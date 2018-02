08-02-2018 09:05 | Martina Bílá

Babiš a Zeman budou u večeře mluvit o vládě i zahraniční politice

Činnost vlády nebo zahraniční politika budou tématy dnešní večeře prezidenta Miloše Zemana s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Babiš také očekává, že se dozví, kolik času od hlavy státu dostane na vyjednávání o sestavení druhého kabinetu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že politici budou mluvit o aktuálních tématech a výhledu do blízké budoucnosti.

Babiš ve středu po jednání kabinetu řekl novinářům, že s prezidentem mluvil naposled před dvěma týdny, kdy podával demisi a Zeman ho podruhé pověřil jednáním o sestavení vlády. Babiš řekl, že si chce si vyslechnout názory prezidenta, informovat ho o činnosti vlády a nastavit vzájemnou spolupráci. Šéf hnutí ANO také očekává, že při večeři na zámku v Lánech zazní, jaký harmonogram jednání o vládě si prezident představuje.

Taxikáři krouží centrem Prahy, protest má trvat dvě hodiny

Protestující taxikáři vyjeli ve čtvrtek kolem 13:30 ze Strahova. Ve smyčce přes centrum budou Prahou jezdit dvě hodiny. Vozů se na parkoviště u stadionu podle organizátorů sjelo 1800 až 2000, magistrát uvádí číslo 1400 aut. V pátek chtějí protestující akci opakovat.

Taxikáři požadují okamžité řešení problémů se službami typu Uber, které podle nich porušují zákony, vadí jim, že řidiči Uberu nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Vláda podle nich situaci neřeší, podle ministerstva dopravy by příslušná novela měla být hotová v horizontu několika týdnů. Taxikáři ve čtvrtek vyzvali ministry dopravy, průmyslu a obchodu a premiéra, aby se dostavili na Strahov k jednáním. Žádný člen vlády se tam ale neobjevil. Ministr Ťok odmítl přijít se slovy, že se scházejí každé dva týdny. I přes kritiku protestu ale uznává, že by se nelegální přepravování osob mělo trestat. Podle něj je potřeba nastavit férové podmínky pro všechny.

Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 3,9 procenta

Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 3,9 procenta z prosincových 3,8 procenta. Meziměsíční růst pokračoval, ale proti prosinci zpomalil. Jedná se navíc o nejnižší lednovou nezaměstnanost od roku 1998. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Bez práce bylo zhruba 289.000 lidí, volných míst přibylo na téměř 231.000. Meziročně nezaměstnanost stále klesá, loni v lednu činila 5,3 procenta.

Lednový vývoj na pracovním trhu je podle Úřadu práce pro tuto část roku obvyklý. Ubylo sezonních prací, hlavně ve stavebnictví a zemědělství. Ve srovnání s předchozími lety je ale situace mnohem příznivější, uvedl úřad.

V Česku se loni ubytovalo rekordních 20 milionů turistů

V Česku se loni podle statistik ubytovalo nejvíc turistů v historii. Do hotelů, penzionů nebo kempů přijelo rekordních 20 milionů lidí. To je podle Českého statistického úřadu o milion a 700 tisíc víc než předloni, říká Pavel Vančura z oddělení statistiky cestovního ruchu: "Kromě toho byl loni překonán i rekord v počtu přenocování, tento ukazatel poprvé překročil hranici 50 milionů."

Nejvíc turistů přibylo v Jihomoravském kraji. Návštěvníků ze zahraničí bylo 10,2 milionu, domácích turistů přijelo 9,9 milionu. Nejvíc cizinců, téměř dva miliony, přijelo tradičně z Německa, další místa pak patří Slovákům a Polákům.

Na protidrogovou politiku chybí více než 100 milionů korun

Na zajištění protidrogové politiky v Česku chybí pro letošek v rozpočtu zhruba 101 milionů korun. Ministerstvo práce prověří, jestli by se peníze na odborníky či centra prevence závislosti na hazardu nedaly získat z nevyčerpaných financí z fondů z EU. Novinářům to po jednání vládní rady pro koordinaci protidrogové politiky řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Rada se pod jeho vedením sešla dnes poprvé. Debatovala i o možnosti proplácení léčby závislosti na drogách, opatřeních proti kouření a nadměrnému pití či daních na alkohol a tabák.

Odbor protidrogové politiky, který spadá pod premiéra, má pro letošek k dispozici 130 milionů. Na platy a další odborníky by podle Babiše potřeboval asi 71 milionů korun. V Česku funguje sedm center prevence závislosti na hazardu. Premiér v demisi uvedl, že by takové středisko mělo být v každém kraji. Na předcházení závislosti na hraní chybí asi 30 milionů. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO) má zjistit, jestli je možné získat sumu z nevyčerpaných peněz z programů EU.

Zástupci měst a obcí se kvůli registru majetku sejdou s Babišem

Zástupci měst a obcí budou příští týden přesvědčovat premiéra v demisi, aby starostové a radní nemuseli svůj majetek zveřejňovat na internetu. Podporuje je v tom i část poslanců. V Poslanecké sněmovně už čekají dva návrhy na změnu zákona. Podle představitelů samospráv už ale kvůli novému registru majetku skončily desítky představitelů obcí a měst a další o rezignaci uvažují.

„Informace, které se zadávají do registru, jsou tak citlivé, tak rozsáhlé, že požadujeme, aby s nimi bylo zodpovědně nakládáno," myslí si předseda Svazu měst a obcí František Lukl. V registru si může kdokoliv vyhledat mimo jiné to, že starosta vlastní třeba obraz, luxusní hodinky nebo starožitnost v hodnotě nad 500 tisíc korun. Premiér v demisi od zástupců samospráv dostane petici za změnu zákona, kterou podepsalo téměř 2500 zástupců obcí. Babiš v sms zprávě vzkázal, že si starosty poslechne a pak se uvidí, co se s tím dá dělat.

Počet letů nad Českem byl loni nejvyšší za 25 let

Počet letů nad Českem byl loni nejvyšší za posledních 25 let, meziročně stoupl o dvě procenta na 853.420. Oznámil to státní podnik Řízení letového provozu ČR (ŘLP). Nejčastěji létá nad republikou německá společnost Lufthansa. Na nejvytíženějším letišti Česka v pražské Ruzyni stoupl meziročně počet pohybů letadel téměř o desetinu.

Největším zákazníkem ŘLP zůstává Lufthansa před společnostmi Emirates, Wizz Air a Qatar Airways. Podle ŘLP využívají letecké firmy český vzdušný prostor kvůli bezpečnosti, velké kapacitě a také výhodným cenám.

Počasí v pátek

Oblačno až polojasno, místy zataženo, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C.