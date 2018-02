07-02-2018 09:59 | Zdeňka Kuchyňová

Vláda přijala novelu zákona o zbraních, co vychází ze směrnice EU

Doba platnosti zbrojních průkazů se pravděpodobně zkrátí, Česko současně zavede nové kategorie zbraní. Počítá s tím novela zákona o zbraních, kterou schválila vláda a která vychází ze směrnice Evropské unie, proti které Česko podalo žalobu. Novelu ještě musí schválit Parlament, nejsilnější opoziční strana ODS oznámila, že zákon odmítá. Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na desetitisíce až statisíce.

V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě k novele uvedlo, že jejím cílem je, aby byla zachována práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301.000 držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819.000 zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů.

Mezi zraněnými po zemětřesení na Tchaj-wanu jsou dva Češi

Mezi zraněnými po zemětřesení na Tchaj-wanu jsou muž a žena z Česka, zřejmě turisté. Bydleli v jednom z hotelů ve městě Chua-lien, který otřesy poškodily. Jejich zranění jsou lehká, hospitalizace podle lékařů nebyla nutná. Oba jsou v kontaktu se svými příbuznými. Českému rozhlasu Radiožurnálu to řekl zástupce české Ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Václav Jílek. Zemětřesení o síle 6,4 stupně postihlo Tchaj-wan v úterý. Ohnisko otřesů bylo 22 kilometrů severovýchodně od města Chua-lien v hloubce jednoho kilometru. Ve městě se podle dostupných informací zřítilo několik budov včetně hotelů či vojenské nemocnice. Zemětřesení na Tchaj-wanu má nejméně pět mrtvých a 243 zraněných. Mezi zraněnými jsou vedle Čechů také občané z Japonska a pevninské Číny.

Část hejtmanů uvažuje o škrtech na prezidentské návštěvy v krajích

Část hejtmanů chce seškrtat rozpočet na výjezdní cesty prezidenta Miloše Zemana do krajů. Několikadenní návštěva prezidenta totiž vyjde krajské rozpočty na statisíce korun. Otázku financování výjezdů by mohla už na březnovém zasedání řešit Asociace krajů. Podle ankety serveru iROZHLAS.cz o škrtech uvažuje necelá polovina hejtmanů. Třeba Zlínský kraj v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem z KDU-ČSL loni náklady odmítl a byl ochotný zaplatit jen jedno jídlo do 30ti tisíc korun. Prezident pak místo na Zlínsko vyrazil do kraje Olomouckého. Jak spočítal server Lidovky.cz celkem kraje za Zemanovi návštěvy zaplatily přes 19 milionů korun. Server Hlídací pes pak připomíná, že předchozí prezidenti do krajů tolik nejezdili, ale zato víc utráceli za zahraniční cesty.

Výdaje na dávky v nouzi i počet příjemců výrazně klesly

Výdaje na dávky v hmotné nouzi i počet lidí, kteří tuto podporu od státu pobírají, loni výrazně klesly. Jsou nejnižší za posledních šest let. Úřady práce loni v prosinci vyplatily 144.700 příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení a dávek mimořádné okamžité pomoci. To je o 100.000 méně než v roce 2013. V minulém roce potřební dostali celkem 7,36 miliardy, což je meziročně o pětinu méně. Vyplývá to z údajů ministerstva práce. Za příznivým vývojem je dobrá kondice české ekonomiky a s ní spojená vysoká zaměstnanost i růst výdělků. Pro výpočet podpory je rozhodující příjem domácnosti.

Výzkum: Mladí mají více předsudků proti menšinám

O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. Výzkumníky zajímalo nejvíce to, jak si v míře předsudků stojí lidé, kteří základní školu začali navštěvovat koncem 90. let či později. V té době se již ve školách objevovaly projekty zaměřené na prevenci rasismu a extremismu a dojížděli do nich lektoři, kteří přednášeli například o romském holokaustu. Výzkumníci proto čekali, že mladí lidé budou mít méně předsudků proti menšinám než ti, kteří podobné programy neabsolvovali. Výzkum ale ukázal něco jiného.

Ve vztahu k Židům se k nesympatiím přiznalo nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, jako nesympatické je označilo 24 procent dotázaných. U starších respondentů byly nesympatie k Židům méně časté, pohybovaly se pod 20 procenty, u lidí mezi 30 až 44 lety dokonce pod 15 procenty. Romy označilo jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř všemi věkovými skupinami, pouze v kategorii 30 až 44 let uvedlo nesympatie k této menšině 81 procent dotázaných. "To naznačuje, že lidé, kteří navštěvovali povinné vzdělávání v posledních letech (ti nejstarší začali navštěvovat základní školu v polovině devadesátých let), nejen že nemají méně předsudků, ale spíše naopak," uvedli vědci. "Mohlo by to naznačovat, že programy vzdělání pro toleranci nejsou účinné, ale nevíme, jestli by bez nich nebyla situace ještě horší," řekla výzkumnice a lektorka ÚSTR Karina Hoření.

V Jeseníkách se vážně zranili dva lyžaři ve věku 80 a 10 let

Horská služba v úterý zasahovala v Jeseníkách u dvou vážných úrazů. V prvním případě se na Dolní Moravě zranil při srážce s jiným lyžařem osmdesátiletý muž, o něco později pak na sjezdovce U Slona spadl ze čtyřmetrové výšky desetiletý chlapec. Oba přepravil vrtulník do nemocnice. ČTK to sdělil mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Osmdesátiletý muž byl po srážce v bezvědomí. Při jeho převozu k vrtulníku záchranáři narazili na další vážný úraz. "Šlo o desetileté dítě, které jelo přes označenou, nedokončenou a uzavřenou část sjezdovky U Slona. Zde pak spadlo z mostku asi čtyři metry na tvrdý sníh," řekl náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš. "V Jeseníkách hlásí všechny skiareály velikou návštěvnost a zároveň registrují tvrdý zledovatělý sníh. Jen během dneška naši záchranáři ošetřili na Dolní Moravě šest zraněných lyžařů," dodal Klimeš.

Kejval byl zvolen členem Mezinárodního olympijského výboru

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval byl v Pchjongčchangu zvolen členem Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Padesátiletý funkcionář se stal sedmým českým či československým členem výboru. Poprvé byl Kejval nominován loni v srpnu a o jeho přijetí do MOV se mělo hlasovat na zářijovém zasedání v Limě. Tehdy však kandidaturu na poslední chvíli odložil kvůli anonymnímu dopisu souvisejícímu s dotační kauzou v českém sportu, který přišel do sídla MOV. Anonym označoval Český olympijský výbor a jeho představitele za aktéry kauzy s ovlivňováním sportovních dotací a naznačoval, že budou obviněni. Kejval se proto rozhodl svou kandidaturu pozastavit a nejdříve situaci zástupcům MOV důkladně objasnit. Nyní bývalý reprezentant ve veslování kandidoval znovu a v Pchjongčchangu, kde v pátek začnou zimní olympijské hry, ho delegáti v tajné volbě zvolili.

Poslední stálou českou členkou MOV byla sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastce Věra Čáslavská, která v roce 2001 rezignovala ze zdravotních důvodů. V MOV zasedal také oštěpař Jan Železný, kterému osmiletý mandát v komisi sportovců vypršel v roce 2012.

Před ZOH v Pchjongčchangu věří Češi Sáblíkové a snowboardistkám

Nelehký úkol čeká české sportovce na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, pokud chtějí vyrovnat rekordní medailový zisk ze Soči. Před čtyřmi lety totiž vybojovali dvě zlata, čtyři stříbra a dva bronzy. Třetí zimní hry na asijském kontinentu začnou 9. a skončí 25. února, v české výpravě je 93 závodníků včetně obhájkyň prvenství Martiny Sáblíkové a Evy Samkové. Kvůli zranění naopak chybí biatlonistka Gabriela Koukalová. Ta v Soči ke třem čtvrtým místům přidala i dvě stříbra, do Pchjongčchangu ji ale nepustily dlouhodobé problémy s bolavými lýtky. Největšími nadějemi mezi biatlonisty, kteří ze Soči přivezli celkem pět cenných kovů, jsou tak Ondřej Moravec a Veronika Vítková. Pověst medailové jistoty bude chtít potvrdit rychlobruslařka Sáblíková, ačkoli v této sezoně se jí kvůli zdravotním patáliím nedaří jako v těch předchozích. Stupně vítězů by mohla atakovat také další rychlobruslařka Karolína Erbanová. Velké naděje vkládají fanoušci do snowboardistky Ester Ledecké, jež kraluje paralelnímu obřímu slalomu. Dvaadvacetiletá obojživelnice se v Pchjongčchangu kromě prkna představí rovněž na sjezdovkách. Mezi favoritky patří i obhájkyně zlata ve snowboardcrossu Samková.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.