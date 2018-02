05-02-2018 10:29 | Zdeňka Kuchyňová

ČSÚ: Český export loni dosáhl rekordních 4,2 bilionu korun

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Český statistický úřad. Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. "Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Podle Asociace exportérů na letošní rok nelze počítat s dalším významným růstem exportu. "Protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016," uvedl v lednu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.

Kancléř Kurz: Země z východu EU by měly dostávat méně evropských peněz

Země z východní části Evropské unie, které jsou čistými příjemci evropských peněz, by podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze měly v budoucnu dostávat z rozpočtu EU méně. Lidovecký předseda rakouské vlády to řekl v rozhovoru poskytnutém listu Der Standard. Upozornil, že právě v rozpočtové oblasti nepanuje shoda mezi Rakouskem a státy takzvané visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Přesvědčil se o tom prý i tento týden při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána ve Vídni. Kurz zároveň upozornil, že rakouská vláda se s visegrádskou čtyřkou shodne na jiných tématech, především na řešení migrace důslednou ochranou vnějších hranic.

Některé zdravotní registry se nevyužívají, padne trestní oznámení

Stát za zdravotnické registry zaplatil za devět let téměř 130 milionů korun, některé se ale nepoužívají, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Odhalil možné porušení rozpočtové kázně za 27 milionů korun. Problémy podle kontrolorů působilo také opožděné vytvoření strategii elektronizace zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví kvůli registrům podá trestní oznámení.

Za téměř 130 milionů korun vzniklo od roku 2009 do loňska 43 zdravotnických registrů, jejich roční provoz stál víc než 70 milionů korun. Kvůli chybějící strategii elektronizace byly například vytvořeny dva registry za více než 4,7 milionu korun, které nebyly nasazeny do ostrého provozu nebo nebyly využívány. Z nich Registr intenzivní péče nebyl spuštěn, protože nemocnice do něj nevložily svá data. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy přitom registr pořídilo bez pověření ministerstva, nenutily ho k tomu ani zákony.

V ČR byl objeven nový druh pavouka, ohrožují ho ale husté lesy

V České republice byl objeven nový druh pavouka. Takzvaná šestiočka vidlozubá se vyskytuje v řídkých doubravách v teplých oblastech jižní Moravy a východních Čech, nejdále na západ pak na teplých stráních u obcí Hradčany a Žehuň u Poděbrad. Ohrožuje ji ale zahušťování lesů. ČTK o tom informoval Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Pavouk je nezaměnitelný dopředu namířenými prohnutými kusadly. Živí se výhradně opancéřovanými korýšky - stínkami a svinkami. Latinské jméno šestiočky vidlozubé je Dysdera cechica.

Erbanová našla v Nizozemsku nový domov, odchodu z Čech nelituje

Rychlobruslařku Karolínu Erbanovou čekají třetí olympijské hry, poprvé však na vrcholnou akci neodlétala z Čech. Po hrách v Soči opustila tréninkovou skupinu Martiny Sáblíkové a přestěhovala se do Nizozemska, kde se již čtvrtým rokem připravuje a žije. Do Pchjongčchangu proto minulý týden vyrazila z Amsterodamu. Nečekané rozhodnutí přesunout se do Nizozemska s odstupem času považuje za nejlepší krok, jinak by se prý rychlobruslení v současnosti možná už ani nevěnovala. Od dlouholeté kamarádky Sáblíkové a trenéra Petra Nováka po Soči odešla hlavně proto, že se chtěla soustředit na kratší tratě a cítila, že společná příprava s královnou dlouhých distancí není ideální. Kvůli tomu však přišla o manažerskou podporu a musela si vše řídit sama. V minulosti měla rodačka z Vrchlabí lepší výsledky na kilometru, momentálně se jí ale více daří na pětistovce, na které letos získala bronz na mistrovství Evropy a v průběžném pořadí Světového poháru je třetí.

V Praze se dnes sejdou při 20. výročí hokejoví šampioni z Nagana

Členové zlatého týmu hokejistů z olympijských her 1998 v Naganu se dnes sejdou v Praze při příležitosti oslav dvacátého výročí historického triumfu. Fanoušci se mohou těšit od 16:30 na autogramiádu v Síni slávy českého hokeje v Galerii Harfa, na které se budou šampioni zájemcům hodinu podepisovat. Během dne Dominik Hašek a spol. položí květiny u hrobu trenéra úspěšného mužstva Ivana Hlinky na Olšanských hřbitovech.

Počasí

Oblačno až zataženo. Místy občasné sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.