolem prezidentské volby. Mezi ústavními institucemi se tradičně nejvyšší důvěře těší starostové a obecní zastupitelstva, naopak nejhůře na tom je Poslanecká sněmovna.

Rus Nikulin podal další ústavní stížnost a žalobu na vnitro

Rus Jevgenij Nikulin, který v pražské pankrácké věznici čeká na rozhodnutí o svém vydání, podal ve čtvrtek druhou ústavní stížnost. Napsala to agentura TASS. Podle advokátů chce zvrátit verdikt Nejvyššího soudu o přípustnosti vydání do USA. Nikulin rovněž zažaloval rozhodnutí, jímž mu údajně české ministerstvo vnitra odepřelo "humanitární azyl". Ústavní soud mezitím potvrdil, že stížnost obdržel. Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě z let 2012-2013. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti, tříměsíční lhůta běží od loňských Vánoc. Humanitární azyl prý Nikulin potřebuje proto, že "se obává, že projednávání jeho případu v USA nebude spravedlivé".

Policie loni zabavila zločincům majetek za více než 2,6 miliardy Kč

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v loňském roce zabavila zločincům majetek za více než 2,6 miliardy korun. Meziročně šlo o pokles zhruba o 3,4 miliardy Kč. Ředitel útvaru Michal Mazánek dnes ČTK řekl, že je to způsobeno tím, že stát zlepšil různé kontrolní mechanismy a majetek zabavuje ještě dřív, než se trestný čin stane a případ začne vyšetřovat policie. Podle Mazánka také nemůže zajišťování výnosů z trestné činnosti růst napořád. Důvody poklesu rovněž policisté vidí v tom, že se zlepšily státní kontrolní mechanismy. Firmy například podávají kontrolní hlášení, byla zavedena elektronická evidence tržeb a další legislativní změny.

Masiv v centru Děčína hrozí zřícením, evakuuje se asi 20 lidí

V širším centru Děčína se uvolnil pískovcový masiv, hrozí, že se zřítí. Radnice bude evakuovat asi dvacet lidí ze dvou domů, řekla ČTK primátorka Děčína Marie Blažková (ANO). Specializovaná firma by měla do dvou týdnů nebezpečný masiv zlikvidovat. Ohrožení zjistili odborníci z pravidelného monitoringu. "Voda a mráz udělaly své a je to pískovec. Mluvíme asi o 74 kubících, takže je to velký masiv," uvedla Blažková. Problémy s nestabilními pískovcovými masivy nejsou v Děčíně výjimečné. V roce 2014 se uvolnil v části Horní Žleb 25 tun vážící balvan, který jen těsně minul jeden dům a skončil na zahradě mateřské školy. Město následně s pomocí státní dotace celé okolí sanovalo a nechalo zde umístit bariéry proti pádům dalších kamenů.

Masakr na Švédských šancích připomene nad Přerovem velký kříž

Poválečný masakr karpatských Němců u Přerova bude od jara lidem připomínat čtyřmetrový kovaný kříž. Memento z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy bude vztyčeno na kopci zvaném Švédské šance, kde bylo v červnu 1945 zabito 267 lidí. Kříž bude symbolicky prostřílený, zdobit ho bude trnová koruna. Radnice za dílo zaplatí 300.000 korun, řekla ČTK její mluvčí Lenka Chalupová. Historici řadí masakr mezi nejhorší případy msty na německy mluvícím obyvatelstvu v poválečném Československu. Širší veřejnost se o masakru dozvěděla až po roce 1989. Tragédii po celou dobu na místě nic nepřipomínalo, až v roce 2015 vznikla u polní cesty na Švédských šancích pamětní deska.

Masakr se na návrší Švédské šance odehrál v noci z 18. na 19. června 1945. Českoslovenští vojáci zde zavraždili 120 žen, 72 mužů a 75 dětí včetně kojenců. Šlo o karpatské Němce ze Slovenska, slovenské Maďary a Slováky, kteří se vraceli z války domů. Masakr zorganizoval důstojník Karol Pazúr, který nakonec skončil před soudem. Nejprve byl potrestán 7,5 lety vězení, Nejvyšší vojenský soud v Praze mu v roce 1949 zvýšil trest na 20 let. Ve vězení strávil zhruba rok, poté mu prezident Klement Gottwald udělil amnestii, v pozadí byly Pazúrovy vazby na komunistické představitele.

České vědkyni se podařilo vytvořit geneticky modifikované křečky

Vědkyně Helena Fulková, které se před několika lety podařilo jako první Češce naklonovat myši, nedávno uspěla v další oblasti. V Japonsku, kde je nyní na dlouhodobé stáži, vytvořila geneticky modifikované křečky. ČTK to řekl její otec Josef Fulka z Výzkumného ústavu živočišné výroby Akademie věd ČR, který je také odborníkem na klonování. Fulková patří do týmu Petra Svobody z Ústavu molekulární genetiky. Klonování myší ani genetické modifikace křečků nejsou samoúčelné, slouží k pochopení podstaty biologických procesů. Podle Fulky se od dob ovce Dolly změnil pohled na to, co může klonování přinést. Původní naděje, že přinese revoluci v lékařství při nahrazování tkání, ustoupila do pozadí po rozmachu výzkumu kmenových buněk. Klonování může ale přinést jiný výsledek: záchranu kriticky ohrožených druhů. Týká se to například nosorožce bílého.

Dovolenou v Dubaji loni strávilo 70 tisíc českých turistů

Zájem českých turistů o dovolenou v Dubaji loni dál výrazně rostl. Do nejpopulárnějšího ze sedmi Spojených arabských emirátů zavítalo 69.476 českých návštěvníků, meziročně o čtvrtinu víc. Uvedlo to české zastoupení Dubajského vládní úřadu pro turismus. Do statistik nejsou přitom započítaní tranzitní pasažéři, kteří v Dubaji jen přestupovali. Dubaj je nejpopulárnější exotickou destinací českých turistů. Podle Asociace cestovních kanceláří se loni na druhém místě umístilo Thajsko, kam zavítalo zhruba 50.000 Čechů, a dále Kapverdy s 12.000 návštěvníků s odletem z Prahy.

Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu oficiálně začaly

Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu byly oficiálně zahájeny. Korejský prezident Mun Če-in v korejštině přednesl protokolem předepsanou větu. Třiadvacátá zimní olympiáda potrvá do 25. února. Zúčastní se jí rekordních 92 výprav včetně skupiny neutrálních sportovců z Ruska, kteří po vyloučení svého olympijského výboru budou závodit pod olympijskou vlajkou.

Česká výprava v čele s vlajkonoškou Evou Samkovou přišla podle korejské abecedy jako 66. v pořadí. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnilo asi pět desítek ze 93 českých reprezentantů, kteří budou závodit v Koreji. Na ploše předvedli ukázkový telemark jako vzpomínku na 50. výročí zlaté olympijské medaile skokana na lyžích Jiřího Rašky. Čepici "raškovku", která toto výročí připomíná v olympijské kolekci, měl vedle členů výpravy na hlavě také v hledišti předseda Senátu Milan Štěch, který je nejvyšší českým politickým představitelem na olympiádě.

O prvním olympijském víkendu se bude v Koreji rozdělovat dvanáct sad medailí a fanoušci právem očekávají, že některou získá česká výprava. Martina Sáblíková má z rychlobruslařského závodu na 3000 metrů zlato z Vancouveru a stříbro ze Soči a biatlonisty čekají sprinty. Sáblíková nenastoupí k sobotnímu závodu v pozici favoritky. Trojnásobná olympijská vítězka měla před olympiádou problémy se zády, řadu týdnů netrénovala, nevyhrála ani jeden závod Světového poháru a sama v dějišti her přiznala, že neví, co má od úvodní trojky očekávat.

Český dům v Pchjongčchangu byl otevřen

Čeští sportovci, fanoušci i zahraniční hosté mohou od dnešního dne oficiálně navštívit Český dům na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Prostory, v nichž budou moci slavit své úspěchy, ale i odpočívat nebo se setkávat s hosty, slavnostně otevřeli předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda Senátu Milan Štěch, velvyslanec Tomáš Husák a prezident Slovenska Andrej Kiska. Jeho český protějšek Miloš Zeman se z akce omluvil. "My na Slovensku vám vždy držíme palce, držte je i vy nám, a když budeme někdy bojovat proti sobě, třeba v hokeji, tak budeme samozřejmě fandit své zemi. Společně si ale přejme úžasné sportovní zážitky," dodal slovenský prezident.

Český dům vznikl v pobřežním městě Kangnung - dějišti hokejových zápasů a soutěží v rychlobruslení či krasobruslení. Je bezprostředně proti olympijské vesnici. Sportovci ubytovaní v ní jej vidí přímo z okna. "Je super, že to máme jen přes silnici a můžeme sem chodit často. V noci vidíme, jak svítí," řekl krasobruslař Martin Bidař. Vedle krasobruslařů na slavností zahájení dorazili i bobisté, kteří dnes mají volný den, a proto se rozhodli jej zpestřit cestou z horského střediska do přímořského. Na rozdíl od osmnáctiletých krasobruslařů se okamžitě vydali na pivo. Projekt Českých domů na olympiádách funguje již od Barcelony v roce 1992, ale dlouho byl uzavřený veřejnosti. Zpřístupněn byl poprvé během letních her v Londýně 2012, navštívilo ho tehdy 80 tisíc lidí a sklidil obrovský úspěch. V Pchjongčchangu je nejblíže sportovcům, co kdy byl. Součástí domu je konzulární jednatelství.

Motocyklista Klymčiw je měsíc po nehodě doma z nemocnice

Motocyklista Ondřej Klymčiw je měsíc po vážném zranění z Rallye Dakar doma z nemocnice. Dvaatřicetiletý jezdec, který strávil tři týdny v nemocnici v Limě a 1. února byl převezen do pražské nemocnice Na Homolce, to oznámil na facebooku. Klymčiw se zranil při pádu ve třetí etapě 40. ročníku Rallye Dakar. Před operací zlomených obratlů i po ní byl dlouho udržován v umělém spánku, plánovaný zákrok museli lékaři několikrát posunout.

Sport - výsledky

Koulař Tomáš Staněk po úterním českém halovém rekordu v Düsseldorfu potvrdil výbornou formu i na dalším mítinku IAAF v Madridu, kde suverénně zvítězil výkonem 21,69 metru. Za svým novým maximem zaostal téměř o půl metru, i tak porazil druhého Poláka Michala Haratyka jasně o 73 centimetrů. V letošní sezoně Staněk triumfoval i při třetím startu a ve světových tabulkách mu patří nejlepší tři výkony. Pavel Maslák absolvoval letos poprvé závod na 400 metrů a odešel poražen. Dvojnásobný halový mistr doběhl třetí v čase 46,14 sekundy. Vyhrál domácí Óscar Husillos ve španělském rekordu 45,86. Před Masláka, který přišel o vedení v cílové rovince, se dostal ještě Slovinec Luka Janežič.

Zápas 1. kola Světového skupiny Fed Cupu mezi českými a švýcarskými tenistkami rozehrají v sobotu po poledni Petra Kvitová s Viktorijí Golubicovou. Po nich nastoupí Barbora Strýcová s Belindou Bencicovou. Rozhodl o tom los v dějišti utkání pražské O2 areně. Česká jednička Karolína Plíšková chybí v nominaci kvůli viróze a minimálně v sobotu do hry nezasáhne. Češky budou proti Švýcarsku usilovat o jubilejní desátý postup do semifinále za sebou. Pálovy svěřenkyně vyhrály pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu, vloni při absenci opor vypadly v semifinále s USA.

Počasí

Oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, při nízké oblačnosti -3 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.

Letošní leden byl v pražském Klementinu třetí nejteplejší od začátku měření na této stanici, které se datuje už od roku 1775. Průměrná teplota v prvním měsíci tohoto roku dosáhla plus 5,3 stupně Celsia, což je o 6,1 stupně víc než dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl svém webu. Vůbec nejteplejší leden zažila nejstarší meteorologická stanice v zemi v roce 2007, kdy průměrná teplota byla 6,3 stupně. Nejchladnější leden od začátku měření v Klementinu byl v roce 1799 s průměrem minus 9,3 stupně.